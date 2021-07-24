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Бесконечный футбол: почему вам стоит посмотреть «Теда Лассо»

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24 июля 2021
На Apple TV+ до сих пор недостаточно разнообразна библиотека оригинальных проектов, но даже в ней можно отыскать истории, способные похитить ваше сердце, одна из таких — «Тед Лассо», названная множеством критиков одним из лучших сериалов прошлого года. Джейсон Судейкис играет в нем американца, волею судьбы ставшего тренером британской футбольной команды. На днях стартовал второй сезон, и мы попросили Кирилла Букетова напомнить о том, что было в первой части, а также рассказать, чего следует ожидать от проекта в дальнейшем.

Бесконечный футбол: почему вам стоит посмотреть «Теда Лассо»

Не из этой лиги

Футбольный клуб «Ричмонд» — обычный середняк Английской Премьер-Лиги без особых притязаний и истории, однако находящийся в турнирной таблице явно ниже, чем мог бы. Трудные времена клуба совпали с разводом владельца Руперта Уэлтона (Энтони Хэд). Теперь «Ричмонд» принадлежит его жене Ребекке (Ханна Уэддингхэм), и она решает уничтожить детище бывшего мужа, подослав им ужасного тренера-американца. Ребекка нанимает ничего не подозревающего ни о ее плане, ни о правилах игры в футбол (для американцев — соккер) Теда Лассо на эту должность. При поддержке друга по прозвищу Борода (Стивен Манас) Тед сходу начинает внедрять идеи добра и личностного роста на этом тонущем корабле. Тед Лассо — главная фигура шоу. Оптимист, поначалу кажущийся идиотом, к концу первого сезона он покажет, что не глуп, и характер его не такой уж и легкомысленный.

Тон шоу также совсем не беззаботно-позитивный, как может показаться по трейлерам и предыдущим работам Судейкиса. По интонации «Тед Лассо» гораздо больше напоминает футбольную версию сериала «Шучу» с Джимом Керри. Пусть никого не отпугнет формулировка «сериал про футбол», она не совсем верна. О реальном футболе здесь напоминают разве что названия команд да персонаж Бретта Голдстина, явно срисованный с популярного английского тренера Роя Кина, а сам процесс игры за первый сезон показывают только два раза, и это довольно забавные эпизоды, с реальным футболом имеющие не так много общего.

Бесконечный футбол: почему вам стоит посмотреть «Теда Лассо»


«Не суди книгу по обложке»

Шоу, придуманное Биллом Лоуренсом — настоящий роман воспитания чувств и взаимоуважения. Поэтому поначалу большинство героев по отношению друг к другу ведут себя как дети: они эгоистичны, мстительны, не думают о партнерах, игнорируют чувства товарищей. Конфликт поколений раскрывается на примере двух футболистов — Джейми Тартта (Фил Данстер) и упомянутого выше Роя Кента. Первый — молодая арендованная звезда, для которого «Ричмонд» — ступень в карьере, поэтому он смотрит на членов команды свысока. Ведя себя как зазнавшийся мажор, он теряет девушку Кили (Джуно Темпл), которая в результате уходит к его старшему товарищу/противнику – Рою. Тед пытается помирить их на протяжении большей части сезона, ведь в гармонии раздевалки тренер видит ключ к победе. У Кента другая проблема, он возрастной игрок и, несмотря на навыки и большой опыт, он, капитан команды, уже не способен давать прежний результат. Ему сложно смириться с перспективой скорого ухода, и это одна из причин его замкнутости и ершистости, которые он пытается побороть, чтобы его полюбила Кили.

На этом фоне особенно смотрится история отношений Теда и его жены Мишель. Герой Судейкиса уехал на другую сторону Атлантики в первую очередь из-за проблем в семье. Бесконечный оптимизм Теда поставил крест на его браке, эта линия особенно драматична и совсем не похожа на голливудские сказки со счастливым концом. Зато Тед получает ровно то, что так упорно пропагандирует – саморазвитие. Но хеппиэнду тоже есть место в «Теде Лассо», только, чтобы достичь его, нужно упорно трудиться.

Бесконечный футбол: почему вам стоит посмотреть «Теда Лассо»

В нужное время

«Тед Лассо» презентовался очень тихо, многие и сейчас не слышали об этом сериале. При этом постфактум Лоуренс написал самую подходящую для 2020 года историю. В наш век ковида, теорий заговора и тотальной смены парадигм поведения Тед даёт тот необходимый комфорт, который мы потеряли после ухода с авансцены ситкомов. Несмотря на возраст героев и «взрослость» их проблем, в первом сезоне Лоуренс не дает надежду на разрешение всех сложностей чудесным образом. Не зря ведь в первой серии тренер вешает над своим кабинетом плакат со словом «Верь».

Всего год понадобился создателям, чтобы написать и снять второй сезон. В гостях у Гильдии сценаристов Лоуренс рассказал, что первый план каждого сезона — это лицо человека, проделавшего самый большой внутренний путь во всем сезоне. В первом сезоне это место заняла хозяйка клуба Ребекка. Раз за разом она сталкивается со своим демоном прошлого – Рупертом. Бывший муж променял ее на молодую девушку с таким же именем, и теперь пресса готова сожрать ее. Обида в ней очень сильна и на пути разрушения она теряет всех, с кем успела сблизиться раньше, но все же... находит покой в любви и прощении. Сейчас шоу открывает лицо Нейтана (Ник Мохаммед), превратившегося из экипировщика команды в ее тренера, и, похоже, его преображения похоже не закончились. Перевод второстепенных героев на первый план, похоже, некая большая задумка Лоуренса на второй сезон.

Бесконечный футбол: почему вам стоит посмотреть «Теда Лассо»

Футбол — это жизнь

Первая серия задаёт тон всему повествованию. Лоуренс решил стартовать с места в карьер, поэтому перед нами ситуация после семи игр команды во втором дивизионе. Задача вернуться в Премьер Лигу пока даже не близка, ребята сыграли все матчи вничью. Скорее всего в новом сезоне шоу станет больше времени уделяться футболу. Успевает больше раскрыться и другой второстепенный персонаж — молодой мексиканский игрок Дани Рохас (Кристо Фернандес). В первом сезоне все, что он делал, это кричал «Футбол – это жизнь» и конкурировал с Тарттом за место в старте. Рохас видится сейчас одним из тех героев, чья линия непременно расширится. Заявки на новые приключения получили и старые герои. Ребекка ищет себя в отношениях после развода, Рой Кент завершил карьеру и раздумывает о своей будущей жизни и профессии, а Теду похоже придётся встретиться с самим собой, ведь в команде появился новый человек – психотерапевт Шэрон Фидлстоун (Сара Найлз). Первая серия как раз посвящена тому, как она проводит свои сеансы с Рохасом. И, конечно, Тед начинает испытывать ревность к прямолинейному и совсем не такому, как он, специалисту.

Главное стилистическое отличие второго сезона — анимационные вставки, как было в эпизоде снова Дани Рохаса, и вычурные музыкальные фрагменты. Все это делает сериал еще более привлекательным для нового зрителя. В частности зарубежные критикам, которым давали уже посмотреть 6 эпизодов из 12, высказывались крайне положительно о новом витке истории Теда Лассо. Нам же остаётся только ждать, следить за успехами американского тренера и его команды с периодичностью раз в неделю.

Второй сезон сериала «Тед Лассо» смотрите на Apple TV+ по пятницам с 23 июля.


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