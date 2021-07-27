«Белый лотос»: В позе богатых

На видеосервисе «Амедиатека» в разгаре – вышли три из шести эпизодов – мини-сериал «Белый лотос» сценариста и режиссера Майка Уайта. Проект тут же окрестили едкой сатирой, высмеивающей богачей, – и это справедливо, но лишь отчасти. Куда интереснее его форма, вроде бы классическая – горизонтальный сюжет, часовые серии – но в то же время уникальная с точки зрения хотя бы ритма. «Белый лотос», что называется, долго запрягает, и, хотя на экране поначалу вроде бы вообще ничего не происходит, скучным зрелище никак не назовешь. Разбираемся, почему.
В шикарный тропический резорт на Гавайях с пошловатым названием «Белый лотос» прибывает группа новых отдыхающих. Средних лет семья Моссбахеров – жена-бизнесвуман Николь (Конни Бриттон
) и ее трофейный муж Макр (Стив Зан
) с детьми-подростками Оливией (Сидни Свини
) и Куинном (Фред Хехингер
) и подружкой дочери Полой (Бриттани О’Грейди
). Молодожены Рейчел (Александра Даддарио
) и Шейн (Джейк Лэси
) Паттоны – в этой паре мужчина при деньгах, а она журналистка с амбициями. В том же заезде оказывается одинокая, состоятельная и экстравагантная блондинка Таня (все еще шикарная «мама Стифлера» Дженнифер Кулидж
) и урна с прахом ее недавно почившей матери, который героиня планирует развеять над океаном. Услужливый персонал во главе с управляющим Армондом (Мюррэй Бартлетт
) расселяет постояльцев по их заранее забронированным шикарным люксам, обещая исполнять любые прихоти.
Справедливости ради стоит оговориться – неправда, что в «Белом лотосе» совсем уж ничего не происходит с самого начала. В своего рода прологе закинута удочка, заявлена основная интрига, способная удержать у экрана даже самых нетерпеливых. В первых минутах молодожен Шейн Паттон беседует в аэропорту с парой незнакомцев, и из этого разговора становится понятно, что он возвращается домой с отдыха. И возвращается один.
Впрочем, дальше неспешное и размеренное, почти лишенное драматических перипетий и поворотов действие, затягивает и заставляет почти забыть об услышанном вначале. Отдых персонажей по драматургическим меркам прост, беззаботен и наполнен по большей части комичными маленькими трагедиями. Которые тем не менее от эпизода к эпизоду обрастают деталями и последствиями: путаница с номерами потихоньку раскрывает характер молодожена Паттона и положение дел в его новоиспеченной семье, а также доводит до грозящего стать большой проблемой для всех нервного срыва управляющего, забытая дочкой Моссбахеров и ее подружкой на пляже сумка становится предметом первой необходимости для кого-то, кому повезло (или, скорее, не повезло) ее найти, нехватка спальных мест ведет к вынужденным ночными вылазкам на улицу и неожиданным встречам и знакомствам, а романтический ужин на яхте оборачивается импровизированными поминками.
Некоторые ситуации, как и персонажи выписаны комедийными, точнее трагикомичными, так что гомерического ситкомовского «смеха за кадром» не получается – юмор здесь более тонкий, спрятанный, местами надрывный. Ироническая и даже сатирическая интонация и впрямь слышна, но опять же не очень громко. В одном месте подмечаешь избалованного маменькиного сынка, в другом – несчастливый брак, кто-то вот-вот пустится во все тяжкие, а кто-то уже пустился, замкнутое пространство и атмосфера безмятежности действуют не умиротворяюще, от скуки и ничегонеделанья туристы начинают вглядываться друг в друга и в себя и видеть бездну, которая обязательно посмотрит на них в ответ. Безлимитный алкоголь в помощь, и вот уже бестолковые смолтоки первых дней сменяются разгоряченными повышенным градусом крови беседами о сексе. Воркующие поначалу влюбленные впервые ругаются. Услужливый персонал уже не так тщательно скрывает классовую ненависть. Быть беде.
Но главная прелесть и загадка «Белого лотоса» в том, что сериал всю дорогу прикидывается чем-то, но до конца не ясно, чем. Драма? Комедия? Триллер? Это создает едва ли не хичкоковский саспенс. Подсознание уверенно подсказывает, что вот-вот произойдет событие из ряда вон, тем более, что в самом начале, как мы помним, уже сброшена бомба. Но в то же время остается шанс, что копится интрига и напряжение сохранится до самого последнего момента, финала, – и тогда он будет сокрушительным.
«Белый лотос
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