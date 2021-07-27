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«Белый лотос»: В позе богатых

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27 июля 2021
На видеосервисе «Амедиатека» в разгаре – вышли три из шести эпизодов – мини-сериал «Белый лотос» сценариста и режиссера Майка Уайта. Проект тут же окрестили едкой сатирой, высмеивающей богачей, – и это справедливо, но лишь отчасти. Куда интереснее его форма, вроде бы классическая – горизонтальный сюжет, часовые серии – но в то же время уникальная с точки зрения хотя бы ритма. «Белый лотос», что называется, долго запрягает, и, хотя на экране поначалу вроде бы вообще ничего не происходит, скучным зрелище никак не назовешь. Разбираемся, почему.

«Белый лотос»: В позе богатых

В шикарный тропический резорт на Гавайях с пошловатым названием «Белый лотос» прибывает группа новых отдыхающих. Средних лет семья Моссбахеров – жена-бизнесвуман Николь (Конни Бриттон) и ее трофейный муж Макр (Стив Зан) с детьми-подростками Оливией (Сидни Свини) и Куинном (Фред Хехингер) и подружкой дочери Полой (Бриттани О’Грейди). Молодожены Рейчел (Александра Даддарио) и Шейн (Джейк Лэси) Паттоны – в этой паре мужчина при деньгах, а она журналистка с амбициями. В том же заезде оказывается одинокая, состоятельная и экстравагантная блондинка Таня (все еще шикарная «мама Стифлера» Дженнифер Кулидж) и урна с прахом ее недавно почившей матери, который героиня планирует развеять над океаном. Услужливый персонал во главе с управляющим Армондом (Мюррэй Бартлетт) расселяет постояльцев по их заранее забронированным шикарным люксам, обещая исполнять любые прихоти.

Справедливости ради стоит оговориться – неправда, что в «Белом лотосе» совсем уж ничего не происходит с самого начала. В своего рода прологе закинута удочка, заявлена основная интрига, способная удержать у экрана даже самых нетерпеливых. В первых минутах молодожен Шейн Паттон беседует в аэропорту с парой незнакомцев, и из этого разговора становится понятно, что он возвращается домой с отдыха. И возвращается один.

«Белый лотос»: В позе богатых

Впрочем, дальше неспешное и размеренное, почти лишенное драматических перипетий и поворотов действие, затягивает и заставляет почти забыть об услышанном вначале. Отдых персонажей по драматургическим меркам прост, беззаботен и наполнен по большей части комичными маленькими трагедиями. Которые тем не менее от эпизода к эпизоду обрастают деталями и последствиями: путаница с номерами потихоньку раскрывает характер молодожена Паттона и положение дел в его новоиспеченной семье, а также доводит до грозящего стать большой проблемой для всех нервного срыва управляющего, забытая дочкой Моссбахеров и ее подружкой на пляже сумка становится предметом первой необходимости для кого-то, кому повезло (или, скорее, не повезло) ее найти, нехватка спальных мест ведет к вынужденным ночными вылазкам на улицу и неожиданным встречам и знакомствам, а романтический ужин на яхте оборачивается импровизированными поминками.

Некоторые ситуации, как и персонажи выписаны комедийными, точнее трагикомичными, так что гомерического ситкомовского «смеха за кадром» не получается – юмор здесь более тонкий, спрятанный, местами надрывный. Ироническая и даже сатирическая интонация и впрямь слышна, но опять же не очень громко. В одном месте подмечаешь избалованного маменькиного сынка, в другом – несчастливый брак, кто-то вот-вот пустится во все тяжкие, а кто-то уже пустился, замкнутое пространство и атмосфера безмятежности действуют не умиротворяюще, от скуки и ничегонеделанья туристы начинают вглядываться друг в друга и в себя и видеть бездну, которая обязательно посмотрит на них в ответ. Безлимитный алкоголь в помощь, и вот уже бестолковые смолтоки первых дней сменяются разгоряченными повышенным градусом крови беседами о сексе. Воркующие поначалу влюбленные впервые ругаются. Услужливый персонал уже не так тщательно скрывает классовую ненависть. Быть беде.

Но главная прелесть и загадка «Белого лотоса» в том, что сериал всю дорогу прикидывается чем-то, но до конца не ясно, чем. Драма? Комедия? Триллер? Это создает едва ли не хичкоковский саспенс. Подсознание уверенно подсказывает, что вот-вот произойдет событие из ряда вон, тем более, что в самом начале, как мы помним, уже сброшена бомба. Но в то же время остается шанс, что копится интрига и напряжение сохранится до самого последнего момента, финала, – и тогда он будет сокрушительным.

«Белый лотос» смотрите на «Амедиатеке».


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