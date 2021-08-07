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«Большая секунда»: Жизнь такова, какова она есть, и больше никакова

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7 августа 2021
На платформе START начался сериал «Большая секунда» Виктора Шамирова. В нем затрагиваются многие важные проблемы взаимоотношений современных людей: от страха влюбиться и показать эмоции до разочарования в классическом союзе мужчины и женщины и неуверенности в будущем. Екатерина Визгалова рассказывает, чем и кого способен зацепить этот проект, имеющий, помимо прочего, необычную структуру и превосходный актерский состав.

«Большая секунда»: Жизнь такова, какова она есть, и больше никакова

В жизни бывает все что угодно, но в ней нет смысла. Смысл есть в историях, которые люди рассказывают друг другу. Кира (Ольга Мотина-Супонева) и Константин (Виктор Шамиров), расставшиеся несколько лет назад, встречаются в переговорной, чтобы обсудить сценарий пилота, который Кира написала, пытаясь заработать на жизнь. Ее пьеса рассказывает о неловких попытках двух неуверенных в себе 35-летних людей построить взаимоотношения. Костя критикует прочитанное, объясняет, какой, с его точки зрения, должна быть история, и они начинают совместную работу. Параллельно развивается второй сюжет — изначально сочиненный Кирой. В нем познакомившиеся через Tinder Ростислав (Дмитрий Лысенков) и Арина (Евгения Борзых), переспав в чужой квартире, решают не продолжать отношения. Однако обстоятельства снова сводят их вместе. Ростислав недавно ушел от жены, у Арины из близких только мама с онкологией (Людмила Артемьева), которая переживает, что у дочери нет самого главного для женщины – счастливой семьи. Мама проявляет настойчивость, Арина не хочет ее расстраивать, и вот уже Ростик пришел знакомиться с родительницей, притворившись, что они знакомы уже полгода. Сюжет завертелся – придумавшие его Кира и Константин ждут, что ответит потенциальный инвестор.

Сценарий «Большой секунды» написали в соавторстве Виктор Шамиров и Ольга Мотина-Супонева (Виктор писал мужских персонажей, Ольга – женских). Они же влезли в шкуры первой пары – Кости и Киры. Благо у обоих — неплохой актерский опыт. Говорят, это было спонтанное кастинговое решение, но именно такой нестандартный ход придает повествованию самый правдивый документальный характер. Правдивость – вообще главная черта произведений Виктора Шамирова, который в сценариях смело полагается на самое сложное – диалоги, а в статусе въедливого режиссера пристрастно наблюдает, чтобы все интонации этих диалогов прозвучали максимально точно. Как и большинство его работ, «Большая секунда» – ироничное наблюдение психолога-экзистенциалиста, где есть место и жизненному юмору, и легкой щемящей грусти.

«Большая секунда»: Жизнь такова, какова она есть, и больше никакова

Если сюжетная линия Кости и Киры напоминает камерную театральную пьесу, в которой все зиждится на диалогах, то героям «кино в кино» выдано гораздо больше жизненного пространства — и еще большая площадь для проявления эмоций. Арина — учительница музыки, Ростислав, впервые появившись в кадре, позиционирует себя как малоизвестного кинокомпозитора: написал музыку к одному фильму, который «почти взяли на "Артдокфест"» (шутка — блеск). Но в итоге он приходит преподавать в ту же музыкальную школу, где работает его визави. Лысенков и Борзых идеально попадают в персонажей, изображая растерянных современных людей за 30, захваченным капканом стереотипов и разрываемых психологическим дискомфортом от того, что они не соответствуют общим представлениям о прекрасном. Они готовы идти на поводу у родственников и знакомых, абсолютно не умеют строить отношения, боятся своих чувств и их проявления.

Неуверенный в себе Ростислав, который больше всего на свете страшится выглядеть лузером в глазах других людей, спешит произвести впечатление на девушку, но первым же дает задний ход. Арина демонстрирует растерянность и скованность, хотя, как и любая современная женщина, проявляет больше инициативы. Правда — лишь для того, чтобы угодить маме. Для Евгении Борзых — театральной актрисы, более известной в качестве солистки группы СБПЧ (Самое большое простое число), — это первая большая роль в кино, и она прекрасно с ней справляется, обнаруживая как киногению, так и внушительный драматический талант, под стать партнеру — Дмитрию Лысенкову. Артисту довольно известному и многими любимому. Говоря о филигранных актерских работах, нельзя не упомянуть и Людмилу Артемьеву, сыгравшую маму Арины. Это тоже очень характерный, узнаваемый и трагикомичный образ: в ее мимике и движениях – тревожность усталой женщины, навязчивым желанием которой является замужество засидевшейся в девках дочери (ну и, конечно, внуки).

«Большая секунда»: Жизнь такова, какова она есть, и больше никакова

Музыкальную школу, в которой судьба повторно сводит Арину и Ростислава, снимали в Серпухове: только там удалось учебное заведение, не отягощенную приметами времени. Милое и уютное, без столичного лоска. Квартиры героев также напоминают человеческое жилье, что для российских сериалов скорее редкость. Такой же уютный — изобразительный ряд в насыщенных, но мягких тонах, гармонирующий с аккомпанементом из ученические музыкальные упражнения, записаны в той же серпуховской школе. Такое звуковое решение не только усугубляет эффект теплоты и реалистичности, но и созвучно неловким потугам героев выстроить взаимоотношения. Так дети поперву пытаются исполнить красивую мелодию.

«Большая секунда» не играет на нервах, не пытается удивить — зато смешит и отчасти выполняет психотерапевтическую задачу. Сегодня люди испытывают большие трудности в построении стабильных отношений, растет количество одиноких и разведенных. Конечно, сериал, этой проблемы не решает, а лишь предлагает ироничный, но теплых «отеческий» взгляд на подобные житейские ситуации. Впрочем, даже если у вас нет проблем с принятием себя и выражением эмоций, никто не помешает просто получить удовольствие от чистосердечной и нестандартно рассказанной истории.

Сериал Большая секунда смотреть онлайн на платформе START


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