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На орехи: каким получился новый мультсериал «Чип и Дейл»

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9 августа 2021
На Disney+ стартовал мультсериал «Чип и Дейл» — новая версия похождений озорных бурундучков, отличающихся лишь темпераментом и цветом носов. Общественность негодует (куда дели Гаечку? Рокфора? Вжика?!), но напрасно. Злого умысла здесь нет: такими Чип и Дейл впервые появились на экране. Какими были и какими стали проказники из норы, рассказывает Кирилл Горячок.

На орехи: каким получился новый мультсериал «Чип и Дейл»

Бурундучки Чип и Дейл появились на свет в далеком 1943 году. Они прошли длинный путь от жадных до орехов хулиганов, терроризирующих Плуто и Дональда Дака, до собственного детективного агентства в сериале «Чип и Дейл спешат на помощь» (1989). Студия Disney продолжает волну телевизионных перезапусков, возвращая на малый экран классических персонажей. Однако далеко не всегда авторам удается переосмыслить и актуализировать героев нескольких поколений. И если «Утиные истории» (2017-2021) — пример удачного ребрендинга, помещенного в абстрактное новое время, то «Чип и Дейл» 2021 года выбрал вернуться к истокам — и целесообразность такого шага может вызывать вопросы.

В мультфильмах 1940-х Чип и Дейл были двумя озорными бурундуками, портящими жизнь диснеевских персонажей. Им вечно не хватало орешков, а для жилья они избирали самые неуместные локации: домашнюю печь, большую военная пушка, крышу дома Дональда Дака. Сперва между Чипом и Дейлом не было явных различий — только в 1947 году в мультфильме с характерным названием «Чип и Дейл» бурундуки обрели индивидуальные характеры и жесты. Эпизоды с участием дуэта были построены по принципу «Тома и Джерри»: несчастный Дональд или пес Плуто старались всеми силами поймать шалунов, но, в конце концов, охотник сам становится жертвой.

На орехи: каким получился новый мультсериал «Чип и Дейл»

В новом мультсериале, который поставил французский спец по детской анимации Жан Кэйрол, бурундуки как будто отказываются от обретенную некогда индивидуальности. Как и в классических сериях, они скачут по парку, в котором живут, без одежды — и только цвет носов да шерстки выдает, что они не совсем братья-близнецы. 30 лет назад Чип был мозговым центром дуэта и сурово воспитывал брата-лентяя Дейла. Современная версия, как и почти столетие назад, делает ставку на высокий темп — и торопится больше показать, чем рассказать.
Возможно, поэтому бурундуки так эмоциональны, даже невротичны — хотя заботят их только сон, веселье и запас орехов в норке. Городской парк они воспринимают как большую детскую площадку, где все на свете интерактивно: от прохожих до диких зверей. «Чип и Дейл» со всей очевидностью рассчитаны на совсем юную аудиторию, потому сериал не нагружен репликами — герои изъясняются жестами и звуками, — да и вычленить фабулу довольно проблематично.

Вот Чип и Дейл случайно украли орехи у голодной семьи Плуто, а вот бабушка на скамейке переплела нитками их маленькие хвостики. Хотя в первой серии сорванцам приходится решать моральный вопрос, возникший после кражи орехов у щенков Плуто, авторы не пытаются излишне нагрузить безмятежных зверьков экспозицией и драматургией. Вставшая перед ними дилемма — только повод для визуальной комедии (к слову, очень неплохой).

На орехи: каким получился новый мультсериал «Чип и Дейл»

Анимация «Чипа и Дейла» выполнена в стиле всех новейших диснеевских ребутов. Однако действие семиминутного эпизода разворачивается так стремительно, что разглядеть яркую цветовую палитру и другие детали практически не удается, что создает впечатление красочного, но очень условного мира без каких-то определенных правил. Это вполне удачный ход для детской анимации, но взрослому зрителю бесконфликтность мультсериала довольно быстро может наскучить.
Поэтому трудно назвать «Чипа и Дейла» 2021 года по-настоящему успешным ребутом. Даже в рамках оммажа «чиппендейловскому» наследию сериал не обретает какое-то свое лицо, в отличие от новых «Утиных историй» — и в массовом сознании вряд ли вообще отпечатается. Для детского шоу не беда, но сами персонажи как будто достойны куда большего.

«Чип и Дейл» смотрите на Disney+.


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На орехи: каким получился новый мультсериал «Чип и Дейл» фотографии
На орехи: каким получился новый мультсериал «Чип и Дейл» фотографии
На орехи: каким получился новый мультсериал «Чип и Дейл» фотографии
На орехи: каким получился новый мультсериал «Чип и Дейл» фотографии
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