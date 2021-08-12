«Выжившие»: Россия для сонных

Мультимедийный сервис Okko начинает показ своего нового оригинального проекта «Выжившие» — режиссером 8-серийной постапокалиптической драмы стал Андрей Прошкин, креативным продюсером выступил Борис Хлебников, а сценарий писали Александр Лунгин, Роман Волобуев и Елена Ванина. Актерский состав не уступает авторскому, главные роли исполнили Алексей Филимонов, Артур Смольянинов, Анна Слю, Дарья Екамасова, Глеб Пускепалис, Сергей Бондарчук. Их персонажам по сюжету предстоит выживать в условиях эпидемии загадочного вируса с неожиданным побочным эффектом — как никогда актуальная тема.
Экспозиция вынужденно — слишком уж объемную историю, целый мир создают авторы — растянута практически на весь первый эпизод и не только знакомит зрителя с будущими главными героями сериала, но и сводит их всех вместе. Тут и пациент психиатрической клиники Морозов (Алексей Филимонов), мучимый бредовыми видениями, и его лечащий врач Лаврова (Анна Слю), которой вскоре предстоит в полевых условиях искать новейшее лекарство от вируса, и бывшие супруги Настя (Дарья Савельева
) и солдат-ЧОПовец Шадрин (Артур Смольянинов), делящие маленькую дочь Лизу (Виталия Корниенко
), и учительница младших классов Ольга (Валентина Ликащук
), подрабатывающая эскортом по ночам. Мир тесен, особенно если речь идет о провинциальном городке, так что все эти люди трудной судьбы уже знакомы как минимум через одно рукопожатие. А уж когда приходит беда, и вовсе оказываются неразрывно связаны.
Неизвестный вирус за считанные дни убивает большую часть населения, а выжившие, в числе которых и основные персонажи, не должны спать больше двух часов в сутки — иначе можно уже никогда не проснуться. Впору позавидовать мертвым. Наступает зима, обесточенные дома покрываются слоем мерзлоты, еды не хватает, город оцеплен, живет по суровым, военно-бандитским законам конца света, управляется враждующими группировками подсевшей на стимуляторы гопоты под предводительством Тайсона (Сергей Бондарчук) и Мельника (Олег Ягодин
). Впрочем, призрачная надежда на спасение все же есть, но придется рисковать и выбираться из оккупированной зоны. Оказывается, что даже если ты уже выживший, это не значит, что ты уже выжил.
Казалось бы, еще один сериал про апокалипсис, эпидемию, вирус и зиму в России — чего мы там не видели. Но авторы все-таки находят, чем удивить. Например, размахом при кажущейся камерности: «Выжившие» не стремятся к масштабу экшен-блокбастера, делая упор на многолюдную героецентричную драму, но в то же время история получается эпичной и объемной, со множеством сюжетов и подсюжетов. Действительно целый мир – со своими правилами и законами, пусть и до поры до времени ограниченный пределами одного, даже очевидно не самого большого (о сравнении с мегаполисом речь и вовсе не идет) города.
Понятно, что сама реальность в нынешнем ее состоянии делает «Выживших» пугающе правдивыми. Речь прежде всего о вирусе, который, как все мы узнали на собственном печальном опыте, может распространяться с невероятной скоростью и, начавшись с обычного кашля, оказаться смертельным. В сериале ситуация утрирована, но в то же время сценарий развития событий, хоть и является вымышленным, гипотетическим, пугающе достоверен. Особенно для отечественного зрителя, наверняка хорошо представляющего, как быстро общество в нынешнем его местами шатком положении может скатиться в почти первобытную анархию. Есть ресурс — есть сила, это формула применима, к сожалению, не только к вымышленному миру «Выживших». Силовики у власти — пусть не тонкая, но зато точная метафора, как и в целом весь сериал, ведь даже жанр диктует происходящему на экране быть не только красочным и фантастичным, но и символичным, способным отозваться как поклонникам постапокалиптического кино, так и любому человеку здесь и сейчас.
Вселенная «Выживших» не ограничится 8 часовыми эпизодами. Основной сюжет получит ответвление в виде 8 десятисерийных веб-сериалов, с другими персонажами, живущими, впрочем, в пораженном все тем же вирусом мире. Креативным продюсером этого своеобразного спин-оффа, для российского кино и даже цифровых платформ новаторского по формату и идее, стал Бакур Бакурадзе
, а в ролях можно будет увидеть Егора Корешкова
, Филиппа Авдеева
, Наталью Бардо
, Александру Ревенко
, Дмитрия Чеботарева
. На фестивале Realist Web Fest, где в конце июля состоялась презентация «Выживших», показали два эпизода одного из веб-сериалов — и он отличается даже визуально, зрителя ждет лаконичное черно-белое изображение. А действие, судя по всему, все-таки переместится в мегаполис, где на первый план выйдет уже не физическое выживание, а ментальное здоровье персонажей, пошатнувшееся ничуть не в меньшей степени.
Смотрите сериал «Выжившие» на мультимедийном сервисе Okko с 12 августа.
обсуждение >>