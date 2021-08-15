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«Маньячелло»: Кровавые иллюстрации русской классики

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15 августа 2021
Тренд на сериальных маньяков продолжает развиваться — вот и канал ТНТ вместе с продюсерами Валерием Федоровичем и Евгением Никишовым внесли свою — юмористическую — лепту и выпускают сериал «Маньячелло», где бурятский «Декстер», наплевав на букву закона, пытается вернуть уже даже не справедливость, а хотя бы любовь к чтению отечественной классики. Никогда «горе от ума» не было проиллюстрировано столь кроваво.

«Маньячелло»: Кровавые иллюстрации русской классики

Часть небольшого поселка Сосновка электрик-алкаш хочет обесточить — за неуплату. Перерезать провод даже в состоянии алкогольного опьянения — дело нехитрое, разбираться, где действительно платят по счетам, а кто платежами пренебрегает, никто, кажется, и не собирается. Кроме местного парня Тимофея (Владимир Барташевич), на удивление трезвого и рассудительного сотрудника морга. Электрик — одна из его новых жертв, чьи убийства он обставляет не только с особой жестокостью, но и с пиететом… к школьной русской классике.

И вот уже труп горе-рабочего лежит на рельсах, облитых маслом, пополняя коллекцию литературных «иллюстраций». До этого еще были старуха-процентщица, зарубленная топором «прямо в темечко», и повешенный в гостинице местный рэпер с предсмертной запиской о том, что «покинул родные края». Правда, сосновские следователи — «опытный» Саня (Жаргал Бадмацыренов, он же режиссер сериала) и его придурковатый напарник Макс (Вадим Гусевский) — особо этой литературной серией не впечатлены. Одно за другим скидывают преступления на местные бандитские шайки, особо, как говорится, и не вчитываясь. Пока в Сосновку не приезжает следователь, а точнее следовательница из города Ольга (Ася Касьянова), понимающая, в отличие от всех других жителей этой сексистской «дремотной Азии», что «Преступление и наказание» — это не только про Уголовный кодекс.

«Маньячелло»: Кровавые иллюстрации русской классики

«Маньячелло» — первый региональный проект, снятый бурятскими кинематографистами и попавший в вечерний прайм федерального канала. Картинка, стоящая, судя по всему, гораздо меньше, нежели у большинства других сериалов про маньяков, не сильно уступает вышколенным московским нуарам. Более того, провокационный черный юмор вкупе с отчаянной провинциальной непосредственностью дают «Маньячелло» сто очков вперед. Буряты не играются в попытку снять «наш ответ» «Декстеру» и не покушаются, как можно было подумать по сюжету, на «наше всё» в лице Булгакова, Достоевского или Есенина, а практически изобретают новый телеязык. Яркий, но примитивный, с дурацкими шуточками порой в духе скетчкомов и — что, пожалуй, одно из главных достижений сериала — с, наконец, новыми, не замыленными высокобюджетным телевидением и кинопрокатом лицами. И здесь опять же региональные артисты никоим образом не уступают крупным звездам.

«Маньячелло»: Кровавые иллюстрации русской классики

Безусловно, пускать в вечерний эфир популярного телеканала такой проект – большой эксперимент, который, возможно, по достоинству оценят далеко не все зрители, не считают эту киношно-литературную иронию. Подобно жителям Сосновки, до поры до времени не замечающим черный юмор их местного «маньячеллы», униженного и оскорбленного безграмотностью своего народа и никчемностью собственной жизни. И несмотря на комедийный жанр сериала, трагический финал тут — в духе всей русской литературы — кажется неизбежным.

Смотрите сериал «Маньячелло» на ТНТ с 16 августа.


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«Маньячелло»: Кровавые иллюстрации русской классики фотографии
«Маньячелло»: Кровавые иллюстрации русской классики фотографии
«Маньячелло»: Кровавые иллюстрации русской классики фотографии
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