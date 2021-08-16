«Домохозяечное кино достигло пика»: Зрители о сериале «Шифр»

На Первом канале – повторный показ двух первых сезонов ретро-детектива Веры Сторожевой «Шифр», представляющий собой адаптацию британского мини-сериала «Код убийства». Это история четырех сотрудниц ГРУ, которые ведут расследования и разоблачают опасных преступников в Москве 1950-х годов. Главные роли исполнили Екатерина Вилкова, Марьяна Спивак, Яна Осипова, Елена Панова, Сергей Пускепалис. Впервые на экраны сериал вышел в 2019-ом и по итогам года стал одним из самых популярных телепроектов. Спустя год канал показал и второй сезон, который получился в два раза короче и, следовательно, динамичнее и энергичнее. Предвкушая третий сезон, дата которого еще не названа, Первый решил напомнить содержание предыдущих серий, а редакция Кино-Театр.Ру выбрала самые яркие отзывы и реплики читателей об этом проекте, порой прямо противоположные, но отражающие всю политру мнений.
фото: Кадр из сериала "Шифр"
Ленхен (Санкт-Петербург): Впечатление двойственное. С одной стороны, авторы очень старались (и даже кое-что получилось) воссоздать атмосферу пятидесятых годов. При этом… слишком многое придумано про наше время. Одежда на героинях в стиле пятидесятых, но зачастую реакции, разговоры, поведение и попытки решать проблемы — из нашего времени. Детективные линии показались временами откровенно притянутыми за уши. Ляпов немало. Но при этом смотрела, и даже мысли не было, что можно прекратить. Конечно, особенно интересно было смотреть эпизоды «мозгового штурма», который проводит великолепная четверка. Иногда героини кажутся откровенно бесхребетными. Жду третий сезон. Просто интересно, как сложатся дальше судьбы этих женщин и часто ли им будет удаваться использовать свой мощнейший потенциал.
монетка (из Москвы): Я поставила плюс, но «тёрки» меня достали! И беззащитность, уязвимость моих любимых девушек. Так и хотелось, чтоб вмазали обидчикам и обидчицам по первое число. Не будешь сопротивляться хамству — оно тебя раздавит. Слишком эта тема пережата в ущерб детективной линии, как мне кажется.
Аманкулова А.К. (Казахстан Шымкент): Сериал захватывающий. Сначала я больше следила за развитием личных судеб героинь. Повторно пересматриваю, чтобы разобраться в детективных сюжетных линиях. Костюмы, поступки, быт - всё соответствует той эпохе послевоенной. Раздражают тупые мужские роли, прямо душно становится от их ревности, нет гибкости, понимания в профессиональных поступках.
Лев Шмелев (Екатеринбург): Огромное спасибо за огромную работу всей вашей группе. Мне все нравится в экранизации того времени; приятно ощутить ту эпоху. Благодарность за каждую мелочь одежды, улиц, интерьера. Ооо, если бы кадры могли дать духи того времени! Мне нравятся все героини, они наполнят друг-друга, они прекрасны. Я не могу выбрать, кто же лучше, но они просто Огонь! Браво вам всем!
фото: кадр из сериала "Шифр 2"
Елена Геннадиевна (НН): Большой плюс для меня — актеры, это просто праздник какой-то. Про Вилкову уже сказали. А как хороши Марьяна Спивак и Елена Панова! Причем, они изменились, но это на пользу. Марьяна стала женственней, а Панова повзрослела. А эту маленькую смешную Дюбуи первый раз вижу, и тоже нравится :) Ну, и Пускепалис, конечно, вишенка на торте :) люблю его. Нравятся голоса актрис. Нравятся сами девушки в антураже того времени. Вилкова, правда, уж очень тоща для 50-х, но вот Спивак прям женщина-женщина, и стать, и фигура. Слава богу, не только Колпакова теперь прекрасные формы нам демонстрирует.
Аврора1 (София): Какой хороший сериал! Со вчерашнего дня смотрю, не могу оторваться! Интересные расследования, замечательная атмосфера тех давно минувших лет, динамика и качественные диалоги — полный набор для качественного кино! Отдельные сцены — шедевры, их надо разбирать и показывать студентам, чтобы понимали, как работают профессионалы — сценаристы, режиссер, актеры, технические цеха — чтобы в итоге получилось качественное и полезное зрелище на экране! Складывается впечатление, что и самим актрисам очень интересно создавать образы умных, думающих и чувствующих женщин, способных не только поболтать о своем, о женском, но и сообща заниматься серьезными делами и раскрывать страшные преступления, защищать людей — и своих самых близких, и просто чьих-то соседей, сослуживцев — от жестокого криминала! Захотелось научиться наконец играть в шахматы, да и вообще — заняться чем-нибудь стоящим, а не просто так жить, как придется! Вдохновляющая работа, спасибо всей съемочной группе!
Светлозара: Люблю фильмы про умных и красивых Женщин...
Unsu: Фильм очень интересный. Но тетки играют плохо, и слишком их много.
Ангелина-Малина: Сериал очень понравился! Хороший актерский состав, безупречная игра, красивые женские костюмы, причёски и т.д., интересные сюжетные линии. С нетерпением жду продолжения сериала. Благодарность режиссеру за удовольствие от просмотра! Смотрела английскую версию «Код убийства»: скучно, местами противно и гадко (когда в открытую показывают фотографии сомнительного содержания), главная героиня не вызывает симпатии, сюжет рваный и надуманный. Наш же сериал прекрасен, добротно сделан. Этакий винтажный детективный роман! Даже в маленьких эпизодах и в ролях второго плана актеры выкладываются и демонстрируют прекрасную игру.
Виктория Викторовна (Артем Приморский край): Фильм хороший, насыщен деталями и предметами. Смотреть интересно.
фото: кадр из сериала "Шифр 2"
Екатерина Вавилкина (Усть-Илимск): Вчера досмотрела сериал! В общем и целом, понравился. Но с английским сериалом, конечно, не сравнится. Если кто не смотрел, очень рекомендую оригинальный посмотреть! Очень люблю детективные ретро-сериалы. В «Шифре» вроде все есть для интересного фильма, но, с другой стороны, чего-то не хватает. Четыре умные опытные тётки должны расследовать что-то архисложное, а не бытовые убийства.
Владимир Комиссаров (Чебоксары): Хороший фильм, Шерлок Холмс в 4-х лицах, замудренные головоломки, главное, всякой поножовщины и перестрелок нету, хотя для колорита можно было добавить. Кому нравятся умственные детективы-расследования — понравится, любителям боевиков — можно не смотреть. В этом фильме немного хотя бы думать надо, а не просто смотреть, как два десятка человек друг друга из всего стрелкового, что можно (включая гранатометы), крошат.
Vladimir Kelman: Редкостная муть. Как это Пускепалис позволил себя вляпать в бессмысленно-патриотическую фальшивку?
Владимир Влад: Ничего подобного ни перед смертью Сталина, ни вскоре после его смерти быть не могло. Позор в квадрате. Получилось только наряды дамам пошить, а также костюмы их кавалерам. Трудяги, конечно, съемочная группа. Кто-то что-то честно отработал.
Константин и точка: 4 женщины на всю страну, обладающие «феноменальными аналитическими способностями». Одни женщины. Ну-ну. «Домохозяечное кино» достигло своего пика.
Алексей1960: Замечательный сериал, который смотрится на одном дыхании. Очень бережно воссоздана атмосфера пятидесятых годов прошлого века без нагнетания тоталитарных ужасов. Прекрасная игра актеров.
Алефтина (Алма-Ата): Фильм понравился уже только тем, что не очернили Эпоху СССР!
фото: кадр из сериала "Шифр 2"
Зеленый: Мир женщин в Советских декорациях. Мужское население показано вторичным.
SV_kino: Что ж, сериал снят женщинами о женщинах для женщин, видимо, они и плюсуют.
Виктория Юрина: Фильм спокойный, но постоянно держит в небольшом напряжении. Прекрасная работа актеров. Особенно понравились Елена Панова, захотелось быть такой же выдержанной и спокойной, как её героиня, и Марьяна Спивак, на экране я её увидела впервые. Просто восторг. Кстати, посмотрела (с большим трудом) английский прототип этого фильма, наш намного интереснее.
Юлия Николаевна-1 (Екатеринбург): Фильм получился замечательный, все главные герои на своих местах. Актёры справились на отлично, истории интересные, нет повторений сюжетных линий, в общем, мне понравилось почти всё.
Думитру С (Москва): Смотрится хорошо, но с нарастающим недоумением. Я не сексист, и ничего плохого сказать не хочу, но не зря ведь в книжных магазинах для женских детективов отведен отдельный шкафчик. Так и здесь - 4 женщины-сценаристки адаптировали английский оригинал и построили вселенную, отражающую женский взгляд на жизнь и на расследования.
Oleksandr Pasichnyk (Киев): Прекрасные неповторимые, совершенно разные, но такие естественные, желанные 4 женские образа. Легко смотрится; хорошо, что объединены детектив и разведка. Конечно есть недостатки, в основном, по подаче сюжета, актёры просто фешенебельно! Вере Сторожевой спасибо за фильм с достойными образами и истинными русскими красавицами!
фото: Кадр из сериала "Шифр"
VarvaraEg: Этот сериал настолько меня захватил, что пока больше и смотреть ничего не хочется, сижу и сожалею о том, что было мало серий.
НатаЛу: Очень давно не получала такого удовольствия от просмотра отечественного сериала. Понравилось все: сюжет, актеры на главных ролях и на эпизодах, атмосфера времени, костюмы и т.д. Выберу время и с наслаждением пересмотрю все серии снова. Великолепная режиссерская работа, подбор актеров - 100% попадание. Даже эпизоды сыграны просто блеск. Что стоит оценщица, или когда инвалид на коляске уговаривал не взрывать людей (я плакала). Голос, интонация — все живое и настоящее. Главное — передан дух, атмосфера того времени, люди доверчивые и чистые, каких теперь практически нет.
Собакин (Санкт-Петербург): Скучное кино, скучный сюжет, скучные рожи...
Лапина (Дружковка): Огромное спасибо всей съемочной группе за удовольствие,которое получила от сериала. С ювелирной точность было воссоздано то время, отношения между людьми. Замечательно подобрали актёров, исключительно все на своём месте. Открыла для себя прекрасную актрису Марьяну Спивак, как же она замечательно передала сущность женщины того времени!
оля 912: Какой чудесный фильм! Посмотрела его впервые на днях. Оба сезона — взахлёб. Здесь, на форуме, совершенно справедливо восхищаются нарядами героев сериала.
Катерина Липчанчук (Орск): Такой смешной фильм)). Зачем держать 5 этажей ментов, когда можно в одной комнате поселить этих четырёх баб, которые раскроют любое преступление за полчаса))? Для кого такие фильмы снимают? Для детей?
Ирина-Валентина: Сериал понравился, особенно главные героини. То, что сюжетная линия надумана, не делает сериал менее интересным. И я как бывший следователь скажу, что расследование уголовных дел и детективные книги/кинофильмы — это совершенно разные вещи.
Смотрите сериал «Шифр» на Первом канале с 16 августа.
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