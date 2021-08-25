«Девять совсем незнакомых людей»: Маша и американцы на грани нервного срыва

Снятый по одноименному роману Лианы Мориарти
— она же автор «Большой маленькой лжи
» - новый оригинальный сериал стриминг-сервиса Hulu «Девять совсем незнакомых людей
» для зрителей из России доступен на платформе Amazon Prime Video. Режиссером проекта стал Джонатан Ливайн
, известный по комедийным мелодрамам «Жизнь прекрасна
» и «Тепло наших тел
», а главные роли исполнили Мелисса Маккарти
, Майкл Шеннон
, Люк Эванс
и Николь Кидман
— она сыграла зловещую уроженку России по имени Маша, которая, как и полагается, вмешивается в судьбы американцев.
Девять человек приезжают в расположенный в глуши элитный оздоровительный центр под названием «Транквиллиум Хаус», чтобы пройти десятидневный курс преображения. Кто-то, как, например, популярная писательница бульварных женских романов Фрэнсис (Мелисса Маккарти) или многодетная мать Кармел (Регина Холл
), мечтают похудеть и успокоиться, одна после неутешительных новостей о своей новой книге, вторая после ухода мужа к молодой любовнице, другие — семья Маркони, переживающая самоубийство сына, или пара Чендлеров, разбогатевшая на лотерее, но потерявшая интерес друг к другу — поправить психологическое здоровье. Еще есть пара загадочных джентльменов – открытый гей Ларс (Люк Эванс) и бывший спортсмен, а нынче наркоман Тони (Бобби Каннавале
), попавшие в «Транквиллиум», кажется, спонтанно и чуть ли не случайно.
Гостей встречают улыбчивые, услужливые и расслабленные гиды-наставники (а также — любовники) Яо (Мэнни Хасинто
) и Дилайла (Тиффани Бун
), они проводят экскурсию по горячим источникам, парку для медитаций и спа-центру и провожают в просторные, шикарные номера, попутно объясняя нехитрые правила — никаких мобильных телефонов, нездоровой пищи и алкоголя. Тут же появляется и хозяйка резорта Маша (Николь Кидман), и протесты постояльцев на тему того, что их вещи обыскали, изъяв «контрабанду», мгновенно разбиваются об ее ослепительную улыбку и холодный взгляд, за которыми кроется мрачное и трагическое прошлое и тревожное настоящее. Пока девять незнакомцев знакомятся и проходят местами странные духовно-физические практики, обнажая души и тела и все более вяло сопротивляясь правилам центра, Машу некто терроризирует анонимными сообщениями — и она решает, что пришло время изменить программу «Транквиллума».
Те, кто читал литературный оригинал, сразу же почувствуют разницу: книга тянется неспешно, начинаясь и вовсе с того, что персонажей вынуждают пройти курс молчания, запрещая не только разговаривать друг с другом и самим собой, но даже смотреть соседу в глаза. Сериал себе такого позволить, конечно, не может, так что на экране все болтают без умолку, выясняют и выстраивают отношения, куда стремительнее демонстрируя зрителю особенности характеров. О Маше в романе приходится собирать информацию по крупицам, здесь же Николь Кидман с первой же серии довольно нарочито выдает всю противоречивость своей персоны. Внешне будто бы светящейся в нимбе белокурых вьющихся волос и летящих полупрозрачных хиппи-платьев, а на деле — весьма жесткой, возможно, жестокой, строгой, бескомпромиссной. Это объясняется прошлым, в котором уроженка земли русской была успешной бизнесвумен, но как-то выбивается из образа преобразившейся и познавшей дзен велнес-дивы и ЗОЖ-гуру. Точнее, выбиваться и должно, но в сериале все слишком уж резко выворачиваются на неприглядную изнанку.
С другой стороны, эта экранизации держится, судя по всему, исключительно на актерских работах. И Кидман в этом смысле даже не на первых ролях. Мощно выступает, к примеру, Майкл Шеннон в привычном для себя образе чудаковатого правдорубца — в «Незнакомцах» он играет Наполеона Маркони, главу того самого семейства с сыном-самоубийцей в анамнезе, переживающего утрату с помощью феерического, непрекращающегося нервного словоизвержения. Нетрудно предположить, как неловко себя чувствуют от этой болтовни окружающие, однако сам невроз выглядит убедительно. Неожиданно сильная партия выходит у Самары Уивинг
, играющей инста-звезду с комплексами (жену упомянутого лотерейного миллионера) — нервная и стеснительная мисс совершенство переживает диджитал-ломку, столь понятный и актуальный недуг современности, а еще оказывается куда более глубоким человеком, чем кажется в соцсетях. Мелисса Маккарти, Люк Эванс, Бобби Каннавале выходят тут — даже внешне — за пределы своих более или менее привычных амплуа, за этим тоже любопытно наблюдать.
А вот остальное пока — сейчас доступны три серии, следующая выйдет как раз сегодня, 25 августа (далее – по эпизоду в неделю), — цепляет разве что какой-никакой детективной интригой, хотя, несмотря на бодрый ритм, довольно-таки унылой. Занятная завязка размывается, авторы будто бы никак не могут найти подходящий ритм, язык, жанр — книжный, очевидно, не подходит, а в сериальном высока планка, на Николь Кидман и других звездах и только на них сегодня выехать уже не получится. Остается надеяться, что зритель задержится хотя бы по инерции. А русский зритель — из солидарности с экранной соотечественницей Машей.
Смотрите сериал «Девять совсем незнакомых людей
» на Amazon Prime Video с 18 августа
.
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