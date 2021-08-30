«Не просто друг»: Зрители о сериале «Пес»

30 августа в эфире телеканала НТВ стартует новый сезон сериала «Пес», обещающий стать лучшим. Главные роли — Макса Максимова и его четвероногого напарника Графа — неизменно исполняют Никита Панфилов и немецкая овчарка Мухтар. В новых сериях прибавится немного мистики — Пес начнет проявлять чудеса телепатии, Лена (Ольга Олексий) будет блистать интуицией, а Гнездилову (Михаил Жонин) начнут сниться вещие сны. Накануне премьеры сезона мы собрали наиболее интересные высказывания о сериале «Пес» пользователей сайта Кино-Театр.Ру, следивших за жизнью героев из разных городов России и Украины.
евгений Саунин
: Начну с того, что сам посмотрел все 110 серий. Для меня роль Никиты Панфилова в этом сериале – его лучшая роль. Играет хорошего персонажа: Макс отличается своим умением принимать людей такими, какие они есть. Позволяет себе подурачиться. Местами излишне самоуверен. Человек образованный (неоднократно показан за чтением книг), культурный (если не считать сна в одежде, сидения с ногами на столе, редких жаргонизмов). Но в целом персонаж положительный, вызывает симпатию. Также вызывает уважение сила духа и честь героя. Есть чему у него поучиться, заслуживает моего уважения. Пёс просто великолепен, лишние слова бессмысленны.
Вайткус
: Это же пародия на советский сериал «Следствие ведут ЗнаТоКи
». Причём, пародия доведённая до абсурда с элементами любовной драмы, триллера и детектива!
Frosja
: Уважаемые господа! Сериал советую смотреть только ради Жонина. Это наш Луи де Фюнес
. Потрясающе! Я даже не могу вспомнить, о чём сюжет. Но Жонин со своими каламбурами – это что-то. Никите советую быть более разнообразным в эмоциях. Но нравится, как он даёт отпор противникам. Будто экономит движения.
Петух Татьяна Александровна (село Червона Слобода)
: Столько юмора не видела ни в одном детективе. Украшает сериал роль Жонина и то, как дерется Макс. Легкий симпатичный сериал и даже есть уверенность, что враг не пройдет – бандитов разыщут, 100 процентов. А песик вообще прелесть.
Porutchyk (Магадан - Великий Новгород)
: С огромным удовольствием просмотрел новые серии. Ура новому сезону! Встретил всех, как старых добрых друзей, которых по какой то причине давно не видел! Ну, что-то типа встречи одноклассников! :) Спасибо огромное создателям! Браво!
Ольгаша (Харьков)
: Устав от телешоу и абсолютного отсутствия смотрибельных фильмов украинского кино, с удовольствием смотрю серии «Пса», расслабленно ржу от дурачеств актеров, от абсурдного юмора, от обаяния Графа :) и его сыночка Мухтара, вот где природа в детях не спит. Отличный фильм.
Кофеманка (Ленинск-Кузнецкий)
: Очень приятно смотреть сериал независимо от его сезона. От него появляется какая-то релаксация после тяжелого рабочего дня. В нем сочетаются и криминал, и некоторая комедия, и мелодрама (треугольник Макс, Лена и Алексей).
Алексей Сергеевич Каптов (Волгоград)
: Сериал отличный, самый прикольный – это Гнездилов. Смех до слез.
евгений Саунин
: Рекомендую сериал к просмотру, но не всем. Смотреть нужно внимательно, желательно иногда смотреть интервью самих актеров, там некоторые моменты объясняются. 10 из 10.
Это интересно (Омск)
: Невзирая на некоторые недочёты, в целом сериал хороший, лёгкий, непритязательный, для отдыха. Макс приятен, ходит красиво, на прямых ногах. Гнездилов смешон и всё остальное вполне сносно. А Пёс в исполнении пса Графа – самый лучший и самый умный пёс на свете!
Ballonfire
: Очень был поражен, когда узнал, что это Украинский сериал. Не думал, что они умеют снимать качественные сериалы.
7партизан (грехов)
: Отличный развлекательный фильм. Особенно наслаждаюсь Гнездиловым. Этому артисту надо Гамлета играть, но недалекие режиссеры вряд ли догадаются о смене амплуа.
Porutchyk
: Михаилу Жонину низкий поклон за море смеха, улыбок и позитив, который он подарил моей семье. Очень талантливый актёр! Да тут все хорошо играют! Но Жонину отдельная «благодарочка»! :)
Shevya
: Сериал — со своими плюсами и минусами, написано о них. Периодически смотрю с интересом. Про Михаила Жонина — отдельные слова. Актер — супер! Изюминка сериала. Мой муж, чаще критикующий, чем оценивающий положительно, считает, что он заслуживает Оскара.
Локки (Яготин)
: Никита Панфилов мне напоминает Стивена Сигала
— такой же немногословный, уверенный в себе и обаятельный.
wenera62 (Всеволожск)
: Нормальный сериал; без заморочек, для отдыха, хорошо, что присутствует незамысловатый юмор.
Эльвира Алексеевна (Екатеринбург)
: Нормальный сериал, особенно если настроение плохое. Смешно, и о плохом забываешь. Актер, играющий Гнездилова, — хороший специалист, не каждый так может сыграть тупого болвана, тем более, работающего в полиции. Никита Панфилов – умница, побольше бы таких специалистов, правда жаль, что ему все время приходится применять силу, но надеюсь, удары не настоящие.
Домовенок
: Панфилов завораживающий, невозмутимый. Голоса никогда не повышает, а когда говорит, хочется слушать.
Константин и точка
: Неплохой добротный сериал. Игра собаки тоже ничего. Плюс — некий неуловимый украинский колорит. Минус — ну очень все «под Голливуд». Штампы, причем смешные.
Вятич Андрей
: Этот фильм должен называться не «Пес», а «Идиот», по той простой причине, что главным героем в нем является Гнездилов. Кстати, сыгран этот персонаж блестяще.
Виталий Ки
: Пессимист говорит, что стакан на половину пуст. Оптимист говорит, что стакан на половину полон. Так и в обсуждениях фильма «Пёс» просматривается та же тенденция... Господа пессимисты, смотрите Ваши «крутые» настоящие боевики и не брюзжите по поводу и без повода. А мы будем отдыхать и расслабляться под незатейливый сюжет фильма «Пёс» с элементами лёгкого и наивного юмора.
ГАМ (Уяр)
: Основное достоинство сериала – это Панфилов, что и говорить, ему удаются как мерзавцы, так и вот такие полуполицейские, в общем, мужик с талантом. Пёс у него тоже неплох, но в ряде эпизодов просматривается сложность в организации трюков с собакой. Это человеку сказал-показал, и дело в шляпе, а с собачкой посложнее, поэтому иногда пёс зачастую какой-то неадекватный...
Елена Одинокова
: Как заядлый собачник скажу: это, конечно, смешно смотреть, когда с собакой как с человеком разговаривают, и пёс все понимает, и даже телек включает и выключает. Смешно: задержи тех, держи два часа этих, глянь туда, сюда… У сценариста и режиссёра явно собаки не было никогда.
Нионелла
: Все мы разные и мнения у всех разные, как на вкус и цвет... Лично для меня сериал как глоток свежего воздуха после длительного рабочего дня, в нем нет политики, нет пошлости, и слава Богу, хорошие шутки и приколы, и поэтому его легко смотреть, и ты забываешь о наболевших проблемах, и окунаешься в жизнь каждого из героев, ляпы есть, но них как-то не обращаешь внимания, с кем не бывает. Очень хороший подбор актеров и отличная игра, как будто они живут, а не играют, и за это всем отдельное большое и искреннее спасибо, вы все молодцы! Пес — это не просто друг, это душа сериала, Гнездилов — изюминка, а Макс — и супергерой и простой человек в одном лице, со своими переживаниями и проблемами, таких как он миллионы в нашей жизни. Ждем от вас продолжения сериала.
Сериал «Пес-6
» смотрите с 30 августа на НТВ в 21:15.
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