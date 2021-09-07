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Все новинки сезона: 40 российских сериалов, которые мы ожидаем этой осенью

Обзор сериалов >>
7 сентября 2021
1 сентября год начинается не только для школьников. Театральный и телевизионный сезоны тоже берут отсчет с первого дня осени. В этом материале мы собрали все новые российские сериалы, которые готовы к выходу в эфир. Об ожидаемых продолжениях отечественных проектов читайте через неделю.


КОНТАКТ
Жанр: комедия, мелодрама
Вещатель: PREMIER, затем ТНТ
Количество серий: 9
Дата выхода: 9 сентября

Все новинки сезона: 40 российских сериалов, которые мы ожидаем этой осенью
фото: PR-служба PREMIER // "Контакт"

Героям сериала никак не удается найти контакт в эпоху соцсетей, которые создавались, чтобы объединять людей, хотя порой и приводят к обратному эффекту. Девочка-подросток Юля не слушается отца, у нее проблемы и в школе, и дома. Отец – бывший опер, а ныне инспектор по делам несовершеннолетних Глеб Барнашов. Работа в ПДН стала его персональным адом, потому что он не понимает современных детей, а дочь для него – самый трудный из подростков. Она даже в друзья его не добавляет. Тогда Барнашов решает действовать радикально: он отмазывает одного из подростков от уголовного дела, а взамен просит его подружиться с Юлей ВКонтакте и дать ему доступ к странице в соцсети, чтобы он смог хоть как-то присматривать за дочкой. Главные роли в проекте исполнили Павел Майков и Ирина Паутова, в других ролях Равшана Куркова, Вильма Кутавичюте, Алексей Агранович, Максим Виторган, Алексей Лукин, Роман Маякин, Сергей Гилёв и другие. Производством проекта занимались компании Good Story Media и «Среда», режиссером выступил Евгений Стычкин.


КОНТЕЙНЕР
Жанр: драма
Вещатель: START, Оkko
Количество серий: 8
Дата выхода: 9 сентября

Все новинки сезона: 40 российских сериалов, которые мы ожидаем этой осенью
фото: пресс-служба видеосервиса Start // "Контейнер"

Драма о суррогатной матери (Оксана Акиньшина), вопреки общей практике переехавшей в дом богатых заказчиков (Филипп Янковский и Маруся Фомина). Они воспринимают ее как «контейнер», и вскоре такое сожительство становится испытанием для каждого. В сериале также заняты Юлия Ауг, Артём Быстров, Маша Лобанова, Нино Кантария, Ростислав Бершауэр, Екатерина Строгова, Дмитрий Чеботарёв, Сергей Годин, Елизавета Шакира и Сергей Подольный. Режиссер проекта Максим Свешников, а премьера «Контейнера» состоялась в апреле 2021 года в рамках ММКФ. Ранее сериал участвовал в MIPDrama 2021 — ежегодном скрининге самых ожидаемых драматических шоу мира, находящихся в производстве.


ПРОПАВШАЯ
Жанр: психологический триллер
Вещатель: КиноПоиск HD
Количество серий: 4
Дата выхода: 9 сентября

Все новинки сезона: 40 российских сериалов, которые мы ожидаем этой осенью
фото: пресс-служба "Кинопоиск HD // "Пропавшая"

Психологически-мистический триллер Вадима Перельмана о состоятельной семье, в которую неожиданно возвращается дочь, исчезнувшая десять лет назад. Мать сразу признает ее, а супруг не спешит верить в чудо. Долгожданное воссоединение не приносит никому счастья. Образы экранных родственников воплотили Лиза Янковская, Владимир Мишуков и Мария Куликова. За визуальную часть отвечал оператор Владислав Опельянц.


ВЕРТИНСКИЙ
Жанр: биография, драма
Вещатель: KION (18+), затем на Первом (12+)
Количество серий: 8
Дата выхода: 13 сентября

Все новинки сезона: 40 российских сериалов, которые мы ожидаем этой осенью
фото: пресс-служба Первого канала // "Вертинский"

Биография самого известного отечественного шансонье ХХ века, снятая Авдотьей Смирновой по собственному сценарию (совместно с Анной Пармас при участии Джона Шемякина). История артиста, покинувшего Россию 1919 года и вернувшегося в СССР 1943-го, в разгар Второй мировой. Вертинский жил, пел и был популярен в Константинополе, Париже, Берлине, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Харбине, Шанхае и Москве. Его любили прекрасные женщины, ему аплодировали королевские особы и воры. Он был человеком богемы, легким и веселым. Однако эта картина, в первую очередь, о его доброте. Об умении не судить, а пожалеть, посочувствовать любому. И за это судьба одарила его огромным успехом и поздним семейным счастьем. Главную роль исполнил Алексей Филимонов. Паулина Андреева перевоплотилась в звезду немого кино Веру Холодную, а Виктория Исакова — в Марлен Дитрих. Музыку к фильму написал Игорь Вдовин. «Вертинский» станет первым сериалом Первого канала с премьерой на платформе.


СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ
Жанр: мелодрама
Вещатель: Первый канал
Количество серий: неизвестно
Дата выхода: 13 сентября

Все новинки сезона: 40 российских сериалов, которые мы ожидаем этой осенью
фото: пресс-служба Первого канала // "Спросите медсестру"

Елена Панова в роли медсестры, матери-одиночки 16-летней дочери, которая начинает работать в больнице Петрозаводска, где страшно не хватает медперсонала. Собранная, компетентная и расторопная медсестра, готова выйти в любую смену, приходится как нельзя кстати. Хотя иногда Валерия превышает полномочия — выполняет процедуру или отправляет анализы, которые еще не назначал врач. Поначалу это списывают на то, что она еще не освоилась, но никто не знает, что на самом деле Валерия – врач с редкой для женщины специализацией хирурга-реаниматолога, которую суд лишил права практиковать. Но когда на кону — спасение человеческой жизни, она забывает об осторожности и начинает действовать. Режиссер Дмитрий Петрунь.


ОТЕЦ СЕРГИЙ
Жанр: Детектив
Вещатель: KION
Количество серий: 6
Дата выхода: сентябрь 2021

Все новинки сезона: 40 российских сериалов, которые мы ожидаем этой осенью
фото: "Отец Сергий"

Мистический детектив о бывшем священнике, который после отстранения от служения принялся раскрывать преступления с участием всяческая нечисти. Он — этакий боевой монах, которому церковь платит за битву с бесами. В свободное от зачисток время главный герой прикладывается к бутылке, курит, пользуется услугами девушек по вызову и всякими другими способами оскорбляет чувства верующих. Главную роль сыграет Роман Маякин, а помогать герою будет детектив Катя исполнении Лукерьи Ильяшенко. В других ролях — Ирина Розанова, Дмитрий Куличков, Николай Шрайбер, Арсений Сергеев, за постановку отвечает Кирилл Кузин.


ИСТОРИК
Жанр: детектив
Вещатель: ТВ-3
Количество серий: 8
Дата выхода: сентябрь 2021

Все новинки сезона: 40 российских сериалов, которые мы ожидаем этой осенью
фото: кадр со съемочной площадки сериала "Историк"

Преподаватель истории и криминалистики Андрей Викторович Изворин однажды применил теорию цикличности к криминальному миру и открыл, что каждое нераскрытое преступление, в том числе, если за него был наказан невиновный, неизбежно повторяется. Теперь Изворин может предсказывать следующий шаг преступника и предугадывать ход его мыслей. Но проблема в том, что все вокруг считают его сумасшедшим. Главную роль впервые исполнил певец и музыкант Павел Артемьев, а его напарницу Анну Рыбакову — Мария Луговая. Помимо преподавания Изворин рисует комиксы и успешно публикуется под псевдонимом Хантер. Его работы обожает сын Рыбаковой, школьник Серёжа, растущий без внимания вечно занятой мамы. Автором идеи, сценаристом, продюсером, оператором и одним из режиссеров «Историка» стал дебютант Олег Кириченко. В ролях также Михаил Кремер, Максим Битюков, Сергей Пиоро и Никита Панов. В продюсерской команде сериала числятся Нелли Яралова, Юлия Разумовская, Мария Шухнина, Валерий Федорович и Евгений Никишов. Сценарий Кириченко написал в соавторстве с Михаилом Шульманом и Юлией Лавряшиной, а вторым режиссёром-постановщиком выступил Александр Данилов.


ПИНГВИНЫ МОЕЙ МАМЫ
Жанр: комедия
Вещатель: KION
Количество серий: неизвестно
Дата выхода: сентябрь 2021

Все новинки сезона: 40 российских сериалов, которые мы ожидаем этой осенью
фото: PR-служба KION // "Пингвины моей мамы"

Проект Наталии Мещаниновой про 15-летнего школьника Гошу в исполнении Макара Хлебникова. Родители мальчика, одержимые идеей спасти всех детей, усыновляют четвертого ребенка, не оставив Гоше даже отдельной комнаты. Не находя себе места в собственном доме, юноша решает исполнить давнюю мечту и заняться стендапом. В написании сценария принимали участие комики Женя Сидоров, Саша Малой и Михаил Кострецов.


САМКА БОГОМОЛА
Жанр: психологический триллер, драма, детектив
Вещатель: START
Количество серий: 8
Дата выхода: 14 октября

Все новинки сезона: 40 российских сериалов, которые мы ожидаем этой осенью
фото: видеосервис START // "Самка богомола"

Адаптация успешного французского сериала «Богомол» с Кароль Буке. Производством занимались START и студия «Профит» Игоря Толстунова, сценарий написала Анна Козлова. Жанна Дронова (Ирина Розанова) по прозвищу «самка богомола» отбывает срок в колонии строгого режима с тех пор, как призналась в восьми особо жестоких убийствах. Жанна убивала только мужчин — педофилов, насильников и неверных мужей. Узнав, что у нее появился подражатель, женщина предлагает полиции помощь при соблюдении двух условий. Первое: она покинет колонию на время расследования. Второе: делом будет заниматься ее сын Денис, который не общался с матерью последние 20 лет. В проекте также сыграют Павел Чинарев, Екатерина Кузнецова, Сабина Ахмедова, Ольга Сутулова, Александр Марин, Сергей Заморев и Виктория Агалакова. Режиссерское кресло занял Нурбек Эген.


ПОСЛЕДНИЙ АКСЕЛЬ
Жанр: спортивная драма
Вещатель: MEGOGO
Количество серий: 8
Дата выхода: сентябрь-октябрь 2021

Все новинки сезона: 40 российских сериалов, которые мы ожидаем этой осенью
фото: Илья Галстанг // "Последний аксель"

Елена Подкаминская играет жесткого тренера по фигурному катанию, которая готовит к Чемпионату мира молодую и амбициозную спортсменку в исполнении Ангелины Загребиной. Актрису искали практически год, так как, кроме необходимости исполнить серьезные драматические сцены, она должна уверенно стоять на коньках. Авторы обещают мощный драматический конфликт, серьезную морально-этическую дилемму и замечательный актерский состав. Фигуристка после смерти отца-тирана приезжает в Москву и попадает в команду не менее жесткого тренера. Победа на чемпионате для Кати — не погоня за успехом, а стремление обрести свободу для себя и младшей сестры за счет спортивного гранта. Консультантами сериала стали олимпийские чемпионы Евгения Медведева и Алексей Ягудин, которые также появятся и в кадре. Ягудин исполнит роль хореографа, а Медведева выйдет на площадку в роли самой себя. Отца главной героини сыграет Михаил Трухин, а роль сына героини Подкаминской сыграет Фёдор Федотов. Обе семьи пройдут через сложнейший кризис во взаимоотношениях поколений: гиперопека и домашнее насилие — две актуальные проблемы для многих семей. Также в ролях Карина Разумовская (второй тренер) и Александр Семчев в роли следователя.


ЧИНОВНИЦА
Жанр: социальная драма, детектив, мелодрама
Вещатель: KION (18+), затем на Первом (12+)
Количество серий: 8
Дата выхода: осень 2021

Все новинки сезона: 40 российских сериалов, которые мы ожидаем этой осенью
фото: PR-служба KION // "Чиновница"

Оксана Карас сняла историю о жизни чиновницы регионального Минздрава по сценарию Марии Меленевской и Дениса Уточкина. У Арины Алферовой (Виктория Толстоганова) все признаки благополучия: хорошая квартира в центре города, приличная иномарка, утренняя укладка, шопинг-поездки в Москву, украшения, дорогие туфли. Она начальница финансово-экономического отдела, а ее любовник ведет бизнес с крупнейшим фармацевтическим предприятием региона. Совершенно очевидно, что чиновнице приходится встраиваться в коррумпированную цепочку, закрывать глаза на ошибки в расчетах и пропускать на рынок поддельные лекарства. Пока в один день от этих таблеток не погибает родной для нее человек. В ролях: Максим Виторган, Полина Кутепова, Артем Быстров, Яна Гладких, Алексей Агранович и другие.


СКАЗКИ ПУШКИНА. ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Жанр: разножанровый
Вещатель: more.tv
Количество серий: 6
Дата выхода: осень 2021

Все новинки сезона: 40 российских сериалов, которые мы ожидаем этой осенью
фото: PR-служба more.tv // "Сказки Пушкина. Для взрослых"

Антология из пяти пересказанных сказок Пушкина. В каждой серии сюжеты великого писателя переносится в современность: Царевна окажется инстаблогером, Елисей — рэпером, а Золотой Петушок — нейросетью. Пушкинские архетипы в этом сериале сплетаются с технофобией «Черного зеркала», порочным гламуром в духе Брета Истона Эллиса и хмурой российской действительностью, напоминающей о дилогии Алексея Балабанова «Брат». Шоураннером совершенно нового прочтения классики выступает Михаил Зыгарь — журналист, автор бестселлеров «Вся кремлевская рать» и «Все свободны». Креативный продюсер — Жора Крыжовников. Известно, что первым фильмом станет «Балда», срежиссированный Павлом Бардиным с Андреем Смоляковым в рои попа. Вторая серия – «Рыбка» в постановке Ксении Зуевой, в ролях Ингеборга Дапкунайте, Дарья Жовнер и другие.


ВНЕ СЕБЯ
Жанр: психологический триллер
Вещатель: ТНТ, PREMIER
Количество серий: 8
Дата выхода: осень 2021

Все новинки сезона: 40 российских сериалов, которые мы ожидаем этой осенью
фото: пресс-служба ТНТ // "Вне себя"

Главная премьера ТНТ этой осени – сериал с Евгением Стычкиным, Еленой Лядовой, Евгением Цыгановым и Аглаей Тарасовой, вошедший в конкурс французского фестиваля телевизионной драмы Festival de la Fiction TV. Финансист Дима начинает сходить с ума после смерти бывшей супруги, которую нашли убитой в постели с любовником. После смерти эта пара поселилась в голове у главного героя в качестве фантомов. Дима пытается избавиться от голосов в голове с помощью психиатра, но в итоге проекции бывшей жены и ее любовника становятся еще более реальными. Они даже выдвигают главному герою свои требования: расследовать их смерть, чтобы найти ответы. При этом Дима хочет вернуть опеку над сыном, но доверять ребенка откровенному психу никто желанием не горит.


В БОРЕНЬКЕ ЧЕГО-ТО НЕТ
Жанр: комедия, мелодрама
Вещатель: START
Количество серий: 8
Дата выхода: осень 2021

Все новинки сезона: 40 российских сериалов, которые мы ожидаем этой осенью
фото: видеосервис START // "В Бореньке чего-то нет"

Оригинальный проект START по мотивам одноименного спектакля «Квартета И». Действие разворачивается на киностудии: на банкете после окончания съемок нового фильма успешного режиссера Максима (Максим Виторган) собирается вся творческая группа. Именно в этот вечер они не только пьют шампанское и едят мимозу, но и выплескивают эмоции, накопившиеся за время работы над фильмом. К ролям, неоднократно исполненным на сцене, вернулись все участники «Квартета»: Ростислав Хаит исполнит роль директора картины Бориса Наумовича, Леонид Барац и Александр Демидов — сценаристов Кирилла и Гришу, которым никак не удается поделить одну женщину, а Камиль Ларин — актера Олега, который спасает фильм, заменив ушедшего в запой артиста Колмыкова (Павел Майков). Виктория Толстоганова сыграла второго режиссера. Также в сериале снялись Алексей Агранович, Юлия Топольницкая, Полина Ауг, Анастасия Уколова, Михаил Полицеймако, Ирина Гринёва, Артем Смола, Елена Полякова, Георгий Мартиросян, Родион Толоконников, Арина Маракулина и другие. «В Бореньке чего-то нет» — первый сериал в творческой биографии «Квартета» и первый совместный проект коллектива и START, подписавших в январе 2021 эксклюзивный контракт.


МЕНТАЛИСТКА
Жанр: детектив
Вещатель: Россия-1
Количество серий: 16
Дата выхода: осень 2021

Все новинки сезона: 40 российских сериалов, которые мы ожидаем этой осенью
фото: кинокомпания "Русское" // "Менталистка"

Кинокомпания «Русское» и Россия-1 готовят новый детектив об участнице популярного телешоу Лере, которая обладает удивительными способностями. Она – менталистка: слышит и видит то, чего не замечают другие. Во время съемок шоу Лера находит тело убитой девушки и оказывается втянутой в расследование полиции, и все чаще менталистку посещают странные видения, связанные с преступлением. Роли в сериале исполняют Александра Власова, Евгений Морозов, Илья Лыков, Ольга Павловец, Ольга Волкова, Алексей Коряков.


СОБОР
Жанр: Приключения, мелодрама
Вещатель: Первый канал
Количество серий: 16
Дата выхода: осень 2021

Все новинки сезона: 40 российских сериалов, которые мы ожидаем этой осенью
фото: пресс-служба Первого канала // "Собор"

Масштабное приключенческое кино, действие которого происходит в 1700 году — во времена радикальных перемен в Российской империи, великих реформ Петра I. Юный крепостной Иван Старшов без памяти влюбляется в дочь барина Марию. Иван ни за что не готов мириться с тем, что юная княжна ему не пара. В планах продюсеров — целая трилогия, части которой будут происходить в разные исторические эпохи, но объединятся одним местом действия - Спасо-Преображенским собором. Режиссер Сергей Гинзбург, в ролях Сергей Марин, Светлана Иванова, Александр Балуев, Юлия Снигирь, Алексей Бардуков и многие другие.


СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ
Жанр: Историческая драма, биография
Вещатель: Россия-1
Количество серий: 8
Дата выхода: осень 2021

Все новинки сезона: 40 российских сериалов, которые мы ожидаем этой осенью
фото: пресс-служба Россия-1 // "Седьмая симфония"

Драма режиссера Александра Котта, повествующая о знаменитом исполнении «Ленинградской» симфонии Дмитрия Шостаковича 9 августа 1942 года. Концерт и трансляция по радио стали сильным эмоциональным потрясением, подарившим надежду и укрепившим дух людей. Когда было принято решение, что Седьмая симфония Шостаковича прозвучать в родном городе, дирижеру Большого симфонического оркестра Ленинградского радиокомитета Карлу Элиасбергу предстояло собрать исполнителей и начать репетиции. Однако музыкантов, способных сыграть сложное произведение, в Ленинграде фактически не осталось: кто-то умер от голода, кто-то ушел на фронт, а кто-то пропал без вести. Главные роли в ленте исполнили Алексей Гуськов, Елизавета Боярская и Алексей Кравченко.


ЕЛИЗАВЕТА
Жанр: Историческая драма
Вещатель: Россия-1
Количество серий: 12
Дата выхода: осень 2021

Все новинки сезона: 40 российских сериалов, которые мы ожидаем этой осенью
фото: пресс-служба Россия-1 // "Елизавета"

Юлия Хлынина предстанет в образе великой императрицы, которой было всего 16, когда Петр решил оставить на нее созданную им огромную империю. Впервые полюбившая Елизавета оказалась не готова пожертвовать чувством ради власти — и завещание отца воспринимает как проклятие. Она сразу же обретает врагов в лице самых влиятельных придворных — Остермана и Меншикова, — и даже родная мать видит в ней теперь только соперницу в борьбе за трон. Так юная Елизавета оказывается втянутой в водоворот дворцовых интриг, и, прежде, чем стать великой императрицей и защитить Россию от хаоса и смуты, ей предстоит через многое пройти. Режиссер — Дмитрий Иосифов, в ролях — Александр Балуев, Агриппина Стеклова, Алексей Агранович, Виктор Раков, Кирилл Чернышенко, Кирилл Кузнецов, Артем Ключников и другие.


МЕДИУМ
Жанр: детектив, мелодрама
Вещатель: Россия-1
Количество серий: 12
Дата выхода: осень 2021

Все новинки сезона: 40 российских сериалов, которые мы ожидаем этой осенью
фото: пресс-служба "Россия-1" // "Медиум"

Адаптация одноименного американского сериала о женщине, способной слышать и видеть умерших, который выходил на телеканала NBC и номинировался на «Золотой глобус» и «Эмми». У Анны Островской счастливый брак – три дочери и любимый муж. Из нее могла бы получиться образцовая домохозяйка, если бы не одно «но». Внезапно Анна обнаруживает в себе странный, пугающий дар, который дает ей возможность раскрывать преступные тайны, предотвращать зло и спасать жизни. И отступать она не имеет права. Главные роли сыграли Мария Порошина и Павел Трубинер. Режиссер Елена Николаева. В других ролях Сергей Степанченко, Наталья Суркова, Иван Рудаков, Евгения Симонова, Сергей Сосновский и другие актеры.


ПОДРАЖАТЕЛЬ
Жанр: детектив, триллер
Канал: Россия-1
Количество серий: 8
Дата выхода: осень 2021

Все новинки сезона: 40 российских сериалов, которые мы ожидаем этой осенью
фото: пресс-служба "Россия-1" // "Подражатель"

Телевизионная премьера сериала, ранее показанного на платформе «Смотрим». Евгения Крюкова сыграла женщину, которая отсидела 20 лет за убийство восьми человек, виновных в смерти ее родителей. Теперь она оказывается на воле и помогает расследовать новое убийство, которое в точности повторяет ее собственное. Чтобы лучше понять чувства и действия героини, актриса встречалась с людьми, которое провели длительное время за решеткой, общалась с женщинами, попавшими в тюрьму по очень серьезным статьям, о многом их расспрашивала, изучала их психологию. Съемки проходили в действующих питерских «Крестах» в настоящих камерах. В ролях задействованы Никита Волков, Полина Филоненко, Евгений Дятлов, Любовь Константинова, Хельга Филиппова и другие.


КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ
Жанр: психологический детектив
Вещатель: Россия-1
Количество серий: 16
Дата выхода: осень 2021

Все новинки сезона: 40 российских сериалов, которые мы ожидаем этой осенью
фото: пресс-служба "Россия-1" // "Ключ от всех дверей"

Анна — психолог, которая проводит бизнес-тренинги и сеансы групповой психотерапии. Она помогает клиентам разбираться с конфликтами в семье, обидами и стрессами в жизни. Пациенты приходят к ней на грани срыва, а уходят счастливыми. И все благодаря уникальной методике, которая помогает Анне не только предвидеть развитие событий, но и предотвращать жизненные драмы. Как это часто бывает, спасая других, Анна не замечает, что опасность угрожает ее семье. В ролях — Светлана Колпакова, Андрей Фролов, Алексей Фатеев, Сергей Юшкевич, Александр Кудренко и другие.


ЖЕНА ОЛИГАРХА
Жанр: комедия
Вещатель: СТС
Количество серий: 17
Дата выхода: осень 2021

Все новинки сезона: 40 российских сериалов, которые мы ожидаем этой осенью
фото: пресс-служба СТС // "Жена олигарха"

Лирическая комедия с Еленой Подкаминской от создателей «Кухни». После таинственного исчезновения супруга (Игорь Верник) Альбина Барвашина с детьми (Кай Гетц, Маргарита Дьяченкова) вынуждена покинуть роскошный особняк в Лондоне и вернуться в Россию — в небольшой городок Добруйск за Уралом. Теперь ей придется забыть о сказочной жизни в столице русских олигархов и научиться выживать с пустым кошельком на родине. Хлопот добавит и завод по изготовлению кирзовых сапог — единственное, что осталось после мужа. Режиссер сериала Мария Кравченко, в ролях Антон Филипенко, Владимир Гостюхин, Алексей Маклаков, Александр Дьяченко, Александр Обласов, Даниил Киселев.


СОЛДАУТ
Жанр: Драма, комедия, музыкальный фильм
Вещатель: PREMIER
Серий: 8
Дата выхода: осень 2021

Все новинки сезона: 40 российских сериалов, которые мы ожидаем этой осенью
фото: пресс-служба Premier // "Солдаут"

Музыкальная драмеди о молодом рэпере в кризисе, который вместе с командой таких же сложных личностей должен за месяц написать альбом, устроить концерт и продать на него все билеты. Такова задача: собрать «солдаут» и обрести свободу от диктатуры лейбла, обеспечив себе будущее, в котором тебя любят и ценят. В главной роли Глеб Калюжный, а компанию ему составят Александра Дроздова, Алексей Розин, Андрей Пынзару, Сергей Шакуров, Кристина Кучеренко и другие актёры. Продюсерская команда состоит из Валерия Федоровича, Евгения Никишова, Сергея Корнихина, Константина Майера и Николая Куликова, а за постановку отвечает Иван Плечев.


ВЕЗЕТ
Жанр: Трагикомедия
Вещатель: IVI
Количество серий: 8
Дата выхода: осень 2021

Все новинки сезона: 40 российских сериалов, которые мы ожидаем этой осенью
фото: "Везет"

Евгений Цыганов играет частного извозчика службы «Трезвый водитель» Ивана Потапова. Ранее он был чемпионом мотогонок, а теперь живет и работает в далеком северном российском городе. Растерявшийся человек, завязавший с алкогольной зависимостью, честно пытается не пить. Добрый и хороший по своей природе, он оказался на обочине жизни и никак не может с нее сойти: случайные женщины, случайные собутыльники. Иван стремится помочь любому человеку, даже когда его жизнь летит под откос. В ролях также Максим Лагашкин, Светлана Ходченкова, Владимир Меньшов, Тимофей Трибунцев, Кирилл Кяро, Сергей Газаров, Валентина Ляпина, Михаил Полицеймако, Яна Сексте, Юлия Снигирь, Зоя Бербер.


МОЯ БОЛЬШАЯ ТАЙНА
Жанр: Детективный триллер
Эфир: Okko
Серий: 8
Дата выхода: осень 2021

Все новинки сезона: 40 российских сериалов, которые мы ожидаем этой осенью
фото: кадр со съемок сериала "Моя большая тайна"

Действие происходит в закрытом кампусе экспериментального вуза. Студентка Соня Кимаева возвращается из заграницы в общежитие академии, чтобы расследовать загадочную гибель лучшей подруги. За то время отсутствия Сони ситуация круто изменилась — и теперь по рукам студентов и преподавателей ходят отрывки дневника погибшей, из изобилующего шокирующими подробностями. Каждый день все новые и новые тайны студентов и преподавателей академии становятся известны всем, благодаря анонимному блогу «Твоя большая тайна». Все понимают, что эту стихию уже не остановить. Над постановкой остросоциального произведения работал Никита Грамматиков, а главных героев сыграли Анатолий Белый, Анна Невская, Иван Макаревич, Влад Соколовский, Юрий Чурсин, Кристина Кучеренко, Саид-Магомед Хасаев, Анастасия Талызина, Кирилл Батишта и Игорь Ласский.


СЁСТРЫ
Жанр: комедия
Вещатель: START
Количество серий: 20
Дата выхода: осень 2021

Все новинки сезона: 40 российских сериалов, которые мы ожидаем этой осенью
фото: видеосервис START // "Сестры"

История трех женщин, которые вместе вынуждены управлять автосервисом, доставшимся им в наследство после смерти отца. Когда-то он своим поведением разделил дочерей и сделал их чужими людьми. Теперь его провинциальный автобизнес должен сплотить поссорившихся сестер. Ольге (Лина Миримская), Маше (Анна Котова-Дерябина) и Ирине (Ангелина Стречина) предстоит руководить коллективом из 40 мужчин, попутно разрешая накопившиеся за годы противоречия. Усложняет задачу то, что сестры максимально непохожи друг на друга: Ирина — московская бизнес-леди, selfmade woman; Ольга — непрактичная учительница из Ртищево, воздушная и не от мира сего; Маша — парикмахерша из Саратова, мечтающая заработать много денег, но вынужденная жить с мужем-алкоголиком. Компанию исполнительницам главных ролей составят Антон Филипенко, Николай Шрайбер, Янина Студилина, Александр Обласов, Артём Ткаченко и другие актёры. Режиссер Илья Силаев.


ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ИНСТАНЦИЯ
Жанр: комедия, фэнтези
Вещатель: Okko
Количество серий: 10
Дата выхода: осень 2021

Все новинки сезона: 40 российских сериалов, которые мы ожидаем этой осенью
фото: пресс-служба Okko // "Предпоследняя инстанция"

Максим (Павел Прилучный) ищет способ заработать денег, Валентина (Ирина Розанова) пытается достроить дачу под Мытищами. У обоих весьма необычные работодатели — это Управление по распределению душ, сокращенно УПРД. Максим и Валентина работают в отделе разбора пограничных случаев и за 24 часа до смерти человека должны определить, куда тот попадет — в Ад или Рай. Так как обоим Рай гарантирован по трудовому договору, Максим пытается подзаработать и продать место олигархам, а Валентина мечтает вернуть из Ада мужа. Режиссером-постановщиком сериала выступила Ольга Акатьева, в ролях также снимались Дарья Мельникова, Николай Фоменко, Федор Добронравов, Василий Кортуков, Валерий Афанасьев, Сергей Епишев, Елизавета Моряк, Яна Кошкина, Вячеслав Манучаров, Игорь Миркурбанов, Денис Синявский и другие. Над сценарием работал Иван Новиков, также выступающий креативным продюсером проекта. За визуальную часть отвечал оператор Антон Зенкович.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Жанр: детектив
Вещатель: Первый канал
Количество серий: 8
Дата выхода: осень 2021

Все новинки сезона: 40 российских сериалов, которые мы ожидаем этой осенью
фото: пресс-служба НТВ // "Заключение"

История о сильной и волевой женщине-хирурге, которая внутри оказывается очень ранимой. Вера (Виктория Исакова) — блестящий хирург, перфекционистка во всем. Однажды при странных обстоятельствах погибла ее пациентка, 17 летняя Зоя, которой Вера по подложным рецептам помогала приобрести опиоидные анальгетики после операции. Из-за начатого расследования подлог всплывает, против Веры возбуждается дело о распространении наркотических средств. Тучи над девушкой сгущаются, и суд дает ей реальный срок: пять лет с запретом на профессию. Однако прокуратура предлагает Вере сделку: отбывать альтернативное наказание в качестве судмедэксперта в Следственном комитете. В ролях также задействованы Дмитрий Куличков, Владислав Ветров, Рита Дьяченкова, Сергей Горошко, Виталий Кищенко, Мария Смольникова.


РУССКИЕ ГОРКИ
Жанр: историческая драма, мелодрама
Вещатель: Первый канал
Количество серий: 20
Дата выхода: осень 2021

Все новинки сезона: 40 российских сериалов, которые мы ожидаем этой осенью
фото: пресс-служба Первого канала // "Русские горки"

История английского двойного агента Джона Харпера и его семьи в Советском Союзе. Действие происходит в период с послевоенных 1940-х по 1980-е. Сценарий семейной саги написала Татьяна Арцеулова по роману Григория Ряжского «Колония нескучного режима». Харпер, разоблаченный советской разведкой, будет отправлен в ГУЛАГ, вместе с ним там окажется влюбленная в него девушка Таня, бывшая няня двух его дочерей. Фильм расскажет о том, как сложится судьба каждого из них. В ролях Константин Лавроненко, Екатерина Вилкова, Карина Андоленко, Алексей Морозов, Иван Колесников и другие. Режиссер Алеко Цабадзе.


СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР
Жанр: военная драма
Вещатель: Первый канал
Количество серий: 8
Дата выхода: осень 2021

Все новинки сезона: 40 российских сериалов, которые мы ожидаем этой осенью
фото: пресс-служба Первого канала // "Смертельный номер"

Сериал рассказывает о гастролях советского цирка в Латвии накануне Великой отечественной войны. Это история интернациональной, совершенно аполитичной цирковой труппы, которая попадает в жернова войны. Сценарий написал Максим Белозор, генеральным продюсером является Сергей Сельянов, в режиссерском кресле - Олег Газе. Александр Робак играет гипнотизера и директора цирка по фамилии Белов. Анастасия Городенцева исполняет роль воздушной эквилибристки, Владимир Стеклов и Сергей Барковский – клоунов, а Александр Головин - гимнаста.


НАДВОЕ
Жанр: мелодрама
Вещатель: Россия-1, more.tv
Количество серий: неизвестно
Дата выхода: осень 2021

Все новинки сезона: 40 российских сериалов, которые мы ожидаем этой осенью
фото: пресс-службы телеканала "Россия 1" и онлайн-сервиса more.tv // "Надвое"

Данила Козловский и Александр Петров снялись в сериале Валерия Тодоровского о двух друзьях и коллегах, жизнь которых меняет командировка в Санкт-Петербург. В северной столице Костя (Козловский) и Саня (Петров) знакомятся с двумя девушками, и это мимолетное знакомство полностью меняет их жизни. Главные женские роли исполнили Ирина Старшенбаум и Елизавета Базыкина. Съемки прошли в Москве и Санкт-Петербурге. Продюсеры — Вячеслав Муругов и Антон Златопольский.


ХУДОЖНИК
Жанр: детектив, драма
Вещатель: Россия-1, PREMIER
Количество серий: неизвестно
Дата выхода: осень 2021

Все новинки сезона: 40 российских сериалов, которые мы ожидаем этой осенью
фото: пресс-служба компании "ВайТ Медиа" // "Художник"

Действие остросюжетного детектива Тимура Алпатова разворачивается в марте 1944 года. На фронте Красная Армия ведет уверенное наступление. опытный майор Ефимов (Андрей Смоляков) и капитан Сазонов (Александр Горбатов) расследуют серию дерзких и жестоких убийств. Каждый раз на месте преступления остаются портреты убитых, за которые банду прозвали «Мертвой головой», а ее главаря — Художником. Когда к расследованию со стороны НКВД подключается старый товарищ Сазонова Рудаков (Виктор Добронравов), каждый из героев оказывается под подозрением. Роли также исполнили Дарья Урсуляк, Александр Устюгов, Кирилл Зайцев, Сергей Газаров, Марина Александрова, Андрей Мерзликин. За визуальную составляющую отвечали оператор-постановщик Юрий Кокошкин и художник-постановщик Виктор Шмелёв.


ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ
Эфир: Первый канал
Жанр: Детектив, Мелодрама, Исторический, Боевик
Серий: 16
Дата выхода: осень 2021

Все новинки сезона: 40 российских сериалов, которые мы ожидаем этой осенью
фото: Марс Медиа Энтертейнмент // "Цыпленок жареный"

Исторический боевик об эпохе НЭПа. Действие фильма начинается в 1921 году в Петрограде. Вместе с предпринимателями в городе появляются бандиты. На защиту малого бизнеса встает Дядя Коля (Виктор Сухоруков), крышующий бизнесменов и защищающий их от грабежей. Однако не все согласны платить за его услуги. Никита Волков играет одного из главарей банды Дяди Коли – Родю. Банда Роди – бывшего анархиста, разбитного гопника, пижона и сердцееда, северного Бени Крика – самая известная и продуктивная из всех. Режиссер сериала Елена Николаева. В ролях Максим Белбородов, Любовь Аксенова, Виктор Добронравов, Ирина Пегова, Павел Трубинер и многие другие.


ВОСКРЕСЕНСКИЙ
Жанр: Исторический детектив
Вещатель: Первый канал
Производство: «Эпик Медиа»
Количество серий: 8
Дата выхода: осень 2020

Все новинки сезона: 40 российских сериалов, которые мы ожидаем этой осенью
фото: пресс-служба Первого канала // Воскресенский

1912 год. В Санкт-Петербурге растет количество преступлений. На помощь полиции приходит светило хирургии – профессор медицины Аркадий Воскресенский (Юрий Колокольников). Он – самый признанный медицинский эксперт в городе. По следам на теле, микроскопическим анализам, радужке глаза, состоянию органов погибшего – он может узнать о жертве практически все. И хотя в общении Воскресенский не самый простой человек – он резок, нетерпим, высокомерен и абсолютно уверен в своей правоте — питерские сыщики всегда ищут помощи именно у него, когда в очередной раз оказываются в тупике. Режиссер — Дмитрий Петрунь. В ролях — Ольга Арнтгольц, Владимир Епифанцев, Антон Хабаров, Вильма Кутавичюте, Максим Лагашкин и другие.


РУССКИЙ ПЛЕННИК
Жанр: приключенческая драма
Вещатель: Первый канал
Количество серий: 12
Дата выхода: осень 2021

Все новинки сезона: 40 российских сериалов, которые мы ожидаем этой осенью
фото: PR-служба "Марс Медиа" // "Русский пленник"

Илья Малаков сыграл казака, который отправляется на чужбину поклониться Деве Марии, чтобы исполнить последнюю волю отца. Его путь лежит через дворец Султана Османской Империи, где он попадает в плен и становится янычаром Али. Но никакие крепости не удержат вольного казака. Алёха не теряет надежды обрести свободу, исполнить волю отца, встретить любовь и вернуться на Родину. Режиссер сериала — Иван Шурховецкий, производством занималась компания «Марс Медиа». Помимо Малакова, в съемках приняли участие Самвел Тадевосян, Арина Жаркова, Алексей Кравченко, Владимир Кошевой, Евгения Дмитриева, Иван Босильчич, Малхаз Абуладзе, Ираклий Апкидзе, Кямран Агабалаев, Рихард Леперс, Виталий Кищенко и другие.


ВАСНЕЦОВА
Жанр: детектив
Вещатель: Россия-1
Количество серий: неизвестно
Дата выхода: осень 2021

Все новинки сезона: 40 российских сериалов, которые мы ожидаем этой осенью
фото: пресс-служба "Россия-1" // "Васнецова"

Ремейк популярного французского детективного сериала «Кандис Ренуарс Анной Михалковой в главной роли. Она играет майора полиции и многодетную мать Веронику Васнецову, которая возвращается на службу после десятилетнего перерыва. Благодаря связям бывшего мужа, она попадает в следственное управление Калининграда, где ей предстоит руководить группой по борьбе с особо тяжкими преступлениями, несмотря на козни начальства, подозрительность коллег, проблемы с детьми и неприятности в личной жизни. Сломить и выбить Васнецову из колеи не так-то просто. В сериале также заняты Полина Кутепова, Всеволод Болдин, Саид-Магомед Хасаев, Мария Корытова, Наталья Рева-Рядинская и другие артисты. Режиссером «Васнецовой» стал Алексей Андрианов, работавший над проектами «Грозный» и «София».


СТЮАРДЕССА
Жанр: мелодрама
Вещатель: Россия-1
Количество серий: 8
Дата выхода: осень 2021

Все новинки сезона: 40 российских сериалов, которые мы ожидаем этой осенью
фото: пресс-служба "Россия-1" // "Стюардесса"

Для стюардессы Марии Селивановой (Александра Никифорова) небо — смысл жизни, но она принимает трудное решение оставить полеты и посвятить себя семье. Муж Алексей (Анатолий Белый) не способен оценить жертву, и женщина, поняв, что ошиблась в выборе, забирает ребенка и едет в Москву. Там она устраивается на работу в «Аэрофлот» и начинает жизнь с чистого листа. Впереди – не только рабочие будни, но и непростые отношения с командиром корабля Ждановым (Даниил Страхов). Компанию актерскому трио составят Евгения Симонова, Анна Каменкова, Андрей Соколов, Екатерина Олькина, Евгения Лоза, Анастасия Акатова и Артём Крылов, а в камео появятся Евгений Миронов, Чулпан Хаматова и Филипп Киркоров.


ДАМА С СОБАЧКОЙ
Жанр: детектив, мелодрама
Вещатель: Россия-1
Количество серий: неизвестно
Дата выхода: осень 2021

Все новинки сезона: 40 российских сериалов, которые мы ожидаем этой осенью
фото: пресс-служба "Россия-1" // "Дама с собачкой"

Елена Яковлева сыграла пенсионерку и бывшую учительницу математики, которая, овдовев, переехала жить в коттеджный поселок к дочери. Однажды она становится свидетелем убийства и начинает расследование. Ей помогают ее соседи: бывший ученик – следователь Свиридов и сосед-пенсионер, судья на пенсии. Их сыграли Александр Балуев и Сергей Перегудов соответственно.


ИНКУБАТОР
Жанр: психологическая драма
Вещатель: Первый канал
Количество серий: 8
Дата выхода: осень 2021

Все новинки сезона: 40 российских сериалов, которые мы ожидаем этой осенью
фото: пресс-служба Первого канала // Инкубатор

Психологическая драма Кати Шагаловой с элементами детектива и триллера касается темы суррогатного материнства. Станислав Бондаренко в нетипичной для себя роли полицейского, у которого однажды пропала мать (Ингеборга Дапкунайте). Погружаясь в поиски, он узнает много горькой правды – о ней и о себе. Снимали картину в Москве, Ростове и Таганроге, куда герой отправляется на поиске матери. По словам Станислава Бондаренко, для него этот проект — шанс показать себя не только в ампула героя-любовника, каким обычно он предстает перед нами в кино, но и в серьезной драматической роли. В ролях Борис Щербаков, Александр Лазарев, Владимир Сычев, Борис Каморзин, Полина Филоненко.


АЛИБИ
Эфир: Первый канал
Жанр: Драма
Серий: 16
Дата выхода: осень 2021

Все новинки сезона: 40 российских сериалов, которые мы ожидаем этой осенью
фото: пресс-служба Первого канала // "Алиби"

Режиссер Нурбек Эген снял сериал о Петре Решетникове (Евгений Стычкин), успешном сценаристе и руководителе агентства «Алиби», которое сочиняет алиби хоть прикрытия неверного мужа, который сказал жене, что улетает в командировку, а сам с любовницей на отдыхе, хоть простой работник, который должен оправдаться перед начальником. Решетников успешен и в этом деле, ведь для него самое лучшее «кино» – жизнь. Его прекрасная жена Ольга (Ольга Сутулова) — документалистка, а сын Саша — примерный одиннадцатиклассник. Они не знают о второй жизни Решетникова, но однажды Ольга приходит к нему в агентство и просит алиби, потому что изменила мужу. А затем приходит известие, что его сын встречается с учительницей.

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