Все новинки сезона: 40 российских сериалов, которые мы ожидаем этой осенью

1 сентября год начинается не только для школьников. Театральный и телевизионный сезоны тоже берут отсчет с первого дня осени. В этом материале мы собрали все новые российские сериалы, которые готовы к выходу в эфир. Об ожидаемых продолжениях отечественных проектов читайте через неделю.
КОНТАКТ Жанр: комедия, мелодрама Вещатель: PREMIER, затем ТНТ Количество серий: 9 Дата выхода: 9 сентября
фото: PR-служба PREMIER // "Контакт"
Героям сериала никак не удается найти контакт в эпоху соцсетей, которые создавались, чтобы объединять людей, хотя порой и приводят к обратному эффекту. Девочка-подросток Юля не слушается отца, у нее проблемы и в школе, и дома. Отец – бывший опер, а ныне инспектор по делам несовершеннолетних Глеб Барнашов. Работа в ПДН стала его персональным адом, потому что он не понимает современных детей, а дочь для него – самый трудный из подростков. Она даже в друзья его не добавляет. Тогда Барнашов решает действовать радикально: он отмазывает одного из подростков от уголовного дела, а взамен просит его подружиться с Юлей ВКонтакте и дать ему доступ к странице в соцсети, чтобы он смог хоть как-то присматривать за дочкой. Главные роли в проекте исполнили Павел Майков и Ирина Паутова, в других ролях Равшана Куркова, Вильма Кутавичюте, Алексей Агранович, Максим Виторган, Алексей Лукин, Роман Маякин, Сергей Гилёв и другие. Производством проекта занимались компании Good Story Media и «Среда», режиссером выступил Евгений Стычкин.
КОНТЕЙНЕР Жанр: драма Вещатель: START, Оkko Количество серий: 8 Дата выхода: 9 сентября
ПРОПАВШАЯ Жанр: психологический триллер Вещатель: КиноПоиск HD Количество серий: 4 Дата выхода: 9 сентября
фото: пресс-служба "Кинопоиск HD // "Пропавшая"
Психологически-мистический триллер Вадима Перельмана о состоятельной семье, в которую неожиданно возвращается дочь, исчезнувшая десять лет назад. Мать сразу признает ее, а супруг не спешит верить в чудо. Долгожданное воссоединение не приносит никому счастья. Образы экранных родственников воплотили Лиза Янковская, Владимир Мишуков и Мария Куликова. За визуальную часть отвечал оператор Владислав Опельянц.
ВЕРТИНСКИЙ Жанр: биография, драма Вещатель: KION (18+), затем на Первом (12+) Количество серий: 8 Дата выхода: 13 сентября
фото: пресс-служба Первого канала // "Вертинский"
Биография самого известного отечественного шансонье ХХ века, снятая Авдотьей Смирновой по собственному сценарию (совместно с Анной Пармас при участии Джона Шемякина). История артиста, покинувшего Россию 1919 года и вернувшегося в СССР 1943-го, в разгар Второй мировой. Вертинский жил, пел и был популярен в Константинополе, Париже, Берлине, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Харбине, Шанхае и Москве. Его любили прекрасные женщины, ему аплодировали королевские особы и воры. Он был человеком богемы, легким и веселым. Однако эта картина, в первую очередь, о его доброте. Об умении не судить, а пожалеть, посочувствовать любому. И за это судьба одарила его огромным успехом и поздним семейным счастьем. Главную роль исполнил Алексей Филимонов. Паулина Андреева перевоплотилась в звезду немого кино Веру Холодную, а Виктория Исакова — в Марлен Дитрих. Музыку к фильму написал Игорь Вдовин. «Вертинский» станет первым сериалом Первого канала с премьерой на платформе.
СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ Жанр: мелодрама Вещатель: Первый канал Количество серий: неизвестно Дата выхода: 13 сентября
фото: пресс-служба Первого канала // "Спросите медсестру"
Елена Панова в роли медсестры, матери-одиночки 16-летней дочери, которая начинает работать в больнице Петрозаводска, где страшно не хватает медперсонала. Собранная, компетентная и расторопная медсестра, готова выйти в любую смену, приходится как нельзя кстати. Хотя иногда Валерия превышает полномочия — выполняет процедуру или отправляет анализы, которые еще не назначал врач. Поначалу это списывают на то, что она еще не освоилась, но никто не знает, что на самом деле Валерия – врач с редкой для женщины специализацией хирурга-реаниматолога, которую суд лишил права практиковать. Но когда на кону — спасение человеческой жизни, она забывает об осторожности и начинает действовать. Режиссер Дмитрий Петрунь.
ОТЕЦ СЕРГИЙ Жанр: Детектив Вещатель: KION Количество серий: 6 Дата выхода: сентябрь 2021
фото: "Отец Сергий"
Мистический детектив о бывшем священнике, который после отстранения от служения принялся раскрывать преступления с участием всяческая нечисти. Он — этакий боевой монах, которому церковь платит за битву с бесами. В свободное от зачисток время главный герой прикладывается к бутылке, курит, пользуется услугами девушек по вызову и всякими другими способами оскорбляет чувства верующих. Главную роль сыграет Роман Маякин, а помогать герою будет детектив Катя исполнении Лукерьи Ильяшенко. В других ролях — Ирина Розанова, Дмитрий Куличков, Николай Шрайбер, Арсений Сергеев, за постановку отвечает Кирилл Кузин.
ИСТОРИК Жанр: детектив Вещатель: ТВ-3 Количество серий: 8 Дата выхода: сентябрь 2021
фото: кадр со съемочной площадки сериала "Историк"
Преподаватель истории и криминалистики Андрей Викторович Изворин однажды применил теорию цикличности к криминальному миру и открыл, что каждое нераскрытое преступление, в том числе, если за него был наказан невиновный, неизбежно повторяется. Теперь Изворин может предсказывать следующий шаг преступника и предугадывать ход его мыслей. Но проблема в том, что все вокруг считают его сумасшедшим. Главную роль впервые исполнил певец и музыкант Павел Артемьев, а его напарницу Анну Рыбакову — Мария Луговая. Помимо преподавания Изворин рисует комиксы и успешно публикуется под псевдонимом Хантер. Его работы обожает сын Рыбаковой, школьник Серёжа, растущий без внимания вечно занятой мамы. Автором идеи, сценаристом, продюсером, оператором и одним из режиссеров «Историка» стал дебютант Олег Кириченко. В ролях также Михаил Кремер, Максим Битюков, Сергей Пиоро и Никита Панов. В продюсерской команде сериала числятся Нелли Яралова, Юлия Разумовская, Мария Шухнина, Валерий Федорович и Евгений Никишов. Сценарий Кириченко написал в соавторстве с Михаилом Шульманом и Юлией Лавряшиной, а вторым режиссёром-постановщиком выступил Александр Данилов.
ПИНГВИНЫ МОЕЙ МАМЫ Жанр: комедия Вещатель: KION Количество серий: неизвестно Дата выхода: сентябрь 2021
фото: PR-служба KION // "Пингвины моей мамы"
Проект Наталии Мещаниновой про 15-летнего школьника Гошу в исполнении Макара Хлебникова. Родители мальчика, одержимые идеей спасти всех детей, усыновляют четвертого ребенка, не оставив Гоше даже отдельной комнаты. Не находя себе места в собственном доме, юноша решает исполнить давнюю мечту и заняться стендапом. В написании сценария принимали участие комики Женя Сидоров, Саша Малой и Михаил Кострецов.
САМКА БОГОМОЛА Жанр: психологический триллер, драма, детектив Вещатель: START Количество серий: 8 Дата выхода: 14 октября
ПОСЛЕДНИЙ АКСЕЛЬ Жанр: спортивная драма Вещатель: MEGOGO Количество серий: 8 Дата выхода: сентябрь-октябрь 2021
фото: Илья Галстанг // "Последний аксель"
Елена Подкаминская играет жесткого тренера по фигурному катанию, которая готовит к Чемпионату мира молодую и амбициозную спортсменку в исполнении Ангелины Загребиной. Актрису искали практически год, так как, кроме необходимости исполнить серьезные драматические сцены, она должна уверенно стоять на коньках. Авторы обещают мощный драматический конфликт, серьезную морально-этическую дилемму и замечательный актерский состав. Фигуристка после смерти отца-тирана приезжает в Москву и попадает в команду не менее жесткого тренера. Победа на чемпионате для Кати — не погоня за успехом, а стремление обрести свободу для себя и младшей сестры за счет спортивного гранта. Консультантами сериала стали олимпийские чемпионы Евгения Медведева и Алексей Ягудин, которые также появятся и в кадре. Ягудин исполнит роль хореографа, а Медведева выйдет на площадку в роли самой себя. Отца главной героини сыграет Михаил Трухин, а роль сына героини Подкаминской сыграет Фёдор Федотов. Обе семьи пройдут через сложнейший кризис во взаимоотношениях поколений: гиперопека и домашнее насилие — две актуальные проблемы для многих семей. Также в ролях Карина Разумовская (второй тренер) и Александр Семчев в роли следователя.
ЧИНОВНИЦА Жанр: социальная драма, детектив, мелодрама Вещатель: KION (18+), затем на Первом (12+) Количество серий: 8 Дата выхода: осень 2021
фото: PR-служба KION // "Чиновница"
Оксана Карас сняла историю о жизни чиновницы регионального Минздрава по сценарию Марии Меленевской и Дениса Уточкина. У Арины Алферовой (Виктория Толстоганова) все признаки благополучия: хорошая квартира в центре города, приличная иномарка, утренняя укладка, шопинг-поездки в Москву, украшения, дорогие туфли. Она начальница финансово-экономического отдела, а ее любовник ведет бизнес с крупнейшим фармацевтическим предприятием региона. Совершенно очевидно, что чиновнице приходится встраиваться в коррумпированную цепочку, закрывать глаза на ошибки в расчетах и пропускать на рынок поддельные лекарства. Пока в один день от этих таблеток не погибает родной для нее человек. В ролях: Максим Виторган, Полина Кутепова, Артем Быстров, Яна Гладких, Алексей Агранович и другие.
фото: PR-служба more.tv // "Сказки Пушкина. Для взрослых"
Антология из пяти пересказанных сказок Пушкина. В каждой серии сюжеты великого писателя переносится в современность: Царевна окажется инстаблогером, Елисей — рэпером, а Золотой Петушок — нейросетью. Пушкинские архетипы в этом сериале сплетаются с технофобией «Черного зеркала», порочным гламуром в духе Брета Истона Эллиса и хмурой российской действительностью, напоминающей о дилогии Алексея Балабанова «Брат». Шоураннером совершенно нового прочтения классики выступает Михаил Зыгарь — журналист, автор бестселлеров «Вся кремлевская рать» и «Все свободны». Креативный продюсер — Жора Крыжовников. Известно, что первым фильмом станет «Балда», срежиссированный Павлом Бардиным с Андреем Смоляковым в рои попа. Вторая серия – «Рыбка» в постановке Ксении Зуевой, в ролях Ингеборга Дапкунайте, Дарья Жовнер и другие.
ВНЕ СЕБЯ Жанр: психологический триллер Вещатель: ТНТ, PREMIER Количество серий: 8 Дата выхода: осень 2021
фото: пресс-служба ТНТ // "Вне себя"
Главная премьера ТНТ этой осени – сериал с Евгением Стычкиным, Еленой Лядовой, Евгением Цыгановым и Аглаей Тарасовой, вошедший в конкурс французского фестиваля телевизионной драмы Festival de la Fiction TV. Финансист Дима начинает сходить с ума после смерти бывшей супруги, которую нашли убитой в постели с любовником. После смерти эта пара поселилась в голове у главного героя в качестве фантомов. Дима пытается избавиться от голосов в голове с помощью психиатра, но в итоге проекции бывшей жены и ее любовника становятся еще более реальными. Они даже выдвигают главному герою свои требования: расследовать их смерть, чтобы найти ответы. При этом Дима хочет вернуть опеку над сыном, но доверять ребенка откровенному психу никто желанием не горит.
МЕНТАЛИСТКА Жанр: детектив Вещатель: Россия-1 Количество серий: 16 Дата выхода: осень 2021
фото: кинокомпания "Русское" // "Менталистка"
Кинокомпания «Русское» и Россия-1 готовят новый детектив об участнице популярного телешоу Лере, которая обладает удивительными способностями. Она – менталистка: слышит и видит то, чего не замечают другие. Во время съемок шоу Лера находит тело убитой девушки и оказывается втянутой в расследование полиции, и все чаще менталистку посещают странные видения, связанные с преступлением. Роли в сериале исполняют Александра Власова, Евгений Морозов, Илья Лыков, Ольга Павловец, Ольга Волкова, Алексей Коряков.
СОБОР Жанр: Приключения, мелодрама Вещатель: Первый канал Количество серий: 16 Дата выхода: осень 2021
фото: пресс-служба Первого канала // "Собор"
Масштабное приключенческое кино, действие которого происходит в 1700 году — во времена радикальных перемен в Российской империи, великих реформ Петра I. Юный крепостной Иван Старшов без памяти влюбляется в дочь барина Марию. Иван ни за что не готов мириться с тем, что юная княжна ему не пара. В планах продюсеров — целая трилогия, части которой будут происходить в разные исторические эпохи, но объединятся одним местом действия - Спасо-Преображенским собором. Режиссер Сергей Гинзбург, в ролях Сергей Марин, Светлана Иванова, Александр Балуев, Юлия Снигирь, Алексей Бардуков и многие другие.
СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ Жанр: Историческая драма, биография Вещатель: Россия-1 Количество серий: 8 Дата выхода: осень 2021
фото: пресс-служба Россия-1 // "Седьмая симфония"
Драма режиссера Александра Котта, повествующая о знаменитом исполнении «Ленинградской» симфонии Дмитрия Шостаковича 9 августа 1942 года. Концерт и трансляция по радио стали сильным эмоциональным потрясением, подарившим надежду и укрепившим дух людей. Когда было принято решение, что Седьмая симфония Шостаковича прозвучать в родном городе, дирижеру Большого симфонического оркестра Ленинградского радиокомитета Карлу Элиасбергу предстояло собрать исполнителей и начать репетиции. Однако музыкантов, способных сыграть сложное произведение, в Ленинграде фактически не осталось: кто-то умер от голода, кто-то ушел на фронт, а кто-то пропал без вести. Главные роли в ленте исполнили Алексей Гуськов, Елизавета Боярская и Алексей Кравченко.
ЕЛИЗАВЕТА Жанр: Историческая драма Вещатель: Россия-1 Количество серий: 12 Дата выхода: осень 2021
фото: пресс-служба Россия-1 // "Елизавета"
Юлия Хлынина предстанет в образе великой императрицы, которой было всего 16, когда Петр решил оставить на нее созданную им огромную империю. Впервые полюбившая Елизавета оказалась не готова пожертвовать чувством ради власти — и завещание отца воспринимает как проклятие. Она сразу же обретает врагов в лице самых влиятельных придворных — Остермана и Меншикова, — и даже родная мать видит в ней теперь только соперницу в борьбе за трон. Так юная Елизавета оказывается втянутой в водоворот дворцовых интриг, и, прежде, чем стать великой императрицей и защитить Россию от хаоса и смуты, ей предстоит через многое пройти. Режиссер — Дмитрий Иосифов, в ролях — Александр Балуев, Агриппина Стеклова, Алексей Агранович, Виктор Раков, Кирилл Чернышенко, Кирилл Кузнецов, Артем Ключников и другие.
МЕДИУМ Жанр: детектив, мелодрама Вещатель: Россия-1 Количество серий: 12 Дата выхода: осень 2021
фото: пресс-служба "Россия-1" // "Медиум"
Адаптация одноименного американского сериала о женщине, способной слышать и видеть умерших, который выходил на телеканала NBC и номинировался на «Золотой глобус» и «Эмми». У Анны Островской счастливый брак – три дочери и любимый муж. Из нее могла бы получиться образцовая домохозяйка, если бы не одно «но». Внезапно Анна обнаруживает в себе странный, пугающий дар, который дает ей возможность раскрывать преступные тайны, предотвращать зло и спасать жизни. И отступать она не имеет права. Главные роли сыграли Мария Порошина и Павел Трубинер. Режиссер Елена Николаева. В других ролях Сергей Степанченко, Наталья Суркова, Иван Рудаков, Евгения Симонова, Сергей Сосновский и другие актеры.
ПОДРАЖАТЕЛЬ Жанр: детектив, триллер Канал: Россия-1 Количество серий: 8 Дата выхода: осень 2021
фото: пресс-служба "Россия-1" // "Подражатель"
Телевизионная премьера сериала, ранее показанного на платформе «Смотрим». Евгения Крюкова сыграла женщину, которая отсидела 20 лет за убийство восьми человек, виновных в смерти ее родителей. Теперь она оказывается на воле и помогает расследовать новое убийство, которое в точности повторяет ее собственное. Чтобы лучше понять чувства и действия героини, актриса встречалась с людьми, которое провели длительное время за решеткой, общалась с женщинами, попавшими в тюрьму по очень серьезным статьям, о многом их расспрашивала, изучала их психологию. Съемки проходили в действующих питерских «Крестах» в настоящих камерах. В ролях задействованы Никита Волков, Полина Филоненко, Евгений Дятлов, Любовь Константинова, Хельга Филиппова и другие.
КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ Жанр: психологический детектив Вещатель: Россия-1 Количество серий: 16 Дата выхода: осень 2021
фото: пресс-служба "Россия-1" // "Ключ от всех дверей"
Анна — психолог, которая проводит бизнес-тренинги и сеансы групповой психотерапии. Она помогает клиентам разбираться с конфликтами в семье, обидами и стрессами в жизни. Пациенты приходят к ней на грани срыва, а уходят счастливыми. И все благодаря уникальной методике, которая помогает Анне не только предвидеть развитие событий, но и предотвращать жизненные драмы. Как это часто бывает, спасая других, Анна не замечает, что опасность угрожает ее семье. В ролях — Светлана Колпакова, Андрей Фролов, Алексей Фатеев, Сергей Юшкевич, Александр Кудренко и другие.
ЖЕНА ОЛИГАРХА Жанр: комедия Вещатель: СТС Количество серий: 17 Дата выхода: осень 2021
МОЯ БОЛЬШАЯ ТАЙНА Жанр: Детективный триллер Эфир: Okko Серий: 8 Дата выхода: осень 2021
фото: кадр со съемок сериала "Моя большая тайна"
Действие происходит в закрытом кампусе экспериментального вуза. Студентка Соня Кимаева возвращается из заграницы в общежитие академии, чтобы расследовать загадочную гибель лучшей подруги. За то время отсутствия Сони ситуация круто изменилась — и теперь по рукам студентов и преподавателей ходят отрывки дневника погибшей, из изобилующего шокирующими подробностями. Каждый день все новые и новые тайны студентов и преподавателей академии становятся известны всем, благодаря анонимному блогу «Твоя большая тайна». Все понимают, что эту стихию уже не остановить. Над постановкой остросоциального произведения работал Никита Грамматиков, а главных героев сыграли Анатолий Белый, Анна Невская, Иван Макаревич, Влад Соколовский, Юрий Чурсин, Кристина Кучеренко, Саид-Магомед Хасаев, Анастасия Талызина, Кирилл Батишта и Игорь Ласский.
СЁСТРЫ Жанр: комедия Вещатель: START Количество серий: 20 Дата выхода: осень 2021
фото: видеосервис START // "Сестры"
История трех женщин, которые вместе вынуждены управлять автосервисом, доставшимся им в наследство после смерти отца. Когда-то он своим поведением разделил дочерей и сделал их чужими людьми. Теперь его провинциальный автобизнес должен сплотить поссорившихся сестер. Ольге (Лина Миримская), Маше (Анна Котова-Дерябина) и Ирине (Ангелина Стречина) предстоит руководить коллективом из 40 мужчин, попутно разрешая накопившиеся за годы противоречия. Усложняет задачу то, что сестры максимально непохожи друг на друга: Ирина — московская бизнес-леди, selfmade woman; Ольга — непрактичная учительница из Ртищево, воздушная и не от мира сего; Маша — парикмахерша из Саратова, мечтающая заработать много денег, но вынужденная жить с мужем-алкоголиком. Компанию исполнительницам главных ролей составят Антон Филипенко, Николай Шрайбер, Янина Студилина, Александр Обласов, Артём Ткаченко и другие актёры. Режиссер Илья Силаев.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ Жанр: детектив Вещатель: Первый канал Количество серий: 8 Дата выхода: осень 2021
фото: пресс-служба НТВ // "Заключение"
История о сильной и волевой женщине-хирурге, которая внутри оказывается очень ранимой. Вера (Виктория Исакова) — блестящий хирург, перфекционистка во всем. Однажды при странных обстоятельствах погибла ее пациентка, 17 летняя Зоя, которой Вера по подложным рецептам помогала приобрести опиоидные анальгетики после операции. Из-за начатого расследования подлог всплывает, против Веры возбуждается дело о распространении наркотических средств. Тучи над девушкой сгущаются, и суд дает ей реальный срок: пять лет с запретом на профессию. Однако прокуратура предлагает Вере сделку: отбывать альтернативное наказание в качестве судмедэксперта в Следственном комитете. В ролях также задействованы Дмитрий Куличков, Владислав Ветров, Рита Дьяченкова, Сергей Горошко, Виталий Кищенко, Мария Смольникова.
РУССКИЕ ГОРКИ Жанр: историческая драма, мелодрама Вещатель: Первый канал Количество серий: 20 Дата выхода: осень 2021
фото: пресс-служба Первого канала // "Русские горки"
История английского двойного агента Джона Харпера и его семьи в Советском Союзе. Действие происходит в период с послевоенных 1940-х по 1980-е. Сценарий семейной саги написала Татьяна Арцеулова по роману Григория Ряжского «Колония нескучного режима». Харпер, разоблаченный советской разведкой, будет отправлен в ГУЛАГ, вместе с ним там окажется влюбленная в него девушка Таня, бывшая няня двух его дочерей. Фильм расскажет о том, как сложится судьба каждого из них. В ролях Константин Лавроненко, Екатерина Вилкова, Карина Андоленко, Алексей Морозов, Иван Колесников и другие. Режиссер Алеко Цабадзе.
СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР Жанр: военная драма Вещатель: Первый канал Количество серий: 8 Дата выхода: осень 2021
фото: пресс-служба Первого канала // "Смертельный номер"
Исторический боевик об эпохе НЭПа. Действие фильма начинается в 1921 году в Петрограде. Вместе с предпринимателями в городе появляются бандиты. На защиту малого бизнеса встает Дядя Коля (Виктор Сухоруков), крышующий бизнесменов и защищающий их от грабежей. Однако не все согласны платить за его услуги. Никита Волков играет одного из главарей банды Дяди Коли – Родю. Банда Роди – бывшего анархиста, разбитного гопника, пижона и сердцееда, северного Бени Крика – самая известная и продуктивная из всех. Режиссер сериала Елена Николаева. В ролях Максим Белбородов, Любовь Аксенова, Виктор Добронравов, Ирина Пегова, Павел Трубинер и многие другие.
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Жанр: Исторический детектив Вещатель: Первый канал Производство: «Эпик Медиа» Количество серий: 8 Дата выхода: осень 2020
фото: пресс-служба Первого канала // Воскресенский
1912 год. В Санкт-Петербурге растет количество преступлений. На помощь полиции приходит светило хирургии – профессор медицины Аркадий Воскресенский (Юрий Колокольников). Он – самый признанный медицинский эксперт в городе. По следам на теле, микроскопическим анализам, радужке глаза, состоянию органов погибшего – он может узнать о жертве практически все. И хотя в общении Воскресенский не самый простой человек – он резок, нетерпим, высокомерен и абсолютно уверен в своей правоте — питерские сыщики всегда ищут помощи именно у него, когда в очередной раз оказываются в тупике. Режиссер — Дмитрий Петрунь. В ролях — Ольга Арнтгольц, Владимир Епифанцев, Антон Хабаров, Вильма Кутавичюте, Максим Лагашкин и другие.
РУССКИЙ ПЛЕННИК Жанр: приключенческая драма Вещатель: Первый канал Количество серий: 12 Дата выхода: осень 2021
ВАСНЕЦОВА Жанр: детектив Вещатель: Россия-1 Количество серий: неизвестно Дата выхода: осень 2021
фото: пресс-служба "Россия-1" // "Васнецова"
Ремейк популярного французского детективного сериала «Кандис Ренуарс Анной Михалковой в главной роли. Она играет майора полиции и многодетную мать Веронику Васнецову, которая возвращается на службу после десятилетнего перерыва. Благодаря связям бывшего мужа, она попадает в следственное управление Калининграда, где ей предстоит руководить группой по борьбе с особо тяжкими преступлениями, несмотря на козни начальства, подозрительность коллег, проблемы с детьми и неприятности в личной жизни. Сломить и выбить Васнецову из колеи не так-то просто. В сериале также заняты Полина Кутепова, Всеволод Болдин, Саид-Магомед Хасаев, Мария Корытова, Наталья Рева-Рядинская и другие артисты. Режиссером «Васнецовой» стал Алексей Андрианов, работавший над проектами «Грозный» и «София».
СТЮАРДЕССА Жанр: мелодрама Вещатель: Россия-1 Количество серий: 8 Дата выхода: осень 2021
ДАМА С СОБАЧКОЙ Жанр: детектив, мелодрама Вещатель: Россия-1 Количество серий: неизвестно Дата выхода: осень 2021
фото: пресс-служба "Россия-1" // "Дама с собачкой"
Елена Яковлева сыграла пенсионерку и бывшую учительницу математики, которая, овдовев, переехала жить в коттеджный поселок к дочери. Однажды она становится свидетелем убийства и начинает расследование. Ей помогают ее соседи: бывший ученик – следователь Свиридов и сосед-пенсионер, судья на пенсии. Их сыграли Александр Балуев и Сергей Перегудов соответственно.
ИНКУБАТОР Жанр: психологическая драма Вещатель: Первый канал Количество серий: 8 Дата выхода: осень 2021
фото: пресс-служба Первого канала // Инкубатор
Психологическая драма Кати Шагаловой с элементами детектива и триллера касается темы суррогатного материнства. Станислав Бондаренко в нетипичной для себя роли полицейского, у которого однажды пропала мать (Ингеборга Дапкунайте). Погружаясь в поиски, он узнает много горькой правды – о ней и о себе. Снимали картину в Москве, Ростове и Таганроге, куда герой отправляется на поиске матери. По словам Станислава Бондаренко, для него этот проект — шанс показать себя не только в ампула героя-любовника, каким обычно он предстает перед нами в кино, но и в серьезной драматической роли. В ролях Борис Щербаков, Александр Лазарев, Владимир Сычев, Борис Каморзин, Полина Филоненко.
АЛИБИ Эфир: Первый канал Жанр: Драма Серий: 16 Дата выхода: осень 2021
фото: пресс-служба Первого канала // "Алиби"
Режиссер Нурбек Эген снял сериал о Петре Решетникове (Евгений Стычкин), успешном сценаристе и руководителе агентства «Алиби», которое сочиняет алиби хоть прикрытия неверного мужа, который сказал жене, что улетает в командировку, а сам с любовницей на отдыхе, хоть простой работник, который должен оправдаться перед начальником. Решетников успешен и в этом деле, ведь для него самое лучшее «кино» – жизнь. Его прекрасная жена Ольга (Ольга Сутулова) — документалистка, а сын Саша — примерный одиннадцатиклассник. Они не знают о второй жизни Решетникова, но однажды Ольга приходит к нему в агентство и просит алиби, потому что изменила мужу. А затем приходит известие, что его сын встречается с учительницей.
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