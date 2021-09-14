Можем повторить: 23 продолжения российских сериалов, ожидаемых этой осенью

Российская сериальная индустрия переживает настоящий бум. В прошлом материале мы рассказали о сорока новых отечественных сериалах, которые собираются транслировать телекананы и онлайн-сервисы уже этой осенью. Если вы решили, что 40 — слишком большая цифра, и зрителей на всё не хватит, то вот вам еще 23 ожидаемых продолжения уже известных и популярных проектов, которые тоже готовы к выходу в эфир.
ГРАНД 5 Жанр: комедия Вещатель: СТС, START Количество серий: Дата выхода: 13 сентября
фото: пресс-служба СТС // "Гранд 5"
В пятом сезоне «Гранда», объявленном финальным, Ксюша (Мила Сивацкая) оставит кресло генерального менеджера отеля и улетит на Мальдивы наслаждаться экзотическими пейзажами. Путешествие станет испытанием для неё и Юры (Александр Соколовский), ведь отношения на расстоянии — это всегда непросто. Тем временем Лев Глебович (Александр Лыков) наконец-то узнает, какой недуг терзает его все эти годы, и попытается найти любовь всей жизни. В сезоне найдётся место звёздным камео, комедии, мелодраме и даже экшену.
Второй сезон проекта продюсерской компании «Среда» о женщине-полицейской Анне Николаевне Королькевич (Зоя Бербер), которую в первом сезоне отправили на службу в провинциальный отдел ОВД. Внешне она ничем не отличается от обычных людей, но её способности значительно превосходят человеческие: лишь немногие знают, что Анна Николаевна — андроид. В новом сезоне команду провинциального отдела полиции за хорошую работу переведут на службу в Москву. Здесь подполковник Галузо (Сергей Гармаш), следователи Мокрый (Кузьма Сапрыкин) и Ляпин (Фёдор Лавров) будут бороться с преступностью и московским ханжеством. Вернутся ли в команду Анна и майор Пожарский (Антон Филипенко) и что случилось между ними в финале первого сезона, пока держится в секрете. В продолжении сериала хорошо знакомые зрителям персонажи раскроются с новой стороны, а Анна Николаевна удивит всех неожиданным перевоплощением. Появятся в сериале и новые герои, которых сыграют Мария Горбань, Кристина Бабушкина и другие артисты. К сценаристам первого сезона примкнул Дмитрий Лемешев, а режиссёрское кресло занял Александр Карпиловский.
УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ 2 Жанр: комедия Вещатель: Пятница! Количество серий: Дата выхода: октябрь 2021
фото: пресс-служба телеканала "Пятница!" // "Училки в законе 2"
Второй сезон комедийного блокбастера, в котором четыре простые учительницы из Благовещенска — химичка, русичка, математичка и англичанка — пускаются во все тяжкие и бросают вызов своим ученикам, местным коллекторам и китайской наркомафии. В ролях Мария Шалаева, Антонина Комиссарова, Марина Дианова, Анна Гуляренко и другие.
КРЕСТ (МОСГАЗ 8) Жанр: ретро-детектив Телеканал: Первый Количество серий: Дата выхода: осень 2021
Продолжение ставшего уже культовым детективного сериала «Мосгаз» о майоре Черкасове и леденящих душу преступлениях, которые он расследует. В большинстве фильмов цикла они взяты из реальных уголовных дел. В новой истории действие происходит в Москве в 1980 году. Накануне Олимпийских игр происходит убийство вора в законе Сазона. Власти обеспокоены: такое громкое дело может спровоцировать войну среди криминальных структур. В центре событий оказывается недавно вышедший из заключения бандит по кличке Череп. Майор Черкасов берется распутать сложное дело и заодно усмирить воинственных «авторитетов». Образы главных героев создали актеры Андрей Смоляков и Марина Александрова. Режиссер фильма Сергей Попов, автор сценария Елена Райская, в других ролях Даниэла Стоянович, Алексей Бардуков, Александр Голубев, Олег Ягодин, Николай Добрынин.
На телеканале Dомашний выходит новый сезон столь любимого телезрительницами медицинского сериала «Женский доктор». Действие прошлого сезона закончилось хэппи-эндом – главные герои – неотразимый доктор Родионов и роковая красотка Ольга Ольховская поженились и ждут ребенка, обаятельная Карина влюблена, неунывающие Вита Игоревна и Лев Борисович, как всегда, на посту, а карьерист Игорь Гордеев вынашивает очередной бизнес-план – в следующем сезоне хочет открыть многопрофильную клинику. Зрители снова встретятся с любимыми героями прошлого сезона – Александром Родионовым, Игорем Гордеевым, Кариной, Ритой Андреевной, неунывающими Квитко, а также познакомятся с новыми врачами – Надеждой Павловой, Андреем Смирновым, Алексеем Стрелецким и другими героями. В ролях Анастасия Панина, Петр Рыков, Иван Бровин, Дарья Легейда, Павел Вишняков, Алексей Нагрудный, Валентин Томусяк, Александр Зиневич и другие.
Гениальный хирург Олег Брагин (Максим Аверин) бросает любимый Склиф и устраивается участковым в обычную поликлинику. Его супруга и теперь уже бывшая коллега Марина Нарочинская (Мария Куликова) устала терпеть выходки мужа и предлагает на время разойтись. Чтобы как-то отвлечься от семейных неурядиц, Марина переходит на работу в центр Бурденко по приглашению бывшего коллеги, который этому очень рад и не скрывает, что хочет возобновить с Мариной отношения. А с Брагиным активно флиртует главврач поликлиники Сперанская (Мария Порошина). Бывшим коллегам Брагина тоже не позавидуешь: неожиданные кадровые перестановки, судебные дрязги и романтические приключения – в здании главного института скорой помощи кипит жизнь! Над сериалом по-прежнему работает кинокомпания «Русское» и режиссер Юлия Краснова.
МАЖОР 4 Жанр: детектив, драма Вещатель: Первый канал Количество серий: 12 Дата выхода: осень 2021
фото: пресс-служба Первого канала // "Мажор 4"
Один из флагманов кинопоказа телеканала. Первый сезон посмотрел каждый четвертый телезритель в стране. Это первый российский сериал, права на показ которого купил Netflix. В «Мажоре» полный набор голливудских киношных козырей: харизматичный герой, резкие сюжетные повороты, продуманный сценарий, юмор и экшн. Роль в сериале стала визитной карточкой актера Павла Прилучного. В новом сезоне проходит девять лет после гибели Вики, и Мажор узнает, что именно он – отец ее дочери Сони. Он собирается отобрать опеку у сестры Вики, но та пытается доказать с помощью адвокатов его несостоятельность как отца. Параллельно Мажор пытается найти убийцу Ани и обнаруживает у себя провалы в памяти. Тем временем убивают еще несколько человек, и подозрение снова падает на Мажора. Режиссер сезона Нурбек Эген.
ЗНАХАРЬ. ОДЕРЖИМОСТЬ Жанр: драма Вещатель: Первый канал Количество серий: 12 Дата выхода: осень 2021
фото: пресс-служба Первого канала // "Знахарь. Одержимость"
«Знахарь» — народный хит и самый рейтинговый телесериал Первого в 2019 году. Остросюжетная драма о судьбе талантливого нейрохирурга, который в результате аварии потерял память. На сайте первый сезон посмотрели более 3,5 млн. зрителей. По словам режиссера Ярослава Мочалова, этот сериал получил положительные отклики от многих медицинских работников. Поэтому Ярослав решил снять второй сезон и расставить все точки над i между главными героями. После событий первого сезона проходит 6 лет. Жизнь нейрохирурга Андреева в одночасье меняется после гибели семьи, и он мечтает покончить с врачебной практикой. И только появление в его отделении новой пациентки, Виолетты Корчиной, останавливает его – Андреев подозревает, что ее травма произошла злонамеренно. Помогая другому человеку, Андреев помогает самому себе. В ролях Даниил Страхов, Екатерина Кузнецова, Николай Иванов, Дарья Урсуляк, Елена Николаева и др.
РОДКОМ 2 Жанр: комедия Вещатель: СТС Количество серий: Дата выхода: осень 2021
фото: пресс-служба СТС // "Родком 2"
По сюжету новых серий Сергей Шмелёв (Виктор Хориняк) становится председателем родительского комитета, заменив свою девушку и в прошлом одноклассницу Свету Суркову (Ольга Лерман). Теперь она занимает место классного руководителя, а её мать (Ольга Кабо) — пост нового директора школы. Правда, Анна Петровна уверена, что простой работяга не пара её интеллигентной и образованной дочери. Особенно когда рядом обеспеченный и хорошо воспитанный Влад (Павел Савинков), мечтающей о Свете с университетской скамьи.
БАЛАБОЛ 5 Жанр: детектив Вещатель: НТВ Количество серий: 20 Дата выхода: осень 2021
фото: пресс-служба НТВ // "Балабол 5"
В пятом сезоне иронического детектива Саня Балабин (Константин Юшкевич) работает под началом своего старого друга Грибанова (Вадим Андреев), а в его отделе снова появляется новичок – и это очень необычное пополнение, которого никто не ожидал. В личной жизни у Сани тоже перемены, он окончательно расходится с Леной (Ирина Низина), которая нашла себе новую любовь. Одновременно в жизнь Сани неожиданно возвращается его старая знакомая Анжелика (Виктория Маслова). И приносит с собой массу проблем. Из-за неё Сане угрожает смертельная опасность, за ним начинается настоящая охота.
СОЛДАТКИ (второй сезон) Жанр: реалити Вещатель: ТНТ4 Количество серий: 20 Дата выхода: осень 2021
фото: пресс-служба ТНТ4 // "Солдатки"
Новый сезон реалити-сериала, в котором девушки служат в армии. Новым солдаткам предстоит сделать невозможное – пройти самые сложные и зрелищные занятия подразделений сил специального назначения. Они научатся высотной подготовке, штурму автобусов, поездов и домовладений, научатся стрелять и захватывать преступников, проходить полосы препятствий и бесконечные марш-броски. Но самое главное, они приобретут важные ценности, такие как дружба, честность, умение ценить мелочи, помогать товарищам, и, несмотря ни на что добиваться своей цели. Но чтобы это случилось, каждой придется день за днем побеждать себя. И только те, кто дойдут до конца и сдадут финальное испытание, получат жетона спецназа - символ отваги и силы духа, после которого все сложности в гражданской жизни уже не сломят его обладателей. Новые участницы, вдохновившись первым сезоном, мечтают попасть в армию. Каждая придет со своими личными целями, и каждая думает, что ее мотивации будет достаточно, чтобы не сдаться и пройти этот путь до конца.
ГОРЯЧАЯ ТОЧКА 2 Жанр: остросюжетный детектив Вещатель: НТВ Количество серий: 24 Дата выхода: осень 2021
фото: пресс-служба НТВ // "Горячая точка 2"
После событий первого сезона, когда Женя (Арсений Робак), пытавшийся остановить от побега Таранова (Александр Носик) и Контрабаса (Юрий Анпилогов), становится мишенью для людей бандита, мстившего за смерть своего начальника, проходит некоторое время. Отсидев в тюрьме, он возвращается в родное Чернодолье. На первый взгляд здесь всё изменилось: бандитский беспредел остался в прошлом, да и при новом начальнике милиции тишь да гладь. Но это оказывается иллюзией, когда Мурин со своим другом, оперуполномоченным Эдиком Хасановым (Павел Попов), вновь оказываются в центре войны – теперь между столичным криминальным кланом и коррумпированной милицией: они борются за землю посёлка, выделенную под открытие новой игровой зоны.
ДИНОЗАВР 3 Жанр: остросюжетная комедия Вещатель: НТВ Количество серий: 10 Дата выхода: осень 2021
ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ 2 Жанр: остросюжетный детектив Вещатель: НТВ Количество серий: 14 Дата выхода: осень 2021
фото: пресс-служба НТВ // "По ту сторону смерти 2"
В новом сезоне главные герои картины – следователь СК Глеб Точилин и сотрудник института мозга Юлия Дёмина – вновь окажутся втянуты в три мистические истории. Сперва главные герои столкнутся с человеком, которому являются образы, как он убивает некую женщину, которая уже мертва. Далее Глеб и Юлия познакомятся с женщиной, у которой часто случаются нервные срывы из-за паранойи по поводу того, что её дочери что-то угрожает. Она и расскажет о страшных событиях, которым суждено будет сбыться. В заключительной части сезона Точилину придётся вернуться на 12 лет назад и вспомнить уголовное дело, которое он тогда расследовал. В ролях Сергей Гармаш, Светлана Ходченкова, Александр Обласов, Наталия Курдюбова, Александр Тютин, Николай Козак, Алёна Константинова и другие.
ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ Жанр: остросюжетный детектив Вещатель: НТВ Количество серий: 20 Дата выхода: осень 2021
фото: пресс-служба НТВ // "Шеф. Возвращение"
Пятый сезон детективного сериала «Шеф», главную роль в котором неизменно исполняет заслуженный артист России Андрей Чубченко. По сюжету прошло несколько лет с тех пор, как генерал Расторгуев был освобожден от должности начальника МВД и отправлен в отставку. Однако по службе он, безусловно, скучает. В это время в Петербурге происходит серия загадочных смертей: неизвестный киллер жестоко убивает бывших сотрудников полиции, находящихся в отставке. По большому счету, все «отставники» не знакомы друг с другом, и напрямую их ничего не связывает. Одна из версий следствия заключается в том, что преступник каким-то образом связан с городом Выборг, где совсем недавно погиб начальник угрозыска – подполковник Ровинский. Руководство питерской полиции принимает решение использовать Расторгуева в своей комбинации, и Виктор Сергеевич, взвесив «за» и «против», принимает это предложение. Сценарий писал неизменный автор «Шефа» Андрей Тумаркин. В ролях задействованы Кирилл Полухин, Кирилл Рубцов, Дмитрий Сутырин, Игорь Головин и другие.
Второй сезон остросюжетной драмы «Холодные берега» режиссёра Сергея Комарова, действие которого происходит в вымышленном городе Озёрске. По сюжету Алина Новинская ушла из полиции и стала психологом, изучающим поведение убийц. Она пытается заново выстроить свою жизнь, но спустя пять лет в городе вновь начинает орудовать маньяк. Он жестоко расправляется с ее близкими, и женщине приходится узнать о нем страшную правду. Екатерина Вилкова и Кирилл Сафонов вернутся к своим ролям, а компанию им составят Пётр Рыков, Александр Яцко, Дарья Повереннова, Артём Мельничук и другие актёры. Оператором новых серий выступил сын режиссёра Илья Комаров, работавший с отцом над многосерийным детективом «Подражатель».
БАРЕНЦЕВО МОРЕ Жанр: военный фильм, детектив Вещатель: Россия-1 Количество серий: 8 Дата выхода: осень 2021
СКОРАЯ ПОМОЩЬ 4 Жанр: драма, мелодрама Вещатель: НТВ Количество серий: 20 Дата выхода: осень 2021
фото: пресс-служба НТВ // "Скорая помощь 4"
В четвёртом сезоне любимым героям предстоит научиться работать без своего харизматичного руководителя – Ольги Арефьевой. А также продолжать помогать многим людям со своими судьбами и историями. Среди них: молодая орнитолог, которая просит спасти не только её, но и птицу из Красной книги, раввин, едва не погибший от халатного отношения врачей из другой «скорой», охранник парка, решивший спасти отдыхающих от рюкзака с бомбой, и другие пациенты. Кого-то, несмотря на все старания, придётся и потерять. Каждая потеря оставит след в душе героев и что-то изменит в них. В ролях: Гоша Куценко, Марина Доможирова, Екатерина Волкова, Александр Тютин, Степан Куликов, Пётр Баранчеев, Азиз Бейшеналиев и другие.
В КЛЕТКЕ 2
Жанр: социальная драма, детектив
Вещатель: Okko
Серий: 10
Дата выхода: конец 2021
фото: пресс-служба Okko // "В клетке"
Сиквел остросюжетного сериала о некогда успешном бойце MMA Сергее «Волчке» Евдокимове (Павел Прилучный). В новый виток истории герой входит с травмой, полученной год назад, во время боя с собственным отцом «Доком» (Владимир Епифанцев). Травма руки не даёт ему участвовать в профессиональных соревнованиях. Однако, в ходе определённых событий, он вынужден вернуться к подпольным боям без правил и опять войти в ненавистную ему клетку. Новый сезон дополнен детективной линией – кто-то убивает героев. Череда смертей следует одна за другой. Появляется и новая романтическая линия: Волчок пытается разобраться, нужна ли ему любовь для того, чтобы выжить. Принципиально по-новому будут показаны бои, профессиональные и без правил, с детальной проработкой и более красочной визуальной подачей. Режиссёром-постановщиком выступает Сергей Пикалов. В продолжении зрители увидят как хорошо знакомых героев, чьи роли исполнили, помимо Прилучного и Епифанцева, Екатерина Маликова, Артур Ваха, Алёна Михайлова, Зепюр Брутян, так и новых персонажей в исполнении Розы Хайруллиной, Веры Панфиловой, Кая Гетца, Гелы Месхи и других.
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