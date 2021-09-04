20 зарубежных сериалов осени: от «Сексуального просвещения» до «Импичмента»

Осень традиционно урожайное для сериалов время — и 2021-й не стал исключением. Нас ждут новые проекты Disney, экранизации культовых книг, аниме и комиксов, несколько долгожданных возвращений и многое другое. Иван Трифонов отобрали для вас 20 сериалов на любой вкус.
«Импичмент: Американская история преступлений» (FX/Амедиатека)
Третий сезон антологии Райана Мёрфи
и Брэда Фэлчака
расскажет об импичменте президента США Билла Клинтона, солгавшего под присягой об отношениях с Моникой Левински, из-за чего его пытались сместить с поста. Премьера сериала была назначена на сентябрь 2020-го, но выход пришлось перенести: вначале из-за занятости Мёрфи, а затем из-за пандемии. Экс-президента сыграл Клайв Оуэн
, Монику Левински — Бини Фелдштейн
, а Линду Трипп, госслужащую, раскрывшую связь Клинтона и Левински, — Сара Полсон
.
Назову тебя моим именем: рецензия на сериал «Холстон» Райана Мёрфи
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Премьера
: 8 сентября
«Y. Последний мужчина» (FX on Hulu)
Адаптация комикса Брайана К. Вона
и Пии Гуреры
, в котором неизвестная болезнь в короткий срок выкосила на Земле всех самцов млекопитающих. В живых остались только Йорик и его обезьянка-капуцин по кличке Амперсанд. С гибелью половины населения привычное устройство общества и его инфраструктура рухнули, и теперь женщины строят на руинах новый мир. Долго время сериал пребывал в производственном аду: канал FX купил права на адаптацию в 2015-м, три года менялись шоураннеры и исполнители главной роли (последним ушел Барри Кеоган
), а потом процесс затормозила пандемия. И вот «Последний мужчина» все же увидит свет: главную роль исполнил Бен Шнетцер
(«Варкрафт
»), а шоуранерские функции — Элиза Кларк
(«Убийство
»).
Премьера
: 13 сентября
«Сексуальное просвещение», 3 сезон (Netflix)
Половое воспитание учеников условно-британской школы в городке Мурдейл продолжается. Отис (Эйса Баттерфилд
) открывает мир обычного секса, Эрик и Адам (Ншути Гатва
и Коннор Суинделлс
) официально пара, сексологини и мать Отиса Джин (Джиллиан Андерсон
) беременна, и впереди всех героев ждет еще много шишек и недомолвок. В третьем сезоне появятся новая директриса (Джемайма Кёрк
из «Девочек
»), которая постарается навести в школе порядок, с ней будет воевать новая ученица Кэл (Дуа Салех
), а концентрацию харизмы в сериале повысит Петер Грофф (Джейсон Айзекс
), более успешный брат экс-директора.
Премьера
: 17 сентября
«Звёздные войны: Видения» (Disney+)
Аниме-антология в мире далекой-далекой галактики из девяти эпизодов. Дроид мечтает стать джедаем, силы природы противостоят индустриализации, учитель и ученик сталкиваются с неизвестным врагом — эти и другие сюжеты покажут семь студий, в числе которых Kamikaze Douga («Попсовый эпос
») и Trigger («Убить или быть убитым
», «Милый во Франксе
», «Совершенно новое животное
»). Голоса персонажам подарили Генри Голдинг
, Джозеф Гордон-Левитт
, Люси Лью
, Темуэра Моррисон
, Нил Патрик Харрис
, Элисон Бри
, Дэвид Харбор
, Карен Фукухара
и другие.
Супружеский долг перед родиной: рецензия на «Милого во Франксе»
Премьера
: 22 сентября
«Основание» (Apple TV+)
Долгожданная адаптация монументального цикла Айзека Азимова
, действие которой разворачивается в Галактической империи, охватывающей весь Млечный путь. Ученый Гэри Селдон (Джаред Харрис
) предсказывает гибель государства и создает организацию «Основание», которая после катастрофы должна воссоздать цивилизацию. Роль императора исполнил Ли Пейс
. Шоураннерами и сценаристами выступили Дэвид С. Гойер
и Джош Фридман
.
Премьера
: 24 сентября
«Сцены из супружеской жизни» (HBO/Амедиатека)
Ремейк одноименного мини-сериала Ингмара Бергмана
для HBO снял израильский шоураннер Хагай Леви
— создатель «Любовников
» и израильской драмы «Пациенты
», которую адаптировали во многих странах. Джонатан (Оскар Айзек
) и Мира (Джессика Честейн
) спустя десять лет совместной жизни хотят развестись, но внезапно после этого решения их чувства вспыхивают вновь. В отличие от оригинальной драмы Бергмана, события адаптации от HBO будут разворачиваться в современной Америке.
Без «Б»: о творчестве Ингмара Бергмана
Премьера
: 12 сентября
«Ковбой Бибоп» (Netflix)
Игровая адаптация культового аниме-сериала Синъитиро Ватанабэ
, вышедшего в 1998-м. Действие «Ковбоя Бибопа» разворачивается в постапокалиптическом будущем 2071 года: Земля практически безжизненна, а человечество расселилось другим доступным планетам. Спайк Шпигель (Джон Чо
), Джет Блэк (Мустафа Жакир
) и Фэй Валентайн (Даниэлла Пинеда
) — команда охотников за головами, бороздящая просторы Солнечной системы на звездолете «Бибоп». По словам создателей, новый сериал не будет прямой адаптацией оригинала, а расширит его сюжет.
Премьера
: 19 ноября
«Соколиный глаз» (Disney+)
Вольная адаптация комиксов Мэтта Фрэкшна
и Дэвида Ажа
, в которой Клинт Бартон (Джереми Реннер
) решает уйти на покой и находит преемницу — юную Кейт Бишоп (Хейли Стайнфелд
). Также в сериале появится Эхо — слабослышащая коренная американка по имени Майя Лопес, чья суперспособность — копировать боевые стили других людей, просто наблюдая за ними. Эта роль станет дебютом на телевидении 24-летней актрисы Алакуа Кокс
, которая затем вновь сыграет Эхо уже в сольном сериале — спин-оффе «Соколиного глаза».
Вселенная бесконечна: гид по киновселенной Marvel
Премьера
: 24 ноября
«Полуночная месса» (Netflix)
Мини-сериал от создателя «Призраков дома на холме
» Майка Флэнагана
. На отдаленном острове живет сплоченная община, где люди знают друг о друге практически все. Идиллию нарушает молодой священник, чье прибытие вызывает череду мистических событий. Впрочем, Флэнеган убеждает, что самые страшные эпизоды «Полуночной мессы» связаны не со сверхъестественным, а с поведением людей.
История ужаса: 10 важнейших хоррор-сериалов
Премьера
: 24 сентября
«Психиатр по соседству» (Apple TV+)
Черная комедия, основанная на реальных событиях, которым был посвящен одноименный подкаст. Сериал расскажет о странных взаимоотношениях психиатра Айзека Хершкопфа (Пол Радд
) и его давнего клиента — миллионера Марти Марковица (Уилл Феррелл
). Пациент сам не заметил, как мозгоправ переехал в его дом, а затем начал прибирать к рукам бизнес и сбережения. Помимо Радда и Феррелла, в сериале сыграли Кэтрин Хан
и Кейси Уилсон
. Сценарий написала Джорджия Притчетт
(«Вице-президент
», «Наследники
»), а сняли сериал начинающий режиссер Джесси Перетц
и Майкл Шоуолтер
(«Любовь — болезнь
»).
Премьера
: 12 ноября
«Колесо времени» (Amazon Prime Video)
Еще одна давно ожидаемая фанатами премьера — адаптация эпичного фэнтези-цикла Роберта Джордана
, в котором больше персонажей, чем в «Войне и мире» (порядка трех тысяч). Главные герои — трое юношей из небольшой деревни, на которых начинает охотиться таинственный Темный и его приспешники. Друзьям предлагает помощь Морейн Дамодред (Розамунд Пайк
), состоящая в ордене женщин Айз Седай: она уверен, что им нужно попасть в единственное безопасное место — Тар Валон. Сериал еще до премьеры продлили на второй сезон.
Премьера
: ноябрь
«Ломка» (Hulu)
Мини-сериал о заговоре фармацевтических компаний от создателя «Империи
» Дэнни Стронга
. Президента одной из корпораций, которые стремятся продавать как можно больше опиоидных обезболивающих, сыграл Майкл Стулбарг
, а сострадательного доктора, который оказывается соучастником опасной для здоровья аферы, — Майкл Китон
. Также в звездном касте заявлены Питер Сарсгаард
, Кейтлин Дивер
, Уилл Поултер
, Розарио Доусон
и Филиппа Су
. В мае этого года вышел документальный фильм «Преступление века
», который рассказывает об этом же заговоре и его последствиях.
Премьера
: 13 октября
«Американская ржавчина» (Showtime/Амедиатека)
Детективный сериал с Джеффом Дэниэлсом
, основанный на одноименном романе Филиппа Майера
. Дэниэлс играет Дела Харриса — шефа полиции пенсильванского городка, известного сложным характером и сомнительной репутацией. Однако и у него есть слабое место: много лет шериф Харрис влюблен в Грейс (Мора Тирни
), чей сын Билли становится главным подозреваемым в убийстве. Делу предстоит непростой моральный выбор: на что он готов, чтобы защитить ребенка любимой женщины.
Премьера
: 12 сентября
«Декстер: Свежая кровь» (Showtime/Амедиатека)
Популярный сериал
о полицейском-маньяке Декстере Моргане закончился восемь лет назад, и его финал считается одной из худших телевизионных концовок в истории. Мини-сериал из 10 эпизодов, зрительские ожидания от которого довольно полярны, вполне возможно подарит шоу достойное завершение. Во всяком случае, шоураннер Клайд Филлипс
уже заявил, что финал «взорвет интернет». К роли Декстера Моргана вернулся Майкл Си Холл
, а компанию ему составят Клэнси Браун
(«Варкрафт
», «Девушка, подающая надежды
») и Джулия Джонс
(«Мир Дикого запада
»). Интересно, какими будут последствия этого взрыва.
Премьера
: 7 ноября
«Роковой патруль», третий сезон (HBO Max/КиноПоискHD)
Возвращение на малые экраны одного из самых оригинальных и нестандартных супергеройских проектов. Сериал рассказывает о команде неудачников, ведомой эксцентричным ученым: разбившийся в аварии гонщик, оказавшийся в теле робота; девушка с 64 личностями; получивший заряд негативной энергии пилот, вынужденный носить бинты с головы до пят; бывшая актриса, чье тело самопроизвольно меняет форму при стрессе; парень-киборг. В новом сезоне к актерскому составу присоединились Мишель Гомес
(«Доктор Кто
»), сын Дэвида Теннанта Тай
и другие.
Премьера
: 23 сентября
«Чем мы заняты в тени», третий сезон (FX)
Расширяющий вселенную «Реальных упырей
» сериал о непростой жизни в нью-йоркском особняке четырех вампиров и одного человека-фамильяра. «Чем мы заняты в тени» стал одним из комедийных хитов FX благодаря отличному юмору, эксцентричным образам и остроумным наблюдениям из городской жизни. На четвертый сезон его продлили еще до премьеры третьего, а несколько эпизодов в нем поставила американская кинематографистка российского происхождения Яна Горская
, ранее занимавшаяся монтажом почти всех проектов Тайки Вайтити
.
«Чем мы заняты в теии» и еще в 9 отличных сериалов 2020-го
Подкаст о творчестве Тайки Вайтити
Премьера
: 2 сентября
«Утреннее шоу», второй сезон (Apple TV+)
Один из самих дорогих и популярных проектов «яблочного» стриминга возвращается спустя почти два года. Адаптация одноименной книги Брайана Стелтера
с Дженнифер Энистон
, Стивом Кареллом
и Риз Уизерспунв
главных ролях показывает взгляд, как работают утреннее ТВ-шоу и проблемы людей, которые ежедневно помогают американцам проснуться. До начала пандемии успели отснять всего два эпизода, а когда работа возобновилась, сценарий подвергся изменениям: в него добавили линию с локдауном и прочими ограничениями, повлиявшими на жизни персонажей и индустрии.
Идет война народная: рецензия на первый сезон
Премьера
: 17 сентября
«Вернуться к жизни», второй сезон (Showtime)
Продолжение сериала о Мири Маттесон (Дэйзи Хаггард
из «Родителей года
»), которая после 18 лет в тюрьме решает вернуться в родной городок, чтобы начать жизнь с чистого листа. Там, правда, она сталкивается с неприязнью со стороны родителей, соседей, работодателей и всех остальных — кроме соседа Билли (Адил Ахтар
из «Утопии
»), который не подозревает о темном прошлом Мири и хорошо к ней относится.
Премьера
: 13 сентября
«Наследники», третий сезон (HBO/Амедиатека)
Один из лучших драматических проектов момента (четыре «Эмми» в прошлом году) рассказывает о вымышленной американской семье медиамагнатов — сколь влиятельной, столь же и неблагополучной. В новых эпизодах глава медийного конгломерата Логан Рой (Брайан Кокс) будет распутывать неприятную историю, на которой оборвался прошлый сезон, а к актерскому составу присоединились Александр Скарсгард
, Сана Латан
, Линде Эмонд
и южнокорейская рок-звезда Джихе
.
Премьера
: октябрь
«Великая», второй сезон (Hulu/more.tv)
Псевдоисторическая драмеди о юных годах Екатерины Великой с Эль Фаннинг
в главной роли возвращается в эфир. Во втором сезоне Екатерина готовится родить ребенка от мужа-самодура Петра III (Николас Холт
), который, кажется, начал подозревать, что супруга задумала дворцовый переворот. Вдобавок из Германии в Россию приезжает мать царицы — Иоганна Гольштейн-Готторпская (Джиллиан Андерсон
), желающая не только навестить дочь, но и реализовать собственные амбиции.
Наконец шальная императрица: рецензия на первый сезон
Премьера
: 19 ноября
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