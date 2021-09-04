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20 зарубежных сериалов осени: от «Сексуального просвещения» до «Импичмента»

Обзор сериалов >>
4 сентября 2021
Осень традиционно урожайное для сериалов время — и 2021-й не стал исключением. Нас ждут новые проекты Disney, экранизации культовых книг, аниме и комиксов, несколько долгожданных возвращений и многое другое. Иван Трифонов отобрали для вас 20 сериалов на любой вкус.


«Импичмент: Американская история преступлений» (FX/Амедиатека)

20 зарубежных сериалов осени: от «Сексуального просвещения» до «Импичмента»

Третий сезон антологии Райана Мёрфи и Брэда Фэлчака расскажет об импичменте президента США Билла Клинтона, солгавшего под присягой об отношениях с Моникой Левински, из-за чего его пытались сместить с поста. Премьера сериала была назначена на сентябрь 2020-го, но выход пришлось перенести: вначале из-за занятости Мёрфи, а затем из-за пандемии. Экс-президента сыграл Клайв Оуэн, Монику Левински — Бини Фелдштейн, а Линду Трипп, госслужащую, раскрывшую связь Клинтона и Левински, — Сара Полсон.
Назову тебя моим именем: рецензия на сериал «Холстон» Райана Мёрфи
Доктор, у меня трещотка? Рецензия на «Сестру Рэтчед»
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Премьера: 8 сентября


«Y. Последний мужчина» (FX on Hulu)

20 зарубежных сериалов осени: от «Сексуального просвещения» до «Импичмента»

Адаптация комикса Брайана К. Вона и Пии Гуреры, в котором неизвестная болезнь в короткий срок выкосила на Земле всех самцов млекопитающих. В живых остались только Йорик и его обезьянка-капуцин по кличке Амперсанд. С гибелью половины населения привычное устройство общества и его инфраструктура рухнули, и теперь женщины строят на руинах новый мир. Долго время сериал пребывал в производственном аду: канал FX купил права на адаптацию в 2015-м, три года менялись шоураннеры и исполнители главной роли (последним ушел Барри Кеоган), а потом процесс затормозила пандемия. И вот «Последний мужчина» все же увидит свет: главную роль исполнил Бен ШнетцерВаркрафт»), а шоуранерские функции — Элиза КларкУбийство»).
Премьера: 13 сентября


«Сексуальное просвещение», 3 сезон (Netflix)

20 зарубежных сериалов осени: от «Сексуального просвещения» до «Импичмента»

Половое воспитание учеников условно-британской школы в городке Мурдейл продолжается. Отис (Эйса Баттерфилд) открывает мир обычного секса, Эрик и Адам (Ншути Гатва и Коннор Суинделлс) официально пара, сексологини и мать Отиса Джин (Джиллиан Андерсон) беременна, и впереди всех героев ждет еще много шишек и недомолвок. В третьем сезоне появятся новая директриса (Джемайма Кёрк из «Девочек»), которая постарается навести в школе порядок, с ней будет воевать новая ученица Кэл (Дуа Салех), а концентрацию харизмы в сериале повысит Петер Грофф (Джейсон Айзекс), более успешный брат экс-директора.
Премьера: 17 сентября


«Звёздные войны: Видения» (Disney+)

20 зарубежных сериалов осени: от «Сексуального просвещения» до «Импичмента»

Аниме-антология в мире далекой-далекой галактики из девяти эпизодов. Дроид мечтает стать джедаем, силы природы противостоят индустриализации, учитель и ученик сталкиваются с неизвестным врагом — эти и другие сюжеты покажут семь студий, в числе которых Kamikaze Douga («Попсовый эпос») и Trigger («Убить или быть убитым», «Милый во Франксе», «Совершенно новое животное»). Голоса персонажам подарили Генри Голдинг, Джозеф Гордон-Левитт, Люси Лью, Темуэра Моррисон, Нил Патрик Харрис, Элисон Бри, Дэвид Харбор, Карен Фукухара и другие.
Супружеский долг перед родиной: рецензия на «Милого во Франксе»
Премьера: 22 сентября


«Основание» (Apple TV+)

20 зарубежных сериалов осени: от «Сексуального просвещения» до «Импичмента»

Долгожданная адаптация монументального цикла Айзека Азимова, действие которой разворачивается в Галактической империи, охватывающей весь Млечный путь. Ученый Гэри Селдон (Джаред Харрис) предсказывает гибель государства и создает организацию «Основание», которая после катастрофы должна воссоздать цивилизацию. Роль императора исполнил Ли Пейс. Шоураннерами и сценаристами выступили Дэвид С. Гойер и Джош Фридман.
Премьера: 24 сентября


«Сцены из супружеской жизни» (HBO/Амедиатека)

20 зарубежных сериалов осени: от «Сексуального просвещения» до «Импичмента»

Ремейк одноименного мини-сериала Ингмара Бергмана для HBO снял израильский шоураннер Хагай Леви — создатель «Любовников» и израильской драмы «Пациенты», которую адаптировали во многих странах. Джонатан (Оскар Айзек) и Мира (Джессика Честейн) спустя десять лет совместной жизни хотят развестись, но внезапно после этого решения их чувства вспыхивают вновь. В отличие от оригинальной драмы Бергмана, события адаптации от HBO будут разворачиваться в современной Америке.
Без «Б»: о творчестве Ингмара Бергмана
Премьера: 12 сентября


«Ковбой Бибоп» (Netflix)

20 зарубежных сериалов осени: от «Сексуального просвещения» до «Импичмента»

Игровая адаптация культового аниме-сериала Синъитиро Ватанабэ, вышедшего в 1998-м. Действие «Ковбоя Бибопа» разворачивается в постапокалиптическом будущем 2071 года: Земля практически безжизненна, а человечество расселилось другим доступным планетам. Спайк Шпигель (Джон Чо), Джет Блэк (Мустафа Жакир) и Фэй Валентайн (Даниэлла Пинеда) — команда охотников за головами, бороздящая просторы Солнечной системы на звездолете «Бибоп». По словам создателей, новый сериал не будет прямой адаптацией оригинала, а расширит его сюжет.
Премьера: 19 ноября


«Соколиный глаз» (Disney+)

20 зарубежных сериалов осени: от «Сексуального просвещения» до «Импичмента»

Вольная адаптация комиксов Мэтта Фрэкшна и Дэвида Ажа, в которой Клинт Бартон (Джереми Реннер) решает уйти на покой и находит преемницу — юную Кейт Бишоп (Хейли Стайнфелд). Также в сериале появится Эхо — слабослышащая коренная американка по имени Майя Лопес, чья суперспособность — копировать боевые стили других людей, просто наблюдая за ними. Эта роль станет дебютом на телевидении 24-летней актрисы Алакуа Кокс, которая затем вновь сыграет Эхо уже в сольном сериале — спин-оффе «Соколиного глаза».
Вселенная бесконечна: гид по киновселенной Marvel
Премьера: 24 ноября


«Полуночная месса» (Netflix)

20 зарубежных сериалов осени: от «Сексуального просвещения» до «Импичмента»

Мини-сериал от создателя «Призраков дома на холме» Майка Флэнагана. На отдаленном острове живет сплоченная община, где люди знают друг о друге практически все. Идиллию нарушает молодой священник, чье прибытие вызывает череду мистических событий. Впрочем, Флэнеган убеждает, что самые страшные эпизоды «Полуночной мессы» связаны не со сверхъестественным, а с поведением людей.
История ужаса: 10 важнейших хоррор-сериалов
Премьера: 24 сентября


«Психиатр по соседству» (Apple TV+)

20 зарубежных сериалов осени: от «Сексуального просвещения» до «Импичмента»

Черная комедия, основанная на реальных событиях, которым был посвящен одноименный подкаст. Сериал расскажет о странных взаимоотношениях психиатра Айзека Хершкопфа (Пол Радд) и его давнего клиента — миллионера Марти Марковица (Уилл Феррелл). Пациент сам не заметил, как мозгоправ переехал в его дом, а затем начал прибирать к рукам бизнес и сбережения. Помимо Радда и Феррелла, в сериале сыграли Кэтрин Хан и Кейси Уилсон. Сценарий написала Джорджия ПритчеттВице-президент», «Наследники»), а сняли сериал начинающий режиссер Джесси Перетц и Майкл ШоуолтерЛюбовь — болезнь»).
Премьера: 12 ноября


«Колесо времени» (Amazon Prime Video)

20 зарубежных сериалов осени: от «Сексуального просвещения» до «Импичмента»

Еще одна давно ожидаемая фанатами премьера — адаптация эпичного фэнтези-цикла Роберта Джордана, в котором больше персонажей, чем в «Войне и мире» (порядка трех тысяч). Главные герои — трое юношей из небольшой деревни, на которых начинает охотиться таинственный Темный и его приспешники. Друзьям предлагает помощь Морейн Дамодред (Розамунд Пайк), состоящая в ордене женщин Айз Седай: она уверен, что им нужно попасть в единственное безопасное место — Тар Валон. Сериал еще до премьеры продлили на второй сезон.
Премьера: ноябрь


«Ломка» (Hulu)

20 зарубежных сериалов осени: от «Сексуального просвещения» до «Импичмента»

Мини-сериал о заговоре фармацевтических компаний от создателя «Империи» Дэнни Стронга. Президента одной из корпораций, которые стремятся продавать как можно больше опиоидных обезболивающих, сыграл Майкл Стулбарг, а сострадательного доктора, который оказывается соучастником опасной для здоровья аферы, — Майкл Китон. Также в звездном касте заявлены Питер Сарсгаард, Кейтлин Дивер, Уилл Поултер, Розарио Доусон и Филиппа Су. В мае этого года вышел документальный фильм «Преступление века», который рассказывает об этом же заговоре и его последствиях.
Премьера: 13 октября


«Американская ржавчина» (Showtime/Амедиатека)

20 зарубежных сериалов осени: от «Сексуального просвещения» до «Импичмента»

Детективный сериал с Джеффом Дэниэлсом, основанный на одноименном романе Филиппа Майера. Дэниэлс играет Дела Харриса — шефа полиции пенсильванского городка, известного сложным характером и сомнительной репутацией. Однако и у него есть слабое место: много лет шериф Харрис влюблен в Грейс (Мора Тирни), чей сын Билли становится главным подозреваемым в убийстве. Делу предстоит непростой моральный выбор: на что он готов, чтобы защитить ребенка любимой женщины.
Премьера: 12 сентября


«Декстер: Свежая кровь» (Showtime/Амедиатека)

20 зарубежных сериалов осени: от «Сексуального просвещения» до «Импичмента»

Популярный сериал о полицейском-маньяке Декстере Моргане закончился восемь лет назад, и его финал считается одной из худших телевизионных концовок в истории. Мини-сериал из 10 эпизодов, зрительские ожидания от которого довольно полярны, вполне возможно подарит шоу достойное завершение. Во всяком случае, шоураннер Клайд Филлипс уже заявил, что финал «взорвет интернет». К роли Декстера Моргана вернулся Майкл Си Холл, а компанию ему составят Клэнси БраунВаркрафт», «Девушка, подающая надежды») и Джулия ДжонсМир Дикого запада»). Интересно, какими будут последствия этого взрыва.
Премьера: 7 ноября


«Роковой патруль», третий сезон (HBO Max/КиноПоискHD)

20 зарубежных сериалов осени: от «Сексуального просвещения» до «Импичмента»

Возвращение на малые экраны одного из самых оригинальных и нестандартных супергеройских проектов. Сериал рассказывает о команде неудачников, ведомой эксцентричным ученым: разбившийся в аварии гонщик, оказавшийся в теле робота; девушка с 64 личностями; получивший заряд негативной энергии пилот, вынужденный носить бинты с головы до пят; бывшая актриса, чье тело самопроизвольно меняет форму при стрессе; парень-киборг. В новом сезоне к актерскому составу присоединились Мишель ГомесДоктор Кто»), сын Дэвида Теннанта Тай и другие.
Премьера: 23 сентября


«Чем мы заняты в тени», третий сезон (FX)

20 зарубежных сериалов осени: от «Сексуального просвещения» до «Импичмента»

Расширяющий вселенную «Реальных упырей» сериал о непростой жизни в нью-йоркском особняке четырех вампиров и одного человека-фамильяра. «Чем мы заняты в тени» стал одним из комедийных хитов FX благодаря отличному юмору, эксцентричным образам и остроумным наблюдениям из городской жизни. На четвертый сезон его продлили еще до премьеры третьего, а несколько эпизодов в нем поставила американская кинематографистка российского происхождения Яна Горская, ранее занимавшаяся монтажом почти всех проектов Тайки Вайтити.
«Чем мы заняты в теии» и еще в 9 отличных сериалов 2020-го
Подкаст о творчестве Тайки Вайтити
Премьера: 2 сентября


«Утреннее шоу», второй сезон (Apple TV+)

20 зарубежных сериалов осени: от «Сексуального просвещения» до «Импичмента»

Один из самих дорогих и популярных проектов «яблочного» стриминга возвращается спустя почти два года. Адаптация одноименной книги Брайана Стелтера с Дженнифер Энистон, Стивом Кареллом и Риз Уизерспунв главных ролях показывает взгляд, как работают утреннее ТВ-шоу и проблемы людей, которые ежедневно помогают американцам проснуться. До начала пандемии успели отснять всего два эпизода, а когда работа возобновилась, сценарий подвергся изменениям: в него добавили линию с локдауном и прочими ограничениями, повлиявшими на жизни персонажей и индустрии.
Идет война народная: рецензия на первый сезон
Премьера: 17 сентября


«Вернуться к жизни», второй сезон (Showtime)

20 зарубежных сериалов осени: от «Сексуального просвещения» до «Импичмента»

Продолжение сериала о Мири Маттесон (Дэйзи Хаггард из «Родителей года»), которая после 18 лет в тюрьме решает вернуться в родной городок, чтобы начать жизнь с чистого листа. Там, правда, она сталкивается с неприязнью со стороны родителей, соседей, работодателей и всех остальных — кроме соседа Билли (Адил Ахтар из «Утопии»), который не подозревает о темном прошлом Мири и хорошо к ней относится.
Премьера: 13 сентября


«Наследники», третий сезон (HBO/Амедиатека)

20 зарубежных сериалов осени: от «Сексуального просвещения» до «Импичмента»

Один из лучших драматических проектов момента (четыре «Эмми» в прошлом году) рассказывает о вымышленной американской семье медиамагнатов — сколь влиятельной, столь же и неблагополучной. В новых эпизодах глава медийного конгломерата Логан Рой (Брайан Кокс) будет распутывать неприятную историю, на которой оборвался прошлый сезон, а к актерскому составу присоединились Александр Скарсгард, Сана Латан, Линде Эмонд и южнокорейская рок-звезда Джихе.
Премьера: октябрь


«Великая», второй сезон (Hulu/more.tv)

20 зарубежных сериалов осени: от «Сексуального просвещения» до «Импичмента»

Псевдоисторическая драмеди о юных годах Екатерины Великой с Эль Фаннинг в главной роли возвращается в эфир. Во втором сезоне Екатерина готовится родить ребенка от мужа-самодура Петра III (Николас Холт), который, кажется, начал подозревать, что супруга задумала дворцовый переворот. Вдобавок из Германии в Россию приезжает мать царицы — Иоганна Гольштейн-Готторпская (Джиллиан Андерсон), желающая не только навестить дочь, но и реализовать собственные амбиции.
Наконец шальная императрица: рецензия на первый сезон
Премьера: 19 ноября

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20 зарубежных сериалов осени: от «Сексуального просвещения» до «Импичмента» фотографии
20 зарубежных сериалов осени: от «Сексуального просвещения» до «Импичмента» фотографии
20 зарубежных сериалов осени: от «Сексуального просвещения» до «Импичмента» фотографии
20 зарубежных сериалов осени: от «Сексуального просвещения» до «Импичмента» фотографии
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