«Сын»: А был ли мальчик?

На платформе ВГТРК «Смотрим» начинается показ остросюжетной мелодрамы «Сын» о поисках пропавшего ребенка. Всегда актуальная тема, с учетом трендов написанная (сценарист – Вера Шер) и поставленная женщинами (оператор – Светлана Кругликова и режиссер Флюза Фархшатова), концентрируется на главной героине в исполнении Дарьи Урсуляк — несчастной матери, единственной на протяжении долгих лет озабоченной пропажей своего сына.
фото: Пресс-служба телеканала "Россия-1"
В провинциальном Зауральске (типичный отечественный кинонейминг без особой фантазии определяет географическую точку) живет учительница игры на скрипке Александра Полякова (Дарья Урсуляк). Однажды она отправляет своего мужа Антона (Антон Денисенко) погулять с сыном Ваней (Илья Синцов) на детскую площадку – сама не может, вот-вот придет заниматься очередной ученик. А спустя час раздается звонок от Антона – Ваня пропал, пока папаша, вроде как, бегал за мячом, то есть отлучился всего на минуту (на самом деле, как выяснится позднее, конечно, нет). Зауральская полиция, надо сказать, довольно оперативно реагирует на вызов – и вот уже вся площадка оцеплена, собаки и сотрудники органов пытаются найти мальчика, но его и след простыл.
фото: Пресс-служба телеканала "Россия-1"
Ведущий дело следователь Завьялов (Павел Ворожцов) постепенно теряет к нему интерес, обуреваемая горем мать то и дело видит в случайных мальчиках своего сына, отец пытается наладить новую жизнь уже с другой семьей и с другим ребенком. Даже подруга Саши (Ксения Теплова) больше не может выражать рьяное сочувствие. Немудрено – с момента пропажи проходят долгие три года. Пока Саша случайно не видит по телевизору сюжет из магазина игрушек, куда завезли каких-то роботов. И радостный комментарий о новой игрушке дает тот самый Ваня. По крайней мере в этом уверена Саша. Цвет волос только у него изменился, стал темнее, компьютерная экспертиза на 73% уверена, что это разные дети. Но героиня Дарьи Урсуляк не сдается и вновь обивает пороги зауральской полиции, где неожиданно находит себе единственного помощника в этих кажущихся всем окружающим уже бессмысленных поисках – недавно получившего ранение оперативника Орлова (Антон Филипенко), 15-летняя дочь которого как раз учится скрипке у Поляковой. Помимо Орлова, Саше, впрочем, верят и зрители. Создатели «Сына» не особо наводят тень на плетень и вот уже показывают мальчика из магазина игрушек на приеме у психиатра с новой мамой Надеждой (Ольга Ломоносова), где Ваня тут же хватается за скрипку – кровь, как говорится, не водица.
Основная интрига «Сына» только в том, как мальчик попал в новую, богатую московскую семью, когда-то тоже потерявшую ребенка. В том, что разведенка-Орлов и горюющая Полякова будут в итоге счастливы вместе, сомневаться даже не приходится. Из таких банальных сценарных приемов, так напоминающих, как верно замечают читатели Кино-Театр.Ру, недавний украинский сериал «Маркус», и соткан, кажется, весь сериал. Более того, на пользу «Сыну» не идет и режиссура, сводящаяся исключительно к бесконечным флэшбекам. Причем – тут, конечно, своего рода новаторство – это вовсе не воспоминания о событиях до пропажи мальчика или даже о событиях трех лет, здесь, естественно, просто вшитых в титр «Прошло три года», а это буквально покадровое повторение сцен, случившихся на экране 5-10 минут назад. Известно, конечно, что телесериалы зрители смотрят, в основном, фоново, поэтому там бесконечно проговариваются все действия героев, а плотность событий заложена таким образом, что если вы переключились, например, на разговор по телефону, то ничего не пропустите, но в «Сыне» на всякий случай повторяют увиденное ранее по несколько раз. Так, чтобы, видимо, точно никто ничего не пропустил в 50-минутной серии. Из которой, убрав такие флэшбеки, останется минут 15 чистого экранного времени.
фото: Пресс-служба телеканала "Россия-1"
Спасают ситуацию разве что артисты. В первую очередь Дарья Урсуляк в большой именно драматической (без намека на драмеди) роли, что важно в современных, а не исторических или ретро локациях. И чуть более серьезный, чем обычно, Антон Филиппенко, за которым, кажется, закрепились образы понимающих женщин ментов-балагуров. Да и артисты второго плана, экранизирующие вечную цитату о том, что «каждая несчастливая семья несчастлива по-своему», в принципе, тоже на месте. На толстовские материи, впрочем, «Сын» не претендует, оставаясь в гетто остросюжетных мелодрам ВГТРК, пусть и пытающихся играть в мультижанровость за счет появления отдельного государственного стриминга. Пока – как и у многих учеников Поляковой на скрипке – получается не самым выдающимся образом.
обсуждение >>