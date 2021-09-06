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Смотреть нельзя выключить: 7 российских веб-сериалов с роботом, мизантропом и Ян Гэ

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6 сентября 2021
На платформе Chill – единственном российском онлайн-кинотеатре, показывающем исключительно веб-сериалы, – состоялась премьера нового отечественного проекта под названием «П.С или Невероятные открытия глубинных загадок расы человеческой», признанного лучшим русским вебом на третьем международном фестивале веб-сериалов Realist Web Fest, который проходил в Нижнем Новгороде с 29 июля по 1 августа 2021 года. По такому случаю Кино-Театр.Ру рассказывает об этом интригующем проекте подробнее и советует, какие еще российские веб-сериалы можно посмотреть прямо сейчас.

«П.С. или Невероятные открытия глубинных загадок расы человеческой»

Смотреть нельзя выключить: 7 российских веб-сериалов с роботом, мизантропом и Ян Гэ
фото: Онлайн-кинотеатр Chill

Подкупает этот любительский, пока что всего трехсерийный проект режиссеров Алексея Фурманова и Станислава Шапкина прежде всего своей формой – он снят в жанре мокьюментари и не то, что не стыдится, а, наоборот, выпячивает свою малобюджетность, превращая ее в своего рода прием. По сюжету американские журналисты Пол и Стив (их играют все те же Шапкин и Фурманов) пытаются разгадать тайну исчезновения советского ученого, профессора Усова, и для этого приезжают в институт его имени, где он трудился последние годы перед пропажей. С первых же минут неподготовленные иностранцы сталкиваются с реалиями русского мира – от таксиста, предлагающего настоечку «на ход ноги», до ЧОПовцев-гопников на воротах. Съемки ручной камерой (точнее – телефоном) перемежаются видео- и фото-коллажами, на которых к рандомной черно-белой хронике пририсованы чекисты и доярки, символизирующие обязательных членов общества, а также интервью с бывшими коллегами Усова и свидетелями эксперимента, возможно, ставшего для него фатальным. В качестве эпиграфа к этой квинтэссенции абсурда взята цитата Джейсона Стейтема, а закадровый голос звучит в лучших традициях канала Рен-ТВ.
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«Марта»

Смотреть нельзя выключить: 7 российских веб-сериалов с роботом, мизантропом и Ян Гэ
фото: Онлайн-кинотеатр Chill

Максимально лаконичный – хронометраж каждой из 6 серий не превышает 3 минут – веб-сериал на расхожую тему восстания машин, правда, в данном случае снятый в жанре мелодрамы (и немного криминальной драмы). Герой (Игорь Титов) покупает новый смартфон, оснащенный голосовым помощником, выбирает женский голос и тем самым оживляет искусственный интеллект по имени Марта (Лукерья Ильяшенко). Она себя ощущает вполне реальной женщиной и тут же влюбляется в человека по ту сторону экрана. От любви до ненависти, впрочем, один шаг, и способность Марты не только видеть все, что делает парень, но еще и влиять на его жизнь через телефон, не доводят до добра обоих. Каждый эпизод предваряет стендап-вступление в исполнении блогера Стаса Круглицкого, а завершает емкий и едкий комментарий Чумы Вечеринки. Снято просто, но стильно – чего стоят одни наряды и макияж Марты-Ильяшенко, цветовая гамма которых меняется в зависимости от ее настроения, романтического или воинственного.
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«Систер»

Смотреть нельзя выключить: 7 российских веб-сериалов с роботом, мизантропом и Ян Гэ
фото: Онлайн-кинотеатр Chill

Сериал Сергея Четверухина уже обзавелся вторым сезоном: в новых сериях сестры Рита (Саша Магелатова) и Ирис (Аня Вечер) все также воюют друг с другом и окружающим миром, теперь еще и в компании острой на язык психотерапевтки. Младшая систер, бунтарка Ирис, придумавшая для старшей фотопроект, но быстро охладевшая к своему детищу, сбегает из дома и устраивается на работу вебкам-моделью. Рита же без нее теряет вдохновение, так что, хочет она того или нет, но родственницу надо любыми способами вернуть в лоно семьи. Докторша быстро вычисляет сайт, где сидит Ирис, и проводит с ней токсичный сеанс вправления мозгов. В общем, как и в первом сезоне, «Систер» сохраняет рваный ритм и атмосферу нервозности, а также интригу – что же еще выдумает Ирис. На том же Realist Web Fest именно она была признана «лучшим персонажем», во многом, думается, за счет природной непосредственности актрисы-дебютантки Ани Вечер.
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«Мизантроп»

Смотреть нельзя выключить: 7 российских веб-сериалов с роботом, мизантропом и Ян Гэ
фото: Онлайн-кинотеатр Chill

Мало того, что редкий для такого формата, как веб-сериал, жанр – детективный нуар – так еще и снятый на фотопленку, так что каждый кадр получается то ли слегка ожившей фотографией, то ли страницей из комикса. Главный герой – уставший, циничный, экс-детектив-алкоголик, который и хотел бы отойти от дел, да на пути попадается очередная «фам фаталь». Будто бы случайно забредшая в зал, где выпивает заглавный персонаж-мизантроп, она, нервная, испуганная, забывает на стойке телефон. И, заглянув в гаджет, детектив понимает, что барышню надо выручать – даже если для этого придется схлестнуться с таинственными бандитами.
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«Выйти нельзя остаться»

Смотреть нельзя выключить: 7 российских веб-сериалов с роботом, мизантропом и Ян Гэ
фото: Онлайн-кинотеатр Chill

Придуманный, написанный и снятый актрисой и режиссером Ян Гэ веб-сериал – самый актуальный в данной подборке. Застрявшая на время всемирного пандемийного локдауна в Берлине, звезда российского театра и кино китайского происхождения берется за полудокументальный шестисерийный проект с собой в главной роли – о девушке в таких же предлагаемых обстоятельствах и в поисках любви, не выходя из дома. Помогают хозяин квартиры, седой, респектабельный, но игривый гей, а также оставшиеся в Москве подружки, у каждой из которых свои проблемы. Простая история подкупает своей камерностью и понятной всем пережившим прошлый год проблематикой, которая тут преподносится не с драматической, а с комедийно-романтической стороны. Чем мы только ни занимали себя, сидя дома – вот и героиня находит все новые и новые развлечения, демонстрируя, что даже из буквально безвыходных положений всегда есть выход. Ну хотя бы к соседям.
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«Мастер-классы "Жизнь как в сказке"»

Смотреть нельзя выключить: 7 российских веб-сериалов с роботом, мизантропом и Ян Гэ
фото: Онлайн-кинотеатр Chill

Альманах из восьми серий, объединенных общей темой и экспозицией: американский оператор, снимавший «Игру престолов», был с позором уволен с проекта за торговлю кадрами с площадки. И оказался – ну, где же еще – в России, точнее в ее древнерусском, хтоническом измерении, населенном героями сказок. И предложил им записать серию мастер-классов. А что, формат нынче популярный, а научить выдуманным персонажам есть чему. И вот уже Колобок объясняет, как выкатиться из токсичных отношений, Царевна-лягушка учит, как с помощью помады и румян стать из жабы принцессой, Иван-царевич рассказывает о продвижении личного бренда, а Кощей дает уроки пикапа. Коротко, динамично и по делу, иногда – еще и очень смешно. Пародия на бесконечных бьюти-блогеров и коучей получается меткой, а сама идея выглядит оригинальной и в то же время трендовой – как показывает практика, даже в большом кино герои русских сказок сегодня собирают приличную кассу.
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«Чехов: Screenlife»

Смотреть нельзя выключить: 7 российских веб-сериалов с роботом, мизантропом и Ян Гэ
фото: Онлайн-кинотеатр Chill

Творение отучившихся у Тимура Бекмамбетов выпускников школы «Арка» - как можно догадаться из названия, произведения Антона Павловича Чехова экранизированы в формате screenlife. Действие перенесено в наши дни, а вместо писем – мессенджеры и видеозвонки. Но сколько бы ни прошло десятилетий, даже столетий, истории не теряют своей актуальности и легко адаптируются под современность. Компьютерный экран в качестве места действия – беспроигрышный вариант, особенно в случае с веб-сериалом, который подразумевает просмотр на смартфоне или лэптопе. Полнейший эффект присутствия, щекочущее ощущение, что подсматриваешь за чьей-то жизнь, да и просто захватывающее с точки зрения изображения действо. Ну и, само собой, житейские истории-анекдоты, в сценариях которых в кои-то веки не приходится сомневаться – все-таки руку к написанию так или иначе приложил величайший русский драматург.
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