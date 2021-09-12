«Вертинский»: Алексей Филимонов в бананово-лимонном Сингапуре

В онлайн-кинотеатре KION выходит сериал «Вертинский» – масштабный байопик о русском Пьеро, поэте и исполнителе с мировым именем Александре Вертинском. От момента зарождения идеи до премьеры прошло практически 10 лет: в начале 2010-х Анастасия Вертинская лично обратилась к Первому каналу в лице Константина Эрнста с предложением снять кино о своем отце, открыв доступ к его архиву. Режиссерское кресло заняла Авдотья Смирнова, за это время поставившая другой костюмный ретро-фильм, сюжет которого переплетается с русской литературой, – «История одного назначения», где фигурировал Лев Толстой. Она же работала над сценарием в соавторстве с Анной Пармас и писателем Джоном Шемякиным. Главную роль исполнил Алексей Филимонов, в чьей карьере этот проект уже сейчас можно назвать знаковым.
фото: Пресс-служба Первого канала
Москва, 1915 год. Молодой Александр Вертинский (Филимонов), известный как поэт в узких кругах творческой богемы, мечтает о славе и самозабвенно кутит в компании звезды немого кино Ивана Мозжухина (Павел Ерлыков), участника «Бубнового балета» Александра Осмёркина (Степан Девонин) и журналиста Константина Агеева (Сергей Уманов). Добывая деньги на жизнь всеми возможными способами, эти четверо грассируют по столице, которая еще свободно дышит духами, туманами и кокаином. А тем временем с фронта уже начинают доноситься пулеметные очереди. Там белый порошок служит сильным болеутоляющим; в тылу разве что предлагает залечить душевные раны и попутно доводит до слез от смеха, сумасшествия или самоубийства. Наблюдая каждый из сценариев на близкой дистанции, Вертинский переживает сильное эмоциональное потрясение и вместе с тем обретает сценический образ грустного клоуна. В предреволюционной Москве он поет знаменитую «Кокаинетку», добиваясь признания публики. Филимонов, к слову, перед съемками занимался вокалом и все композиции исполнил сам.
Песни разных лет дают заглавие эпизодам и становятся лейтмотивом каждого из них, закольцовывая сюжет выступлениями артиста. За лирической «Кокаинеткой» следует композиция на стихотворение «То, что я должен сказать», написанное под впечатлением от похорон молодых юнкеров, защищавших Временное правительство осенью 1917 года. Так биография поэта вписывается в контекст истории страны, которую ему вскоре пришлось покинуть почти на 25 лет. И оператор Сергей Трофимов, снимавший оба «Дозора» Бекмамбетова и недавно дебютировавший как его сорежиссер с «Девятаевым», проделывает свою работу над ретро-картинкой изобретательно и элегантно, что выгодно отличает этот проект Смирновой с точки зрения визуала – в отличие от текстоцентричной «Истории одного назначения».
фото: Пресс-служба Первого канала
Этот год заново открыл Алексея Филимонова в кино – сперва в «Вышивших», где он сыграл мужчину с расстроенной психикой, нечастого пассажира для отечественного кино, который своим присутствием придал истории остраненный характер. И хочется верить, что «Вертинский» окончательно выдвинет талантливого артиста в авангард. Вообще Филимонову на удивление идет Серебряный век. Его Вертинский — нежный, жеманный, ироничный и светлый. В нем много ребяческого, по-детски доверчивого, но при этом глубокого. Авдотья Смирнова делает его таким, будто объясняется в любви к гению, при этом сохраняя его неоднозначность.
«Вертинский» – еще и ансамблевый фильм. В костюмном и многолюдном мире сериала выделяются Павел Ерлыков и Степан Девонин, даже внешне схожие с Мозжухиным и Осьмёркиным. Чего не скажешь о пунктирной линии русской «королевы экрана» Веры Холодной в исполнении Паулины Андреевой. Порой жеманная до смешного, она влюбляется в артиста и верит такому привычному «мы всегда будем вместе», подобно своей трагической киногероине немого кино с нотками декаданса. Из галереи женских образов куда удачнее оказались сестра Александра – нервическая и хрупкая Надежда Вертинская (Юлия Марченко) – и даже прожженная босячка Маруся-марафетчица (Анастасия Пальчикова), появившаяся в эпизодической роли. Впрочем, в следующих сериях галерея женских образов пополнится как минимум еще одной звездой – Марлен Дитрих, которую сыграла Виктория Исакова.
фото: Пресс-служба Первого канала
Исторические сериалы, тем более байопики, пока не освоились на стримингах, и «Вертинский» вполне может начать этот переход – вслед за ретро-историями «За час до рассвета» или «Шерлок в России». Хотя изначально проект Смирновой снимался для Первого канала, где и будет показан после цифровой премьеры в более консервативном формате 12+, контраст с телевизионным продуктом налицо. Сериал о русском шансонье не заигрывает с современностью, попадает в образы и, предлагая «песенную» структуру, зовет отправиться в эмигрансткую одиссею вместе с печальным Пьеро.
«Вертинский» в онлайн-кинотеатре KION с 13 сентября.
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