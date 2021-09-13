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«Историк»: Все течет, ничего не меняется

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13 сентября 2021
На телеканале ТВ-3 стартует новый российский детективный сериал «Историк», где в большой кинороли отметился уже давно не певец, а по большей части театральный актер Павел Артемьев. Но не только для него «Историк» стал своего рода дебютом. Это еще и первый режиссерский проект оператора Олега Кириченко, выступившего также автором идеи «Историка». Несмотря на прилив свежих сил в телепространство, сериал этот, впрочем, вряд ли можно назвать оригинальным.

«Историк»: Все течет, ничего не меняется
фото: PR-служба ТВ-3

Переутомленная следовательница и мать-одиночка Анна Рыбакова (Мария Луговая) выезжает утром на очередное дело – найден труп девушки, погибшей в результате нанесения множества ранений. Картина преступления неожиданно напоминает комиксы некоего Хантера, который буквально накануне Рыбаковой показывал ее сын. Искать Хантера долго не приходится – он и сам заинтересован в раскрытии преступления или, может, он и есть маньяк – куда без такой «интриги».

Все дело в том, что загадочный парень не только автор комиксов, но и преподаватель истории Андрей Изворин (Павел Артемьев), разработавший теорию цикличности преступлений. Время течет, но ничего не изменяется. Проще говоря, ничего нового не могут изобрести даже кровожадные маньяки – они лишь копируют криминальные события давно минувших дней.

Мысль, что история повторяется, в общем-то, не нова, другое дело, что в России часто об этом забывают. Но «Историк» никоим образом не претендует на социально-политический контекст. Это самый стандартный для вечернего телеэфира процедурал с горизонтальным сюжетом и легкой, по большей части романтической интригой – будут ли одинокие герои, поначалу холодные друг к другу, все-таки вместе? Поскольку мы давно посмотрели «Кости», «Касла» и «Менталиста», ответ знаем наверняка. Правда, в отличие от героев упомянутых западных аналогов, харизмы Павлу Артемьеву и Марии Луговой, как и необходимой химии между ними, очевидно, не достает, причем это заметно с первых серий.

«Историк»: Все течет, ничего не меняется
фото: PR-служба ТВ-3

Проблема сериала, впрочем, не только в этом. Детективная интрига, пусть и отчасти списанная, тоже не дотягивает, хотя визуальная часть пытается претендовать порой и на недавнего «Ганнибала» – эстетски подвешенные жертвы, изрезанные, к счастью, без тяжелой расчлененки, или внушающая страх свиноферма, явленная уже во второй серии, присутствуют. Но даже здесь от начинающего режиссера Олега Кириченко, прошедшего на самом деле большой операторский путь (он начинал, кстати, с «Русалки» Анны Меликян), ждешь более смелых решений.

Возможно, настоящий концепт «Историка» как раз вне сюжета, а именно что в демонстрации цикличности, сродни той, которую проповедует герой, в бесконечном повторении пройденного, по стопам привычного вечернего «детектива на час» с парой следователей – профессионала и вообще нет. Кажется, что жанр исчерпал себя. Недаром же все больше стримингов, успешно замещающих телевидение, переходят в разряд мультижанровых интригующих драм, где не место простым героям, раскрывающим серия за серией очередные преступления, а, в основном, мучающимся по поводу скелетов в шкафу – своих и чужих. Но «легкое чтиво» вряд ли когда-то выйдет из моды. Так что и его не мешало бы делать захватывающим, интригующим и современным – оглядываясь на ошибки прошлого, но не забывая о будущем.

Сериал «Историк» смотрите на ТВ-3 с 13 сентября.


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