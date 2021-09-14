Пять ожидаемых сериалов из конкурсной программы фестиваля «Пилот»

В Иванове завершился третий российский фестиваль сериалов «Пилот». Начинаясь в 2018 году, смотр фокусировался на телепроектах, а сейчас в условиях растущего рынка стримингов из 13 конкурсных картин – 8 получат премьеры на онлайн-платформах. Кино-Театр.Ру отобрал самые заметные работы и рассказывает, где и когда их можно будет посмотреть.
Поймавший звезду молодой рэпер (Глеб Калюжный) подписан на крупный лейбл, который уже год ждет от него новый трек. Но парень пребывает в «творческом кризисе» и вместо работы посылает своего босса (Алексей Розин) прямо во время онлайн-трансляции концерта. Гнев патриарха лейбла не заставляет себя ждать: творчество музыканта просто стирают за один день. Калюжный, будучи рэпером в реальной жизни, точно попадает в образ, олицетворяя противостояние старого и нового. Чувствуется, что авторы проекта знакомы с внутренней кухней музыкальной индустрии и стараются придать этому сюжету максимальную аутентичность, недаром в камео появятся Шура и Лева «Би-2», Хамиль из группы «Каста», Михаил Козырев и еще десяток известных исполнителей.
Алена Неверова (Анна Михалкова) работает замом начальника в провинциальной колонии. Действуя методом пряника и игрушечной дубинки, она каждый день совершает педагогический блицкриг и перевоспитывает преступников по-доброму и творчески. Все меняется, когда к ней приезжают богатые родственники из Москвы. В поисках ключа к наследству их скоропостижно скончавшегося отца они поджигают дом Неверовой, но вместо воображаемых миллионов получают реальный срок, в той самой колонии, где трудится героиня. Комедийный проект Анны Пармас начинается бодро и несмотря на вроде бы очевидную линию с последовательным улучшением нравов увлекает смотреть дальше, как Неверова с почти ребяческим светлым взглядом будет вершить самый гуманный суд в мире.
Отец Сергий (Роман Маякин) встречает в гаражном кооперативе старушку и по законам русской литературы убивает ее – хотя заглавие сериала заимствует у другого классика. Старушка на деле оказывается не процентщицей, а ведьмой пятого уровня, и за нее Ван Хельсингу от мира РПЦ полагается гонорар по схеме «утром нечисть – вечером деньги». Так «священнослужитель» уже много лет в одиночку очищает город грехов от вурдалаков, пока случайно не попадает в поле зрения московского следователя Кати (Лукерья Ильяшенко). Сотрудница полиции сперва не верит, что упыри реальные, но потом решает склонить Отца Сергия к сотрудничеству с правоохранительными органами. Тем более работать вместе у них вроде бы неплохо получается, а киношный дуэт Маякина и Ильяшенко, известный по «Сладкой жизни», сохраняет и преумножает экранную химию. Здесь популярная тема о жизни нечистой силы переплетается с детективным сюжетом и здоровой иронией над происходящим. Мультижанровая стриминговая история не боится оскорбить чувства верующих (и не оскорбляет), но, вероятно, может наделать много шума из-за неоднозначного комического образа священника, хоть и бывшего.
Актуальный и необходимый разговор о расстройстве пищевого поведения, от которого по статистике почти каждый час в мире умирает один человек. Действие разворачивается в герметичном и мрачном сеттинге клиники, где чудесный доктор (Сергей Гилёв) лечит РПП по авторской методике, прорабатывая проблему не только с пациентами, но и их родственниками. Чтобы помочь девушкам выйти из абьюзивных отношений с едой, врачи берут над ними полный контроль, не оставляя шансов на личное пространство. Главная героиня сериала – 15-летняя Варя (Варвара Володина) – в отличие от остальных сама приходит в клинику и, представляясь сиротой, умоляет об оказании помощи. Ее линия переплетается с не менее драматическими историями других девушек-пациенток, у которых, по словам режиссера Таисии Игуменцевой, были реальные прототипы. Сам проект затрагивает вытекающие проблемы отцов и детей, гиперопеки и зависимости от идеального образа в соцсетях. Пока у «Самого безопасного места» есть только пилотная серия и хочется верить, что он получит зеленый свет и органично встроится в линейку сериалов START, касающихся болевых точек общества.
Премьера: на видеосервисе START, дата неизвестна
«Стрим» — выбор зрителей и приз за лучший сценарий
фото: Пресс-служба фестиваля «Пилот»
Постановщик «Трудных подростков» Рустам Ильясов вновь исследует жизнь зумеров – на этот раз глазами подростка Гоши (Денис Власенко), который начинает транслировать в интернет всё, что происходит с ним в новой провинциальной школе. Правда, далеко не все готовы на такую степень открытости и превращение личной жизни в блог. Вуайеристкий аттракцион вскрывает роман физрука и замужней учительницы и выдает самого Гошу, то и дело посматривающего на одноклассницу. Участвовать в подобном эксперименте не хочется, но наблюдать крайне увлекательно.
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