«Утреннее шоу». Второй сезон: В эфире снова Дженнифер Энистон

На Apple TV+ стартует второй сезон флагманского проекта платформы – сериала «Утреннее шоу». Выход продолжения задержался из-за пандемии, которая, конечно, станет одной из тем новых серий. Но на первом плане, как всегда, будут запутанные отношения между коллегами-телевизионщиками, пытающимися сохранить работу, лицо и отношения в условиях разгоревшегося на канале сексуального скандала и новой этики в целом. Говорят, что «старый конь борозды не портит», но сегодняшний мир готов с этим поспорить.
С момента того самого резонансного эфира, в котором ведущие «Утреннего шоу» Алекс Леви (Дженнифер Энистон
) и Брэдли Джексон (Риз Уизерспун
) на всю страну обвинили руководство канала в целом и, в частности, его президента Фреда Миклина (Том Ирвин
) в покрывательстве сексуальных домогательств, прошел почти год. Алекс уволилась и пишет автобиографическую книгу — впрочем, не она одна. У Брэдли новый соведущий, и она мечтает, что вот-вот перейдет в вечерние новости. У Чипа (Марк Дюпласс
), бывшего продюсера шоу, совсем скоро состоится свадьба. Возглавивший на волне скандала новостной отдел Кори Эллисон (Билли Крудап
) сражается с руководством, которое не очень довольно рейтингами, а еще и семья бывшей сотрудницы Ханны, покончившей с собой после домогательств ведущего Митча Кесслера (Стив Карелл
), все-таки подает иск против компании, отказываясь замять дело за компенсацию. Сам «виновник торжества» Митч отсиживается в Италии, напрасно надеясь, что в Европе его никто не узнает, а бывшие коллеги не достанут.
Приближается новый, 2020 год, из далекого Китая поступает информация о заболевших каким-то неизвестным вирусом, но от нее новостники отмахиваются – какая-то очередная простуда. Есть дела поважнее, например, — вернуть «Утреннему шоу» былую славу. Есть верный способ сделать это – уговорить звезду Алекс Леви, ставшую в глазах многих простых зрителей иконой фем-движения, вернуться в эфир.
Сами новости, как и процесс их поиска, обработки, подачи, никогда не были, да и не станут основной темой «Утреннего шоу». Во втором сезоне выпуски, как и очередные выборы, которые предстоит освещать журналистом, да даже эпидемия коронавируса существуют в фоновом режиме, тогда как на первый план уже в полную силу выходят взаимоотношения персонажей. Кажется, дабы подчеркнуть превосходство личной драмы над профессиональной, вводят нового персонажа – продюсера/пиарщицу новостного отдела Стеллу (Грета Ли
). Она хочет делать свою работу, но из раза в раз наталкивается на очередную интригу — и ее постоянно недовольное этим фактом выражение лица просто бесценно. Остальные же с упоением погружаются в мир корпоративных игр, правила которых меняются каждый день, заставляя героев балансировать между желанием сохранить работу или продвинуться по карьерной лестнице и попыткой не растерять всех союзников, а то и друзей.
Некоторая поверхностность, в которой не без оснований упрекали и первый сезон, во втором успешно сохраняется. Та же Алекс довольно быстро принимает предложение вернуться, хотя Дженнифер Энистон, надо отдать ей должное, повышает градус драматической игры и довольно убедительно, психологически и даже физиологически, демонстрирует урон, нанесенный ей скандалом с Митчем, не просто соведущим, но и некогда лучшим другом. Риз Уизерспун показывает свою Брэдли, которая из наивной провинциальной репортеши окончательно превратилась в акулу федерального телевидения, с неожиданных, местами уязвимых, местами неприглядных сторон. Да и Билли Крудапа станет больше, что не может не радовать — чего стоят вечные маниакальные улыбки и неуместная жизнерадостность его Кори, заставляющие гадать, какая за ними скрывается боль (вот и узнаем). У Митча-Карелла, очевидно, намечается своя итальянская сюжетная линия, с неизбежным локдауном, который опальный ведущий проведет, судя по всему, не в одиночестве.
С одной стороны, хотелось бы побольше повестки, а конкретно короновирусного контекста с точки зрения того, как работали над этой темой новостные службы — вспоминается еще один сериальный хит «Служба новостей
», где как раз-таки подробно демонстрировался процесс освещения самых сложных, болезненных тем и прочих глобальных катастроф, реальных, а не выдуманных. С другой — все мы, так или иначе, подустали от самой пандемии и проектов на эту тему, и, возможно, нуждаемся в историях, которые подарят ощущение прежней, доковидной жизни. Со старой, доброй, неоконченной войной за права женщин, с противостоянием бумеров и зумеров (да, «Утреннее шоу» обзаведется во втором сезоне своим собственным представителем поколения Z), с изучением актуальных этических правил и не всегда удачных попыток их не нарушить, с неизбывными ЛГБТ-проблемами и все еще насущной дилеммой «выходить или не выходить из шкафа». Вы просили вернуть вам ваш 2019-й? На «Утреннем шоу» вас услышали.
Второй сезон «Утреннего шоу» на Apple TV+ c 17 сентября.
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