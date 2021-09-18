«#Яжотец»: Мой папа — Карлсон

20 сентября на телеканале ТНТ стартует комедийный сериал «#Яжотец», в котором неудачливый отец (Гоша Куценко) ведет с сыном забавный видеоблог, где дает полезные, но на самом деле опасные для здоровья советы. Как герой сериала устраивает в подвале квест и переживает развод с женой, рассказывает Максим Ершов.
фото: пресс-служба ТНТ // "#Яжотец"
Михаилу Гречихину (Гоша Куценко) слегка за 40, работы у него нет, денег тоже, да и амбициозным человеком его трудно назвать. Вместе с 10-летним сыном Степкой (Алексей Родионов) он ведет блог на YouTube, в котором распаковывает детские игрушки. Во время записи одного из выпусков мужчина узнает, что жена ему изменяет. После развода Михаилу приходится слегка переформатировать блог: теперь в старенькой крохотной квартире, куда он переехал, отец придумывает для сына необычные развлечения и учит, как быть настоящим мужиком. Авантюрные затеи обычно приводят к самым неожиданным последствиям.
фото: пресс-служба ТНТ // "#Яжотец" (фото со съемок)
Каждый эпизод из нового шоу состоит из нескольких ярких выпусков видеоблога «#Яжотец», подарившего название сериалу. Вот Михаил учит Степку, как ориентироваться на пересеченной местности, идеально сварить яйцо всмятку, собрать шкаф своими руками или починить ими же холодильник. Каждый раз у отца все идет наперекосяк, но он не унывает и даже не подает вида, что снова облажался. Вместо этого начинающий видеоблогер говорит сыну, что все так и было задумано, и комментирует, что же на самом деле произошло. Нелепо, но убедительно. Правда, отцовские мастер-классы нередко завершается в травмпункте или больничной палате. То его крыса укусит, то упадет диван или холодильник, то Михаил банально рухнет с дуба.
Бывшая жена Михаила Татьяна (Екатерина Вуличенко) ушла к более состоятельному и успешному Славе (Сергей Масленников). От одного упоминания имени соперника у папы Степки перекашивается лицо. Отец не только хочет преподать сыну несколько полезных уроков и показать безграничную любовь, но и доказать, что не в деньгах счастье. Вот только сравнение вечно оказывается не в пользу Михаила. Например, если Слава везет Татьяну и Степку на несколько дней в Париж, то ведущий блога «#Яжотец» может ответить только круизом на теплоходе «Афанасий Фет» до Углича. Из таких абсурдных противопоставлений и рождаются самые забавные эпизоды сериала.
фото: пресс-служба ТНТ // "#Яжотец"
Комедийное название не только зеркалит токсичный мем «яжемать», жестоко выстебывающий молодых родительниц, но и сразу намекает на формат шоу: это смесь скринлайфа и мокьюментари. Действие каждого эпизода происходит на экране камеры или мобильного телефона — зрители как бы смотрят выпуск блога, состоящий из реальных событий. Можно даже разглядеть, что пока на канал Михаила не подписано и 100 человек. Но такой контент еще обязательно найдет дорогу к публике — нужно просто подождать.
«#Яжотец» — позитивный и вроде бы беспечный сериал, но по касательной все равно затрагивает актуальные социальные проблемы. Подарки сыну отец покупает в кредит, работу найти не может вот уже не один месяц, да и интерьеры его квартиры вызывают скорее сочувствие. Мир вокруг жесток ко взрослому недотепе. Но для Михаила все это мелочи, ведь на самом деле важен только Степка и его счастье. Да, отец мальчика наивен, недальновиден, но все равно по-своему обаятелен: так как история показана его глазами, волей-неволей мы встаем на его сторону в войне со Славой и Татьяной. Тем более Михаил в численном меньшинстве.
фото: пресс-служба ТНТ // "#Яжотец" (фото со съемок)
Настоящее украшение сериала — Гоша Куценко. Актер идеально вписывается в роль неудачливого отца и начинающего видеоблогера. Он ретроград поневоле — скорее, ввиду нехватки денег, нежели эстетически. Еще один забавный контраст — сочетание модно-молодежного формата видеоблога с олдскульной подачей а-ля «Очумелые ручки». Михаил не пользуется ничьей помощью, все делает сам и всегда из подручных средств. Хотите заделать дыру в трубе? Заклейте ее скотчем (любовь к клейкой ленте роднит героя с персонажем Мэтта Дэймона из фильма «Марсианин»). Хотите выйти из леса? В сторону навигатор и компас — есть же мох и солнце, только по ним и стоит ориентироваться в пространстве. Зачем нам какой-то дорогостоящий квест, когда можно придумать испытания на смекалку в подвале родного дома?
На самом деле при очень большом желании в, прямо скажем, не заумном сериале «#Яжотец» можно отыскать и второе дно. А что, если перед нами не наивный простофиля, а всего лишь любящий отец, который хочет уберечь сына от невзгод взрослой жизни и продлить мальчику детство? Может быть, наш главный герой мудрее, чем кажется на первый взгляд. Ведь в конечном счете с Михаилом, пусть и опасно, но всегда весело, — как было Малышу с Карлсоном. Где еще найти такого друга, проводника в страну беззаботных приключений? Даже в самых экстремальных ситуациях Степка знает, что папа готов ради него пожертвовать всем. А это бесценно.
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