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«Метод Михайлова»: Тело шито белыми нитками

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27 сентября 2021
На канале НТВ стартует новый сериал – «Метод Михайлова», врачебная драма с уклоном в детективный триллер (и даже – куда без этого – полицейский экшен). В главной роли, гениального хирурга трудной судьбы, - Александр Устюгов, чей персонаж по имени Максим Михайлов вынужден спасать жизни в почти невыносимых условиях то нехватки кадров, то недостатка препаратов, то истерик родственников пациентов, а то и коррумпированной местечковой системы власти. Не обойдется и без личных историй, так как герой появляется на экране уже с «багажом» в виде бывшей жены (Анна Миклош), дочери-подростка (Кристина Корбут), больной матери (Татьяна Рассказова) и обиженного брата (Владимир Веревочкин). И с харизмой, перед которой не устоит ни одна медсестра.

«Метод Михайлова»: Тело шито белыми нитками
фото: Пресс-служба канала НТВ

Врач Михайлов возвращается домой, в родной курортный городок Аркадьевск – как говорится, с корабля на бал, с поезда прямиком отправляется в главную местную больницу. Его, заработавшего репутацию профессионала высочайшего уровня за несколько лет работы на Чукотке, встречают не сказать, чтобы с распростертыми объятьями. Главврач (Геннадий Смирнов), очевидно, побаивается строптивого характера светилы, коллеги, среди которых завотделением Самарин (Владимир Селезнев), страшатся конкуренции. Впрочем, времени выяснять отношения нет – по скорой привозят тяжело раненых парня и девушку. Она - на грани жизни и смерти, требуется срочная операция на мозге, а нейрохирург, как назло, в отпуске. Михайлов, едва успев переодеться и вымыть руки, готов сам резать голову, не взирая на протесты не столь смелых коллег. Его метод, как он сам скажет в следующем эпизоде, - не перекладывать ответственность на других и делать все возможное, если есть хотя бы малейший шанс спасти чью-то жизнь. И метод этот, конечно, работает.

«Метод Михайлова»: Тело шито белыми нитками
фото: Пресс-служба канала НТВ

Помимо довольно-таки динамичной медицинской части повествования, снятой в лучших традициях «Скорой помощи» - кровь капает из катетеров и с халатов медперсонала, все кричат и суетятся, драматичные зумы выхватывают лица докторов с испариной на лбах, – развиваются сразу несколько параллельных сюжетных линий. Так историю с избиением парня и девушки, ставшую первым медицинским случаем Максима Михайлова на новом рабочем месте, расследует, как выясняется, его родной брат Саша (Веревочкин). И дело это и в прямом смысле, и в переносном пахнет керосином – нападавший был на мотоцикле, а уже после аварии над девушкой, словно коршуны, начинают вертеться подозрительные мужчины в белых халатах.

«Метод Михайлова»: Тело шито белыми нитками
фото: Пресс-служба канала НТВ

Сам Михайлов – фигура загадочная и магнетическая. Устюгов то и дело задумчиво смотрит в пустоту, размышляя резать или не резать (впрочем, у хирургов, как известно, вариант всегда один). Его, как доктора Хауса, посещают озарения, он также суров и даже циничен внешне, но, очевидно, куда более раним и человечен внутри. На это намекает даже причина, заставившая его вернуться в Аркадьевск, – болезнь матери (второй сын – слишком крутой коп, чтобы взять заботу на себя?). Заодно придется разбираться со слегка бунтующей, как и полагается тинейджеру, дочкой и бывшей женой, судя по пока единственному эпизоду с ее участием, - женщиной весьма тревожной (возможно, душной, как любят российские кинематографисты изображать героинь).

С первых эпизодов авторам удается, как ни странно, многое. От выбора натуры – наконец-то на экране не серая провинция с рядами панелек до самого горизонта, а прибрежный город, по улицам которого мчатся со спецэффектами скорые, над ними то и дело взмывает дрон с камерой – создатели явно стремятся к более или менее замысловатому видеоряду. До в целом интересно закрученной детективной интриги, которая оказывается вполне уместным дополнением к бодрой медицинской драме. Хотя не целиком и драме – напряженные сцены в операционной перемежаются юмористическими скетчами в палатах, куда случайно заглядывает Михайлов и где обязательно обнаруживает очередного непутевого пациента с комичной историей болезни. Смех, как известно, продлевает жизнь – как и доктор Максим Михайлов.

«Метод Михайлова» на НТВ с 27 сентября.


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«Метод Михайлова»: Тело шито белыми нитками фотографии
«Метод Михайлова»: Тело шито белыми нитками фотографии
«Метод Михайлова»: Тело шито белыми нитками фотографии
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