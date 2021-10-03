«Сексуальное просвещение». Третий сезон: Кто последний?

На Netflix вышел третий сезон популярнейшего шоу «Сексуальное просвещение», два года назад начинавшегося как нравоучительная комедия про сына сексологини, который умеет давать советы на счет личной жизни, но сам в ней чертовки не подкован. Теперь вселенная сериала разрослась: Дарья Тарасова рассказывает, какие сексуальные, семейные и психологические проблемы переживают в шоу не только подростки, но и их родители.
Лето прошло, и в среднюю школу Мурдейл с каникул наконец возвращаются ученики. Отис (Эйса Баттерфилд
), как смог, отрастил усы и втайне занимается сексом без обязательств с самой популярной девушкой школы Руби (Мими Кин
). Мэйв (Эмма Маккей
), так и не услышавшая его голосовое сообщение в конце второго сезона, держится на расстоянии и наслаждается дружбой неровно дышащего к ней соседа в инвалидном кресле Айзека (Джордж Робинсон
). Эрик (Ншути Гатва
) и Адам (Коннор Суинделлс
) строят на первый взгляд счастливые отношения, в которых бывший задира открывает себя заново. Сексологиня и мать Отиса Джин (Джиллиан Андерсон
) ждет ребенка от Якова (Микаэл Персбрандт
), о котором тот пока не догадывается. А школьной директрисой тем временем назначена тираничная Хоуп Хэддон (Джемайма Керк
), которая намерена вернуть «секс-школе», как ее окрестили в прессе из-за скандала с хламидиями, былое величие: вновь превратить жизнь учащихся в ад.
Третий сезон «Сексуального просвещения
» (оно же — «Половое воспитание»), одного из самых успешных и народно любимых проектов Netflix, зрители ждали больше полутора лет. Тем громче и эффектнее получилось возвращение: сезон стартовал очень и очень бодро — и по оценкам первых критиков, и по реакции аудитории.
Секс-позитивный сериал полюбился фанатам тем, что открыто и без обиняков говорит о самых животрепещущих проблемах и страхах современных подростков, подступающихся ко взрослой жизни. Авторы выбрали для этого очень сбалансированную интонацию. Драмы неопытных школьников, нередко вырастающие в забавные конфузы, были одинаково хороши как для эффекта узнавания и непосредственно сексуального просвещения, так и для выстраивания увлекательной и последовательной истории.
Первый сезон получился терапевтически камерным, второй — расширил спектр ощущений, добавив драмы и введя несколько важных для современных представлений о сексуальности новых персонажей (редкий случай, когда с экрана прозвучали слова о пансексуальности и асексуальности). В третьем сезоне шоураннеры продолжили копать вширь — и едва не обвалили всю конструкцию.
Чтобы очертить новые проблемы пубертата, в «Сексуальном просвещении» появился небинарный персонаж Кэл (Дуа Салех
в роли любовного интереса школьного старосты), а кое-какие старые герои из обоймы шоу прошли процедуру более пристального осматра и драматического углубления. В попытке свести все сюжетные линии и не оставить никого без внимания, авторы заигрались в мелодраму, подзабыв о, собственно, просветительской составляющей.
Впрочем, перекос в дела любовные и семейные, хоть и запутывает бесчисленными связями между героями, придает «Сексуальному просвещению» бо́льшую человеческую глубину, которая наклюнулась еще во втором сезоне. Подростки не только осознают свое тело и сексуальность, но и сталкиваются с совсем другими проблемами роста — причем не только своими.
Отис все еще учится считаться с мнением кого-то, кроме себя, Эрик выбирает честность в отношениях, Мэйв старается найти общий язык с наркозависимой матерью, Ола (Патриция Эллисон
) остро переживает беременность Джин на фоне смерти родительницы, Лили (Таня Рейнольдс
) из-за порядков новой директрисы подавляет индивидуальность и смотрит на себя глазами конформного взрослого общества. Экранное время уделено и проблемам родителей главных героев: наконец проясняется, откуда растет тирания отца Адама (Алистер Петри
) и почему для Джин так важно снова чувствовать себя мамой. Путь к сердцу зрителя может лежать через откровенный разговор о сокровенном и даже постыдном — это уже доказал первый сезон. Теперь путь сериала пролегает больше по территории мелодрамы и более серьезной беседы не только о сексуальном, но и жизненном.
Перемена настроения и тона, не позволяет разгадать, какой подход к развитию сюжета и персонажей авторы выберут дальше. Зато продолжение можно ждать с уверенностью: о продлении проекта на четвертый сезон Netflix объявил на онлайн-мероприятии TUDUM.
Третий сезон «Сексуального просвещения» доступен на Netflix с 17 сентября
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