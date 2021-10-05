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Я не хочу братика: Как «Пингвины моей мамы» помогут детям и взрослым понимать друг друга

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5 октября 2021
6 октября на платформе KION выходит новый сериал Наталии Мещаниновой «Пингвины моей мамы» — о подростке, который мечтает реализовать себя в стендапе из-за семейных не самых заурядных проблем. Рассказываем, кому может быть интересным этот проект.

Я не хочу братика: Как «Пингвины моей мамы» помогут детям и взрослым понимать друг друга
фото: пресс-служба KION

В семье Нестеренко четверо детей — один родной, 15-летний Гоша (Макар Хлебников), и еще трое приемных —Амир, Соня и Игорек. Но это не предел, потому что мама (Александра Урсуляк) решила усыновить еще и пятого ребенка, Виталика, причем имеющего серьезные психологические проблемы — вспышки агрессии, асоциальное поведение. «Это потому что его никто никогда не любил», — объясняет она остальным детям. Все семейство, включая папу (Алексей Агранович), реагирует на порывы мамы без энтузиазма, но сдержано, и только Гоша на правах родного чада позволяет себе высказывать сомнения вслух: «Мама, ну зачем?». А тут еще выясняется, что Гоша должен будет не только разделить с Виталиком внимание родителей, которого ему и так категорически не хватает, но еще и отдать тому свою комнату. В общем, в собственной семье парень чувствует себя лишним. И только одна есть у Гоши отдушина — это стендап, в котором он мечтает реализовать себя хотя бы потому, что это единственная для него возможность откровенно поговорить о том, что его волнует, и быть услышанным.

История, написанная Наталией Мещаниновой в соавторстве с Закой Абдрахмановой, по жанру обозначена как драмеди, таков тут способ повествования — с одной стороны, много иронии и дерзости, с другой — хватает времени для проблемных тем, в частности разговора о том, как в состоятельной и по нынешним временам беспечной семье ребенок может чувствовать себя изгоем и как через попытки творчества реализуется его потребность в понимании. Для написания стендапов в команду авторов были приглашены настоящие комики Женек Сидоров, Саша Малой, Михаил Кострецов. Они не только сочинили монологи для героя, но и с большим удовольствием сыграли в сериале самих себя. Юмор клубных завсегдатаев довольно грубый и провокационный, и Гоше приходится продираться через его колючки, иногда сомневаясь в качестве шуток тех, с кем он хотел бы сблизиться. Его не сразу воспринимают всерьез в силу возраста и даже приклеивают к нему обидное нелитературное прозвище п****к, однако Гоша, преодолев первую застенчивость, обаятельно дебютирует у микрофона и быстро становится своим п****ком.

Я не хочу братика: Как «Пингвины моей мамы» помогут детям и взрослым понимать друг друга
фото: пресс-служба KION

Что касается истории многодетной семьи, то в эту часть сценария жизнь вдохнул, вероятно, документальный фильм «Белая мама» Евгении Останиной и Зоси Родкевич, с которыми как Мещанинова, так и Абдрахманова вместе учились у Марины Разбежкиной. В «Белой маме» речь шла о русской женщине, похоронившей мужа-эфиопа и воспитывающей шестерых чернокожих детей (родных и приемных). Когда она с новым супругом решается взять еще одного ребенка — беленького, но с расшатанной в хлам психикой, жизнь семьи превращается в ад. Аккуратные черные детишки, начитанные, играющие на пианино, говорят: «Мама, отдай его обратно». «Нет, — отвечает мама. — Он наш, мы его вылечим». Точно так же говорит и героиня Урсуляк, хотя в сценарии «Пингвинов» нет чернокожих детей (доказательство того, что жизнь изобретательнее выдумки, ибо в игровом кино описанная ситуация смотрелась бы неправдоподобной), только один из приемных мальчиков — Амир — определенно персидских кровей. В отношениях между сводными братьями и сестрами проявляется много забавных курьезов, да и одержимость мамы спасти всех детей на свете выглядит комично.

Главная находка проекта — дебютант в кино, вихрастый и улыбчивый Макар Хлебников, сын режиссера Бориса Хлебникова, с последним Мещанинова работала на «Аритмии», «Обычной женщине» и других проектах. Пытая удачу на других фильмах и сериалах, Макар неожиданно был утвержден на роль Гоши, вписавшись в образ максимально легко, благодаря природному обаянию и умению держаться естественно и просто.

Я не хочу братика: Как «Пингвины моей мамы» помогут детям и взрослым понимать друг друга
фото: пресс-служба KION

В каждой из серий Гоша соприкасается с разными сторонами жизни — в школе и дома, в общении с одноклассниками, учителями или не всегда адекватными зрителями в клубе. Ведь в каждом сообществе свои правила: дома штрафуют за опоздание и могут лишить карманных денег за ласковое слово «мудачок», в школе требуют сменить прическу и не перечить, со сверстниками и братьями тоже хорошо бы заранее определить, где проходят личные границы, до того момента, когда на тебя набросятся с кулаками. Мальчик наблюдает разные форматы общения, пробует чужие шутки, сочиняет собственные, испытывает неуверенность в себе и осторожно раскрывается перед незнакомыми людьми. Собственно, «Пингвины» — это разговор о том, как важно говорить, и о том, что нам мешает это делать.

Наталия Мещанинова как никто умеет находить общий язык с молодыми людьми, школьниками. В этом кино она снова делает это легко и свободно, поднимая вопросы о самоопределении подростков, внутренней свободе и паттернах поведения, которые диктуют молодым разные социальные структуры. Эти важные мысли выражены вербально не только при помощи стендапа, но и благодаря саундтреку, состоящему из композиций современных групп и исполнителей. «Притворись простым, молодым и смешным и скажи им всем: "Это не я"», — поется в одной из них, эта песня вполне может находиться в плейлисте и вашего ребенка-старшеклассника. Слушаем, подпеваем, стараемся понимать, чем живут наши дети, чего они боятся, о чем мечтают.

Смотрите сериал «Пингвины моей мамы» на платформе KION с 6 октября.


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