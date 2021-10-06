«Инсомния»: Доброй ночи и удачи

На видеосервисе Premier начинается показ нового российского сериала «Инсомния» с Гошей Куценко в роли успешного гипнолога, решающего проблемы других, но не способного справиться со своими страхами и ошибками прошлого. «Инсомния», с одной стороны, продолжает начатую в прошлом году «Триггером» и «Психом» тенденцию рассказывать о талантливых врачевателях, помогающих всем кроме себя самих, с другой – выбирает для этого более спокойную, а не провокационную форму повествования, чем вкупе с атмосферой по-хорошему напряженного психологического триллера выигрывает у своих невротичных предшественников.
фото: Пресс-служба видеосервиса Premier
Юрий Шталь (Гоша Куценко) – гипнотерапевт, который не верит ни во что, кроме, конечно, гипноза, используемого исключительно в медикаментозных целях. Не для себя, для пациентов (клиенты – это из сферы торговли). Но и их Шталь выбирает тщательно – деньги его уже, кажется, давно не волнуют. Постоянные пациентки, приходящие к Шталю за гипнозом как средством похудения (а на самом деле, конечно, заедающие свою депрессию и обиду на мужа с очередной любовницей), вкупе с публичными выступлениями, обеспечивают Шталю безбедную, но вовсе не безоблачную жизнь.
Герой Куценко – не только агностик, он реалист и отчасти циник. Не готов играть в благородство и бежать на «интересные случаи», поставляемые влюбленной в него коллегой Диной (Мария Миронова). Но и шоковая терапия, как было в уже упомянутых «Триггере» и «Психе», – тоже не его метод. Шталю важнее досконально разобраться в проблеме, провести собственное расследование, но опять же не ради самого процесса – таких сериалов мы видели немало — а именно чтобы докопаться до сути. Честно, дотошно, спокойно. Он не принимает на веру голословные «показания» родственников своих пациентов, он даже и самих пациентов может подозревать в замалчивании тех или иных деталей, разного рода придумках – ну кто не хочет просто ради фана испытать гипноз.
фото: Пресс-служба видеосервиса Premier
Шталь – редкий случай не шарлатана, он для всего может найти логическое объяснение. Просто научный и медицинский опыт привели его именно к гипнозу как к одной из эффективных методик. Так Шталь спасает отдельных людей и семьи, вскрывает старые обиды и тайны, помогает обрести прощение всем, кроме, естественно, себя. По иронии судьбы гипнолога мучает бессонница («по ночам бывает тревожненько»), начавшаяся после того, как его жена Катя (Екатерина Щеглова) покончила жизнь самоубийством. И свои тревожные ночи он проводит в стриптиз-клубе, где однажды встречает студентку-переводчицу Аню (Ирина Старшенбаум), рядом с которой почему-то находит умиротворение – наконец спит спокойно до обеда. Но Аня неожиданно исчезает из его жизни.
фото: Пресс-служба видеосервиса Premier
«Инсомнию» сняла и что немаловажно написала Ольга Френкель (соавторами сценария выступил ее партнер по «Деффчонкам» Сергей Корягин и дебютант Кирилл Парадис) – одна из самых многообещающих сериальных постановщиц, которой, пожалуй, единственной во время пандемии удалось снять действительно занимательный «скринлайф» «#СидЯдома», откуда в «Инсомнию» перешел не только исполнитель главной роли Гоша Куценко, но и Александр Робак, здесь исполняющий роль мужа Дины. И если Робак – пусть и в роли второго плана – в «Инсомнии», в общем-то, вновь попадает в свой популярный типаж авторитетного русского мужика, на которого можно положиться, то Гоша Куценко выступает в не совсем свойственном ему амплуа, не уходит ни в комедию, хоть и с приставкой «траги», что часто встречается с его персонажами, но и не пытается со звериной серьезностью воплощать на экране драму, углубляясь во все стадии гипнотического сеанса, как было, например, в другом фильме на похожую тематику – «Гипнозе» Валерия Тодоровского.
фото: Пресс-служба видеосервиса Premier
Вообще специфика Френкель, редкая, кстати, для российского кинематографа в том, что она, идя по, вроде бы, проторенным, в том числе и сюжетным, дорожкам, пытается найти к ним новый подход, – за счет именно что неочевидной интонации своего повествования. Так было и с «#СидЯдома», где ей удалось скринлайфом не затмить искреннюю человеческую историю, так происходит и с «Инсомнией», где опять же за популярным жанром психологического триллера или даже детектива скрываются хоть и простые, но самые настоящие чувства. И Френкель на них не настаивает, она не пытается сразу же влюбить или, напротив, заставить зрителей ненавидеть своего Шталя, она точно так же дотошно и необычной спокойно, как ее герой, рассказывает историю его самого и пациентов. Не занимаясь провокационными – сюжетными или художественными – поворотами, но и не настойчиво погружая в сон. Так что если с «Инсомнией» и придет бессонница, то исключительно из-за интереса к повествованию, а не из-за болезненного настроя и борьбы с собственными страхами и комплексами.
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