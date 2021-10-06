Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Естественный отбор
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Инсомния»: Доброй ночи и удачи

Обзор сериалов >>
6 октября 2021
На видеосервисе Premier начинается показ нового российского сериала «Инсомния» с Гошей Куценко в роли успешного гипнолога, решающего проблемы других, но не способного справиться со своими страхами и ошибками прошлого. «Инсомния», с одной стороны, продолжает начатую в прошлом году «Триггером» и «Психом» тенденцию рассказывать о талантливых врачевателях, помогающих всем кроме себя самих, с другой – выбирает для этого более спокойную, а не провокационную форму повествования, чем вкупе с атмосферой по-хорошему напряженного психологического триллера выигрывает у своих невротичных предшественников.

«Инсомния»: Доброй ночи и удачи
фото: Пресс-служба видеосервиса Premier

Юрий Шталь (Гоша Куценко) – гипнотерапевт, который не верит ни во что, кроме, конечно, гипноза, используемого исключительно в медикаментозных целях. Не для себя, для пациентов (клиенты – это из сферы торговли). Но и их Шталь выбирает тщательно – деньги его уже, кажется, давно не волнуют. Постоянные пациентки, приходящие к Шталю за гипнозом как средством похудения (а на самом деле, конечно, заедающие свою депрессию и обиду на мужа с очередной любовницей), вкупе с публичными выступлениями, обеспечивают Шталю безбедную, но вовсе не безоблачную жизнь.

Герой Куценко – не только агностик, он реалист и отчасти циник. Не готов играть в благородство и бежать на «интересные случаи», поставляемые влюбленной в него коллегой Диной (Мария Миронова). Но и шоковая терапия, как было в уже упомянутых «Триггере» и «Психе», – тоже не его метод. Шталю важнее досконально разобраться в проблеме, провести собственное расследование, но опять же не ради самого процесса – таких сериалов мы видели немало — а именно чтобы докопаться до сути. Честно, дотошно, спокойно. Он не принимает на веру голословные «показания» родственников своих пациентов, он даже и самих пациентов может подозревать в замалчивании тех или иных деталей, разного рода придумках – ну кто не хочет просто ради фана испытать гипноз.

«Инсомния»: Доброй ночи и удачи
фото: Пресс-служба видеосервиса Premier

Шталь – редкий случай не шарлатана, он для всего может найти логическое объяснение. Просто научный и медицинский опыт привели его именно к гипнозу как к одной из эффективных методик. Так Шталь спасает отдельных людей и семьи, вскрывает старые обиды и тайны, помогает обрести прощение всем, кроме, естественно, себя. По иронии судьбы гипнолога мучает бессонница («по ночам бывает тревожненько»), начавшаяся после того, как его жена Катя (Екатерина Щеглова) покончила жизнь самоубийством. И свои тревожные ночи он проводит в стриптиз-клубе, где однажды встречает студентку-переводчицу Аню (Ирина Старшенбаум), рядом с которой почему-то находит умиротворение – наконец спит спокойно до обеда. Но Аня неожиданно исчезает из его жизни.

«Инсомния»: Доброй ночи и удачи
фото: Пресс-служба видеосервиса Premier

«Инсомнию» сняла и что немаловажно написала Ольга Френкель (соавторами сценария выступил ее партнер по «Деффчонкам» Сергей Корягин и дебютант Кирилл Парадис) – одна из самых многообещающих сериальных постановщиц, которой, пожалуй, единственной во время пандемии удалось снять действительно занимательный «скринлайф» «#СидЯдома», откуда в «Инсомнию» перешел не только исполнитель главной роли Гоша Куценко, но и Александр Робак, здесь исполняющий роль мужа Дины. И если Робак – пусть и в роли второго плана – в «Инсомнии», в общем-то, вновь попадает в свой популярный типаж авторитетного русского мужика, на которого можно положиться, то Гоша Куценко выступает в не совсем свойственном ему амплуа, не уходит ни в комедию, хоть и с приставкой «траги», что часто встречается с его персонажами, но и не пытается со звериной серьезностью воплощать на экране драму, углубляясь во все стадии гипнотического сеанса, как было, например, в другом фильме на похожую тематику – «Гипнозе» Валерия Тодоровского.

«Инсомния»: Доброй ночи и удачи
фото: Пресс-служба видеосервиса Premier

Вообще специфика Френкель, редкая, кстати, для российского кинематографа в том, что она, идя по, вроде бы, проторенным, в том числе и сюжетным, дорожкам, пытается найти к ним новый подход, – за счет именно что неочевидной интонации своего повествования. Так было и с «#СидЯдома», где ей удалось скринлайфом не затмить искреннюю человеческую историю, так происходит и с «Инсомнией», где опять же за популярным жанром психологического триллера или даже детектива скрываются хоть и простые, но самые настоящие чувства. И Френкель на них не настаивает, она не пытается сразу же влюбить или, напротив, заставить зрителей ненавидеть своего Шталя, она точно так же дотошно и необычной спокойно, как ее герой, рассказывает историю его самого и пациентов. Не занимаясь провокационными – сюжетными или художественными – поворотами, но и не настойчиво погружая в сон. Так что если с «Инсомнией» и придет бессонница, то исключительно из-за интереса к повествованию, а не из-за болезненного настроя и борьбы с собственными страхами и комплексами.

Сериал «Инсомния» на видеосервисе Premier с 7 октября.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Смотреть онлайн: «Трудные подростки», «Дюна», «Отец Сергий» и другие цифровые премьеры октября
Гоша Куценко займется гипнозом в детективном сериале «Инсомния»
«Медиатора», «Оптимистов» и «Чик» представят международным закупщикам на MIPTV
«Гипноз»: Не рефлексируйте, подчиняйтесь
Говорящие головы: Как платформы пытаются привлечь зрителей скринлайфом со звездами
Поиск по меткам
PREMIERМария ТокмашеваРоссийские сериалы
персоны
Сергей КорягинГоша КуценкоМария Миронова (II)Александр РобакИрина СтаршенбаумВалерий ТодоровскийОльга ФренкельЕкатерина Щеглова
фильмы
ГипнозДеффчонкиИнсомнияПсихСидЯдомаТриггер

фотографии >>
«Инсомния»: Доброй ночи и удачи фотографии
«Инсомния»: Доброй ночи и удачи фотографии
«Инсомния»: Доброй ночи и удачи фотографии
«Инсомния»: Доброй ночи и удачи фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Естественный отбор

Скорбим

Николай Рашеев
5 октября ушёл из жизни режиссёр Николай Рашеев.
Мирра Горская
4 октября ушла из жизни актриса Мирра Горская.
Юрий Райский
4 октября ушёл из жизни кинооператор Юрий Райский.

День рождения >>

Владимир Богданов
Вячеслав Езепов
Досхан Жолжаксынов
Раиса Куркина
Дмитрий Орлов
Лариса Полякова
Анатолий Руденко
Юрий Саранцев
Владимир Эренберг
Дилан Бейкер
Жорж Вильсон
Яна Дитетова
Рышард Петруский
Эва Серва
Джун Эллисон
Шон Эшмор
все родившиеся 7 октября >>

Афиша кино >>

Иван Грозный
биография, драма, исторический фильм
СССР, 1944,1945
Не время умирать
боевик, приключения, триллер, шпионский фильм
Великобритания, США, 2020
Суперзвезда
драма, комедия
Франция, Бельгия, Германия, Италия, 2021
Идеальная жена
комедия
Россия, 2021
Курорт
фильм ужасов
США, 2021
Нас других не будет
Россия, 2021
Приключения на шоколадной фабрике
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Швейцария, 2017
Ничья
драма
Россия, 2021
Веном 2
боевик, научная фантастика, приключения, фильм ужасов
США, 2021
Её заветное желание
драма, комедия, мелодрама
Япония, 2020
Лес призраков. Сатор
фильм ужасов
США, 2019
Бестселлер
драма, комедия
Великобритания, Канада, США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен