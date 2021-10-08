«Трудные подростки» 3: Ох, уж эти детки

На more.tv стартовал новый, третий по счету, сезон сериала режиссера Рустами Ильясова «Трудные подростки». По сложившейся традиции, сюжет и в этот раз двигают в том числе новые герои — к команде экс-футболиста Антона Ковалева (Никита Волков) и его подопечных из центра помощи детям-правонарушителям присоединяются актрисы Екатерина Молоховская и Анастасия Красовская (звезда фильма «Герда», получившая приз на фестивале в Локарно). Рассказываем, кого они играют и что нового добавляют уже знакомой истории.
Второй сезон
«Трудных подростков» закончился более или менее за здравие — юношеская команда Ковалева, собранная им из учеников центра, таки выиграла важный футбольный матч. Тренеру теперь вроде как предлагают вернуться в большой футбол, однако его самого куда больше интересует «изошница» Вероника (Вильма Кутавичюте
) — ради нее он бросил пить и курить, но она коварно съезжается с парнем Игнатом и выбирает с ним стеллаж для общего балкона. На этой новости нервы Ковалева не выдерживают, и он, продержавшись без стимуляторов, кажется, целый день, пускается во все тяжкие. Одна из «девушек по вызову» (Анастасия Красовская), с которой он проводит ночь, крадет у него все деньги. Но это цветочки, по сравнению с тем фактом, что поутру он встречает ее на работе — это значит, что ей точно нет 18.
Беда не приходит одна, точнее в центре появляется еще одна новенькая. Городские власти вместе с увеличением финансирования спецшколы желают увеличить и контроль над ней, а потому «спускают» нового директора. Место добряка Германа (Александр Лыков
), тут же ставшего замом и сосланного в подсобку, занимает хладнокровная стерва Александра (Екатерина Молоховская
), не готовая прощать молодежи ни одну хулиганскую выходку. Нахамил — вылетаешь, не сдал экспресс-тест на наркотики — туда же. Жизнь подростков, кажется, действительно может стать трудной.
Вышедший впервые в 2019 году
сериал сравнивали с появившейся тогда же хитовой американской «Эйфорией
» — не только и не столько из-за схожей тематики проектов, сколько благодаря неординарному, яркому видеоряду, напичканному приемами вроде разрушающих четвертую стену проникновенных взглядов в камеру, актуальной рэп-попсы на саундтреке, всплывающих на головами персонажей емких слов, обозначающих самые дерзкие мысли, красивых рапидов и прочих Instagram и TikTok-оемких кадров. Все это никуда не делось и к третьему сезону, однако теперь «Трудные подростки» куда больше походят на начало начал – британских «Молокососов
» (Skins), поистине культовый образец жанра. Местами все еще скатываясь в ситком и комедию положений, например, про то, как подменить мочу для анализа с той, в которой содержатся следы запрещенных веществ «на три года колонии», на чистую и не облажаться (никак), проект тем не менее как будто бы растет.
На экране, наконец, появляются родители, точнее обзаводятся какими-то характеристиками и образами, так что отношения главных героев с ними приобретают более драматичные очертания. Из детей-хулиганов постепенно растут молодые люди, которые, все еще щетинясь на мир, вдруг обнаруживают в себе желание любить, быть не одинокими, спасти близких. Авторы начинают уделять внимание не только очевидным протагонистам, вроде красавчика Фила (Виталий Андреев
) и его любовного треугольника с участием трагической роковухи Лены (Анастасия Крылова
) и хорошей девочки Кристины (Виктория Буцких
) — к слову, тоже пустившейся во все тяжкие — но и не столь заметным характерным второстепенным персонажам. Весьма показательно и злободневное развитие получает история домашнего насилия в семье Никиты (Святослав Рогожан
), Яна (Мила Ершова
) всерьёз (а не как Ковалев) пытается слезть с наркотиков — и родители, опять же, принимают в этом самое непосредственное участие, Платон (Владимир Гарцунов
), кажется, влюбился, а колоритная парочка Жени (Алена Швиденкова
) и Гены (Тимофей Елецкий
) уже ищет, как разбавить не успевшую толком начаться сексуальную жизнь. Остается Макс (Глеб Калюжный
), которому, очевидно, на долю которого выпадет в новых сериях, кажется, одно из самых непростых испытаний.
Преданную аудиторию третий сезон точно не разочарует — создатели «Трудных подростков» к новым линиям и обстоятельствам подходят с осторожностью. Вводят героев так, чтобы они поначалу вызывали смешанные чувства. Потом, наверняка, к ним невозможно будет не проникнуться симпатией, так как все так называемые злодеи, как показывает практика, на первый план не выходят. Эта предсказуемость, с одной стороны, утешительна и обаятельна и, если исчезнет, то это будет уже совсем другой сериал. С другой — конечно, хочется побольше, так сказать, взрослого контента, не в смысле демонстрации секса и насилия, а в эмоциональном плане. Есть надежда, что две новые героини — ну, или по крайней мере героиня Анастасии Красовской, в первых двух сериях в основном загадочно-молчаливая, но бросающая многообещающие колючие взгляды и уже имеющая некий перспективный сюжетный багаж, — смогут всколыхнуть болотце и вывести всех остальных за переделы спецшколы, в суровую реальность не детства, а юности.
Смотрите третий сезона сериала «Трудные подростки» на more.tv с 7 октября.
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