«Русские горки»: Виражи – это наша жизнь

Пока интернет-платформы практически каждую неделю выпускают проекты о «здесь и сейчас», пытаясь привлечь внимание зрителей актуальными сюжетами о современном обществе, Первый канал уже не первую неделю показывает в каком-то смысле поразительный сериал «Русские горки», вроде как совмещающий историю страны с классическим телемылом. Формат популярный, чего греха таить: судьбы нескольких семей на фоне эпох — а уж Россия и впрямь славится историческими «горками» — волнуют зрителей в любые времена. Только вот такой «клюквы», кажется, давно не было даже в зарубежном кино.
Как и принято в российских ретро-сериалах, так или иначе претендующих на актуальность, действие начинается если не в разгар Великой Отечественной, то на ее излете. Так, в принципе, происходит и в «Русских горках». Два бойца-молодца летом 1945-го оказываются проездом — прямиком, видимо, из Берлина — в сочинской Хосте. Статный балагур Марк (Иван Колесников
) тут же примечает эффектную блондинку Таню Гражданкину (Карина Андоленко
) — гувернантку юных англичанок Бэт и Сары, живущих в огромном доме. Сделав вид, что он пылко в нее влюблен, Марк предлагает написать Танин портрет, хотя рисует Марк, мягко говоря, не очень, но в свой талант, как и вообще в себя, верит безоговорочно. В отличие от скромного приятеля Петра (Алексей Морозов
), который до поры до времени каким-то выдающимся характером не обладает вовсе. Хотя с неподдельным интересом посматривает на вдруг обнаружившееся в Хосте нескромное британское аббатство, где, меж тем, бушуют свои страсти.
Пока два недавних солдатика, причем москвича, совершают марш-бросок почему-то в подмосковную деревню Гончарка, где их ждет вовсе не их бабушка (55 лет, между прочим) Прасковья (Надежда Маркина
), на курортах происходят события, будто бы списанные из самых плохих шпионских фильмов. Таня Гражданкина – вот удивление! – вовсе не гувернантка, а фрилансер внешней разведки. Есть там еще повар, он же ее любовник, он же вообще опытный шпион, присматривающий за британским семейством, отец которого — тут, конечно, не придумалось более оригинального имени, нежели Джон Харпер (Константин Лавроненко
) – двойной агент. Работает Джон параллельно и на советскую разведку, и на МИ-6. В принципе, союзные государства — что мы хотели в эти «добондовские» времена. Жизнь Харпера, конечно, непроста: британцам надо врать, НКГБ – обманывать, чахоточную жену (Екатерина Вилкова
) – подлечивать на курортах Краснодарского края, до детей в такой суете, понятно, руки не доходят — тем более они все-таки под присмотром советских шпионов, спасибо и на том. Вообще в СССР нелегко всем — и это, кажется, главная поучительная мысль «Русских горок».
Создателям шоу – в первую очередь, режиссеру Алеко Цабадзе
и сценаристке Татьяне Арцеуловой
, недавно отметившейся сериалами «Коса
» и «Клиника счастья
», – еще тяжелее. Всего за 24 серии им нужно рассказать больше, чем про 40 лет истории СССР (от 1945 до перестройки). Задача сама по себе не из легких, но надо же еще и придумать условно «зрительское» кино, не забывая о гражданской позиции, сводящейся, конечно, к простому выводу о репетативности истории. Вряд ли эта мысль оригинальна, но для авторов, которые отчаянно пускаются в размышления о судьбах родины при помощи сюжетов и видеоряда, кажется, из почти забытых бразильских сериалов, наверное, многое в новинку.
В этом плане сериал «Русские горки», конечно, уникален. Если историю СССР тут помнят хотя бы пунктиром, то о создании художественного произведения, кажется, не слышали. Сюжет, режиссура, работа с актерами – нет, не знаем. Читали в «Википедии» и про войну, и про сталинские репрессии, и про дело врачей — углубились даже до Синявского, Даниэля и Натальи Горбаневской (фамилия последней, впрочем, в сериале так и не звучит). Почему бы не подверстать к ним бесконечную «мылодраму» о том, как кто-то рожает, сидит, любит, боится, снова рожает и снова сидит. В общем-то, тоже позиция. И было бы неплохо, если бы она еще и была профессионально решена. Увы, «Русские горки» наследуют, скорее, давнему телехиту «Две судьбы
» (2002), но с поправкой на моду шпионских саг. Главный референс — как минимум начала сериала — «После прочтения сжечь
» (2008) братьев Коэн
, который, не хочется огорчать создателей «Русских горок», был как раз сатирой на все клюквенные шпионские триллеры и органично играл на их клише. Подсказка: работник британского аппарата со звучным именем Николай мог бы стать фигурой комической.
Хотя с «Русскими горками», конечно, не угадаешь, где сатира или ирония (есть ли она там вообще?), а где трагедия и драматическая серьезность (этого хоть отбавляй). Не в последнюю очередь и потому, что актеры выходят на этот исторический ринг совершенно неподготовленными: им даже грим, судя по результату, накладывают впопыхах. О том, чтобы сыграть одного человека в разном возрасте, речи вообще не идет. Как и о том, чтобы просто что-то сыграть. Понятно, что проблема здесь, по большей части, не в актерах, соглашавшихся на масштабный проект о судьбах Родины, но в режиссере, так и не сумевшем найти нужную органику для рассказа об ужасах СССР. Но даже с этой точки зрения к сериалу остаются вопросы.
«Русские горки» в утрированной манере напоминают об ужасах «совка», параллельно упиваясь лирической — и, кстати, основной — сюжетной линией, сводящейся, конечно, к любви, браку, беременности и воспитанию детей. Сюжет выстроен вокруг в разной степени непризнанных художников — тех самых бойцов-молодцов, женившихся на — тут, возможно, спойлер — маленьких британских девочках, увиденных тогда в Хосте. И эта странная линия отношений – не отцов и детей, – а именно великовозрастных мятущихся мужиков и наивных молодых женщин — в «Русских горках» выходит на первый план. Нужно ли говорить, кто оказывается сильнее? Культ Сталина сериал отчасти пытается развенчать, но не штампы о России и ее жителях. Опять же – не хочется расстраивать создателей сериала – но история, пусть и политически повторяющаяся, все-таки продолжается. И сейчас даже не конец 1980-х, а уже 2020-е. Ну вдруг они давно не смотрели на календарь.
Смотрите «Русские горки» на Первом с 20 сентября
.
обсуждение >>