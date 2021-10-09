«Звездные войны: Видения»: Этот глупый ситх не понимает мечту девочки-зайки

На стриминговом сервисе Disney+ вышел аниме-альманах «Звездные войны: Видения». Лучшие японские студии представили девять лаконичных историй из мира, придуманного Джорджем Лукасом. Максим Ершов рассказывает, смогли ли «Видения» повторить успех первого сезона альманаха «Любовь. Смерть. Роботы».
«Звездные воины: Видения» — девять сюжетно не связанных между собой короткометражных аниме. Длительность каждого составляет 12-20 минут. Продюсеры предоставили ведущим японским студиям невиданную творческую свободу, сразу же предупредив поклонников франшизы, что происходящие на экране — вне канона «Звездных войн». Проект напоминает о том влиянии, которое на замысел Джорджа Лукаса оказала японская культура, а также дарит миру Star Wars, достаточно консервативному в новой трилогии и даже старомодном хите «Мандалорец
», новое дыхание. Остановимся чуть подробнее на каждой части антологии.
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«Дуэль
» от Kamikaze Douga
— пожалуй, самый удачный фильм антологии. Это классическое противоборство жителей деревни с разбойниками, только в роли бандитов — штурмовики, а местным на помощь приходит ронин-одиночка с красным световым мечом. «Дуэль» продолжает традиции жанра дзидайгэки — японской исторической драмы. Особенно заметно влияние «Телохранителя
» (1961) и «Семи самураев
» (1954) Акиры Куросавы
, которого можно найти среди вдохновителей Джорджа Лукаса. Стильное черно-белое изображение «шумит» благодаря эффекту пленочного зерна и, как «Город грехов
», использует цветовые акценты лишь на отдельных деталях — мече и фонарях. Самурайский фильм в мире «Звездных войн» смотрится максимально органично.
Чем известна студия: «Попсовый эпос», «Бэтмен-ниндзя»
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«Татуинская рапсодия
» от Colorido
— один из самых интересных взглядов на мир Star Wars в альманахе. Название недвусмысленно отсылает к «Богемской рапсодии
», и это действительно музыкальный фильм. Падаван-вокалист и хатт-гитарист играют рок-концерт перед Джаббой Хаттом, надеясь избежать казни. В яркой зарисовке появляются Биб Фортуна и Боба Фетт. «Татуинская рапсодия» выделяется на общем фоне музыкальной направленностью и отсутствием экшн-сцен.
Чем известна студия: «Сквозь слезы я притворяюсь кошкой»
«Близнецы
» от Trigger
— история созданных ситхами клонов-близнецов, которые смотрят на мир диаметрально противоположно. Девушка встала на темную сторону, ее брат — за силы добра. Их довольно однообразное противостояние на мечах прерывается пафосными речами о будущем и важности семейных ценностей.
Чем известна студия: «Убить или быть убитым», «Милый во Франксе», «Совершенно новое животное»
«Деревенская невеста
» от Kinema Citrus
тоже рассказывает об одиноком ронине — он пытается отбить у космических преступников дочку деревенского старосты. Внимания в этой истории заслуживает разве что авангардный саундтрек Кевина Пенкина
, мало напоминающий классическое звучание Джона Уильямса
.
Чем известна студия: «Созданный в бездне»
«Девятый джедай
» Production I.G
длится больше 20 минут и вполне мог бы стать пилотом мультсериала. Спустя некоторое время после событий диснеевской трилогии джедаи вновь оказываются на грани исчезновения. Талантливый кузнец готов снабдить их световыми мечами — но как они ими воспользуются? Несмотря на максимальный хронометраж в антологии, короткому метру не очень к лицу эпический масштаб, потому история выглядит скомкано и не очень продуманно.
Чем известна студия: «Призрак в доспехах: Синдром одиночки», «Баскетбол Куроко», «Психопаспорт»
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«T0-B1
» от Science Saru
рассказывает о мальчике-андроиде, который живет с создателем — профессором Митакой, тренируется на световых мечах и хочет когда-нибудь стать джедаем. Пожалуй, это самая наивная и детская часть альманаха, где главный герой подозрительно напоминает Астробоя
. В соседстве с мрачно-эпическими схватками добра со злом «T0-B1» становится своего рода передышкой.
Чем известна студия: «Руки прочь от киноклуба!», «Человек-дьявол: Плакса», «Космический денди»
В «Старец
» — еще одной истории от Trigger
— двое джедаев, путешествуя по Внешнему кольцу, ощущают возмущение Силы. На мирной планете, расположенной вдали от основных торговых путей, они встречают пожилого воина. «Старец» не удивляет ни сюжетными поворотами, ни стандартной анимацией. Снова одна эффектная схватка и разговоры о природе Силы, ответственности и долге.
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«Лоп и Очо
» от Genoa
повествует о кроликоподобной девочке Лоп, сбежавшей от имперцев и попавшей в лапы влиятельного клана. Глава-отец хочет дать отпор Империи, а его дочь Очо придерживается другого мнения — и Лоп вмешивается в их конфликт. Еще одна история, которой тесно в рамках короткого метра. Красивая классическая анимация скрашивает общее впечатление, но драматизма сюжету не хватает.
Чем известна студия: «Золотой Камуй»
Последняя часть антологии — мрачный «Акакири
» от Science Saru
. Потрепанный жизнью и страдающий от ужасных видений джедай прилетает на планету, чтобы помочь бывшей возлюбленной отомстить за смерть отца — местного правителя — и защитить девушку от злой тетки-княгини. «Акаири» — самый визионерский фрагмент «Видений»: намеренно схематичное изображение, странные цвета и минималистичные раскадровки. Форма отчетливо берет вверх над содержанием, но Чхве Ын Ен
, работавшая с Масааки Юасой
, ловко воспользовалась возможностью превратить свой сегмент в отдельное мало на что похожее произведение.
Как смотреть и снимать анимацию: гид по «Руки прочь от киноклуба!»
«Звездные войны: Видения» щадят зрителем хронометражем, но далеко не для всех частей антологии такой формат кажется подходящим. Проект получился неоднородным (другого было трудно ожидать), есть в нем и удачи, и откровенно проходные эпизоды. Чувствуется, что аниматоры не общались друг с другом, а потому сюжеты, пусть и в разной эстетике, повторяются. Трудно сказать, что ждет антологию дальше и найдет ли она своего зрителя. Хотя любители анимации смело могут смотреть альманах, не увлекаясь «Звездными воинами». Пара-тройка новелл могли бы стать достойными сериалами, но на все воля боссов Disney.
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