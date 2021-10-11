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Что посмотреть после «Игры в кальмара»: 5 корейских дорам не только про любовь

Обзор сериалов >>
11 октября 2021
Успех южнокорейского сериала «Игра в кальмара» на Netflix наверняка подогрел интерес к контенту из этой страны. А славится она не только фильмами (вспомнить тех же «Паразитов») и большими дорамами (сериалами), но короткими историями. Сразу несколько десятков веб-сериалов на любой вкус можно посмотреть на платформе CHILL, а для Kino-Teatr.Ru мы отобрали пятерку самых оригинальных: тут и мистика, и детективно-шпионские страсти, а также культ любви, еды и стиля.

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«ТАЙНАЯ ГАЛЕРЕЯ ГОСПОДИНА ПАКА»

Что посмотреть после «Игры в кальмара»: 5 корейских дорам не только про любовь

Непутевая пара — девушка-парикмахер и ее парень, постоянно влипающий в неприятности из-за обостренного чувства социальной справедливости, — пытаются придумать, как спасти салон красоты от грабительских поползновений стороны местных властей (реновация — глобальная проблема). Тем временем группа, очевидно, влиятельных, таинственных и явно нарушающих закон людей под руководством некого господина Пака занимается нелегальным арт-бизнесом. Приторговывают произведениями искусства буквально из-под полы — дорогие картины хранятся в тайной подвальной галерее. Одну из них помощница Пака берется транспортировать заказчику — и маршрут, к несчастью, пролегает через тот самый район, где живут парикмахерша с парнем. Молодой человек попадает под колеса дамы с картиной и, отделавшись легким испугом, в результате перепалки и даже потасовки завладевает полотном — какая-никакая компенсация морального ущерба. Так ценный экспонат оказывается на стене бюджетного салона, а серые схемы господина Пака вот-вот станут достоянием общественности.
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«ДИСЦИПЛИНА»

Что посмотреть после «Игры в кальмара»: 5 корейских дорам не только про любовь

Визуально весьма дерзкая и раскрепощенная подростковая дорама. Про группу друзей-старшеклассников, которые, как и полагается по возрасту, влипают в разного рода неприятности — которые они, впрочем, воспринимают как приключения. В первой серии компания отправляется на вечеринку, которая едва не заканчивается трагедией, — но импровизированный рассветный пикник в парке, запуск фейерверка и похмельное утро с лапшой и друзьями быстро стирают из памяти все плохое. Проблемы в школе, конфликты с родителями, разборки со сверстниками — корейские «трудные подростки» живут в том же мире, что и ровесники из других стран. Разве что немного более ярком и стильном.
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«ВОДИТЕЛЬ 7410»

Что посмотреть после «Игры в кальмара»: 5 корейских дорам не только про любовь

Таксист смотрит на карту в телефоне, следует маршруту и, наконец, находит клиента — тот без чувств лежит на ступеньках подъезда. Кажется, что пьян, но на самом деле умер — а его душу водитель-жнец теперь должен доставить к вратам потустороннего мира. Правила просты, но тот, кто за «баранкой», не очень-то их придерживается. Подсаживает попутчиков, играет со стариком, который чудом не стал его клиентом, в шашки, опаздывает и даже принимает что-то вроде взяток от покойников. Начальство недовольно — грозит увольнением. Тем временем параллельная сюжетная линия рассказывает о молодом официанте, в чье кафе после закрытия заглядывают настоящие призраки, — и он из раза в раз пытается разузнать у них, не встречали ли они там у себя его маму. Вроде бы классическая мистическая история, как и полагается дораме, приправлена юмором, дополнена обязательной любовной историей и выглядит — в прямом смысле — вкусной: герои корейских сериалов и фильмов любят поесть.
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«СИНЕЕ МОРЕ»

Что посмотреть после «Игры в кальмара»: 5 корейских дорам не только про любовь

Этот веб-сериал и вовсе начинается как один из эпизодов «Игры в кальмара»: облаченный для маскировки во все черное молодой человек пытается проникнуть на какой-то хорошо охраняемый и явно секретный объект. Попытка оказывается неудачной, и на следующее утро его находит на берег и без сознания девушка-курсантка военно-морского колледжа. Парень ничего не помнит (или делает вид), и профессор определяет его в учебный класс, подмечая, впрочем, что тот выдает весьма подозрительные реакции — явно не так уж и прост. А что до нашедшей его героини, то она, конечно, без памяти влюбляется в таинственного незнакомца, хотя перед подружками отчаянно делает вид, что он ее раздражает. Тем временем вокруг колледжа уже ошиваются суровые мужчины в темных очках и черных костюмах. Они явно выискивают что-то. Или кого-то. Детективно-шпионско-любовная дорама снята в таких слепяще ярких цветах солнечного дня с голубыми безоблачным небом (совсем как цвет униформы в военного-морском колледже), что и не верится — разве может с ними произойти что-то плохое. Но таинственная тьма, заявленная в прологе, подступает и сулит захватывающий экшн.
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«ДЕТЕКТИВ АЛИСА»

Что посмотреть после «Игры в кальмара»: 5 корейских дорам не только про любовь

После обеда в школьной столовой весь класс прямо на уроке сразило тяжелейшее отравление. Администрация вызывает специальную исследовательскую группу из министерства пищевых продуктов (да, опять про еду). Алиса и ее напарник — не просто ученые, они настоящие детективы, которые с помощью научных экспериментов и дедукции выходят на след преступной группировки, замыслившей куда больше, чем отравление группы школьников. Развлекательно-просветительский проект, созданный при поддержке того самого министерства, с первых минут поражает сюжетной динамикой и лихо закрученной интригой, которую хочется распутывать вместе с главными героями. Да и сами они хороши — брутальный суровый молодой человек и Алиса, чья ангельская внешность очень кстати вводит в заблуждение всех негодяев.
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Что посмотреть после «Игры в кальмара»: 5 корейских дорам не только про любовь фотографии
Что посмотреть после «Игры в кальмара»: 5 корейских дорам не только про любовь фотографии
Что посмотреть после «Игры в кальмара»: 5 корейских дорам не только про любовь фотографии
Что посмотреть после «Игры в кальмара»: 5 корейских дорам не только про любовь фотографии
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