«Жена олигарха»: Из князей в грязи

На СТС начался показ нового комедийного сериала «Жена олигарха» про супругу опального бизнесмена, вынужденную в одночасье вернуться из Лондона и богатой жизни на историческую родину, в российскую глубинку — со всеми вытекающими. Режиссером многосерийной истории стала Мария Кравченко, а главные роли, помимо Елены Подкаминской, сыграли Антон Филипенко, Кай Гетц, Алексей Маклаков, Владимир Гостюхин и Александр Дьяченко.
Красавица Альбина Барвашина (Елена Подкаминская) с размахом отмечает двухлетие любимого йоркширского терьера — пес, причесанный и наряженный в костюм со стразами, восседает на подушках в центре зала, а вокруг собралась целая толпа гостей, снуют официанты, пускает пузырьки горка с игристым. Альбина снимает все на телефон, в кадр попадает и напряженно разговаривающий с кем-то муж-олигарх (Игорь Верник
). Спустя несколько часов, под покровом ночи, он, собрав чемодан, тихонько улизнет из лондонского особняка после короткого смс со словом «Беги!», а наутро к Альбине нагрянет полиция, и выяснится, что бизнесмен был нечист на руку, и теперь его разыскивают, счета арестованы, а из имущества остался только какой-то завод в России. Обрадовавшись и этому, женщина пакует чемоданы, берет детей — дочь-подростка Милану (Маргарита Дьяченкова
) и сына Марка (Кай Гетц), — их няню-филиппинку Марусю (Сандра Сантонес
), пса и первым же рейсом вылетает в Москву. А оттуда — в провинциальный Добруйск, где ее ждет знакомство с местным гостеприимством, встреча с тестем (Владимир Гостюхин), конфликт с коррумпированным мэром (Алексей Маклаков) и погружение в печальные дела градообразующего предпрития, завода «Кирзачпром».
Сюжет, в каком-то смысле архетипический — богачи превращаются в бедняков, — иронизирует еще и над чисто русской историей про олигархов, переворачивая ее. Обычно от правосудия бегут в Лондон, тут же спасения приходится, напротив, искать в родных пенатах. К жизни в условном Добруйске «обританевшаяся» героиня в брендовых нарядах и с фунтами в кошельке, мягко говоря, не приспособлена, тем более что вымышленный город в сериале — этакая, хоть и по-комедийному добрая и яркая, но все же квинтэссенция русской провинции. Бездорожье, нищета, хамство, убыточный бизнес и прочие блага «третьего мира» валятся как из рога изобилия. Но вместе с тем свободы тут, кажется, куда больше: взять хотя бы абсурдную ситуацию с няней-филиппинкой Марусей, которую местный мужик (Александр Обласов
) принимает за рабыню (где это видано — завязывать ребенку шнурки?) и благородно пытается освободить.
«Жена олигарха» по большей части и состоит из таких скетчевых сценок. Местная хабалка оказывается профессиональной маникюрщицей — и где, как ни за этой нехитрой процедурой, найти общий язык двум женщинам, сколь разными бы они ни казались на первый взгляд. Выросший в Англии, но на фильмах Балабанова сын Альбины в Добруйске получает шанс показать себя Данилой Багровым, братом, вступиться за сестру под ту самую песню про «большие города». Саундтрек, к слову, весь такой, шутки запрятаны еще и в выбранных композициях, которые в каком-то смысле комментируют происходящее на экране.
Само собой, за всей этой комедией положений есть и некий более глубокий, если не драматический, то мелодраматический пласт и послание. И речь не только о всяческих любовных линиях — дочка Милана покоряет сердце главного добруйского Ромео, а сама Альбина притягивает внимание и молодого заводчанина (Антон Филипенко), и местного ушлого «олигарха» (Александр Дьяченко). Главное, что поначалу раздражающая своей недалекостью, презрительным выражением лица и самоуверенностью героиня Подкаминской уже к концу второй серии начинает трансформироваться в персонажа симпатичного — с характером, хваткой, острым умом. В русскую женщину, которая, даже пожив в Лондоне, все еще помнит, как входить в горящую избу под названием Россия. И — пусть ради собственного комфорта, а что в этом плохого? — готова преображать неблагополучную реальность вокруг себя. Если надо, переобуваться в кирзачи — в них легче бороться и с дорогами, и с дураками.
Смотрите сериал «Жена олигарха» на СТС с 11 октября.
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