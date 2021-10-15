Эра голых кулаков: «Баки Ханма» — величайшее противостояние поколений

На Netflix вышел аниме-сериал «Баки Ханма» — экранизация одноименной манги Кэисукэ Итагаки, который впервые вывел на арену могучего подростка в далеком 1991 году. Алексей Филиппов рассказывает, как складывался путь Баки от первых ударов до вторжения в США, как сериал рефлектирует маскулинность и где пролегает грань между воображением и иллюзиями.
Баки Ханма — сын самого сильного человека на Земле, Юдзиро Ханма по прозвищу Великан (или Огр, или Дьявол). Сам носит аналогичный титул среди подростков. Очень хочет превзойти отца — и, в общем, близок: как и Огр, освоил все боевые искусства, а в режиме берсерка мышцы на его спине складываются в «лик дьявола» — знак феноменальной физической формы.
Однако классическая (почти) семейная разборка не может случиться просто так: Баки методично совершенствует навыки и низвергает бойцов запредельного уровня — способных справиться с целой армией и пережить травмы, несовместимые с жизнью. Животному миру тоже несдобровать: в рамках подготовки к очной схватке Юдзиро побеждает африканского слона размером с динозавра, который запросто разбрасывал дюжину танков; Баки вступает в воображаемый, но все равно смертельно опасный поединок с двухметровым богомолом — практически совершенным воином царства насекомых. Показатели хитиновых гладиаторов в разы превосходят самых крупных зверей, если сравнивать, например, размеры и массу муравья или блохи с поднимаемыми грузами и преодолеваемыми высотами.
«Баки Ханма
» (или «Баки — сын Огра») — третья ступень на пути юноши и бойца к прямой схватке с мировоззрением и силой отца. В 2001 году вышло два сезона «Бойца Баки
», где описывалось становление, семейный конфликт, тренировки и чемпионство подростка на знаменитом подпольном турнире в Токио, где собирались мастера единоборств со всего города. Через 17 лет пришло время повзрослеть: еще два сезона, уже под заголовком просто «Баки
» (2018-2020), рассказывали о первой любви Ханма-младшего и участии в двух турнирах — в Токио и Китае.
Если первый сериал добрался до Америки и Европы на DVD, то продолжение уже транслировал Netflix, что рифмовалось с взрослением героя, а также ростом масштаба турнирного нарратива и его географии. Однако примечателен «Баки» не амбициями и путями дистрибуции, но, прежде всего, структурно. Победа юноши на турнире сделала подпольную арену в Токио магнитом для пяти преступников, приговоренных к пожизненному заключению или даже смерти. Двое из них сидели в тюрьме США, еще по одному — в России, Японии и Великобритании. Они запросто покинули места лишения свободы и направились в столицу Страны восходящего солнца, чтобы «познать поражение» — как минимум взглянуть в глаза сопернику, который, видать, равен им по силе.
Любопытно, что в этой арке непосредственно Баки Ханма преимущественно отсутствует — его больше занимает роман со школьной любовью Козуе Мацумото, — хотя тяжелых травм и одного почти летального отравления избежать не удается. Схватка происходит — довольно, впрочем, условно — пять на пять: в случайных точках Токио хладнокровные убийцы сходятся в поединке с местными мастерами боевых искусств — от мастера кэмпо Кайо Рэцу, прошедшего подготовку в китайском монастыре, до исполина Каору Ханаямы — лидера местных якудза.
Про вселенную Баки нередко можно услышать, что она восславляет мачизм и даже национальное превосходство Японии. Однако драматургия турнира, кажется, говорит об обратном: пятеро преступников, использующих всевозможные уловки и смертоносные девайсы, неслучайно выбраны из трех стран с имперским прошлым (Великобритания, Япония и Россия) и одной с похожими амбициями в настоящем (США). Отпор им дают кандидаты от народа, люди, для которых боевые искусства не столько способ устрашения и причинения физических увечий (хотя и не без этого), сколько философский путь самопознания и самосовершенствования. Даже гигант-якудза придерживается строгих принципов, которые и делают его уязвимым перед аморальным соперником.
Что касается феерии гипермаскулинности, царящей в кадре, то и тут «Баки» не откажешь в остроумии. Все сложносочиненные поединки с бесконечными трюками и ударами на последнем дыхании отчетливо напоминают горячечную фантазию берсерка под соответствующим отваром, а любование перекачанными телами не скрывает гомоэротической ауры, подмеченной еще квир-художником Том оф Финланд
.
В заглавие первого сериала не случайно вынесено слово «боец» — таковыми здесь считаются не просто атлетичные, могучие и бесстрашные люди, но те, кто каждую секунду готов принять бой, где бы его ни настиг вызов. И несмотря на то, что Баки следует этому пути, в галерее монстров и героев рукопашного боя — мелькнут Мухаммед Али
и его сын — он стоит особняком. Его цель не доминирование или физическое совершенство, а всего лишь победа над отцом — без унаследования статуса «царя горы». Помимо этого Козуе Мацумото становится его наставницей в искусстве любви и чувств, что добавляет к арсеналу Баки не только кулаки и честь, но и эмпатию. Этот боевой стиль ему пригодится несколько позже.
Проходящий в Китае турнир Рай-тай — шоу, которое можно застать раз в столетие, — наглядно демонстрирует перечень различий между Баки и его отцом, чья гордыня и жестокость нуждаются в декорациях из горы трупов. Однако работа в команде демонстрирует и взаимоуважение их как бойцов, что для Юдзиро является едва ли не более значимым чувством, чем отеческая любовь.
И вот «Баки Ханма» от TMS
— сериал, дразнящий финальным поединком на горизонте. До него, впрочем, еще драться и драться: на смену одним лучшим бойцам Земли приходят другие, ранее не занесенные в картотеку смертельного оружия. Однако поединок Баки с Бисквитом Оливером — американским преступником, который проживает в неприступной тюрьме-пентагоне штата Аризона, — зрелище не менее интригующее.
Сериал продолжает не только летопись боевых искусств — на смену Али агентом реальности выступает Майк Тайсон
, отбывающий срок в той же кутузке, — но и поступь взросления. В первых сериях Баки знакомится с школьником, которого злокозненные приятели подговаривают бросить вызову сильнейшему подростку на планете. Ханма принимает бой и даже разок шлепнет мальца, но следом — предложит дружбу и мотивирующий пример. Заодно новый знакомый, исполняющий обязанности младшего брата для матереющего Баки, позволяет провести брифинг для зрителей. Как Т-800 (Шварценеггер
) все объяснял Джону Коннору, чтобы смотрящие «Терминатора 2
» не теряли нить повествования, так и Ханма расписывает юному падавану, какой путь он выбрал.
Дальше следует марш-бросок в США и непринужденная беседа с президентом Джорджем Бошем (sic!), который самодовольно решил повторить маршрут Джона Кеннеди для укрепления боевого духа народа США, а в итоге оказался заложником накачанного юнца. За «покушение на президента» Баки отправляют в тюрьму Аризоны, куда он и хотел попасть ради спарринга с Бисквитом Оливером — мистером мускулом, памятником возможностям человеческого тела и апологетом грубой физической силы.
Именно Оливер, спокойно разгуливающий на свободе, когда захочется, и живущей в тюрьме как в пятизвездочном отеле, отмечает, что предстоящий поединок Баки и Юдзиро — величайшее противостояние поколений. Тема актуальная для Японии даже в большей степени, чем для многих европейских стран, где стычки отцов и детей тоже приводят к самым непредсказуемым последствиям.
Читать
Каннибализм поколений и чудо науки в «Докторе Стоуне»
При всей быстротечности показанных 12 эпизодов, «Баки Ханма» успевает не только заявить пару сильных бойцов — убийственно-синхронное трио охранников РОТ
и квази-кубинца Джуна Гевару, — но и наметить сквозную тему: важность воображения и опасности иллюзий. Благодаря первому Баки в рамках боя с тенью
сначала вызывает в соперники Тайсона, а затем — двухметрового богомола. Вторым злоупотребляет правительство США, считавшее, что Гевара с его сотней тренированных бойцов не может противостоять стране с ядерным оружием и прочими наворотами. Иллюзией же оказывается статус Оливера Бисквита, прозванного Свободным. Несмотря на привилегии — как арестанта и бойца, — он заложник тюрьмы разума, что, как пел Виктор Цой
, страшнее всего.
Как Гевара и его гордый народ не признают доминанты США, так и сковать Баки — задачка не из простых. И как бы долог ни был его путь на кулачный диалог с отцом, он по пути станет только сильнее.
Смотрите «Баки Ханма» на Netflix с 30 сентября
.
обсуждение >>