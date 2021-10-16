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«Полуночная месса» Майка Флэнегана: Вера исчезает в полночь

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16 октября 2021
За разговорами об «Игре в кальмара» мог затеряться новый хоррор-хит Майка Флэнегана на Netflix — «Полуночная месса». Как режиссер «Тишины» и «Призраков дома на холме» составил хоррор-энциклопедию веры, рассказывает Дарья Тарасова.

«Полуночная месса» Майка Флэнегана: Вера исчезает в полночь

Блудный сын Райли Флинн (Зак Гилфорд из «Огней ночной пятницы») с позором возвращается на малую родину — в крошечный рыбацкий город Крокетт-Айленд. За спиной у него четыре года тюрьмы, а на совести — смерть девушки в результате пьяной аварии. Городок, расположившийся на острове, дышит на ладан и уже близок к полному исчезновению: рыбаки едва сводят концы с концами — после разлива нефти нет клева, а ничего другого, кроме промысла, Крокетт миру предложить и не может. У островитян одна отрада — церковь Святого Патрика, в которой неизменно несет слово божье престарелый отец Прюитт, не вернувшийся из паломничества в Иерусалим из-за болезни. На смену Приютту выписывают нового священника — молодого да вощеного монсеньора Пола Хилла (Хэмиш Линклэйтер из «Магии лунного света»). Он-то и вдохнет в Крокетт новую жизнь, показав жителям истинные, хоть и жуткие, чудеса.

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Майк Флэнеган — ведущий ремесленник хоррора, известный по сериалам «Призраки дома на холме» и «Призраки усадьбы Блай», а также фильмами «Доктор Сон» и «Окулус», — не раз говорил, что считает «Полуночную мессу» самым большим и амбициозным проектом в карьере. Сценарий он писал с другими авторами, но — что важно — во многом основывался на личном опыте, а все семь эпизодов поставил сам. На этот раз режиссер сосредотачивается на необъяснимом и оттого пугающем аспекте человеческой природы — вере, а Библию рассматривает как образец полноценной хоррор-литературы.

«Полуночная месса» Майка Флэнегана: Вера исчезает в полночь

Для тех, кто знаком с работами Флэнегана, подобная характеристика сполна раскрывает основной замысел и приемы для его исполнения, оттачиваемые годами — тем же «Окулусом» и сериалами-«Призраками». Пугать зрителя он не бросит, но гораздо интереснее Флэнегану строить повествование через объемные психологические портреты персонажей в условиях ужаса. Оттого в «Мессе» основное действие начинает развиваться аккурат после первой трети — в районе третьей серии (Бог любит троицу; Флэнеган тоже). Сперва зрители знакомятся со всеми, даже сиюминутными, действующими лицами на богом забытом (впрочем, ненадолго) острове.

Кажется, подобный метод не просто удачный для такой истории, а крайне выигрышный. Вера — есть она в человеке или нет — провоцирует к исследованию себя и поиску ответов в окружающем мире, толкает на диалог и заставляет протянуть руку ближнему (для жеста помощи или же для хлесткой пощечины). Отсюда — львиная доля экранного времени «Мессы», потраченная на диалоги запутавшихся героев, их местами наивные философские разглагольствования и, конечно, настойчивое цитирование священной книги. Пару заблудшему Райли составляет Эрин (Кейт Сигел), тоже бежавшая с острова, но теперь вернувшаяся, а за злоупотребление — в прямом смысле — строками из Библии отвечает фанатичка Бэв (Саманта Слэн), втайне верящая, что бог любит ее больше, чем других.

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На фоне исканий, самокопаний и препирательств с постулатами веры — критика католицизма соседствует со страхом перед исламом — мистический ужас словно затаивается. Чудесно-устрашающие события вокруг монсеньора Хилла, которым суждено раз и навсегда изменить жизни прихожан Святого Патрика, развиваются настолько медленно, что о хоррор-составляющей сериала порой попросту забываешь. Когда же нездешний ужас настигает сюжет и наконец ведет его за собой, действие временами уходит в ничем не оправданный бутафорский абсурд. Все попытки добавить сериалу напряжения заканчиваются неловкостью — от странного грима матери одной из героинь до ожившего знамения, явившегося монсеньору Прюитту во время паломничества.

«Полуночная месса» Майка Флэнегана: Вера исчезает в полночь

Баланс между составлением энциклопедии (не)верящей души и желанием показать потенциал религии с точки зрения ужасов Флэнеган выдерживает так непоследовательно, что «Месса» то и дело кренится то в одном, то в другом направлении. С одной стороны, она кажется разреженным слоубернером, который концентрируется на психологии веры больше, чем на желании вызвать у зрителя страх (который по итогу из веры и произрастает). С другой — крайне растянутой мыльной оперой о страданиях островитян, почему-то заканчивающейся, мягко говоря, нетипично.

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Чем «Полуночная месса» точно может похвастаться, так это выверенной атмосферой старомодных, литературных духом ужасов. Виной тому то ли знакомые неуютные планы интерьеров (оператор — Майкл Фимоньяри), то ли романная форма, более привычная для 1960-х или 1970-х — даром что одна из кульминационных сцен вторит массовому самоубийству в Джонстауне как раз той поры. Теперь понятно, почему для следующего проекта Флэнегана так заинтересовало творчество Эдгара Аллана По.

Смотрите «Полуночную мессу» на Netflix с 24 сентября.


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«Полуночная месса» Майка Флэнегана: Вера исчезает в полночь фотографии
«Полуночная месса» Майка Флэнегана: Вера исчезает в полночь фотографии
«Полуночная месса» Майка Флэнегана: Вера исчезает в полночь фотографии
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