«Полуночная месса» Майка Флэнегана: Вера исчезает в полночь

За разговорами об «Игре в кальмара» мог затеряться новый хоррор-хит Майка Флэнегана на Netflix — «Полуночная месса». Как режиссер «Тишины» и «Призраков дома на холме» составил хоррор-энциклопедию веры, рассказывает Дарья Тарасова.
Блудный сын Райли Флинн (Зак Гилфорд
из «Огней ночной пятницы
») с позором возвращается на малую родину — в крошечный рыбацкий город Крокетт-Айленд. За спиной у него четыре года тюрьмы, а на совести — смерть девушки в результате пьяной аварии. Городок, расположившийся на острове, дышит на ладан и уже близок к полному исчезновению: рыбаки едва сводят концы с концами — после разлива нефти нет клева, а ничего другого, кроме промысла, Крокетт миру предложить и не может. У островитян одна отрада — церковь Святого Патрика, в которой неизменно несет слово божье престарелый отец Прюитт, не вернувшийся из паломничества в Иерусалим из-за болезни. На смену Приютту выписывают нового священника — молодого да вощеного монсеньора Пола Хилла (Хэмиш Линклэйтер
из «Магии лунного света
»). Он-то и вдохнет в Крокетт новую жизнь, показав жителям истинные, хоть и жуткие, чудеса.
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Майк Флэнеган
— ведущий ремесленник хоррора, известный по сериалам «Призраки дома на холме
» и «Призраки усадьбы Блай
», а также фильмами «Доктор Сон
» и «Окулус
», — не раз говорил, что считает «Полуночную мессу» самым большим и амбициозным проектом в карьере. Сценарий он писал с другими авторами, но — что важно — во многом основывался на личном опыте, а все семь эпизодов поставил сам. На этот раз режиссер сосредотачивается на необъяснимом и оттого пугающем аспекте человеческой природы — вере, а Библию рассматривает как образец полноценной хоррор-литературы.
Для тех, кто знаком с работами Флэнегана, подобная характеристика сполна раскрывает основной замысел и приемы для его исполнения, оттачиваемые годами — тем же «Окулусом» и сериалами-«Призраками». Пугать зрителя он не бросит, но гораздо интереснее Флэнегану строить повествование через объемные психологические портреты персонажей в условиях ужаса. Оттого в «Мессе» основное действие начинает развиваться аккурат после первой трети — в районе третьей серии (Бог любит троицу; Флэнеган тоже). Сперва зрители знакомятся со всеми, даже сиюминутными, действующими лицами на богом забытом (впрочем, ненадолго) острове.
Кажется, подобный метод не просто удачный для такой истории, а крайне выигрышный. Вера — есть она в человеке или нет — провоцирует к исследованию себя и поиску ответов в окружающем мире, толкает на диалог и заставляет протянуть руку ближнему (для жеста помощи или же для хлесткой пощечины). Отсюда — львиная доля экранного времени «Мессы», потраченная на диалоги запутавшихся героев, их местами наивные философские разглагольствования и, конечно, настойчивое цитирование священной книги. Пару заблудшему Райли составляет Эрин (Кейт Сигел
), тоже бежавшая с острова, но теперь вернувшаяся, а за злоупотребление — в прямом смысле — строками из Библии отвечает фанатичка Бэв (Саманта Слэн
), втайне верящая, что бог любит ее больше, чем других.
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На фоне исканий, самокопаний и препирательств с постулатами веры — критика католицизма соседствует со страхом перед исламом — мистический ужас словно затаивается. Чудесно-устрашающие события вокруг монсеньора Хилла, которым суждено раз и навсегда изменить жизни прихожан Святого Патрика, развиваются настолько медленно, что о хоррор-составляющей сериала порой попросту забываешь. Когда же нездешний ужас настигает сюжет и наконец ведет его за собой, действие временами уходит в ничем не оправданный бутафорский абсурд. Все попытки добавить сериалу напряжения заканчиваются неловкостью — от странного грима матери одной из героинь до ожившего знамения, явившегося монсеньору Прюитту во время паломничества.
Баланс между составлением энциклопедии (не)верящей души и желанием показать потенциал религии с точки зрения ужасов Флэнеган выдерживает так непоследовательно, что «Месса» то и дело кренится то в одном, то в другом направлении. С одной стороны, она кажется разреженным слоубернером, который концентрируется на психологии веры больше, чем на желании вызвать у зрителя страх (который по итогу из веры и произрастает). С другой — крайне растянутой мыльной оперой о страданиях островитян, почему-то заканчивающейся, мягко говоря, нетипично.
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Чем «Полуночная месса» точно может похвастаться, так это выверенной атмосферой старомодных, литературных духом ужасов. Виной тому то ли знакомые неуютные планы интерьеров (оператор — Майкл Фимоньяри
), то ли романная форма, более привычная для 1960-х или 1970-х — даром что одна из кульминационных сцен вторит массовому самоубийству в Джонстауне
как раз той поры. Теперь понятно, почему для следующего проекта Флэнегана так заинтересовало творчество Эдгара Аллана По.
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