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Деконструкция «Космическая одиссея 2010»
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«Алиби»: Достоевский как прикрытие

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18 октября 2021
На Первом канале выходит сериал «Алиби», долгожданный проект продюсерской компании Александра Цекало «Среда» и режиссера Нурбека Эгена с Евгением Стычкиным и Ольгой Сутуловой в роли супругов-лжецов. И Тимофеем Трибунцевым, играющим Федора Михайловича Достоевского — неожиданно, но писатель становится одним из основных героев этой истории, несмотря на то что действие происходит в наши дни. Сценарий написал Дмитрий Лемешев, автор «Проекта ”Анна Николаевна”» и «Контакта» с Павлом Майковым, а во второстепенных ролях можно увидеть Александра Устюгова, Дмитрия Куличкова и Вильму Кутавичюте в роли секретарши с повадками андроида.

«Алиби»: Достоевский как прикрытие

У успешного сценариста Петра Решетникова (Евгений Стычкин) есть тайный бизнес — компания, которая занимается разработкой историй-алиби. Клиентам помогают скрыть как супружеские измены, так и более крупные махинации с помощью идеальных схем с участием реальных полицейских и врачей, профессиональных гримеров, юристов и поддельных документов и справок, которые не отличишь от настоящих. Сам Решетников сочиняет заковыристые легенды и лично общается с заказчиками, правда лицо и голос скрывает. О его подпольной деятельности не подозревают ни жена Ольга (Ольга Сутулова), ни сын-школьник Саша (Яков Левда) — они уверены, что муж и папа взялся за сценарий сериала по мотивам «Преступления и наказания» и целыми днями разъезжает по встречам с продюсерами или же пишет серии.

Отчасти это правда, на такой проект он и впрямь подписывается, ставя для самого себя, казалось бы, невыполнимое условие — получить благословение самого Достоевского. Но ему это удается, так как, помимо тайного бизнеса, есть у Решетникова и секретная суперспособность, вызванная то ли божественным даром, то ли пристрастием к алкоголю. Иногда он теряет сознание, будто бы отключается, и в своих видениях переносится в XIX век, в игорный дом, где коротает вечера Федор Михайлович (Трибунцев). В реальности же в это время случается настоящий форс-мажор, в компанию к Петру обращается его жена Ольга — ей нужно алиби.

«Алиби»: Достоевский как прикрытие

Сюжет развивается по вертикально-горизонтальному принципу: каждая серия — и новый кейс фирмы Решетникова, и развитие его личной истории, а скорее даже историй. Тут и отношения с женой, и подростковый бунт сына, закрутившего не устраивающий родителей роман, и те самые «встречи» с Достоевским, который постепенно начинает относится к коллеге из будущего с большей теплотой (хотя издевательский тон никуда не исчезает). Можно подумать, что подобное нагромождение линий должно утяжелить сериал, сделать его сумбурным. Тем более что от фарсовых клиентских заказов, в которых приходится и гримировать актрису под сестру-близнеца заказчицы, чтобы скрыть ее утехи с массажистом, и устраивать бизнесмену-многоженцу фейковый инфаркт, дабы он успел на роды в Израиль и об этом не узнали две его московские семьи, фокус в мгновение ока, в пределах одного эпизода, перескакивает то на алкогольный психодел с Достоевским, то на подростковую драму, то на вполне взрослый психологический триллер про обманывающих друг друга мужа и жену. Почти как в сериале «Друзья» — она не знает, что он знает.

«Алиби»: Достоевский как прикрытие

По описанию даже не микс, а винегрет, но «Алиби» удается сохранить легкость — напротив, пожалуй, чрезмерную. Все перечисленное проносится перед глазами чередой довольно хрестоматийных сцен, написанных по всем правилам выбранных жанров. Чуть-чуть смешно, чуть-чуть грустно, даже немного мистики для самых избирательных, но никакой глубины, философии и сложности, на социально значимый контекст или же на психологические изыски попросту нет времени. Герои существуют в вакууме своего местами довольно абсурдного мира, в условной современной России, несмотря на довольно четко обозначенную локацию — Петербург. Их история — конечно, про кризис в отношениях (особую пикантность придает тот факт, что Стычкин и Сутулова и вправду пара), но вместе с тем и про кризис, например, творческий — как написать новое «Преступление и наказание», чтобы не было мучительно стыдно? Авторы «Алиби» пытаются иронизировать над собой, делая Решетникова этаким собирательным русским сценаристом, которого бы проклял любой великий русский классик (так это еще и сатира!). А еще пытаются заигрывать с аудиторией, подкидывая вроде как острые истории: секс с несовершеннолетними, депутат-садист (правы читатели Кино-Театр.Ру, подметившие, как удаются Дмитрию Куличкову роли злодеев), слитые в сеть интимные фото и видео, эскортницы в погоне за алиментами и попытки самоубийства — чего тут только нет. Главное, видимо, что нет «достоевщины», кроме весьма удачно загримированного Трибунцева с привычной его амплуа трагикомической стопкой в руке.

Смотрите сериал «Алиби» на Первом канале с 18 октября.


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«Алиби»: Достоевский как прикрытие фотографии
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