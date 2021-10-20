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«Основание»: Математики внесены в реестр иноагентов

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20 октября 2021
В конце сентября, через неделю после «Дюны» на AppleTV+ стартовал сериал «Основание» — амбициозное и масштабное шоу по мотивам одноименного цикла Айзека Азимова. Сейчас первый сезон достиг экватора — самое время оценить, что же получилось. Кирилл Горячок рассказывает, как конкурируют экранизации двух классиков научной фантастики, не выдохся ли за полвека гуманистический пафос Азимова — и понятно ли что-то без чтения первоисточника.

«Основание»: Математики внесены в реестр иноагентов

Галактикой уже тысячи лет правит Империя во главе с правителем, единым в трех клонированных ипостасях: юный брат Рассвет, взрослый брат День (Ли Пейс) и пожилой брат Закат (Терренс Манн). Кажется, что Империя монолитна и ей ничего не угрожает. Однако среди населения распространяются крамольные слова ученого-математика Гэри Селдона (Джаред Харрис), который с помощью сложных расчетов пришел к выводу, что дни великой цивилизации сочтены. Императоры объявляют Селдона экстремистом и арестовывают всех его последователей. В том числе — только что прибывшую с дальней планеты девушку Гаал Дорник (Лу Льобелл), сумевшую разгадать одну из сложнейших математических задач во Вселенной. По словам Селдона, единственная возможность облегчить участь человечества — создать Основание: великий архив знаний, который поможет будущим поколениям отстроить новый мир. Но насколько верны расчеты ученого?

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Практически синхронно вышли экранизации двух, пожалуй, самых знаменитых и масштабных фантастических саг ХХ века — «Дюны» Фрэнка Герберта и «Основания» Айзека Азимова. Оба цикла содержат детальные описания миров будущего, хронологически охватывая целые тысячелетия развития цивилизаций. Книгам Герберта было свойственно погружение в мифологию и эзотерику: в основе многих его произведений лежали мысли о расширении сознания и возможностей человека, отказ от технологий, содружество с окружающей средой. Азимов же тяготел к гуманистическому поиску ответов на вопрос: «Можно ли оградить мир от варварства и катаклизмов, способно ли знание и просвещение уберечь от хаоса истории?»

«Основание»: Математики внесены в реестр иноагентов

Герберту в итоге повезло чуть больше: его размышления — в частности, о последствиях колониализма и хищнического отношения к экологии — сегодня куда актуальнее и понятнее. И режиссер новой «Дюны» Дени Вильнев передал их очень живописно и монументально, но в соответствии с духом первоисточника. «Основание» же получило экранизацию в формате сериала — и сюжет Азимова удалось передать достоверно и скрупулезно. Однако шоураннерам Дэвиду С. ГойеруБлейд» и «Человек из стали») и Джошу ФридмануТерминатор: Темные судьба», сериал «Сквозь снег») не удалось сделать главного: наполнить фантастический мир жизнью и погрузить в него зрителя.

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«Основание» с первых минут фокусируется на двух арках с разницей в 35 лет. Действие одной происходит на полупустой планете, где отважная Сальвор Хардин (Лиа Харви) ищет ключ к тайне странного светящегося обелиска. Героями второй становятся математики Гэри Селдон и Гаал Дорник, пытающиеся убедить трио императоров, что срочно нужно начинать подготовку к грядущему уничтожению. Поначалу сюжет с трудом складывается в голове, нужно проявить терпение и усидчивость, чтобы принять правила игры и разобраться, что к чему. Масштабное и многостраничное повествование Азимова авторы старательно укладывают в часовые эпизоды, но некоторого сумбура все-таки избежать не получилось.

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Впрочем, главные идеи «Основания» читаются достаточно хорошо — они, главным образом, и удерживают зрительское внимание. Математик Селдон предлагает концепцию «психоистории», по которой можно с большой точностью определить ход развития общества. Однако предугадать действия индивида по его схеме невозможно. Здесь и возникает важный для Азимова вопрос: кто на самом деле творит историю — личность или толпа? Как поступки одного человека могут запустить цепочку событий, способную разрушить Империю с ее многовековыми традициями и устоями? Неспешный и вдумчивый ритм «Основания» способствует размышлению об этих вопросах.

«Основание»: Математики внесены в реестр иноагентов

Главной звездой сериала выступил Джаред Харрис, здесь во многом похожий на своего героя из «Чернобыля» (2019). Как и Валерий Легасов, математик Селдон узнал страшную правду и жаждет даже не предотвратить катастрофу, а хотя бы снизить ее масштабы. Свою версию развития событий ему еще предстоит отстоять в суде перед императорами. Впрочем, Селдон куда хитрый и даже циничный персонаж, которому человеческая жизнь, в общем, безразлична: к людям он относится, как к цифрам. К сожалению, помимо Харриса в «Основании» почти не за кем наблюдать. Молодой актрисе Лу Льобелл досталась роль гениальной ученой, пережившей травлю на родной планете. Уже во втором эпизоде нелюдимая Гаал Дорник флиртует и буквально заполучает себе одного из близких сподвижников Селдона. Такая резкая смена психологического портрета вызывает некоторый диссонанс. Поверить большинству героев и героинь «Основания» вообще непросто: нет за ними хорошо прописанного характера или внутреннего содержания. Разве что отношения трех императоров раскрывают драму единовластия и тщеславия, которая будет стоить жизни миллионам людей.

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Гойер и Фридман последовательно и логично — кирпичик к кирпичику, эпизод к эпизоду — воспроизводят события книг Айзека Азимова. Уровень постановки, спецэффекты и зрелища тоже не вызывают вопросов — сделано дорого и красочно. Жаль, что «Основание» и воспринимается как этакая конструкция, возведенная строго по чертежу — без малейшего полета фантазии и детской увлеченности, с которыми писатель создавал этот мир. Посмотрим, станет ли основание, заложенное Гойером и Фридманов в первом сезоне, чем-то большим в последующих, но пока сериал вызывает лишь желание поставить на паузу и взять в руки книгу. Что, впрочем, тоже не худший результат.

Смотрите «Основание» на AppleTV+ с 24 сентября.


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«Основание»: Математики внесены в реестр иноагентов фотографии
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«Основание»: Математики внесены в реестр иноагентов фотографии
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