«Вторжение»: Когда пришелец на горе свистнет

На Apple TV+ премьера нового оригинального проекта – фантастической драмы «Вторжение», придуманная продюсерами и сценаристами Саймоном Кинбергом и Дэвидом Вейлом, а снятая — режиссерами Амандой Марсалис, Джэйми Пейном и Якобом Вербрюггеном (у всех — довольно внушительные фильмографии). Как и российское «Вторжение» Федора Бондарчука, новый сериал на 10 эпизодов рассказывает о визите на Землю представителей инопланетной цивилизации. Однако сильно уступает даже отечественному фильму-тезке по части как сюжета и сценария, так и видеоряда. Дорого-богато, но невыносимо скучно.
Вторжение показано глазами сразу нескольких незнакомых друг с другом людей из разных уголков не только Америки, но и мира. Шериф маленького городка на пороге пенсии, японские астронавты, обосновавшаяся в американском пригороде семья беженцев с Ближнего Востока, британские школьники, солдат армии США — все они становятся невольными свидетелями или участниками необъяснимых явлений. Шериф Белл Тайсон (Сэм Нилл
) исчезает в центре странного круга посреди поля (про него благополучно забывают на добрую половину сериала). Контрактник Тревант Уорд (Шамир Андерсон
) остается один посреди пустыни после того, как его отряд расстреливает странный объект. Врач Аниша Малик (Гольшифтех Фарахани
) вынуждена бежать из разрушенного внезапным землетрясением дома — и в тот же день узнает об измене мужа, с которым не очень сподручно выяснять отношения на фоне набирающей обороты техногенной катастрофы (еще и с двумя маленькими детьми). Болезненный подросток Каспер (Билли Бэррэтт
), которого буллят в школе, вместе с классом попадает в аварию: их автобус без видимых причин срывается с обрыва. Наиболее же масштабное бедствие приходится на Японию: в открытом космосе разлетается на части шаттл с тремя космонавтами на борту. На Земле остается Мицуки (Шиоли Куцуна
) — работница местного космического центра, по совместительству — возлюбленная руководительницы потерпевшей крушении миссии. Она намерена выяснить, что случилось с ее партнершей.
Все описанное — размазано по первым часовым сериям и показано неожиданно для заявленного жанра неспешно и не динамично. Действие поочередно переключается с одного персонажа на следующего и перемещается из локации в локацию, но ритм, несмотря на совершенно разную тональность и интенсивность историй, не особо меняется. Сначала кажется, что для пущего саспенса и нагнетания – такое тоже бывает – авторы намеренно делают длинную экспозицию, не показывая, чего все так ждут: собственно, самих пришельцев. Однако уже со второго эпизода становится понятно, что задумка не в этом. И в фокусе вовсе не инопланетяне, а глубокомысленные размышления о состоянии человечества. Которое, видимо, настолько погрязло в собственных проблемах, социальных, психологических, этических и прочих, что не готово ко встрече с чем-то не из мира сего.
Проблемы и их демонстрация — банальнее некуда. Если ребенок — то травля в школе, если семья — то супружеская неверность, если влюбленные друг в друга женщины — то три с половиной стереотипных конфликта, вытесняющие остальные аспекты ЛГБТК-жизни. Самыми интригующими в этом ряду клише становятся, как ни странно, истории старика-шерифа: просто потому, что она обрывается на самом интересном — и солдата в Афганистане с неясной (по крайней мере поначалу) семейной драмой, доносящейся до зрителя через лаконичные телефонные разговоры с женой. На самом же деле, как ни пытаются создатели «Вторжения» отвлечь смотрящих, «слона в комнате» трудно не заметить. Заявленные пришельцы маячат где-то на горизонте столбом пыли, дымятся обломками космического корабля с русскими (ну, конечно) буквами на борту, шевелятся неким подобием грибов, прорастая на неживых и — что самое страшное — живых поверхностях. Оглушают детей ультразвуком так, что у тех идет носом кровь — но не у всех. Есть «счастливчики», будто бы чувствующие нечто большее: они рисуют символы в тетрадках и альбомах. А в космосе, в вакууме, не передающем по идее звук, откуда-то появляется нечто, похожее на речь.
«Вторжение», с одной стороны, — не типичный сай-фай, с другой — слишком уж типовая драма. Каждая серия вязнет даже не в диалогах, а в многозначительном молчании, которое не выглядит важной частью художественной манеры, а попросту утомляет, в том числе — примерно одинаковым ритмом и атмосферой всех сюжетных линий. По идее, такой подход должен делать историю более целостной, создавать картину мира — в данном случае, грустного и погрязшего в веками неразрешенных бытовых бедах. На деле же школьники, вяло устраивающие игру в «Повелителя мух», столь же неестественны, как и сентиментальный разговор под звездным небом пустыни американского солдата и афганского бедуина — вчерашних врагов, сегодняшних союзников, говорящих на разных языках, но понимающих друг друга. Чтобы это произошло, на Землю должны высадиться инопланетяне. Что ж, не такая уж свежая — и весьма неутешительная мысль.
Сморите сериал «Вторжение» на Apple TV+ с 22 октября.
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