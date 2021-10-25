Перекличка между мирами: Мария Порошина общается с призраками в сериале «Медиум»

В мире сериалов разворачивается буквально битва экстрасенсов между бывшими супругами – Гошей Куценко и Марией Порошиной. И пока герой Куценко в сериале «Инсомния» режиссёра Ольги Френкель с помощью гипноза спасает жизни, отправляясь в прошлые воплощения клиентов, Порошина делает практически то же самое, благодаря вещим снам, сотрудничая со Следственным комитетом. 25 октября на телеканале «Россия 1» стартует сериал «Медиум» режиссёра Елены Николаевой – отечественная адаптация успешного одноименного американского формата. Западный первоисточник прожил на ТВ много лет. А исполнительница главной роли Патриша Аркетт получила «Эмми» и трижды номинировалась за эту работу на «Золотой глобус».
Санкт-Петербург, наши дни. Анна Островская (Мария Порошина) – счастливая жена молодого профессора физики, преподавателя престижного ВУЗа, мать троих дочерей, десять лет находящаяся в декретном отпуске. Заботливый муж, прекрасные дети, большой уютный дом – что ещё нужно для счастья красивой женщине. Однако у Анны есть особенность – она видит странные сны и контактирует с призраками умерших. Обожающий супруг ведёт дневник Аниных сновидений. После очередного кошмара Островская принимает решение вернуться на работу. Заняв пост сотрудника архива Следственного комитета, Анна довольно скоро проявляет уникальные способности, помогая раскрыть несколько безнадёжных убийств. Заручившись доверием полковника Жогова (Сергей Степанченко
), Островская, продолжая числиться в архиве, становится консультантом следственного отдела по особо важным делам…
Надо отметить, что российская адаптация первого сезона «Медиума» и по картинке выглядит сочнее и смотрится гораздо интереснее, нежели западный первоисточник. При том, что с фирменной кальки сняты не только структура и сюжетные коллизии, но зачастую и реплики персонажей, российские авторы – Михаил Бобровник
, Анна Смольнякова
и Алексей Рудаков
– находят весьма любопытные ходы и придумывают множество ярких выпуклых героев, насыщая каждую серию богатой фактурой и «человечинкой». Очевидно, что российскому зрителю гораздо ближе реалии, характеры и проблематика своей страны, а потому русский вариант «Медиума» просто обречён на успех у канальной аудитории.
Единственное слабое место картины — главная героиня. В российской версии Анна и её супруг Женя (Павел Трубинер
) значительно старше западных прототипов. Любимица домохозяек Мария Порошина кажется довольно странным выбором на роль медиума Островской. Её типаж хранительницы семейного очага не совсем соответствует образу женщины, способной на ежедневные безрассудные подвиги во имя человечества (в случае с Патришей Аркетт подобного диссонанса не возникает). Героиня Аркетт может схватить за руку свидетельницу и бежать со всех ног по аэропорту, спасаясь от вооружённого бандита, а затем прыгнуть в темноту с высоты трёхэтажного дома, опираясь исключительно на свою интуицию.
Островская в исполнении Порошиной куда более церемонна – её возят на автомобилях, она выезжает на место преступления вместе с группой, присутствует на допросах. Откровенно наигрывающая в домашних сценах, Порошина регулярно «пересаливает» с экспрессией – её однообразные возгласы и истошные крики после каждого сновидения начинают порядком утомлять уже к третей серии. Точно так же героиня завывает и в быту, то и дело сталкиваясь с людьми в дверях, натужно изображая рассеянность. При этом для рассеянного человека у Островской всегда слишком безупречный костюм и макияж. Не говоря уже о причёске. У пробуждающейся среди ночи Анны после очередного страшного сновидения всегда можно наблюдать безукоризненную укладку из только что накрученных белокурых локонов. Само собой, косметику Островская тоже на ночь не смывает.
Зато партнёр Порошиной – Павел Трубинер — в роли импозантного профессора весьма органичен. Видимо, роль в сериале «Ланцет
», где Трубинер играет талантливого хирурга с непростой судьбой, стала для артиста хорошей подготовкой к «Медиуму». И вообще, люди науки Трубинеру подходят гораздо больше, чем образы службистов, хотя и с ними артист справляется прекрасно. В качестве безусловных актёрских удач картины в первую очередь хочется отметить актёра Ивана Рудакова
в роли сотрудника СК Олега Данилова. На экране стопроцентный опер – бесстрашный, жёсткий, грубоватый, прячущей ранимую душу за непробиваемым панцирем бронежилета. Очень точный в мелочах, Рудаков переигрывает в кадре практически всех, достоверно существуя в обстоятельствах, а не изображая действие. Романтический контрапункт Данилова с Островской выгодно оттеняет детективную составляющую сериала (самое интересное) и семейную патоку в доме Анны (чего могло бы быть чуть поменьше).
Выгодное отличие отечественного «Медиума» от западного – актёры. Прекрасный состав второго плана радует в каждой серии яркими интересными работами. Сквозные герои Натальи Сурковой
, Сергея Сосновского
, Эры Зиганшиной
, персонажи, характеризующие конкретные истории, в исполнении Натальи Иохвидовой
, Евгении Симоновой
, Сергея Уманова
, Сергея Барковского
— все они составляют богатейшую галерею образов, окрашивая каждую серию особым стилем и настроением. Также интересно решены в картине многочисленные встречи героини с приведениями, погружения в транс, перекличка между мирами. Многосерийная лента, сочетающая в себе черты детектива, семейной саги и мистического триллера, имеет шанс собрать у экранов и мужчин, и женщин – дамы будут следить за героиней и её видениями, а линия опера Данилова привлечёт к экрану поклонников ментовских сериалов. Для канала «Медиум» призван стать событием, которое безусловно украсит людям ковидные выходные. Западный аналог успешно просуществовал на экране 7 сезонов (премьерные серии выходили с 2005 по 2011 год), так что у наших авторов есть богатые возможности для интересного продолжения истории. Тем более, что Россия богата регионами, где традиции общения с миром мёртвых никогда не прерывались.
Смотрите сериал «Медиум» на телеканале «Россия-1» с 25 октября.
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