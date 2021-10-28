«Вселенная Хакинга»: Автостопом по галактике пасхалок

На видеосервисе Premier и телеканале 2х2 28 октября выходит новый анимационный сериал «Вселенная Хакинга», созданный студией Dikidigital во главе с Виктором и Викторией Кравченко. Эти ребята громко заявили о себе остроумной сатирой на тему экологии «Последние дни треша», креативной экскурсией по красотам Карелии «Дрон профессора Дервиля» и интерактивным сериалом «Digital Доктор». В этот раз они взялись за историю галактических масштабов и, кажется, у них почти получилось вполне достойное путешествие по разного рода киновселенным.
фото: Пресс-служба видеосервиса Premier
В центре «Вселенной Хакинга» трое друзей - Федор, Игнат и Борис (отсылка к другому проекту студии Russian Hackers Life), которые мечтают изменить мир к лучшему. Они - джедаи подпольного хакерского мира, опасного и притягательного одновременно. Вместе они пытаются найти родителей Федора, но последняя из попыток приводит их в самый эпицентр назревающего конфликта между людьми и высокоразвитой инопланетной расой комодианцев. Смогут ли они избежать конфликта и спасти Землю? И в чем роль отца Федора в этой галактической истории? На эти вопросы зрители вместе с героями и должны найти ответ.
Если остановиться на персонажах, то все они разные, каждый со своей тайной и заветной мечтой. Самый загадочный из них Игнат (по мере развития сюжета будет, впрочем, понятно, почему) - вечно хмурый гениальный изобретатель, ждущий конца света и зацикленный на теории существования рептилоидов. Не менее привлекателен и Борис – «всем девчонкам суперприз». Тот ещё стиляга, влюблённый в суперзвезду. Эх, вот вам и тема неразделенной любви или наоборот? Фёдор в этой компании - главный, так сказать идейный вдохновитель и главный зачинщик всех передряг. Но сила к ним всегда прибывает и старается помочь, как может или хочет. Есть ещё четвёртый персонаж - безликая журналистка по имени Сара, которая оказывается невольным свидетелем всех приключений Федора, Игната и Бориса, а с ней и оператор (но это не точно). По мере движения сюжета нам представят и других, не менее интересных персонажей, в том числе и главного антагониста – президента империи комодианцев Рэя.
фото: Пресс-служба видеосервиса Premier
В работе дуэта Кравченко немало отсылок – тут и «Стражи Галактики», и «Код да Винчи», и «Гарри Поттер», и «Восхождение Юпитер». В целом, «Вселенная Хакинга» – большой проект, отдающий дань уважения великим произведениям литературы, игровой индустрии, кино и комиксов. Отличный подарок для настоящих «пасхантеров», как сказал бы Эрнест Клайн, который, надеемся, все-таки когда-то допишет вторую часть «Первому игроку приготовиться». Многие из отсылок анимационного сериала наглядные, другие - скрыты за спинами героев и служат великолепным фоном. Если напрячься, то на вас будет смотреть портрет Стива Джобса, рядом рычать щемящий сердце львёнок Симба, а где-то в параллели будут устраиваться легендарные «Звездные войны». Некоторые отсылки причем гармонично вписаны в диалоги и помогают сюжету двигаться дальше. Но в то же время слишком большое количество таких «пасхалок» может и напрягать, особенно людей не сведущих и не готовых «погуглить», например, локацию под названием «Шир». Так что подобное заигрывание со столь больших количеством культовых кинолент и сериалов несёт в себе определенную опасность.
фото: Пресс-служба видеосервиса Premier
Что же касается анимации, то она здесь на хорошем уровне. Кравченко, очевидно, увлечены этим и пытаются экспериментировать, только вот большая часть боевых сцен, где много движений и эффектов, лишена лихой динамики, хотя, возможно, и это лишь отсылка к «Матрице». Да, и город хакеров, попасть в который могут только лучшие в своём непростом цифровом ремесле, на первый взгляд, не соответствует завышенным ожиданиям. Где скейты Марти Макфлая или летающие машины? Один из героев описывал этот город так «вкусно» для глаз, что автоматом возникал образ Ваканды, которая навеки.
Тем не менее, в сегменте отечественной взрослой анимации «Вселенная Хакинга» выглядит довольно убедительно и многообещающе. Это тот случай, когда по первой серии не нужно делать выводы обо всем проекте. Ребята из Dikidigital разгоняются постепенно, и не исключено, что после выхода всего сериала, а за ним – уверены, последуют и другие анимационные проекты, – они смогут стать полноценными создателями взрослой мультвселенной, которой, несмотря на развитие этого формата за рубежом, на отечественных просторах все еще не хватает.
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