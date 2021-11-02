«Россия-Одиссея»: От Москвы до самых до окраин

В соцсетях и на YouTube целиком выложен для бесплатного просмотра документальный сериал «Россия-Одиссея» - восемь уникальных историй, снятых молодыми документалистами об интересных людях и необычных местах в современной России. Проект создан при поддержке АНО «Институт развития интернета», его художественным руководителем является режиссер Александр Хант, известный российскому зрителю по фильму «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», а спродюсировал сериал Максим Добромыслов.
фото: "ВелесО"
«Россия-Одиссея» — альманах независимых новелл, смотреть которые можно в произвольном порядке. Изначально замышлялось показать зрителям непривычную Россию, открыть те края, куда большинство никогда, может быть, и не доберется; рассказать о человеческих достижениях, о настоящих героях нашего времени. Исследовать реальность и запечатлеть современное время поручили авторам, отобранным на конкурсной основе: каждая из восьми групп получила возможность снять свой авторский короткометражный фильм. В пул режиссеров попали талантливые молодые, но уже зарекомендовавшие себя документалисты, прошлые работы которых отмечены фестивальными призами. Самый удачливый, пожалуй, Алексей Евстигнеев, на счету его фильма «Золотые пуговицы» 11 наград и участие в примерно 40 мировых смотрах. В этом альманахе новелла Евстигнеева «Симфония» тоже сильно выделяется. Фильм выполнен в технике стоп-моушн анимации и посвящен истории и динамике российской архитектуры. Режиссер уподобляет архитектуру застывшей музыке и с помощью покадровой панорамной съемки под музыку оживляет архитектурные элементы зданий разных эпох. Наличники бревенчатых изб, фасады барочных петербургских дворцов, современные бетонные коробки, - все они при многократном повторении создают эффект движения поезда. Лепнина и портики пускаются в пляс, ритм постепенно нарастает, достигает апофеоза, а затем снова постепенно успокаивается, как в самой настоящей симфонии.
Все фильмы проекта снимались летом 2021 года, то есть все истории свежие, горячие, иногда буквально. Серия «На пути огня» Григория Вахрушева запечатлевает хронику тушения недавних якутских пожаров. Герои фильма – волонтеры и жители поселков, которые защищают от огня свои дома и жизни, а также люди, потерявшие кров из-за лесных возгораний. Несмотря на несколько навязчивое музыкальное сопровождение, кадры пожаров получились впечатляющими, но еще больше поразили методы, которыми борются с огнем местные, потому что недостаточно просто поливать огонь водой. Часто приходится копать широкую траншею и устраивать «встречный пал», собственными руками поджигая лес таким образом, чтобы огонь уничтожил захваченный участок и не смог распространиться дальше. В конце фильма сообщается о том, что в тушении пожаров в это лето принимало участие 25 тысяч человек.
фото: "На пути огня"
География съемок сериала оказалась очень обширной. Помимо Якутии, отдельные новеллы показывают жизнь в Свердловской, Ленинградской, Курской областях. Так, в серии «Курская магнитная аномалия» режиссер Антон Моисеенко рисует ежедневную будничную жизнь города Губкина, который находится вблизи сразу двух горно-обогатительных комбинатов. В этих огромных карьерах, превосходящих по площади соседние города, руду добывают железную открытым способом при помощи взрывов. Рядом люди ведут обычную жизнь, несмотря на то, что от взрывов звенят стекла в окнах, и улицы накрывает слоем пыли? Автор не сосредотачивается на конкретных людях, потому что главным героем этого фильма является сам город. Нет героя и в заключительном эпизоде сериала «7:59», объединяющим всю страну от Калининграда до Камчатки, от Эльбруса до Байкала.
Финальная новелла Никиты Белорусова объединяет все части альманаха, запечатлевая всю страну в одно единственное мгновение. Фрагменты фильма были сняты в один летний день с 7:59 до 8:00 по Московскому времени в разных локациях и часовых поясах по всей России. В столичном роддоме женщину готовят к кесаревому. В это же самое время юнармейцы Сахалина закладывают капсулу времени, на Камчатке туристы идут в поход, в Челябинском заводском цехе работают кузнецы, на острове Русский гопники прыгают со скалы в море. В кадре разные люди и места их жизнедеятельности: дом престарелых поселка Спартак, осетинские коровы, собачий приют в Омске, бурятские монахи, байкеры, альпинисты. Кино такого рода существует уже десять лет, начиная с картины «Жизнь за один день» (2011), тем не менее, хочется похвалить авторов за амбициозность замысла и ладный монтаж огромного, надо думать, съемочного материала.
фото: "7:59"
В большинстве же работ авторы все-таки выделяют основных героев и делают акцент именно на людях, а не на пространстве. Иногда героев много, как в серии «Волонтеры» или «ВелесО», а иногда всего два, как в новелле «Трек», ставший, кстати, первой законченной серией проекта. Главный герой «Трека» — Михаил Асташов, российский паралимпийский чемпион, велосипедист, завоевавший две золотые медали на Паралимпиаде в Токио. Режиссер Анастасия Воротникова, уже имеющая в фильмографии работу о спорте «Слалом», за полчаса рассказала историю Михаила – человека без рук и без ног — от детского дома инвалидов в Бурятии до Олимпийского пьедестала летом этого года. Вторым героем «Трека» стал тренер паралимпийца Владимир Вениаминович Алыпов, рассказавший не только о характере своего ученика, но и об особенностях работы и тренировок спортсмена с инвалидностью. «Трек» полностью постановочный фильм, но аккуратный и нескучный, в нем можно увидеть технические приспособления, сделанные вручную для особенного велосипедиста, узнать, как Михаил прославился в Екатеринбурге (ответ — пошел работать курьером) и, конечно порадоваться открытости героя, отсутствию у него страха перед миром, присущего немалому количеству здоровых людей.
Серия «Волонтеры» Ольги Добромысловой рассказывает об участниках волонтерского движения «СпасРезерв». Это обычные люди, которые работают на самых привычных должностях — бухгалтеры, офисные сотрудники, продавцы, но во внерабочее время они превращаются в настоящих героев. Помогают тем, кто нуждается в помощи, спасают людей (и не только), порой рискуя своей жизнью. Фильм динамичный, поскольку его герои постоянно в движении, они спешат помочь и делают это бескорыстно, причем, масштаб катастрофы не обязательно велик – с таким же энтузиазмом они помогут снять у женщины кольцо с распухшего пальца, вытащить котенка из-под капота – да все, что угодно. Ну и, конечно, будут ответы на вопросы, почему люди становятся волонтёрами, что ими движет.
фото: "Волонтеры"
Пока что наиболее популярная (по количеству просмотров) серия проекта – новелла «ВелесО», в которой одним из главных героев стал актер Евгений Ткачук. Фильм сняла Анна Островская, а рассказывает он о необычном конно-драматическом театре «ВелесО». Ткачук и создал этот уникальный проект, но не в городских условиях, а в глухом местечке под Санкт-Петербургом. Главными артистами здесь являются лошади. Режиссер снимает актерские репетиции этно-музыкального спектакля «Степан Разин», а заодно быт участников представления, которых хочется назвать общиной или даже коммуной, их размышления о вольной жизни хиппи, о существовании в гармонии с природой и об раскрытии талантов в этой необычной среде. Есть в картине и отзывы побывавших на представлении зрителей.
Ну а самая, пожалуй, симпатичкая серия, снятая в жанре роуд-муви, — режиссерский дебют сценариста Кирилла Верхозина, называется «Создавая Россию». Ее герои – пара молодых современных художников из Екатеринбурга. Аня и Виталик решают отправиться с друзьями в велопробег по старой уральской дороге – Старотагильскому тракту, который соединяет Екатеринбург и Нижний Тагил. Они едут туда и обратно, снимают нонстоп дорогу на камеры 360 градусов, встречают и охотно общаются с жителями деревень, наслаждаются природой, ведут разговоры об искусстве и о своих корнях. Эти ребята подкупают тем, как осознанно они живут, как стараются осмыслить каждый этап путешествия и каждую новую встречу. А еще в дорогу с собой они берут «Одиссею» Гомера и читают ее вслух у костра. Зачем? Должно быть потому, что они, как и Одиссей, полны жадного любопытства к новым землям, интереса к жизни, любви к семье и родине.
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