«Скорая помощь-4»: Хроники нар

На канале НТВ состоялась премьера четвертого сезона медицинской мелодрамы «Скорая помощь» с Гошей Куценко в роли талантливого врача трудной судьбы. Начинается все ровно в том месте, где остановилось в конце третьего сезона – на богоспасаемой свадьбе Кулыгина и Раи (Марина Доможирова), обернувшейся не только долгожданным бракосочетанием, но и трагедией. Впрочем, даже минорный старт не мешает разбавлять производственную драму «тонким» врачебным юмором. И не только врачебным – это же НТВ, так что от тюрьмы тут не зарекаются.
фото: Пресс-служба канала НТВ
После автомобильной аварии, в которую попадают спешащие на свадьбу коллег Арефьева (Екатерина Волкова) и Рыков (Петр Баранчеев), заведующая впадает в кому. И не приходит в сознание спустя даже несколько месяцев. Врачи дают неутешительные прогнозы, намекая на то, что пора бы и отключить женщину от аппарата жизнеобеспечения, однако ее коллеги (в большей степени - только любящий Рыков) верят в чудо и исцеление. Подстанцией скорой помощи теперь руководит экс-завхоз Сан Саныч (Александр Амелин), и установленные им новые порядки – надо сказать, по большей части весьма справедливые – вызывают у докторов, фельдшеров и водителей праведный гнев. Тратить на каждый вызов не больше 15 минут (привет «Аритмии») – это еще куда ни шло, но приходить на работу заранее и следить за стерильностью машины? Ну уж нет.
Медработники всячески потешаются над смущенным и нелепым начальником, нарушают дисциплину и мухлюют с чистотой. Впрочем, вызовы им достаются в первых сериях такие, что это все и не важно. Москва, в которой происходит действие (да еще и, наверняка, в наши дни, то есть в период пандемии) настолько очистилась, то есть излечилась, что в скорую звонит разве что мнительный библиотекарь, которому нагадали скорую смерть, студент медвуза, поставивший своей девушке диагноз а-ля волчанка, да работник компании «Интернет», отчего-то решивший использовать для подключения уличный электрический кабель – и получивший сильнейший ожог. Эта сцена, надо сказать, одна из самых эпичных: искрит оголенный провод, стонет интернетчик, причитает над ним жена – а после голыми руками, схватившись за злополучный кабель, спасает мужа от повторного удара током.
фото: Пресс-служба канала НТВ
Где-то на фоне подозрительно покашливает Ломагин (Александр Тютин) – уж не та ли это самая (внимание, медицинский термин!) «зараза с востока»? Непонятно. Да и не до этого. Кулыгин-Куценко, добрейшей души человек, на свою беду принимает приглашение старого знакомого бандита Камчатки (Георгий Тополага) и отправляется к нему на званый ужин. А оттуда прямиком на нары – вечеринка заканчивается в лучших традициях, с «маски-шоу» в качестве развлекательного десерта. Вместо «обезьянника» дорогих гостей и хозяина отчего-то отправляют сразу в камеру, без суда, следствия и вообще каких-либо внятных обвинений. Чувствуют они там себя, справедливости ради, как дома, ведь даже Кулыгин, как известно, бывалый зэк. А еще врач, и свои умения он намерен использовать – вот у следователя, например, от бесконечного «шитья дел» вручную болит голова, а тут и скорую вызывать не надо, она уже в одной из камер.
Популярный телевизионный жанр – медицинский сериал – создатели «Скорой помощи», к сожалению, используют не на максимум. Сюжет все больше напоминает «Санта Барбару» - теперь есть даже героиня в коме (Екатерина Волкова, браво!). Врачебная линия становится совсем уж комичной, тогда как вся драма разворачивается где-то параллельно – благо у здешних докторов есть масса времени на какие угодно дела, да и просто на задушевные беседы во время неспешных разъездов по городу без пробок и вызовов. Они ироничны, острят по-черному и в этом вполне соответствуют профессиональному образу, как могут, бастуют против вездесущей оптимизации рабочих процессов – настоящего бича современных бюджетников.
фото: Пресс-служба канала НТВ
Этим, впрочем, какой-либо реалистичный социальный контекст в сериале и ограничен. Российские кинопроизводители – впрочем, это касается не только создателей «Скорой помощи», отчего-то очень боятся актуализировать истории, помещать их не в условное, а в узнаваемое пространство, время и место действия. И в кино, и на телевидении сегодня по пальцам можно пересчитать проекты, так или иначе затрагивающие тему пандемии, а ведь это уже реальность, с которой пора не то, чтобы смириться, но осмыслить уж точно. И кому, как ни персонажам, играющим врачей - истинных героев этого времени. Вместо этого в кадре возникает тюрьма. Наверное, куда более понятная, привычная, вечная локация-символ, актуальная для России как раз-таки без привязки к времени. Где поначалу слегка растерянный Кулыгин Гоши Куценко обязательно найдет применение своим золотым рукам – ему не в первый раз. Странно другое – почему близкие начинают поиски с больниц и моргов, а не со звонка в справочную ФСИН?
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