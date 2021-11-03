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«Везёт»: Цыганов в запое и вокруг него

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3 ноября 2021
Онлайн-кинотеатр ivi с 4 ноября начинает показ оригинального сериала «Везёт» с Евгением Цыгановым в главной роли. Заурядная, на первый взгляд, трагикомедия о жизни (или выживании) в глухой провинции очень хочет казаться еще одной отечественной «чернухой», но режиссер и сценарист Владимир Щегольков идет дальше наскучившего серого канона и оставляет героям надежду — на добро, гуманизм и даже какое-никакое счастье.

«Везёт»: Цыганов в запое и вокруг него
фото: Пресс-служба ivi

Иван Потапов (Цыганов) когда-то был известным в городе мотогонщиком, рекордсменом и обладателем несчетного числа наград. Но пять лет назад его карьера закончилась — после аварии он чудом остался жив и теперь боится приближаться к байку. Зритель застает Потапова уже на самом дне — из-за частых запоев от него ушла жена (Яна Сексте), запретив даже приближаться к их сыну. Бывший гонщик и пьяница – вот уж ирония – зарабатывает на жизнь «трезвым водителем»: подвозит до дома тех, кто сам сесть за руль не в состоянии. Клиенты не всегда вменяемы и разговорчивы, так что Потапову приходится, хочет он того или нет, выслушивать их исповеди.

Однажды его услугами решает воспользоваться «дед» (последняя роль Владимира Меньшова), и с этого момента жизнь «сбитого летчика» Потапова переворачивается с ног на голову. Полная трагизма встреча со стариком и его «Победой» становится точкой отсчета для всех последующих событий. Порой мистических, порой очень реальных и до боли знакомых.

«Везёт»: Цыганов в запое и вокруг него
фото: Пресс-служба ivi

Режиссер Владимир Щегольков явно заигрывает с российским депрессивным кино. Даже первое знакомство с главным героем обставлено нерадостно — Цыганова натурально метелят ногами. Семь лет назад такой же сценой Юрий Быков закрывал свой фильм «Дурак», оставляя зрителей полностью опустошенными. Вот и Потапову по традиции тоже предстоит хлебнуть горя на годы вперед — всего за два эпизода сериала он поучаствует в дележе наследства, безбожно напьется, подерется с охранником супермаркета и чуть не сгорит в машине. В общем, соберет фулл-хаус из криминальных сводок рядового городка.

Фоном приключений на самом деле не всегда «трезвого водителя» будет знакомая непроглядная провинциальная серость, какой ее видят из более сытых городов-миллионников. «Везёт» следует негласному правилу изображения русской хтони и переносит место действия на север России, в не самые дружелюбные к человеку места. Прием известный и нередко встречающийся в кино — взять хотя бы живописные мертвые пейзажи Териберки из «Левиафана» Андрея Звягинцева. Или мифический Чангадан из «Мертвого озера». В нем, по интересному совпадению, все тоже закручивалось вокруг Цыганова. На визуальных клише, впрочем, сходства заканчиваются — «Везёт» не ставит перед собой цели погрузить зрителя в бесчеловечную хмарь.

«Везёт»: Цыганов в запое и вокруг него
фото: Пресс-служба ivi

Да, бывший спортсмен Потапов получает по лицу в первую же секунду его появления на экране. Но вот он уже на ногах, выдыхает и отправляется работать, как будто ничего страшного не произошло. Ему предстоит довезти до дома крайне нетрезвую Светлану (Ходченкову) в вульгарном леопардовом пальто. Мечась между пьянством и трезвостью, законом и моралью, Сциллой и Харибдой, сюжет подкидывает Потапову все больше житейских и неоднозначных историй из жизни его клиентов. Социальные кейсы разнообразны и по-своему обаятельны — наверное, потому что в них есть над чем посмеяться и погрустить.

Стоит присмотреться к привычной серости, и она обретает краски. Типичный «гаец», инспектор ГИБДД Поламарчук (Максим Лагашкин — как всегда удачный в роли силовика), возникший на пути Потапова, оказывается своим в доску парнем и вообще лучшим другом. Раввин Арье (Кирилл Кяро) в шабат не может даже зажигалкой чиркнуть, но без промедления бросается на помощь терпящим бедствие. Исключив сентиментальность, «Везёт» показывает многообразие характеров в не самых комфортных бытовых условиях. А заодно дает надежду, что в трудный период найдется тот, на кого можно опереться.

Как-то особенно символично, что главным рефренсом сериала становится «омоложенная» версия песни Михаила Боярского — «все пройдет, и печаль, и радость». Да, в жизни случаются опасные заносы, но вырулить можно. Хотя тут всё зависит только от водителя.

Смотрите сериал «Везёт» на ivi c 4 ноября.


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