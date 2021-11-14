Новая клиника, любовные линии и кольцо не по размеру: 10 фактов о сериале «Доктор Надежда»

На телеканале «Dомашний» 15 ноября в 19.00 состоится премьера главной медицинской мелодрамы «Доктор Надежда». Это новый сезон известного «Женского доктора», который удивит не только главной героиней. Кино-Театр.Ру собрал 10 необычных фактов про самое ожидаемое, но при этом очень неожиданное продолжение популярного сериала.
фото: Пресс-служба телеканала "Dомашний"
1. Конечно, кардинальное отличие от предыдущих пяти сезонов – это главная героиня в исполнении Анастасии Паниной. Талантливый хирург, она поначалу работает в небольшой клинике, где мало кто ценит ее талант. В частном медцентре, который открывает полюбившийся многим зрителям по предыдущему сезону, несмотря на свою злодейскую харизму, бизнесмен Игорь Гордеев (Павел Вишняков), Надежда оказывается практически случайно, можно сказать, по личному вопросу, но даже там умудряется сходу поставить верный диагноз случайным пациентам. Панина уже играла медиков, но не со столь глубоким погружением. В «Докторе Надежде» ее героине приходится не только консультировать пациентов, но и проводить сложные, даже редкие операции. При этом сама Панина, кстати, боится крови и в интервью признается, что никогда бы не стала настоящим врачом.
2. В «Докторе Надежде» новая не только главная героиня, но и больница, где происходят основные события. Это уже многопрофильный медицинский центр, а не исключительно гинекологическая клиника, да и героиня Паниной уже не гинеколог, какими были ее предшественники, а хирург. Так что для съемок был построен новый павильон, куда завезли и новую, а не с прошлых сезонов, медицинскую аппаратуру КТ, УЗИ, ИВЛ. В новой клинике три этажа, отдельно – операционный блок. Немаловажным стал и специально созданный круговой коридор, где происходит очень много событий. Медицинскую форму, кстати, тоже разработали и сшили индивидуально. Хирурги ходят в синей форме, а интерны, медсестры и санитары – в светло-лиловой. А у Надежды – сиренево-голубой с сероватым оттенком и белым кантиком костюм, какого больше нет ни у кого. Это сразу выделяет доктора Надежду из общей картины.
фото: Пресс-служба телеканала "Dомашний"
3. Во всех пространствах клиники, а также в кабинетах главных героев и особенно в холле зрители увидят множество цветов. Они помогают создать атмосферу клиники и даже некоторых сцен. При этом все цветы в кадре – живые. Более того, некоторые растения подчеркивают индивидуальность героев. Так, в кабинете Игоря Гордеева стоят высокие мощные пальмы, а у Смирнова (Иван Бровин) – одинокий кактус. Такой же с виду скромный и колючий, как главный мужчина мечты клиники. В отделении терапии также жил маленький кактус, даже получивший от съемочной группы собственное имя – Семен. Он был отдельным персонажем клиники и стал ее настоящим талисманом.
4. В новом сезоне также 40 серий, как в предыдущем. За этот сезон всего герои-врачи спасли 60 пациентов. В каждой серии проводилась минимум одна операция. Все они – разной сложности, есть даже операции на мозге. Для них, кстати, использовался специальный манекен, которого назвали Оскар. Он стойко переносил все манипуляции и не доставлял проблем врачам-актерам.
фото: Пресс-служба телеканала "Dомашний"
5. Для воссоздания операций огромную работу проделала художница по гриму Наталья Омельяненко. Она своими руками создавала целый «набор» органов: пальцы, животы, скальпы и даже искусственное сердце, созданное из силикона. В одной из сцен оно даже бьется в груди пациента. На создание такого сердца ушла неделя. Еще сложнее оказалось сделать человеческий глаз. По сюжету в клинику обращается пациентка, у которой в глазном яблоке застрял осколок стекла. Операция проходила крупным планом, а, значит, глаз должен был выглядеть натуралистично. Эта кропотливая работа заняла у Натальи целый месяц. На создание всех органов, которые «участвовали» в операциях на протяжении сериала, ушло более 20 литров силикона.
6. В одной из серий проекта есть сцена, где в клинику обращается героиня, у которой маленькое по размеру кольцо так сдавило палец, что возникла угроза гангрены и ампутации. Кольцо было настоящим, а вот палец – искусственным. Его также создали искусные руки художницы по гриму. Это очень тонкая и натуралистичная работа, опухший палец выглядит совсем как настоящий.
фото: Пресс-служба телеканала "Dомашний"
7. Самой сложной с технической точки зрения была операция на кисти руки: из-за большого количества нервных окончаний и сухожилий, которые надо было сшивать. Все операции основаны на реальных медицинских случаях. Медицинскими консультантами на проекте выступили действующие врачи: абдоминальный врач-хирург Роман Калина и комбустиолог (хирург ожогового центра) Александра Линник. Они консультировали на всех этапах – от создания сценария до операций в кадре.
8. Конечно, в сериале будет не только медицина, но и романтика. На протяжении всего сезона будут развиваться 10 любовных линий, а в финале даже состоится одна свадьба в финале. Возобновятся старые связи, завяжутся новые. Главная интрига сезона: кто покорит сердце доктора Надежды, внешне неприступной и холодной? Личную жизнь Гордеева тоже, возможно, ждут изменения – не исключено, что именно в этом сезоне он встретит женщину, которая сможет отвлечь его от цифр и счетов.
фото: Пресс-служба телеканала "Dомашний"
9. Кстати, если говорить про исполнителя роли Гордеева – актера Павла Вишнякова, то обычно он играет бруталов, которые носят неформальную одежду – кожаные куртки, джинсы. Но в «Докторе Надежде» Гордеев всегда ходит в строгих деловых костюмах. На самом деле в юности Павел носил только костюмы, поэтому умеет это делать свободно и элегантно, и чувствует себя в них очень комфортно.
10. Несмотря на новых героев, в первой серии «Доктора Надежды» появится и доктор Родионов (Петр Рыков), который вновь будет принимать роды. Кстати, родившийся младенец потом появится в сериале, когда ему исполнилось полгода. И это – один и тот же ребенок, который естественным образом подрос с момента съемок первой серии и смог снова исполнить свою «роль».
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