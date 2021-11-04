«Собор»: Суженый и ряженые

Мультимедийный сервис Okko 4 ноября в День народного единства представил сериал «Собор» — вроде как, масштабное историческое полотно о реформах петровской эпохи, которое после интернет-премьеры когда-то должно выйти еще и на Первом канале. Хотя, судя по первым сериям, больших надежд на проект, уже не первый год фигурирующий в списках ожидаемых, возлагать все же не стоит. «Собор» вовсе не духоподъемный эпос, а костюмированная мелодрама о сложностях любви при рабовладельческом строе и вечном для отечественных просторов поиске какой-никакой свободы.
Иван (Сергей Марин
) да Марья (Светлана Иванова
) выросли вместе, но только приблизившись к возрасту вступления в брак — актуально, впрочем, скорее, для Марьи, семейный статус Ивана мало кого волнует — осознали неравенство своих социальных статусов. Она – княжна со старорежимным отцом-узурпатором Бадариным (Александр Балуев
). Он – холоп, которому то и дело напоминают о его безвольном статусе. Примерно в такой же эксцентричной манере, как в одноименной комедии
с Милошем Биковичем
. Только в «Соборе» дела ведутся на полном серьезе.
В бадаринской подмосковной усадьбе рабовладельческий строй похлеще, чем в Древнем Египте
. Нормально построить мост русских мужиков, конечно, не заставишь, но смекалка у холопов работает — придержат шаткую деревянную конструкцию для важных гостей, чтобы барин не гневался. У князя Бадарина жизненный период, впрочем, так себе: дворовая девка вдруг решила родить от него бастарда, взрослая дочь Мария на выданье, но якшается с крепостным, чем провоцирует идущие в саму Москву слухи о своем непристойном поведении, а сын Андрей (Алексей Бардуков
) и вовсе какой-то иноагент: все повторяет, что «в Европе крестьяне не рабы», да мечтает сбежать в немецкую слободу, поближе к Петру Первому, при котором Россия наконец должна стать свободной. Каких только заблуждений нет в молодой голове — власть в Отечестве неизменна, она же богом данная.
Фундамент «Собора» сугубо патриархальный, возведенный на консервативной власти мужчин. Героинь можно пересчитать по пальцам одной руки — все, само собой, несчастны. Княжна Мария, вроде, и тянется к безродному суженому Ивану, но все риски понимает — и с криком «Я никогда не рожу от раба»
все-таки погружается в пучину поиска «нормального», то есть полагающегося по статусу, жениха. Ивану терять, кроме возлюбленной, особо некого и нечего, поэтому он на всякий случай отрекается от Бога, хотя и до этого завсегдатаем местной церкви не числился. Побитый, он убегает из бадаринской усадьбы, а потом от поймавших (и, кстати, выходивших его) разбойников. Следующая остановка на пути этого «колобка» — Преображенский полк, где холопа тоже, конечно, встречают с не самыми распростёртыми объятиями. Но Петру (Максим Аверин
) парень все-таки запоминается, особенно после того, как тот отмутузил Меньшикова (неожиданно Ян Цапник
). Есть, в общем, какая-то мощь в этом исконном русском народе. Хоть и довольно бессмысленная, но это уже тема другого сериала.
«Собор», кажется, собирает все штампы исторических телемувиков. Ряженые артисты и артистки, народные и заслуженные, нарочито серьезно проговаривают реплики, прописанные сценаристом Александром Шевцовым
, которому до этого доводилось лишь «осовременивание» истории в дилогии
«Мы из будущего
» и фильме «Рубеж
». Петровской эпохе эти пафосно-мелодраматичные диалоги не идут вовсе, как и «народная», какая-то гуслично-балалаечная музыкальная тема, неожиданная для композитора почти всех сериалов «Среды» Райана Оттера
. Оттого, что артисты в этом — очевидно даже по картинке — не особо претендующем на историчность пространстве существуют со звериной серьезностью, так и хочется шепнуть Аверину-Петру: «Простите, у вас ус отклеился»
.
Сделай режиссер Сергей Гинзбург
, адепт пыльного телеретро (он снимал сериалы «Отчим
», «Зорге
» и «Убить Сталина
»), из «Собора» сказку в духе Александра Роу
— про Иванушку-дурачка и Марью-искусницу — цены бы сериалу не было. Тогда бы и звездный мискаст с приклеенными усами и бородами, в видавших виды «мосфильмовских» костюмах сошел бы за концептуальное решение. Но – увы – про отечественную историю у нас по-прежнему либо излишне пафосно, либо никак. И в этом плане «Собор» никаких реформ, в отличие от Петра Великого, не осуществил.
«Собор» в мультимедийном сервисе Okko с 4 ноября.
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