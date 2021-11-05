«Чиновница»: Держу карман шире

Режиссер Оксана Карас, в прошлом году выпустившая фильм «Доктор Лиза» с Чулпан Хаматовой в роли погибшей Елизаветы Глинки, снова рискнула встать на стезю сильных героинь, противоборствующих системе. Но в сериале с говорящим названием «Чиновница», который вышел в онлайн-кинотеатре KION 5 ноября, пошла будто бы на другую сторону баррикад, отмечая, однако, что все человеческое не чуждо даже слугам государевым, а особенно женщинам, стоящим на страже «закона и порядка».
фото: пресс-служба KION
Арина Алферова (Виктория Толстоганова) – обычная женщина (не стоит, впрочем, путать с одноименным сериалом с Анной Михалковой), взрослая и почти уверенная в своем завтрашнем дне. Материальная сторона дела уже давно не вопрос – Алферова живет в неплохой квартире неназванного областного города (этот условно-уездный N, унаследованный от литературных классиков, продолжает придавать отечественным кинематографистам фантазийные силы, а кинопродакшну позволяет особо не углубляться в детали), ездит на хорошей машине и содержит обустроенную мамину (Галина Бокашевская) дачу. Откуда все эти блага у скромной начальницы финансового департамента местного минздрава – даже не вопрос. Все и так уже привыкли, что у чиновников любого рода должны быть хоромы – пусть и на госслужбе даже в Москве зарплаты для нижнего стаффа начинаются с 30 тысяч рублей. Более того, если смотреть российские сериалы слишком часто, то будет очевидно, что все условные «бюджетники», будь то «менты», медики, учителя, а уж тем более госслужащие и так живут в просторных лофтах. И в этом смысле «Чиновница», как и заглавная героиня, практически готовы совершить революцию, то есть наконец-то рассказать, какими-такими трудами все появилось.
Впрочем, первая серия «Чиновницы» построена не на материальном, а на сугубо личном. Героиня Виктории Толстогановой ведет себя, как в лучших сериалах «России-1», – прикидывается сильной женщиной, но не может отказаться от связи с коллегой-тюфяком (Максим Виторган), то и дело подкидывающим проблемки. Минимальная из них – незапланированная беременность Арины, которой, будучи за 40, не порадуешь ни себя, ни уж тем более других. Друзей у Арины, к тому же, нет от слова «совсем». Единственная подруга – молодая (ну относительно Арины Родионовны) коллега Яна (Лаура Пицхелаури), отношения с которой тоже складываются, мягко говоря, не очень – стоит только копнуть поглубже жизнь семейства Алферовых. Новым приятелем для Арины становится вдруг пришедший в ведомство пресс-секретарь (Артем Быстров), проявляющий слишком неподдельный интерес к начальнице, свойственный разве что сотрудникам правоохранительных органов.
фото: пресс-служба KION
Не будет сюрпризом тот факт, что в «Чиновнице» и впрямь смешались все профессиональные штампы текущего времени. За «следаков» отвечает группа во главе с Артемом Быстровым, не ясно, кстати, по велению долга или судьбы затесавшегося в это дело, в ней же и полицейская Яна Гладких, с которой Карас работала над детективным ретросериалом «Отличница». За врачей, понятно, отвечает целый Минздрав с чиновницей Толстогановой, в другом фильме Карас «Выше неба» сыгравшей истеричную мать. В общем-то, и здесь режиссер использует актрису для тех же нот. Алферова Толстогановой – излишне эмоциональна для этой работы, слишком хорошая мать, все еще опекающая великовозрастного сына, и слишком доверчивая любовница, на протяжении многих месяцев, не замечающая, как ее дурит не только коллега, готовый обменять секс на выгодные контракты для лекарств, фальшивых в том числе. Но тут же на территорию обмана вступают важные люди во главе с Алексеем Аграновичем, реальным мужем Толстогановой, и за их актерской пикировкой наблюдать действительно интересно.
«Чиновница» стала первым студийным проектом сценаристов Марии Меленевской и Дениса Уточкина, написавших как раз «Обычную женщину». Тем удивительнее, как материал, сделанный в целом-то довольно нейтрально – ну пишем про обычную русскую бабу, каких миллион, ничего неожиданного, – по-разному играет в руках столь отличающихся друг от друга режиссеров, как Борис Хлебников (или Наталия Мещанинова, снимавшая второй сезон «Обычной женщины») и Оксана Карас. Если Хлебников сходу рассматривал семью как институцию разрушенную, но стоящую скрепой устоев – характерных и общественных, то Карас напротив искренне отталкивается от семейных ценностей как жизненной константы. Потому и ее «Чиновница», как и все предыдущие фильмы режиссера, решена, скорее, в мелодраматическом, хотя не менее остросюжетном, нежели «Обычная женщина», ключе. Рожать или не рожать – здесь вопрос примерно такого же уровня, что «взять откат или не взять». Как только речь заходит о себе, семье и близких – всё это начинает звучать по-другому. И порой, особенно если посмотреть «Чиновницу», четкого ответа тут не найти.
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