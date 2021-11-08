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«Декстер: Новая кровь»: Возвращение многосерийного убийцы

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8 ноября 2021
Словно подтверждая, что все новое – не более, чем хорошо забытое старое, телеканалы и платформы в последнее время засыпают зрителя продолжениями некогда культовых проектов. Тут и трогательные реюнионы знакомых персонажей, и те же истории с пока незнакомыми, и полноценные сиквелы, как в случае с «Декстером», премьера свежих серий которого, озаглавленных «Новая кровь», намечена в «Амедиатеке» на 8 ноября. С финала (как тогда казалось) прошло целых 8 лет, а во вселенной шоу – и вовсе 10, но уже первые минуты будто возвращают в прошлое, как стилистически, так и сюжетно (неудивительно, ведь работали над ними в том числе авторы самых первых сезонов проекта). Время не властно ни над актером Майклом Си Холлом, ни над его персонажем, который вступает в новый раунд борьбы со своим «темным попутчиком».

«Декстер: Новая кровь»: Возвращение многосерийного убийцы
фото: кадр из сериала "Декстер: Новая кровь"

То, что Декстер Морган – судмедэксперт, специалист по крови в полиции Майами, а также принципиальный серийный убийца, годами расправлявшийся со своими куда менее разборчивыми коллегами-маньяками, — вопреки всему остался жив, спрятавшись сперва в эпицентре урагана, а потом где-то на севере, было известно еще в конце прошлого сезона. Тут же выясняется, что он действительно перебрался в один из холодных, судя по снегу вокруг, штатов, и как минимум пару лет из десяти, прошедших с тех событий, живет в крошечном охотничьем городке на границе с индейской резервацией. Сменив имя на Джима Линдси и придерживаясь новых бытовых ритуалов, успешно сливается с местным социумом – но, как всегда, не без иронии. Прятаться нужно на виду, так что работает он в оружейном магазине, продавая кинжалы и стволы, а встречается с местным шерифом Энджелой Бишоп (Джулия Джонс), удивительно похожей на покойную сестру Декстера, Дебру Морган (Дженнифер Карпентер). К слову о ней, той, что, как известно, знала о тайной жизни своего брата и в итоге погибла от его руки. Без нее сериал был бы неполным, так что создатели ловко «воскрешают» девушку – не по-настоящему (хотя поначалу именно так и покажется), а в сознании Декстера. С невидимой всем, кроме зрителя и его самого, Деброй герой теперь ведет непрерывные беседы-споры. Достаточно безумно, но что взять с психопата.

Для окружающих же он снова – среднестатистический мужчина средних лет, покупающий пончики, посещающий танцы в местном баре, улыбчивый, отзывчивый и готовый всегда прийти на помощь добряк. Когда никто не видит – бегающий по лесу с ружьем и высматривающий оленей, отчаянно сражаясь с желанием их пристрелить. Декстер не убивал целых 10 лет, но внутренние потребности, как оказывает, просто находились в спящем режиме. И очень не кстати на богом забытый город, ставший его тихой гаванью и укрытием, обрушивается целая череда событий, способных кого угодно вывести из равновесия: пропадают девушки, заявляются наглые богачи с ружьями наперевес, а на пороге дома самого Декстера объявляется подросток – тот, кого главный герой очень ждал и одновременно надеялся никогда не увидеть.

«Декстер: Новая кровь»: Возвращение многосерийного убийцы
фото: кадр из сериала "Декстер: Новая кровь"

С первых же минут авторы «Новой крови» возвращают нам 2013 – разве что меняют декорации на этакие зимние российские. На снегу кровь смотрится особенно живописно, так что выбор беспроигрышный. Декстер Морган, кажется, не постарел ни на минуту (законсервировался в холоде?), а Майкл Си Холл, очевидно, настолько хорошо знает своего персонажа, что мгновенно, мелкими деталями, оживил тот самый образ. Он так убедителен в роли психопата, что можно учебники писать, приводя в пример именно эти, сериальные, тщетные попытки героя проявить эмпатию и способность лишь имитировать ее. Ему, вынужденному контрол-фрику, по-прежнему важен распорядок, он готовит почти идентичный, с поправкой на местные специалитеты, завтрак (все же помнят каноническую заставку с беконом и яичницей из оригинального сериала), он так же разговаривает сам с собой, а теперь еще и с Деб. Его тянет убивать, и он, как и раньше, в красках представляет себе, как наносит удары. Он обязательно скажет коронное «Сегодня та самая ночь» и вернется к темному ритуалу и темному попутчику. В этот раз, впрочем, ситуацию осложнят некоторые семейные обстоятельства – а когда было легко.

Похвально, что в новом сезоне не стали изобретать велосипед, а решили играть на этакой сериальной ностальгии, ведь расставаться с любимыми персонажами всегда болезненно трудно. Как и мирится с изменениями канона. Поэтому новый «Декстер» вторит старому, идет безопасным путем и с точки зрения характера заглавного персонажа, и в плане структуры сюжета. Непростая любовь, семейные драмы, плохие парни, трупы. От перемены мест слагаемых или, в данном случае, места действия сумма как будто бы не меняется. Даже предсказуемость будоражит и выглядит обаятельной – уже по первым сериям понятно, куда тут клонят и что станет основной темой этого сиквела в формате мини-сериала. Основная сюжетная линия при этом очень грамотно вписана в ту, что проходила красной линией через все предыдущие 8 сезонов, во многом определяя природу персонажей и их действий. Кровь тут – точно не водица, во всех смыслах, и история про то, что все наши травмы или генетические, или из детства, судя по всему, подкрепится еще одним убедительным примером. Таким, что сам Декстер Морган сможет гордиться.

Смотрите сериал «Декстер: Новая кровь» в «Амедиатеке» с 8 ноября.


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«Декстер: Новая кровь»: Возвращение многосерийного убийцы фотографии
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