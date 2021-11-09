«Воскресенский»: Белая кость, собачье сердце

На Первом канале начался показ исторического детектива «Воскресенский», в котором Юрий Колокольников предстает в роли экстравагантного профессора медицины, помогающего полиции расследовать особо тяжкие преступления в Санкт-Петербурге начала XX века. Разбираемся, что из этого получилось.
фото: пресс-служба Первого канала
40-летнего профессора медицины, хирурга Аркадия Гавриловича Воскресенского (Колокольников), столичная полиция уважает и часто привлекает в качестве консультанта для расследования особо загадочных или жестоких преступлений. Руководствуясь здравым смыслом и научными открытиями — по следам на теле, микроскопическим частицам, радужке глаза, состоянию органов, — профессор может узнать о жертве практически все. И хотя в общении Воскресенский не самый приятный человек – он считает себя белой костью и всегда уверен в своей правоте, — питерские сыщики ищут помощи именно у него, когда в очередной раз оказываются в тупике.
В проекте «Воскресенский» всего восемь серий, каждая — скроена по одному шаблону и посвящена одному преступлению: интерлюдия, в которой происходит нечто странное; герои оказываются на месте преступления и изучают труп; появляется ложный подозреваемый, но расследование заходит в тупик; все временно теряют интерес к делу, но случайный разговор приводит — внезапно! – к озарению; и вот Преображенский являет коллегам догадку. Ну как коллегам. У него нет ни коллег, ни единомышленников. Этот эгоистичный тип искренне полагает, что заслужил право жить лучше других, друзей не имеет и довольно высокомерно взирает на всех, с кем приходится иметь дело. В основном — на начальника полиции Григория Андреевича Чудакова (Максим Лагашкин) и тем паче — на журналистку Марию Векслер (Вильма Кутавичюте), постоянно оказывающуюся на пути главного героя, то есть там, где происходят самые горячие события. «Слово журналист – мужского рода», - говорит Воскресенский, с первой же серии обозначая свое отношение к женщинам и их борьбе за равные права.
фото: пресс-служба Первого канала
Пожалуй, наиболее теплые отношения у профессора складываются с помощником – молодым доктором Фогелем (Андрей Назимов), которого навязывает Воскресенскому попечительский совет медицинского учреждения, где он читает лекции. Фогеля не просто так посылают к Аркадию Гавриловичу: за возможность стажироваться у светила науки его вербуют в агенты тайной полиции, предлагая присматривать за наставником и сообщать о нем все странные и компрометирующие вещи. Воскресенский, разумеется, в курсе.
Экспозиция «Воскресенского» прежде всего аппелирует к «Приключениям Шерлока Холмса», но отсылает и к другим ретро-детективам, а также произведениям о врачах, работающих в начала века. Тут вспоминаются и профессор Преображенский со своим помощником немецких корней — доктором Борменталем из «Собачьего сердца», и даже «Больница Никербокер», в которой показывалось, какие открытия в области хирургии стали революционными для своего времени. Предметный мир нового российского сериала не уступает названным историям. Все что касается костюмов, декораций и деталей интерьера в «Воскресенском» сделано вполне искусно. В каждой серии не одна, а целый ряд разнородных локаций, обставленных согласно времени: пансионат для девочек-сирот, церковь, кабинеты, анатомический театр, архив, тюрьма, фабрика, библиотека, редакция газеты, частные дома. Мебель и посуда, одежда и интерьеры, сделанные с учетом социального положения их владельцев – гимназисток, рабочих, промышленников, почтальонов и так далее, – все выглядит хорошо продуманным и оживляет пространство картины. Чего не скажешь про однотипные и неповоротливые расследования, напоминающие деревянные конструкции.
фото: пресс-служба Первого канала
Декоративные изыски не спасают, потому что истории жестоких убийств — пресные и безжизненные, диалоги — витиеватые, но эмоционально бедные, а актеры взволнованно пучат глаза, особенно не вникая в смысл произносимых слов. Но главное, отчего зрительская эмпатия спит мертвым сном, это сам Воскресенский, в талант которого предлагается уверовать. Герой Колокольникова - не просто нарцисс и малоприятный манерный позер. Конечно, мы видели персонажа с тростью, которому наплевать на чувства других. Или героев, вооруженных дерзостью и желанием восстановить справедливость. Они нередко даже нарушают закон, залезая, например, в чужой дом или учреждение. Но этот тип – профессор Воскресенский — не ищет правды, ему вообще на все плевать, и каждый раз его приходится уговаривать помочь с расследованием, а он ломается, мол, ах нет, оставьте, мне это скучно. Вот на что смотреть поистине невыносимо.
Бесит и открытый «врачебный» шовинизм, который номинально конфликтует с феминизмом Марии Векслер. Впрочем, по мнению авторов, противостояние полярных героев, равноценных друг другу по наглости, непременно должно привести к взаимному влечению, ибо физиология выше идеологии, а компромисс находится в постели. Ближе к середине досмотревших ждет пошлейшая сцена, в которой Воскресенский заступается за девушку, получает по морде, а когда она прижигает ему рану, говоря «потерпите, сейчас будет немножко больно», следует, конечно, сцена поцелуя. То есть взаимное уважение возможно, но обуславливается оно не деятельностью, а исключительно влечением полов. Таким образом, романтическая линия перечеркивает смехотворно заявленную в начале тему гендерного равенства.
фото: пресс-служба Первого канала
Еще одна назидательная линия – накаляющаяся политическая обстановка в России начала века. Рабочий класс в сериале выведен как страшная и грубая сила, управляемая отдельными мошенниками-экстремистами, подбивающими на смуту. От серии к серии красные знамена развеваются все чаще, а преступления, им сопутствующие, становятся все более бесчеловечными. Начинается все с бытового конфликта на фабрике, затем происходит убийство оратора (тоже из личных, а не политических побуждений), дальше – больше. Между строк уверенно высказывается мысль, что любое желание лучшей жизни и поддержка профсоюзов — от лукавого, а требование свободы, равенства и братства – опасно и безнравственно. Не чуждая бунтарского духа героиня Кутавичюте по ходу сериала должна, кажется, излечиться не только от эмансипации, но еще и от либеральных мыслей.
Поверхностность и косность излагаемых идей мало чем отличает сам сериал от его карикатурных персонажей, которые в качестве шутки юмора, например, клещами разжимают борову челюсть, чтобы вынуть пережеванную записку. Торопливое и бессмысленное зрелище с ряжеными не способного ни обогатить наблюдателя, ни дать ему пищу для размышления, как не удается режиссеру Дмитрию Петруню проявить фантазию хоть в массовых сценах, хоть в диалоговых сценах, в которых основные актеры откровенно скучают в кадре. Жизнь просачивается только в незначительных эпизодах с молодыми артистами. Так, звездочкой одной из серий смотрится Валентина Ляпина в роли девочки-сиротки, в другой – юный посыльный, обвиненный в убийстве лидера профсоюза. Но если главный герой не вызывает доверия, эпизодники не спасут.
обсуждение >>