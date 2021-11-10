И рыбку съесть: Чего хотят современные Старик со Старухой в сериале «Сказки Пушкина. Для взрослых»

10 ноября на онлайн-платформе more.tv начинается показ сериала «Сказки Пушкина. Для взрослых» — шестисерийной антологии, в которой пять классических историй великого поэта разыгрываются в современном мире («Сказка о царе Салтане» разделена на два эпизода). Придумал проект журналист, писатель, а теперь и шоураннер Михаил Зыгарь, сказки поставили режиссеры с разными художественными стилями. Первую новеллу — «Рыбка» — сняла Ксения Зуева по сценарию Жени Беркович, другие истории воплотили Оксана Карас, Павел Бардин и Наталья Кудряшова.
фото: пресс-служба more.tv
У самого Черного моря в курортном российском городке жили Старик со Старухой, оба возрастом около 30-ти (Павел Попов и Дарья Жовнер). Жизнь их была небогатой и невыдающейся, ибо работы подходящей не было, а семейный бюджет пополнялся, лишь когда Старик втирался в доверие к молоденьким курортницам и обчищал их карманы. Проще говоря, он был жиголо. Чем занималась Старуха, неясно, но очевидно, что она страстно желала переменить участь и частенько нудела: «Почему одним – все, а другим – ничего». И вот однажды в сети Старика попалась особая рыбка – гостья местного кинофестиваля, светская львица и влиятельный продюсер (Ингеборга Дапкунайте). Или он попался в ее сети? Скучающая дама пригласила к себе хорошо сложенного Старика, провела с ним ночь, да так запала в сердце мужчины, что ничего он у нее взамен не попросил. Но визитку взял. Далее все по Пушкину: Старуха начинает использовать мужа, чтобы тот сперва выбил у Рыбки приглашение на вечеринку, а потом ее амбиции начинают расти как волны во время цунами.
Действие «Сказки о рыбаке и рыбке» перенесено в середину нулевых, о чем недвусмысленно свидетельствует как мода на белые майки и блестящие обтягивающие платья, так и мелкие бытовые детали вроде популярности визитных карточек, культура которых уже почила в бозе. Примечателен также и саундтрек: «Розовый фламинго», «На Титанике», «Пошлю его на небо за звездочкой». Последняя композиция, в живом исполнении Лолиты Милявской, сыгравшей в сериале маленькое камео, служит своеобразным гимном всей сказки: Старуха ставит перед Стариком все более сложные задачи, отчетливо понимая, что все ее желания он исполняет через постель.
фото: пресс-служба more.tv
Дарья Жовнер ярко, гротескно играет представительницу общества потребления — активную, уверенную в том, что наглость города берет, упивающуюся своей все более впечатляющей карьерой. Похожую героиню, жаждущую гламурной жизни, мы наблюдали в фильме Андрея Кончаловского «Глянец», снятом как раз в середине нулевых. Старуха, правда, получает все чужими руками. Ингеборга Дапкунайте, напротив, изображает сдержанную особу, несчастную и одинокую, по сути, женщину, покупающую себе компаньона за желания его подруги. У Рыбки есть богатый муж (Денис Шведов), и Старуха уже разевает на него свою жадную пасть.
Любые сказки призваны изобличать человеческие пороки. «Герои этого сериала нередко делают то, чего никогда не позволяли себе герои пушкинских сказок: пьют алкоголь, курят, ругаются матом, употребляют наркотики», - гласит начальный титр сериала. — «Мы призываем вас отказаться от этих вредных привычек». Хочется также добавить «Еще избегайте торговать собой за деньги» и «Опасайтесь людей, для которых материальное благополучие важнее любви». Финал «Рыбки», правда, оказывается не такой поучительный, как у Пушкина: у разбитого корыта оказывается вовсе не Старуха.
обсуждение >>