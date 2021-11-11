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«В Бореньке чего-то нет»: Житие съемочной группы по «Квартету И»

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11 ноября 2021
Видеосервис START 11 ноября начинает показ сериала «В Бореньке чего-то нет» — комедии об особенностях съемочного процесса в России. Производственными драмами из жизни кинематографистов никого не удивишь, однако у «Бореньки» есть один неоспоримый козырь: впервые за сериальную структуру взялись артисты «Квартета И» — авторы народных хитов «День выборов», «День радио» и «О чем говорят мужчины». Патентованные «мужчины среднего возраста» остались верны себе — это для премьеры одновременно и достоинство, и проклятье.

«В Бореньке чего-то нет»: Житие съемочной группы по «Квартету И»

В павильонах «Мосфильма» оживленно — прямо на съемочной площадке расставляют столы, приносят водку, шампанское и тазик салата Мимоза. Киношники готовятся смотреть «колбасу» (черновой вариант) сделанного ими фильма. После просмотра их ждет «шапка» — застолье в честь долгожданного завершения съемок. Все участники сабантуя в предвкушении и немного на взводе. Директор картины Борис Наумович (Ростислав Хаит) смиренно ждет бурной пьянки, актер Олег (Камиль Ларин) рассуждает о деньгах, а «хлопушка» Соня (Анастасия Уколова) переживает за подругу — та еще не знает, что актер Семакин (Михаил Полицеймако) притащил на первый показ жену. Режиссера (Максим Виторган) на площадке нет — он не решается выйти к команде, коротая время на лестнице — под портретом Сергея Бондарчука.

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Режиссер в этой истории — фигура вроде как трагическая. Герой Виторгана находится на перепутье между бизнесом и искусством. Фильм был снят ради абстрактной идеи, которую автор не может сходу сформулировать, а за время работы, как выражается один из персонажей, «пострадали все». Режиссер теперь не до конца понимает, как смотреть съемочной группе в глаза — и «колбаса» покажет, чего стоили их усилия.

«В Бореньке чего-то нет»: Житие съемочной группы по «Квартету И»

Сериал «В Бореньке чего-то нет» богат персонажами: каждому участнику съемочного процесса режиссер Никита Власов пытается уделить время. Есть тут и хандрящий сценарист Гриша (Александр Демидов), и его более позитивный визави Кирилл (Леонид Барац), и оператор Юра (худрук «Гоголь-центра» Алексей Агранович), и малоприятный актер-конъюнктурщик Колмыков (Павел Майков). И еще много-много характеров, призванных показать разнообразие людей, собравшихся вместе для съемок кино.

Смотреть онлайн: «День выборов»
Смотреть онлайн: «День радио»
Смотреть онлайн: «О чем говорят мужчины»

Главные партии, однако, остаются за признанными звездами словесной комедии из театра «Квартета И». Генеральную линию «Бореньки» тащат неизменные Виторган и четырехликий бренд Хаит-Барац-Демидов-Ларин. Со времен «Дня выборов» — первого фильма квартета — много воды утекло, но «формула успеха» не изменилась. Каждый кинопроект «четверки и ко» — это размеренная череда интеллигентных словесных баталий. Как будто без темы — обо всем и ни о чем. «Юмор middle class»: успешные и приятные мужчины среднего возраста делают дела и культурно отдыхают, рассуждая о бытии с позиций нажитого нетривиального опыта. Темы их бесед могут быть затертыми до дыр, но личная харизма каждого участника заставляет следить за пикировками. Эта святая простота и привлекает аудиторию к проектам «Квартета И». Она же многих отталкивает.

«В Бореньке чего-то нет»: Житие съемочной группы по «Квартету И»

Да, формально сериал для «Квартета И» опыт новый. Но на деле «В Бореньке чего-то нет» напоминает смесь производственной катастрофы «Дня радио» (со всеми его подкустовыми выползнями) и трилогии «О чем говорят мужчины» — с рефлексией о том, что «останется после меня». Даже некоторые конструкции шуток переносятся в новый проект практически без изменений — и тут уж зрителю решать: отсылка это или отсутствие новых идей. Стоит морально приготовиться: нового слова в производственном кино не случилось. С другой стороны, гнались ли авторы вообще за новизной? Тема сотворения кино из духа бизнеса уже распахана вдоль и поперек, в ней достаточно проектов на любой вкус и цвет. Хотите ностальгии — «Оттепель» или «Уходящая натура». Как сатирическое guilty pleasure поможет «Мылодрама». Взглянуть на мир глазами взбалмошного художника можно, посетив «Нью-Йорк, Нью-Йорк» Чарли Кауфмана, или предавшись недавней «Хандре» с Алексеем Камыниным. Масса вариантов, среди которых премьера несколько теряется. Есть, впрочем, у сериала свойство, которого нет в других проектах — и оно напрямую связано, опять же, с «Квартетом И».

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Так получилось, что в отечественном кино практически полностью отсутствует жанр slice of life — повседневности, «кухонного реализма», демонстрации жизни в корпоративном обществе и вне его. Эта ниша, очень важная для профилактики душевных тревог, в нашей индустрии лежит под сукном. Кажется, что еще много тем, которые надо затронуть, нам не до мелочей. И только квартет с завидным постоянством обращается к «ломтику жизни», создавая спектакли и кино как будто из воздуха. Про опыт человека, а не про события вокруг него. В этом кроется их личная магия, которая действует не на всех.

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Если духовный контакт с «Квартетом И» налажен, то можно не беспокоиться: «Боренька...» сработает как нельзя лучше. На каком-то базовом уровне это все та же история о человеке, которому для счастья не хватает только двух вещей: алюминиевой вилки и хорошей компании.

Смотрите «В Бореньке чего-то нет» на видеосервисе START с 11 ноября.


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«В Бореньке чего-то нет»: Житие съемочной группы по «Квартету И» фотографии
«В Бореньке чего-то нет»: Житие съемочной группы по «Квартету И» фотографии
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