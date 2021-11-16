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Привет Уолту Диснею, экспедиция в Мехико и горящие усы Цыганова: необычные факты о съемках сериала «Вне себя»

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16 ноября 2021
18 ноября видеосервис PREMIER покажет остросюжетную детективную комедию «Вне себя» — историю гениального финансиста Дмитрия, который страдает психическим расстройством, мечтает вернуть опеку над сыном и расследовать убийство своей жены. Главные роли в сериале сыграли Евгений Стычкин, Елена Лядова и Евгений Цыганов. Среди множества достоинств сериала, который вместе снимали генеральный продюсер ТНТ Александр Дулерайн (также впервые занявший роль шоураннера) и молодой режиссер Клим Козинский, хочется выделить неординарный подход к постановке и конструированию мира проекта. Именно на то, какие методы использовались для съемок сериала, в котором главный герой видит неотличимых от обычных людей фантомов, и как при этом в проекте не потерялась комедийная интонация, стоит обратить внимание. Вот несколько фактов, которые вас заинтригуют.


Практически в каждом кадре сериала есть Евгений Стычкин

Привет Уолту Диснею, экспедиция в Мехико и горящие усы Цыганова: необычные факты о съемках сериала «Вне себя»
фото: пресс-служба Premier

Известно, что часто актеры отрабатывают свои смены и после завершения съемок фильма или сериала не имеют полного представления о нем. Нередко главными конспираторами становятся сами режиссеры: например, Дэвид Линч, снимая третий сезон «Твин Пикса», не раскрыл его подробностей даже исполнителю главной роли Кайлу МакЛахлену. Во «Вне себя» ситуация противоположная: Евгений Стычкин, сыгравший Дмитрия, полностью погрузился в замысел, присутствовал на площадке каждый день и как будто слился со съемками. На весь сериал пришлось около пяти сцен, в которых нет Стычкина. «Мы видим мир его глазами, поэтому всегда должны видеть и его в кадре», — объясняет Клим. Здесь стоит пояснить, что это уникальный случай для отечественного сериального производства.


География съемок – Москва, Подмосковье и... Мехико

Привет Уолту Диснею, экспедиция в Мехико и горящие усы Цыганова: необычные факты о съемках сериала «Вне себя»
фото: пресс-служба Premier

В сериале есть сцена, которая происходит в Мексике: здесь Дмитрий познакомился с Мадлен — эффектной девушкой, которая занимает место в галерее его фантомов. И несмотря на то, что локации для всех съемок нашли в Москве и ближнем Подмосковье (например, в пансионате Морозовка Солнечногорского района), мексиканские сцены авторам посчастливилось снять действительно в Мексике, как и придумал сценарист Андрей Золотарев. «Мы думали полететь на Кубу. Потому что из-за пандемии границы надежно закрыты, а у нас в пилоте снималась американская актриса, и сейчас привезти её в Россию просто невозможно. Здесь в комфортных условиях воссоздать Мексику не получится», — рассказывал Александр Дулерайн. Однако съемочной группе улыбнулась удача: и россиянам, и американцам разрешили въезжать в город Мехико без карантина.


У авторов «Вне себя» есть раскадровка всего сезона

Привет Уолту Диснею, экспедиция в Мехико и горящие усы Цыганова: необычные факты о съемках сериала «Вне себя»
фото: пресс-служба Premier

Практике обязательной раскадровки, или сторибординга, мир кино обязан Уолту Диснею, который в далекие 1930-е вместе с аниматором Уэббом Смиттом придумал, как дать команде общее представление об идее фильма и помочь ей работать в унисон. Раскадровка задает правила игры всем участникам съемочной группы и подсказывает, под каким углом снимать, как выставить свет, как двигаться в кадре и т.д. С тех пор раскадровка остается предельно важной для анимации и арт-кино, а сериал как жанр в ней не сильно нуждается – но не в случае «Вне себя». Шоураннер Александр Дулерайн, режиссер Клим Козинский и оператор Генрих Медер нарисовали раскадровку всего сериала. Съемка «Вне себя» была технологически сложной, так как действие происходит в нескольких реальностях: в той, которую видит Дмитрий, и в той, которая видна всем остальным. Поэтому любая диалоговая сцена похожа на аттракцион. Чтобы не запутаться и ничего не упустить, авторы и сделали подробную раскадровку.


Как снять сцены с фантомами, придумывали два месяца

Привет Уолту Диснею, экспедиция в Мехико и горящие усы Цыганова: необычные факты о съемках сериала «Вне себя»
фото: пресс-служба Premier

Главная техническая задача, которая стояла перед всей командой «Вне себя», — показать сосуществование мира Дмитрия и мира остальных персонажей так, чтобы зритель не запутался и понял, в чем фишка недуга главного героя. Самым простым решением было бы выделить фантомов, обозначить их как классических привидений – но тогда, по словам Клима, не работала бы история. «Эта проблема оказалось очень трудной, она вообще неочевидная», — говорит режиссер. — «И тогда Саша Дулерайн запрягся и организовал двухмесячный период, которые вообще не делаются в кино: мы просто тестировали возможность разных съёмок. Мы два месяца вместе со статистами, приглашёнными артистами репетировали сцены и снимали по-разному для того, чтобы понять технологию, с помощью которой можно снять этот сценарий. В результате мы получили технологию и изобрели две реальности».

Суть технологии заключается в съемке не классической одной, а сразу двумя «восьмерками» — то есть параллельными съемками строго по направлению оси. «Есть одна «восьмёрка», и когда зритель смотрит диалог, он понимает, что сейчас человек разговаривает с другими людьми. А фантомов мы выносили на другую «восьмёрку». У нас сцена как бы разворачивается и параллельно, и перпендикулярно: это такой крест между реальностью и фантомной реальностью», — объясняет Александр Дулерайн.


Единственный эксцесс съемок — горящие усы Евгения Цыганова

Привет Уолту Диснею, экспедиция в Мехико и горящие усы Цыганова: необычные факты о съемках сериала «Вне себя»
фото: пресс-служба Premier

Во «Вне себя» собрался впечатляющий каст: больше всего экранного времени занимают персонажи Евгения Стычкина, Елены Лядовой и Евгения Цыганова, на втором плане – Аглая Тарасова, Иван Макаревич, Анна Котова-Дерябина. Учитывая их высочайший профессионализм, а также предельно серьезный подход к съемкам, на площадке было не до пресловутых «забавных случаев», однако один такой случай все же есть: это поджог бутафорских усов Цыганова. Напомним, он играет фантома, однако во внутреннем мире Дмитрия фантомы не носят белые саваны, а выглядят как обычные люди – но не без своих приколов. «Приколом» фантома Цыганова стали набриолиненные волосы и приклеенные усы, с которыми, как рассказал актер, пришлось учитывать меры противопожарной безопасности: «Главное – не сжечь их, когда прикуриваешь сигарету, а то были истории – горели усы. Ус отклеивается, зажигалку подносишь, и он загорается. Это очень сложно!»

Смотрите сериал «Вне себя» на PREMIER с 18 ноября.


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Привет Уолту Диснею, экспедиция в Мехико и горящие усы Цыганова: необычные факты о съемках сериала «Вне себя» фотографии
Привет Уолту Диснею, экспедиция в Мехико и горящие усы Цыганова: необычные факты о съемках сериала «Вне себя» фотографии
Привет Уолту Диснею, экспедиция в Мехико и горящие усы Цыганова: необычные факты о съемках сериала «Вне себя» фотографии
Привет Уолту Диснею, экспедиция в Мехико и горящие усы Цыганова: необычные факты о съемках сериала «Вне себя» фотографии
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