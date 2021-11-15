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«Мосгаз.Дело №8: Западня»: Охотники за бриллиантами

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15 ноября 2021
15 ноября на Первом канале майор Черкасов начинает вести новое расследование. Действие фильма «Мосгаз. Дело №8: Западня» разворачивается в предолимпийской Москве 1980 года. В центре событий похищенные у государства бриллианты и цепь убийств. Роли воров в законе и рядовых бандитов в картине исполнили звёзды авторского кино – Олег Ягодин, Алексей Вертков, Игорь Хрипунов.

«Мосгаз.Дело №8: Западня»: Охотники за бриллиантами
фото: пресс-служба Первого канала

Вор-рецидивист по кличке Череп (Олег Ягодин), бежавший из лагеря несколько лет назад, освобождается по УДО. Но на воле его уже поджидают «товарищи». Побег Черепа был организован его братом-близнецом Николаем, ограбившим накануне завод «Кристалл» и захватившем крупную партию бриллиантов. Во время неудачного побега Черепа, Николай, успевший схоронить камни в надёжном месте, был убит. Черепу необходимо найти сокровища и отдать долю в общак, иначе «законники» расправятся с его семьёй. В знак серьёзности своих намерений, бандиты похищают сына Черепа – Борю, студента и начинающего фарцовщика, влипшего в нехорошую историю. Череп не намерен бежать от долгов, но каждая новая встреча с криминальными авторитетами и их приспешниками, пытающимися выведать тайну места схрона, заканчивается убийством. Не имеющий к ним отношения Череп, всякий раз оказывающийся главным свидетелем преступления, попадает под подозрение следственного отдела. Дело неофициально берёт на контроль КГБ. Майору Черкасову (Андрей Смоляков) поручено договориться с криминальными авторитетами о моратории на преступную деятельность в усиленно зачищаемой органами столице. Очевидно, что за таинственными убийствами стоят очень серьёзные люди из очень влиятельных структур.

Сияние невидимых бриллиантов, за которыми охотится весь криминальный мир столицы, меркнет в лучах истинного блеска таланта артиста Олега Ягодина. Супер-звезда культового Екатеринбургского театра под руководством Николая КолядыКоляда-театр»), Ягодин был замечен кинематографистами сравнительно недавно. 2021 год весьма удачен для артиста – в основном конкурсе Московского международного кинофестиваля была представлена лента Алексея Федорченко «Последняя "Милая Болгария"», где Ягодин исполнил роль отца главного героя, а на кинофестивале «Окно в Европу» в Выборге в конкурсе принимали участие сразу три фильма с участием артиста, причём роли оказались столь разными, что многие зрители были удивлены, узнав, что их исполнил один и тот же актёр. В роли Черепа Ягодин невероятно точен.

«Мосгаз.Дело №8: Западня»: Охотники за бриллиантами
фото: пресс-служба Первого канала

Пластика, интонация, скупой текст, колкий пронизывающий взгляд, манера «бросать» рубленые фразы – десятки нюансов было придумано для создания образа рецидивиста-романтика с непростой судьбой. Для Николая Ягодин предложил сдвинутые брови, искривлённый рот, агрессивную и жёсткую манеру наносить каждым словом удар противнику. Олег Ягодин в картине настолько хорош, что зритель, временами, забывает о том, что на экране художественный вымысел, а не документальный репортаж из колонии.

Однако, есть в фильме эпизоды, возвращающие погружённую в предлагаемую реальность публику, обратно на свои диваны. Попытка художников по костюмам и гримёров воссоздать стилистику и атмосферу времени, в итоге оборачивается карнавалом, где ряженые попугаи в дурацких париках несуразно дёргаются под звуки модной зарубежной эстрадной музыки. В какой-то момент возникает ощущение, что один и тот же фильм снимали два разных режиссёра с двумя разными группами, ибо всё, что касается воровского мира вызывает у зрителя включённость, интерес и веру в предлагаемые обстоятельства, а все эпизоды, связанные с приметами времени - отторжение, раздражение и желание переключить канал. Так фарцовщик Штырь, прекрасно сыгранный молодым артистом Ильёй Лыковым, в несуразном грим-костюме, выглядит героем провинциального варьете. А ужасная дешёвая массовка в его доме чудовищно изображает страсть и экстаз и окончательно убивает веру в предлагаемые обстоятельства.

«Мосгаз.Дело №8: Западня»: Охотники за бриллиантами
фото: пресс-служба Первого канала


Но, есть в картине и моменты, когда забываешь обо всём и хочется неотрывно смотреть на экран. Алексей Вертков, знакомый зрителю в первую очередь своими интеллектуальными ролями в кино, создаёт интереснейший образ «другого человека». Криминальный элемент Чиж в исполнении Верткова – это не хрестоматийный лапидарный бандит, но человек, не желающий вписываться в советскую реальность. Выбор пути для него – это не садистическое душегубство и алчность, но внутренний протест и попытка жить иначе, не вставая в общие ряды серых масс, идущих строем. Возможно, столь глубокие пласты образа не были прописаны в первоначальном сценарии – весьма крепкой литературной основе профессионала экстра-класса Елены Райской. Однако Вертков, с его глубиной и духовным интеллектом, наделил своего персонажа новыми смыслами, благодаря которым ходовой детектив превращается в сложную полифоническую драму.

Николай Добрынин в роли авторитета Мирона – столь хорош, что вызывает симпатий чуть ли не больше, чем представители доблестной милиции, ежеденно рискующей жизнью во имя того, чтобы «любимый город мог спать спокойно». Лишь безусловный авторитет и испепеляющая харизма Андрея Смолякова в роли Черкасова удерживает баланс между серой, притворной, ходульной жизнью советских людей, и глубоким, сложным и в определённой степени справедливым миром блатных. В сшитую грубой ниткой ментовскую среду вкраиваются такие сокровища как Полина Пушкарук – блистательная актриса, способная, своей уникальной природой и филигранным мастерством спасти любой материал. Однако, в целом, то и дело ловишь себя на том, что хочется от пустых, натужных бытовых разговорчиков – будь то кабинет в отделении милиции, кинотеатр или квартира одного из героев фильма, поскорее вернуться в «реальный» мир изгоев и преступников, точно прописанный сценаристом, а также талантливо и честно создаваемый хорошими артистами.

«Мосгаз.Дело №8: Западня»: Охотники за бриллиантами
фото: пресс-служба Первого канала

По драматургии кино сколочено добротно – зрителя то и дело «подсекают» на крючок, неожиданно уводя повествование в новое русло. Обидно лишь, что весь второй план сколочен «на отвяжись», что в результате не даёт полноценного, цельного впечатления от картины. И вот тут возникает вопрос, вернее крик отчаяния: ПОЧЕМУ?! Почему, имея приличный бюджет, прекрасных актёров, крепкий литературный материал и поддержку ведущего телеканала страны, люди на выходе производят не безусловное произведение искусства, способное собирать у экранов представителей различных слоёв населения, как это делал итальянский «Спрут» Домиано Домиани и советское «Место встречи изменить нельзя» Станислава Говорухина, а недоделку, где каждый в рамках общей концепции, из последних сил сохраняя достоинство, как может следует заповеди «Делай, что должен, и будь, что будет»?!

Хочется надеяться, что ради «бриллиантовых» сцен Ягодина, Верткова, Хрипунова, Смолякова, Добрынина, Пушкарук, зритель всё же включит телевизор в условленные часы и, невзирая на все огрехи и проблемы картины, получит истинное удовольствие от многих эпизодов и линий фильма. Но на будущее, очень хочется, чтобы режиссёры, прежде чем браться за подобный материал, пересматривали по кадрам, с перемоткой и анализом, шедевры жанра, дабы уловить главный принцип детектива – абсолютное доверие зрителя к предлагаемой системе координат. Иначе праздник долгожданного продолжения любимого сериала вновь превратится в очередное кладбище идей, где линии и герои не проработаны, а лишь обозначены ввиду жёсткой гонки и стремления освоить бюджет. Зритель-то ведь уже приручен...

Сериал «Мосгаз.Дело №8: Западня» смотрите на Первом с 15 ноября.


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