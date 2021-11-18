Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Вне себя»: Шестое чувство Евгения Стычкина

Обзор сериалов >>
18 ноября 2021
Видеосервис PREMIER продолжает расширять свою галерею мужчин в разладе с окружающей действительностью — и немного на грани нервного срыва. Вслед за «Контактом» и «Инсомнией» 18 ноября на платформе стартует сериал «Вне себя» – мультижанровая история с Евгением Стычкиным, чью реальность дополнили фантомы в исполнении Елены Лядовой и Евгения Цыганова. Кино-Театр.Ру посмотрел первые три эпизода и рассказывает, удается ли проекту, сюжет которого постоянно что-то напоминает, сказать новое слово.

«Вне себя»: Шестое чувство Евгения Стычкина
фото: Пресс-служба PREMIER

Успешный финансист Дима (Евгений Стычкин) обращается к психиатру, чтобы та помогла ему пройти медкомиссию. Только так он сможет вернуть опеку над четырехлетним сыном, который после гибели матери Марины (Елена Лядова) живет у тещи. Правда, обсуждать психологические проблемы мужчине приходится не один на один с врачом: его сознание проецирует фантомов, следующих за ним по пятам в определенные часы. Что для героя Стычкина, что для зрителя призраки максимально очеловечены: они не полупрозрачны, а при их появлении у окружающих не идет пар изо рта. Разве что духи не способны двигать предметы, но на жизнь окружающих запросто влияют опосредованно, через Диму — и все комические ситуации порождает именно его взаимодействие с тонким миром.

Читать Привет Уолту Диснею, экспедиция в Мехико и горящие усы Цыганова: необычные факты о сериале

Мозг Димы не дает исчезнуть тем, в чьей смерти он считает себя виноватым, пусть и косвенно. Утром героя навещает Марина: она отвечает за чувство вины перед оставленным ребенком и тщательно оберегает его от появления «новой мамы». Вечером приходит Игорь (Евгений Цыганов в усах), следователь полиции и Маринин любовник, найденный вместе с ней в постели — мертвым и голым. Строить отношения и сохранять достоинство под пристальным взором Игоря оказывается также невыносимо. Еще больше грузит мозг дневной гость из потустороннего мира, появление которого делает Диму на шаг ближе к безумию. Но если Игорь и Марина сопровождают Диму постоянно (по крайней мере, в первых эпизодах), то третий фантом иногда оказывается лишним, и его временной слот освобождается. Так как с чувством вины у мужчины все в порядке (точнее – наоборот), свято место пусто не будет.

«Вне себя»: Шестое чувство Евгения Стычкина
фото: Пресс-служба PREMIER

Подобно призракам, зависшим между небом и землей, сериал лавирует между жанрами. Вместе с шоураннером Александром Дулерайном над сценарием «Вне себя» работал Андрей Золотарев, чей «Призрак» уже изучал жизнь фантомов в комедийном ключе. Местный юмор ощутимо чернее, а жанровое разнообразие включает драму, детектив и психоделический триллер. Поставив первый эпизод, Дулерайн доверил режиссуру всего проекта кино- и театральному режиссеру, ученику Бориса ЮханановаКлиму Козинскому, который еще в 2017-м обещал выносить публике мозг так, чтобы она от этого получала удовольствие и, видимо, не сошел с намеченного пути. На счету Козинского – постмодернистский кинокомикс «Тетраграмматон» про супергероев-философов, спектакли «Ведьмы: Эфир», где в диалог вступают Тесла и Эйнштейн, «Я/Фабр» по мотивам текстов бельгийского провокатора Яна Фабра и замысел оперы о Колобке, который задается вечными вопросами, после чего съедает себя сам. В ряду этих проектов «Вне себя» выглядит более чем уместно.

Смотреть онлайн Головокружительный «Транс» Дэнни Бойла с Джеймсом Макэвоем, Росарио Доусон и Венсаном Касселем

Сериал не дает времени на раскачку и в каждом эпизоде спешит обмануть ожидания. Так, финал первой серии отсылает к «Шестому чувству», а проект представляется детективной историей «сотрудничества» фантомов с Димой с целью расследования запутанных обстоятельств их гибели. Затем выясняется, что Дима далеко не чист на руку и должен хрестоматийным браткам во главе с Юрием Цурило ни много ни мало миллиард. Вернуть он его не может, потому что благополучно забыл примерно два последних года — и вот уже происходящее начинает смутно напоминать «Транс» Дэнни Бойла, где главный герой тоже пытался отыскать ценный объект в чертогах разума. Очевидно, что «Вне себя» не скроется и от до боли знакомых декораций отечественных сериалов: уже скоро финансист-аферист Дима наверняка попадет в участок и тюрьму. Полиция, к слову, тут тоже как будто из параллельной реальности и базируется в башне а-ля Москва-Сити (правда, после участка в «Майоре Громе» удивляться уже нечему). И хотя зритель, порядком уставший от повторяющихся сюжетов, обманываться рад, неизвестно, надолго ли его хватит — и как далеко при этом зайдет фантазия создателей.

Смотрите «Вне себя» на платформе Premier.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Выводи фантомов: Репортаж со съёмок сериала «Вне себя» со Стычкиным, Лядовой и Цыгановым
«Призрак»: Достучались до небес
Поиск по меткам
PREMIERМария БороденкоРоссийские сериалы
персоны
Дэнни БойлАлександр ДулерайнАндрей ЗолотаревКлим КозинскийЕлена ЛядоваЕвгений СтычкинЮрий ЦурилоЕвгений ЦыгановБорис Юхананов
фильмы
Вне себяИнсомнияКонтактМайор ГромПризракТетраграмматонТрансШестое чувство

фотографии >>
«Вне себя»: Шестое чувство Евгения Стычкина фотографии
«Вне себя»: Шестое чувство Евгения Стычкина фотографии
«Вне себя»: Шестое чувство Евгения Стычкина фотографии
«Вне себя»: Шестое чувство Евгения Стычкина фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Фёдор Иванов
17 ноября ушёл из жизни актёр Фёдор Иванов.
Кристина Асмаловская
16 ноября ушла из жизни танцовщица Кристина Асмаловская.
Станислав Сальников
16 ноября ушёл из жизни актёр Станислав Сальников.
Сергей Лепихин
16 ноября ушёл из жизни режиссёр-документалист Сергей Лепихин.

День рождения >>

Алексей Бардуков
Хелга Данцберга
Антонина Дмитриева
Михаил Майоров
Артём Маркарьян
Екатерина Маркова
Виктория Полторак
Эльдар Рязанов
Эмилия Спивак
Геннадий Ялович
Стивен Паскуале
Элизабет Перкинс
Виттория Пуччини
Хлоя Севиньи
Оуэн Уилсон
Пета Уилсон
Дэвид Хеммингс
все родившиеся 18 ноября >>

Афиша кино >>

Дурное воспитание
детектив, драма, криминальный фильм, мелодрама, триллер, фэнтези
Испания, 2004
Медея
драма, эротика
Россия, 2021
Последняя дуэль
драма, исторический фильм
Великобритания, 2021
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти, Канзас Ивнинг Сан»
драма, комедия, мелодрама
Германия, США, 2020
Молоко птицы
драма
Молдова, Россия, 2021
Приключения Пильи
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Франция, 2021
Нули и единицы
военный фильм, научная фантастика, триллер
Германия,Италия,Великобритания,США, 2021
Король Ричард
биография, драма, спортивный фильм
США, 2021
Лощина мертвецов
боевик, фильм ужасов
Канада, 2021
Монстр: Начало
криминальный фильм, триллер
США, 2021
Небо
военный фильм, драма
Россия, 2021
Один на один
драма, социальная драма
Великобритания, Италия, Румыния, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен