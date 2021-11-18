«Вне себя»: Шестое чувство Евгения Стычкина

Видеосервис PREMIER продолжает расширять свою галерею мужчин в разладе с окружающей действительностью — и немного на грани нервного срыва. Вслед за «Контактом» и «Инсомнией» 18 ноября на платформе стартует сериал «Вне себя» – мультижанровая история с Евгением Стычкиным, чью реальность дополнили фантомы в исполнении Елены Лядовой и Евгения Цыганова. Кино-Театр.Ру посмотрел первые три эпизода и рассказывает, удается ли проекту, сюжет которого постоянно что-то напоминает, сказать новое слово.
фото: Пресс-служба PREMIER
Успешный финансист Дима (Евгений Стычкин) обращается к психиатру, чтобы та помогла ему пройти медкомиссию. Только так он сможет вернуть опеку над четырехлетним сыном, который после гибели матери Марины (Елена Лядова) живет у тещи. Правда, обсуждать психологические проблемы мужчине приходится не один на один с врачом: его сознание проецирует фантомов, следующих за ним по пятам в определенные часы. Что для героя Стычкина, что для зрителя призраки максимально очеловечены: они не полупрозрачны, а при их появлении у окружающих не идет пар изо рта. Разве что духи не способны двигать предметы, но на жизнь окружающих запросто влияют опосредованно, через Диму — и все комические ситуации порождает именно его взаимодействие с тонким миром.
Мозг Димы не дает исчезнуть тем, в чьей смерти он считает себя виноватым, пусть и косвенно. Утром героя навещает Марина: она отвечает за чувство вины перед оставленным ребенком и тщательно оберегает его от появления «новой мамы». Вечером приходит Игорь (Евгений Цыганов в усах), следователь полиции и Маринин любовник, найденный вместе с ней в постели — мертвым и голым. Строить отношения и сохранять достоинство под пристальным взором Игоря оказывается также невыносимо. Еще больше грузит мозг дневной гость из потустороннего мира, появление которого делает Диму на шаг ближе к безумию. Но если Игорь и Марина сопровождают Диму постоянно (по крайней мере, в первых эпизодах), то третий фантом иногда оказывается лишним, и его временной слот освобождается. Так как с чувством вины у мужчины все в порядке (точнее – наоборот), свято место пусто не будет.
фото: Пресс-служба PREMIER
Подобно призракам, зависшим между небом и землей, сериал лавирует между жанрами. Вместе с шоураннером Александром Дулерайном над сценарием «Вне себя» работал Андрей Золотарев, чей «Призрак» уже изучал жизнь фантомов в комедийном ключе. Местный юмор ощутимо чернее, а жанровое разнообразие включает драму, детектив и психоделический триллер. Поставив первый эпизод, Дулерайн доверил режиссуру всего проекта кино- и театральному режиссеру, ученику Бориса Юхананова – Климу Козинскому, который еще в 2017-м обещал выносить публике мозг так, чтобы она от этого получала удовольствие и, видимо, не сошел с намеченного пути. На счету Козинского – постмодернистский кинокомикс «Тетраграмматон» про супергероев-философов, спектакли «Ведьмы: Эфир», где в диалог вступают Тесла и Эйнштейн, «Я/Фабр» по мотивам текстов бельгийского провокатора Яна Фабра и замысел оперы о Колобке, который задается вечными вопросами, после чего съедает себя сам. В ряду этих проектов «Вне себя» выглядит более чем уместно.
Сериал не дает времени на раскачку и в каждом эпизоде спешит обмануть ожидания. Так, финал первой серии отсылает к «Шестому чувству», а проект представляется детективной историей «сотрудничества» фантомов с Димой с целью расследования запутанных обстоятельств их гибели. Затем выясняется, что Дима далеко не чист на руку и должен хрестоматийным браткам во главе с Юрием Цурило ни много ни мало миллиард. Вернуть он его не может, потому что благополучно забыл примерно два последних года — и вот уже происходящее начинает смутно напоминать «Транс» Дэнни Бойла, где главный герой тоже пытался отыскать ценный объект в чертогах разума. Очевидно, что «Вне себя» не скроется и от до боли знакомых декораций отечественных сериалов: уже скоро финансист-аферист Дима наверняка попадет в участок и тюрьму. Полиция, к слову, тут тоже как будто из параллельной реальности и базируется в башне а-ля Москва-Сити (правда, после участка в «Майоре Громе» удивляться уже нечему). И хотя зритель, порядком уставший от повторяющихся сюжетов, обманываться рад, неизвестно, надолго ли его хватит — и как далеко при этом зайдет фантазия создателей.
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