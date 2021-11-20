Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Великая». Второй сезон: Государство — это она

Обзор сериалов >>
20 ноября 2021
На Hulu (в России — more.tv) одним махом вышел второй сезон «Великой» — уморительной и обаятельной, хоть и только «временами правдивой», истории Екатерины Великой в исполнении Эль Фаннинг. Первый сезон в прошлом году завоевал симпатии зрителей во всем мире, второй — планирует повторить успех. Как именно и насколько успешно, рассказывает Дарья Тарасова.

«Великая». Второй сезон: Государство — это она

Шальная императрица все же добилась своего: измором отвоевав у супруга Петра III (Николас Холт) престол, Екатерина (Эль Фаннинг) наконец стала полноправной правительницей России, нарекла себя ему на зависть «Великой» и пытается пряником — никак не кнутом — сделать из государства процветающую страну в европейском стиле. Вот только придворные не очень-то разделяют ее порывов, да и народ на миролюбивые просвещенные потуги смотрит со скепсисом. Петр же, чьего наследника Екатерина носит под сердцем, не опускает руки и строит планы по отвоеванию державы.

Смотреть онлайн Первый сезон «Великой»

«Западного кинематографиста хлебом не корми, дай только над русской культурой поиздеваться» — вероятно, так готовился отечественный зритель встретить псевдоисторическую, «временами правдивую» комедию о похождениях юной Софии Августы Фредерики, выданной замуж за Петра III и решившей поднять империю с колен. Однако с первых эпизодов сердца многих скептиков растаяли: в сериале Hulu рассмотрели уморительную сатиру с как минимум любопытными сюжетными завихрениями и добрым намеком на современный эмпауэрмент (чей еще «байопик» подошел бы на эту роль, если не екатерининский?).

«Великая». Второй сезон: Государство — это она

Историю «Великой» разрабатывал небезызвестный Тони МакНамара, который в этом году переизобрел фасон диснеевской злодейки в «Круэлле» Крэйга Гиллеспи, а три года назад громко заявил о себе сценарием к «Фаворитке» Йоргоса Лантимоса. Именитый грек завербовал МакНамару для исторической трагикомедии о королеве Анне с Оливией Колман, Рэйчел Вайс и Эммой Стоун уже после того, как увидел ранние наработки по сериалу.

Дамы приглашают королеву: рецензия на «Фаворитку»
Де Виль не носит Прада: рецензия на «Круэллу»

Во втором сезоне все, за что так полюбилась макнамаровская версия престольных игр, на месте: бокалы бьются о паркет под крики Huzzah! («Ура!»), Екатерина поражает публику смекалкой и в который раз напоминает, что коней в ее сексуальных фантазиях никогда не было, патриарх Архи (Адам Годли) и высокопоставленные подданные строят козни вокруг монаршей особы и плетут между собой интриги/интрижки, граф Орло (Саша Дхаван) и вояка Велементов (Дуглас Ходж) горой стоят за принципы императрицы, хотя и сомневаются в некоторых ее решениях, инфантильный Петр страдает от любви и детских комплексов, а ирония читается между строк, а то и между слов.

«Великая». Второй сезон: Государство — это она

Международный успех «Великой» постановил: формула для завоевания зрительской симпатии найдена, — но почивать на лаврах сериалу, в отличие от фильма, не положено. Малый экран должен не просто притягивать смотрящих, но и убеждать их остаться «хотя бы еще на серию». С таким расчетом создатели «Великой» подняли во втором сезоне градус драмы, которая вырисовывалась к окончанию первого. Для этого понадобилась августейшая рокировка: теперь не Екатерина метит на престол Петра, а Петр, заключенный под домашний арест, всеми правдами и неправдами хочет вернуть себе данный богом статус. Императрице же, в рамках трансфера власти, досталась ноша семейной драмы: тут второй сезон уважил любителей «Короны» — другого сериала о монаршей династии. Джиллиан Андерсон переодевается из стальной Маргарет Тэтчер во взбалмошную мать Екатерины Иоганну, которая и сама к титулу дочери дышит неровно — как и к рюмке.

Ход королевы против Тэтчер и Дианы: рецензия на четвертый сезон «Короны»

Самое главное, что не пострадал баланс комического и драматического: более выразительные переживания героев усилили эффект каждой колкости. Такой контраст добавил надуманному сериалу об исключительном человеке в царстве помпадуров и помпадурш заметную психологическую достоверность (с исторической, как и обещал дисклеймер, не все так гладко). Новоявленная широта эмоциональной палитры позволила и Эль Фаннинг явственнее раскрыть лицедейский диапазон. Ей под силу не просто выдавать каламбур за каламбуром, чередуя обсценности с красноречивыми гримасами, но и вызывать у зрителя искреннее сопереживание молодой правительнице, чьи высокие идеалы никак не сочетаются с нравами подчиненных, а истинный возлюбленный пал жертвой государственного переворота.

Бразды правления тяжелы, но вес державы не так ощутим, когда историческая реальность превращается в пестрый балаган с искрометными шутками, нелепыми заговорами и вывернутыми наизнанку стереотипами. Благо у «Великой» в рюшах спрятаны еще несколько тузов, которые наверняка помогут растянуть праздник.

Смотрите «Великую» с 20 ноября на more.tv


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Круэлла»: Де Виль не носит Прада
«Корона». 4 сезон: Ход королевы против Тэтчер и Дианы
«Фаворитка»: Дамы приглашают королеву
«Великая»: Наконец шальная императрица
Йоргос Лантимос: Прощай, речь
Главное, чтобы корона сидела: 10 актрис в роли Екатерины Великой
Поиск по меткам
more.tvДарья ТарасоваИсторический фильм/сериалКомедия
персоны
Джиллиан АндерсонРэйчел ВайсКрэйг ГиллеспиАдам ГодлиСаша ДхаванОливия КолманЙоргос ЛантимосТони МакнамараЭмма СтоунЭль ФаннингДуглас ХоджНиколас Холт
фильмы
ВеликаяКоронаКруэллаСила страстиФаворитка

фотографии >>
«Великая». Второй сезон: Государство — это она фотографии
«Великая». Второй сезон: Государство — это она фотографии
«Великая». Второй сезон: Государство — это она фотографии
«Великая». Второй сезон: Государство — это она фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Валерий Гаркалин
20 ноября ушёл из жизни актёр Валерий Гаркалин.
Нина Агапова
19 ноября ушла из жизни актриса Нина Агапова.
Георгий Морозюк
19 ноября ушёл из жизни актёр Георгий Морозюк.
Игорь Савочкин
17 ноября ушёл из жизни актёр Игорь Савочкин.
Георгий Шахет
14 ноября ушёл из жизни актёр Георгий Шахет.

День рождения >>

Алексей Баталов
Сандра Даукшайте
Валерий Ивченко
Амалия Мордвинова
Майя Плисецкая
Александр Ткачёнок
Павел Трубинер
Михаил Ульянов
Сергей Шевкуненко
Бо Дерек
Эвелин Кейс
Джоэл МакХэйл
Андреа Райзборо
Риз Уэйкфилд
Лаура Харрис
Шон Янг
все родившиеся 20 ноября >>

Афиша кино >>

Небо
военный фильм, драма
Россия, 2021
Дурное воспитание
детектив, драма, криминальный фильм, мелодрама, триллер, фэнтези
Испания, 2004
Последняя дуэль
драма, исторический фильм
Великобритания, 2021
Медея
драма, эротика
Россия, 2021
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти, Канзас Ивнинг Сан»
драма, комедия, мелодрама
Германия, США, 2020
Молоко птицы
драма
Молдова, Россия, 2021
Приключения Пильи
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Франция, 2021
Король Ричард
биография, драма, спортивный фильм
США, 2021
Нули и единицы
военный фильм, научная фантастика, триллер
Германия,Италия,Великобритания,США, 2021
Плюшевый Бум!
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2021
Лощина мертвецов
боевик, фильм ужасов
Канада, 2021
Монстр: Начало
криминальный фильм, триллер
США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен