«Великая». Второй сезон: Государство — это она

На Hulu (в России — more.tv) одним махом вышел второй сезон «Великой» — уморительной и обаятельной, хоть и только «временами правдивой», истории Екатерины Великой в исполнении Эль Фаннинг. Первый сезон в прошлом году завоевал симпатии зрителей во всем мире, второй — планирует повторить успех. Как именно и насколько успешно, рассказывает Дарья Тарасова.
Шальная императрица все же добилась своего: измором отвоевав у супруга Петра III (Николас Холт
) престол, Екатерина (Эль Фаннинг
) наконец стала полноправной правительницей России, нарекла себя ему на зависть «Великой» и пытается пряником — никак не кнутом — сделать из государства процветающую страну в европейском стиле. Вот только придворные не очень-то разделяют ее порывов, да и народ на миролюбивые просвещенные потуги смотрит со скепсисом. Петр же, чьего наследника Екатерина носит под сердцем, не опускает руки и строит планы по отвоеванию державы.
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Первый сезон «Великой»
«Западного кинематографиста хлебом не корми, дай только над русской культурой поиздеваться»
— вероятно, так готовился отечественный зритель встретить псевдоисторическую, «временами правдивую» комедию о похождениях юной Софии Августы Фредерики, выданной замуж за Петра III и решившей поднять империю с колен. Однако с первых эпизодов сердца многих скептиков растаяли: в сериале Hulu рассмотрели уморительную сатиру с как минимум любопытными сюжетными завихрениями и добрым намеком на современный эмпауэрмент (чей еще «байопик» подошел бы на эту роль, если не екатерининский?).
Историю «Великой
» разрабатывал небезызвестный Тони МакНамара
, который в этом году переизобрел фасон диснеевской злодейки в «Круэлле
» Крэйга Гиллеспи
, а три года назад громко заявил о себе сценарием к «Фаворитке
» Йоргоса Лантимоса
. Именитый грек завербовал МакНамару для исторической трагикомедии о королеве Анне с Оливией Колман
, Рэйчел Вайс
и Эммой Стоун
уже после того, как увидел ранние наработки по сериалу.
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Во втором сезоне все, за что так полюбилась макнамаровская версия престольных игр, на месте: бокалы бьются о паркет под крики Huzzah! («Ура!»), Екатерина поражает публику смекалкой и в который раз напоминает, что коней в ее сексуальных фантазиях никогда не было, патриарх Архи (Адам Годли
) и высокопоставленные подданные строят козни вокруг монаршей особы и плетут между собой интриги/интрижки, граф Орло (Саша Дхаван
) и вояка Велементов (Дуглас Ходж
) горой стоят за принципы императрицы, хотя и сомневаются в некоторых ее решениях, инфантильный Петр страдает от любви и детских комплексов, а ирония читается между строк, а то и между слов.
Международный успех «Великой» постановил: формула для завоевания зрительской симпатии найдена, — но почивать на лаврах сериалу, в отличие от фильма, не положено. Малый экран должен не просто притягивать смотрящих, но и убеждать их остаться «хотя бы еще на серию». С таким расчетом создатели «Великой» подняли во втором сезоне градус драмы, которая вырисовывалась к окончанию первого. Для этого понадобилась августейшая рокировка: теперь не Екатерина метит на престол Петра, а Петр, заключенный под домашний арест, всеми правдами и неправдами хочет вернуть себе данный богом статус. Императрице же, в рамках трансфера власти, досталась ноша семейной драмы: тут второй сезон уважил любителей «Короны
» — другого сериала о монаршей династии. Джиллиан Андерсон
переодевается из стальной Маргарет Тэтчер во взбалмошную мать Екатерины Иоганну, которая и сама к титулу дочери дышит неровно — как и к рюмке.
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Самое главное, что не пострадал баланс комического и драматического: более выразительные переживания героев усилили эффект каждой колкости. Такой контраст добавил надуманному сериалу об исключительном человеке в царстве помпадуров и помпадурш заметную психологическую достоверность (с исторической, как и обещал дисклеймер, не все так гладко). Новоявленная широта эмоциональной палитры позволила и Эль Фаннинг явственнее раскрыть лицедейский диапазон. Ей под силу не просто выдавать каламбур за каламбуром, чередуя обсценности с красноречивыми гримасами, но и вызывать у зрителя искреннее сопереживание молодой правительнице, чьи высокие идеалы никак не сочетаются с нравами подчиненных, а истинный возлюбленный пал жертвой государственного переворота.
Бразды правления тяжелы, но вес державы не так ощутим, когда историческая реальность превращается в пестрый балаган с искрометными шутками, нелепыми заговорами и вывернутыми наизнанку стереотипами. Благо у «Великой» в рюшах спрятаны еще несколько тузов, которые наверняка помогут растянуть праздник.
Смотрите «Великую» с 20 ноября на more.tv
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