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«Постучись в мою дверь»: Золушка под жарким солнцем

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22 ноября 2021
Пока мир переживает очередные проблемы, связанные с ковидом и мировым кризисом, успех накрыл турецкую мелодраму «Постучись в мою дверь», которая в обычной ситуации, вероятно, снискала бы популярность лишь среди ветеранов телеканала «Домашний». Сериал стал хитом в России и других странах, установил необычный рекорд и укрепил позиции турецких мелодрам на мировом рынке. Как история Серкана Болата и Эды Илдиз продолжает традицию «Великолепного века», разбирался Кирилл Букетов.

«Постучись в мою дверь»: Золушка под жарким солнцем

Телеиндустрия Турции — стремительно развивающийся, но пока ограниченный стереотипами рынок. Сериалы из самой азиатской страны Европы зачастую воспринимаются как шоу для домохозяек с примитивно-экспрессивными героями (и сюжетными ходами). Такому формату идеально соответствовал турецкий хит прошлого десятилетия — «Великолепный век» (2011-2014). Драма о жизни двора при султане Сулеймане снискала огромную популярность в России — только люди, обрубившие связь с внешним миром, не слышали о проекте Тимура Савджи.

Читать Исторический разбор «Великолепного века»

Параллельно с приближением финала «Великолепного века» изживал себя и его подход к истории. Иную формацию мыльной оперы продемонстрировал сериал «Королек — птичка певчая» (2013-2014), основанный на одноименной книге, по которой в 1980-е уже сняли мини-сериал, крайне популярный на (пост)советском пространстве. Так что фанбаза у «Королька» была еще на старте — и создатели придумали очень похожий на западные мелодрамы проект. Благодаря огромному (96 минут!) хронометражу серии «Королек» не превратился в очередное бесконечное шоу, а технический уровень шоу действительно оценили на портале IMDB (у «Королька» средний балл на единицу выше, чем «Великолепного века»).

«Постучись в мою дверь»: Золушка под жарким солнцем

«Постучись в мою дверь», как отмечают его создатели, наследует по духу именно «Корольку...». Особое внимание уделялось не только качеству сценария, но и съемки, чтобы привлечь и иностранную аудиторию тоже. Отчасти — получилось: у сериала невыдающиеся рейтинги в родной Турции, зато — рекорд по количеству твитов: 9 миллионов о турецкой мелодраме превзошли показатель «Игры престолов», восседавшей на троне с 7,8 миллиона.

Смотреть онлайн Оцените сами хит из Турции «Постучись в мою дверь»

Не обошлось, конечно, без помощи американских партнеров: охвату поспособствовала сделка с телеканалом FOX. О стримингах турецкие шоу особо не помышляют, так как их целевая —взрослая — аудитория сконцентрирована на стремительно устаревающем кабельном. В России сериал тоже приняли благосклонно: средний балл — 8,6 на Кинопоиске. Отечественный зритель, привыкший в нулевые и далее смотреть длинные и порой незамысловатые ситкомы — «Счастливы вместе», «Папины дочки», «Воронины» и «Кухню» — не мог не проникнуться любовью к такого рода шоу. В этих простых и понятных историях можно скрыться от бытовых проблем. Именно мелодрамы подхватили знамя ситкомов, которые последнее десятилетие испытывают трудности с самоидентификацией (зато есть «Тед Лассо»!). Жанр хоть и имеет вековую историю, но значительно эволюционировал со времен популярности «Санта-Барбары».

«Постучись в мою дверь»: Золушка под жарким солнцем

Хотя завязка «Постучись в мою дверь» скроена по лекалам «Золушки», ну или как минимум классического ромкома «Красотка» (1990). Обстоятельства сводят две противоположности: Эда Илдиз (Ханде Эрчел) работает флористкой и мечтает уехать на учебу в Италию, но внезапно оказывается обручена с молодым бизнесменом Серканом Болатом (Керем Бюрсин), которого ненавидит. На самом деле это фейк для прессы и бывшей возлюбленной Серкана — и Эда соглашается на спектакль, так как именно компания Болата должна была оплатить грант на ее обучение. В ходе фальшивого романа зацикленный на работе робот потихоньку открывается миру чувств, а Эда понимает, что каждый способен измениться.

Смотреть онлайн «Королек — птичка певчая»

Классическая для мыльных опер сказочная история любви-ненависти между сиротой и принцем адаптирована под современность. Так, в проекте Алтана Доменеза немало внимания уделено женщинам: не только у Эды, но и у второстепенных героинь есть своя сюжетная линия и функция. Задает особый тон этой «Золушке» и турецкий колорит, выражающийся как в песнях, так и в чудесных видах (герои активно путешествуют по стране). Тут немаловажно, что «Постучись в мою дверь» тщательно подходит к выразительности видеоряда. В арсенале сериала есть и мини-клипы, и стилизованные воспоминания, и завораживающие пейзажи. Без лоска дорогих проектов, но очень достойно (с учетом общих проблем мелодраматического жанра).

«Постучись в мою дверь»: Золушка под жарким солнцем

Впрочем, в центре внимания — не виды, но не менее красивые актеры. Сформировавшийся в первых сериях ансамбль держит строй, а новые лица заглядывают редко (и то на эпизод). Коварный оппонент Болата с трудом тянет на роль полноценного злодея (слишком уж «плюшевый»), но это только подчеркивает, что никто не мешает своему счастью так, как сами люди. Какие бы разногласия ни разделяли Серкана и Эду в начале истории, именно химия между ними обеспечила сериалу популярность. Артисты Ханде Эрчел и Керем Бюрсин даже начали встречаться в реальной жизни, чем только подогрели интерес прессы и зрителей к проекту.



52 серия стала для истории Эды и Серкана финальной. Однако турецкий сериальный рынок сейчас на подъеме: выручка с 2018-го до 2023 года должна вырасти в два раза (с $500 миллионов до $1 миллиарда). Так что, вероятно, мы увидим еще немало успешных проектов из любимой страны российских туристов.


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«Постучись в мою дверь»: Золушка под жарким солнцем фотографии
«Постучись в мою дверь»: Золушка под жарким солнцем фотографии
«Постучись в мою дверь»: Золушка под жарким солнцем фотографии
«Постучись в мою дверь»: Золушка под жарким солнцем фотографии
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